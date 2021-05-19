Гудбай, TUT.BY

Доброе утро!
Суд в Москве взыскал по 30 тысяч рублей с Алексея Навального и Владимира Милова по иску “повара Путина” Пригожина о защите чести и достоинства. Пригожин, правда, просил по пять миллионов, но и пять старушек – уже рубль. В остальном так:
- Госдума одобрила в первом чтении запрет избираться в парламент лицам, причастным к деятельности “экстремистских организаций”.
- Заблокирован крупнейший в Беларуси новостной сайт TUT.BY, против сотрудников возбуждено уголовное дело о неуплате налогов.
- Северная Македония высылает российского дипломата.
- “Аэрофлот” отменил продажу билетов на июньские рейсы в Турцию.
Вокруг Навального
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете избираться в парламент лицам, причастным к деятельности “экстремистских” или “террористических” организаций: руководителям – в течение пяти лет, сотрудникам – в течение трех. Кроме того, избираться в Думу в течение трех лет не смогут те, кто предоставлял таким организациям финансовую, консультативную или другую помощь. Против законопроекта проголосовали 45 депутатов, один из них, Сергей Иванов от ЛДПР, даже выступил с пламенной речью, в которой спросил коллег, почему жулик и вор может стать депутатом, а тот, кто опубликовал о нем расследование, – нет. В интервью Иванов объясняет свое возмущение тем, что этот закон будет применяться против всех неугодных без исключения, называет российскую электоральную ситуацию патовой и призывает граждан массово портить бюллетени на выборах.
Второй западный окружной военный суд в Москве признал законным отказ в возбуждении уголовного дела в связи с отравлением Навального. Ни Навальный, ни его представители в заседании не участвовали.
По данным телеканала “Дождь”, глава московского департамента транспорта Максим Ликсутов приказал уволить сторонников Навального из всех подведомственных ему учреждений. Речь идет о нескольких десятках человек. Из других структур мэрии никого не увольняют, поэтому логично предположить, что это личная месть Ликсутова, о котором ФБК и лично Навальный не раз выпускали расследования. Новая порция историй об уволенных из московского метро – здесь.
Российское государственное
- Мэр Владивостока Олег Гуменюк ушел в отставку после того, как его работу признали неудовлетворительной губернатор Приморья и полпред Путина в Дальневосточном федеральном округе.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил найти и уничтожить комментатора, который назвал его "шайтаном" во время эфира в инстаграме.
- Путин наградил Чайку и Беглова орденами "За заслуги перед Отечеством" (Чайку – первой степени, а губернатора СПб – только второй).
- Компания младшей дочери министра обороны Шойгу заработала больше полумиллиарда рублей за год.
- Независимый московский политик Илья Яшин объявил о своем участии в довыборах в Мосгордуму – он попытается избраться в округе, где в 2019 году победил покойный Николай Губенко.
Российская уголовщина
- Прокуратура запросила шесть лет колонии общего режима и 500 тысяч рублей штрафа для лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина. Бывший сотрудник МИД России, а ныне популярный блогер, Платошкин был задержан в июне 2020 года по обвинению в “вовлечении в организацию массовых беспорядков” (он критиковал поправки к Конституции) и публичном распространении фейков (он критиковал запрет политических акций под видом ковидных ограничений). Почти год Платошкин находится под домашним арестом.
- Адвокаты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала говорят, что ему требуется срочная госпитализация.
- ЕСПЧ обязал Россию выплатить бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну 4400 евро компенсации за решения российских судов, связанных с избранием ему меры пресечения. Сейчас Шестун отбывает 15-летний срок.
- Роспотребнадзор опечатал Центральный детский магазин на Лубянке из-за встречи с актерами фильма “Майор Гром”, на которую пришли тысячи людей.
- Активисты движения "За чистое небо" подали иск о признании бездействия губернатора Красноярского края Александра Усса в решении проблем экологии и защите здоровья жителей Красноярска от вредного воздействия городской среды. Проблема в том, что Красноярские ТЭЦ работают на угле (потому что газа в Сибири, видимо, нет).
TUT.BY заблокирован
В главном офисе крупнейшего медиа Беларуси – портала TUT.BY, а также в его региональных отделениях по всей стране прошли обыски. Известно как минимум о 14 задержанных сотрудниках. Причина, оглашенная Комитетом госконтроля, – уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (TUT.BY был резидентом Парка высоких технологий, в связи с чем имел налоговые льготы – теперь утверждается, что резидентом Парка он был незаконно). Силовики пришли также в связанные с TUT.BY компании – Av.by (сайт по продаже машин), Rabota.by (сайт вакансий) и Hoster.by – крупнейший в стране регистратор доменных зон.
Домен TUT.BY заблокирован. Мининформ Беларуси сообщил, что причина – в "размещении запрещенной информации", в частности информации "от имени незарегистрированного фонда BYSOL". Заблокированы также зеркало портала, почта mail.tut.by и проект по сбору средств на лечение help.blog.tut.by.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила в поддержку редакции, назвав происходящее “умышленным убийством” независимого издания. Здесь уничтожение крупнейшего в стране СМИ обсуждают соучредитель TUT.BY Кирилл Волошин, главред издания "Наша нива" Егор Мартинович и замдиректора телеканала "Белсат" Алексей Диковицкий.
Приговоры выносятся своим чередом: член инициативной группы Виктора Бабарико Сергей Капанец получил 5,5 лет колонии (“организация массовых беспорядков” через “пособничество” Telegram-каналу Nexta), в Бресте десять человек приговорены к срокам от полутора лет “химии” до пяти лет колонии за развешивании чучел в городе, поджог автопокрышек, раскрашивание киоска, забрасывание яйцами и камнями опорного пункта милиции.
Вокруг света
- Верховная Рада Украины одобрила отставку трех министров, в том числе министра здравоохранения. По данным украинского расследовательского проекта Bihus.info, с июня 2014 года “кум Путина” Медведчук негласно общался с Москвой и передавал ее пожелания тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко.
- Власти Узбекистана отказали в регистрации оппозиционной партии "Справедливость и развитие". Ранее ее главе угрожали, требуя, чтобы он перестал заниматься политикой.
- Что происходит на границе Армении и Азербайджана, понятно рассказано здесь.
- Северная Македония объявила о высылке российского дипломата (за что – не сообщается).
- Израиль продолжает операцию против ХАМАС, на Западном берегу начались столкновения. Администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу Израилю оружия на $735 млн – о том, какую позицию занимает руководство США по отношению к этому конфликту, и о важности американской поддержки для Израиля здесь рассказывает политолог Питер Залмаев.
- США откажутся от введения санкций против оператора “Северного потока – 2” из-за нежелания портить отношения с Германией.
Хроники пандемии
По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России опять упал – до 8183. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 4 млн 958 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру вторника 116 575 человек (+364 за сутки). Здесь – официальная статистика и данные о вакцинации в странах постсоветского пространства.
"Аэрофлот" отменил продажу билетов в Турцию на июнь. Крупное объединение японских врачей призывает правительство отменить Олимпиаду в Токио.
Шесть ссылок
- Русская словесность. Дмитрий Волчек беседует с Владимиром Сорокиным о его новом романе “Доктор Гарин”; Александр Генис интервьюирует Эллендею Проффер Тисли, соосновательницу издательства "Ардис", которому исполнилось 50 лет.
- Обществоведческая. Интервью с социологом Александром Филипповым о концепциях немецкого политического теоретика Карла Шмитта (1888–1985). Или разговор с философствующим медиаменеджером Юрием Сапрыкиным о пропаганде и стратегиях сохранения себя в аффективном медиамире.
- Канувшее в Лету. Рассказ об эволюции наших представлений о динозаврах. Или комментированный список вымерших столовых приборов (типа террина, пладеменажа или бульотки), которые использовались на великосветских приемах в XVIII–XIX веках.
- Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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