Гудбай, TUT.BY

Доброе утро!

Суд в Москве взыскал по 30 тысяч рублей с Алексея Навального и Владимира Милова по иску “повара Путина” Пригожина о защите чести и достоинства. Пригожин, правда, просил по пять миллионов, но и пять старушек – уже рубль. В остальном так:

Госдума одобрила в первом чтении запрет избираться в парламент лицам, причастным к деятельности “экстремистских организаций”.

Заблокирован крупнейший в Беларуси новостной сайт TUT.BY, против сотрудников возбуждено уголовное дело о неуплате налогов.

Северная Македония высылает российского дипломата.

“Аэрофлот” отменил продажу билетов на июньские рейсы в Турцию.

Вокруг Навального

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете избираться в парламент лицам, причастным к деятельности “экстремистских” или “террористических” организаций: руководителям – в течение пяти лет, сотрудникам – в течение трех. Кроме того, избираться в Думу в течение трех лет не смогут те, кто предоставлял таким организациям финансовую, консультативную или другую помощь. Против законопроекта проголосовали 45 депутатов, один из них, Сергей Иванов от ЛДПР, даже выступил с пламенной речью, в которой спросил коллег, почему жулик и вор может стать депутатом, а тот, кто опубликовал о нем расследование, – нет. В интервью Иванов объясняет свое возмущение тем, что этот закон будет применяться против всех неугодных без исключения, называет российскую электоральную ситуацию патовой и призывает граждан массово портить бюллетени на выборах.

Второй западный окружной военный суд в Москве признал законным отказ в возбуждении уголовного дела в связи с отравлением Навального. Ни Навальный, ни его представители в заседании не участвовали.

По данным телеканала “Дождь”, глава московского департамента транспорта Максим Ликсутов приказал уволить сторонников Навального из всех подведомственных ему учреждений. Речь идет о нескольких десятках человек. Из других структур мэрии никого не увольняют, поэтому логично предположить, что это личная месть Ликсутова, о котором ФБК и лично Навальный не раз выпускали расследования. Новая порция историй об уволенных из московского метро – здесь.

Российское государственное

Мэр Владивостока Олег Гуменюк ушел в отставку после того, как его работу признали неудовлетворительной губернатор Приморья и полпред Путина в Дальневосточном федеральном округе.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил найти и уничтожить комментатора, который назвал его "шайтаном" во время эфира в инстаграме.

Путин наградил Чайку и Беглова орденами "За заслуги перед Отечеством" (Чайку – первой степени, а губернатора СПб – только второй).

Компания младшей дочери министра обороны Шойгу заработала больше полумиллиарда рублей за год.

Независимый московский политик Илья Яшин объявил о своем участии в довыборах в Мосгордуму – он попытается избраться в округе, где в 2019 году победил покойный Николай Губенко.

Российская уголовщина

Прокуратура запросила шесть лет колонии общего режима и 500 тысяч рублей штрафа для лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина. Бывший сотрудник МИД России, а ныне популярный блогер, Платошкин был задержан в июне 2020 года по обвинению в “вовлечении в организацию массовых беспорядков” (он критиковал поправки к Конституции) и публичном распространении фейков (он критиковал запрет политических акций под видом ковидных ограничений). Почти год Платошкин находится под домашним арестом.

Адвокаты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала говорят, что ему требуется срочная госпитализация.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну 4400 евро компенсации за решения российских судов, связанных с избранием ему меры пресечения. Сейчас Шестун отбывает 15-летний срок.

Роспотребнадзор опечатал Центральный детский магазин на Лубянке из-за встречи с актерами фильма “Майор Гром”, на которую пришли тысячи людей.

Активисты движения "За чистое небо" подали иск о признании бездействия губернатора Красноярского края Александра Усса в решении проблем экологии и защите здоровья жителей Красноярска от вредного воздействия городской среды. Проблема в том, что Красноярские ТЭЦ работают на угле (потому что газа в Сибири, видимо, нет).

TUT.BY заблокирован

В главном офисе крупнейшего медиа Беларуси – портала TUT.BY, а также в его региональных отделениях по всей стране прошли обыски. Известно как минимум о 14 задержанных сотрудниках. Причина, оглашенная Комитетом госконтроля, – уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (TUT.BY был резидентом Парка высоких технологий, в связи с чем имел налоговые льготы – теперь утверждается, что резидентом Парка он был незаконно). Силовики пришли также в связанные с TUT.BY компании – Av.by (сайт по продаже машин), Rabota.by (сайт вакансий) и Hoster.by – крупнейший в стране регистратор доменных зон.

Домен TUT.BY заблокирован. Мининформ Беларуси сообщил, что причина – в "размещении запрещенной информации", в частности информации "от имени незарегистрированного фонда BYSOL". Заблокированы также зеркало портала, почта mail.tut.by и проект по сбору средств на лечение help.blog.tut.by.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила в поддержку редакции, назвав происходящее “умышленным убийством” независимого издания. Здесь уничтожение крупнейшего в стране СМИ обсуждают соучредитель TUT.BY Кирилл Волошин, главред издания "Наша нива" Егор Мартинович и замдиректора телеканала "Белсат" Алексей Диковицкий.

Приговоры выносятся своим чередом: член инициативной группы Виктора Бабарико Сергей Капанец получил 5,5 лет колонии (“организация массовых беспорядков” через “пособничество” Telegram-каналу Nexta), в Бресте десять человек приговорены к срокам от полутора лет “химии” до пяти лет колонии за развешивании чучел в городе, поджог автопокрышек, раскрашивание киоска, забрасывание яйцами и камнями опорного пункта милиции.

Вокруг света

Верховная Рада Украины одобрила отставку трех министров, в том числе министра здравоохранения. По данным украинского расследовательского проекта Bihus.info, с июня 2014 года “кум Путина” Медведчук негласно общался с Москвой и передавал ее пожелания тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко.

одобрила отставку трех министров, в том числе министра здравоохранения. По данным украинского расследовательского проекта Bihus.info, с июня 2014 года “кум Путина” Медведчук негласно общался с Москвой и передавал ее пожелания тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко. Власти Узбекистана отказали в регистрации оппозиционной партии "Справедливость и развитие". Ранее ее главе угрожали, требуя, чтобы он перестал заниматься политикой.

отказали в регистрации оппозиционной партии "Справедливость и развитие". Ранее ее главе угрожали, требуя, чтобы он перестал заниматься политикой. Что происходит на границе Армении и Азербайджана , понятно рассказано здесь.

и , понятно рассказано здесь. Северная Македония объявила о высылке российского дипломата (за что – не сообщается).

объявила о высылке российского дипломата (за что – не сообщается). Израиль продолжает операцию против ХАМАС, на Западном берегу начались столкновения. Администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу Израилю оружия на $735 млн – о том, какую позицию занимает руководство США по отношению к этому конфликту, и о важности американской поддержки для Израиля здесь рассказывает политолог Питер Залмаев.

продолжает операцию против ХАМАС, на Западном берегу начались столкновения. Администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу Израилю оружия на $735 млн – о том, какую позицию занимает руководство США по отношению к этому конфликту, и о важности американской поддержки для Израиля здесь рассказывает политолог Питер Залмаев. США откажутся от введения санкций против оператора “Северного потока – 2” из-за нежелания портить отношения с Германией.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России опять упал – до 8183. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 4 млн 958 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру вторника 116 575 человек (+364 за сутки). Здесь – официальная статистика и данные о вакцинации в странах постсоветского пространства.

"Аэрофлот" отменил продажу билетов в Турцию на июнь. Крупное объединение японских врачей призывает правительство отменить Олимпиаду в Токио.

Шесть ссылок

Русская словесность. Дмитрий Волчек беседует с Владимиром Сорокиным о его новом романе “Доктор Гарин”; Александр Генис интервьюирует Эллендею Проффер Тисли, соосновательницу издательства "Ардис", которому исполнилось 50 лет.

Дмитрий Волчек беседует с Владимиром Сорокиным о его новом романе “Доктор Гарин”; Александр Генис интервьюирует Эллендею Проффер Тисли, соосновательницу издательства "Ардис", которому исполнилось 50 лет. Обществоведческая. Интервью с социологом Александром Филипповым о концепциях немецкого политического теоретика Карла Шмитта (1888–1985). Или разговор с философствующим медиаменеджером Юрием Сапрыкиным о пропаганде и стратегиях сохранения себя в аффективном медиамире.

Интервью с социологом Александром Филипповым о концепциях немецкого политического теоретика Карла Шмитта (1888–1985). Или разговор с философствующим медиаменеджером Юрием Сапрыкиным о пропаганде и стратегиях сохранения себя в аффективном медиамире. Канувшее в Лету. Рассказ об эволюции наших представлений о динозаврах. Или комментированный список вымерших столовых приборов (типа террина, пладеменажа или бульотки), которые использовались на великосветских приемах в XVIII–XIX веках.

Рассказ об эволюции наших представлений о динозаврах. Или комментированный список вымерших столовых приборов (типа террина, пладеменажа или бульотки), которые использовались на великосветских приемах в XVIII–XIX веках. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок