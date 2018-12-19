Он пугает, а мне не страшно

Доброе утро!

Россияне сегодня проснулись в другой стране – на улицах российских городов больше не будет табло с курсами валют, Путин не велел (по просьбе Центробанка). Теперь по этим табло можно изучать историю. А новости вот:

Российская Госдума одобрила штрафы и аресты за вовлечение детей в митинги.

Роскомнадзор собирается потратить 20 млрд рублей ради блокировки Telegram.

Путин пригрозил ракетами тем, кто “привык к агрессивной риторике”.

Приговор экс-советнику Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну вынесут в марте – он хочет рассказать спецпрокурору Мюллеру что-то еще.

Очень страшные митинги

У российской Госдумы выдался крайне продуктивный день – все, что она напринимала, перечислено тут. В частности, принят в третьем, окончательном, чтении законопроект о наказании за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста: 50 тысяч рублей и 15 суток для физлиц.

Участник митинга против пенсионной реформы 9 сентября получил два года условно за нападение на полицейского.

Минюст России затеял внеплановую проверку движения Льва Пономарева “За права человека” – а то чего он призывает участвовать в митингах?

Сайт ОВД-Инфо составил доклад о российских митингах, в котором рассказывается, по каким причинам власти отказываются их согласовывать (например: в уведомлении “отсутствует пикетируемый объект, что исключает саму возможность пикетирования”).

Антиправительственные митинги в Венгрии не утихают. Будапешт во вторник слегка подуспокоился, но зато митинговала (венг.) провинция. Здесь политолог Балинт Мадьяр объясняет суть этих протестов.

Очень страшный интернет

Роскомнадзор, по данным Би-би-си, заплатит 20 млрд рублей за технологию DPI, которая позволит заблокировать Telegram. Деньги возьмут из бюджета, это позволит сделать закон о создании автономного рунета, когда его примут.

Пока же приходится собирать с миру по нитке: Роскомнадзор пригрозил оштрафовать Facebook и Twitter на пять тысяч рублей за хранение данных россиян на зарубежных серверах (глава ведомства очень жалеет, что размер штрафа не исчисляется в процентах от оборота компаний).

Родители обвиняемых по делу "о террористическом сообществе "Сеть" (оно же "Пензенское дело") обратились к Путину через его интернет-приемную с жалобами на пытки со стороны ФСБ. Жалобу передали на рассмотрение в ФСБ.

В славном городе Бийске школьника вызвали на допрос за пост в Instagram с критикой полицейского, не уступившего место в маршрутке пенсионерке.

Оксфордский доклад о технической стороне политической деятельности российских троллей хорошо пересказан и разобран тут.

Очень страшное оружие

Путин выступил на итоговой коллегии Минобороны России и пригрозил ракетами (конкретно – якобы производящимися серийно гиперзвуковыми комплексами “Авангард”) тем, кто “привык к агрессивной риторике”. И в США уже признали эту угрозу.

По словам замминистра иностранных дел России, США в любом случае выйдут из договора по ракетам средней и меньшей дальности, предупреждение об этом не являлось приглашением к диалогу.

Япония принимает на вооружение авианосцы (что теоретически противоречит ее конституции).

В Сирии при минометном обстреле погиб еще один россиянин – “бывший разведчик ВДВ”, как характеризуют его знакомые.

Еще не страшный суд

75-летнему ученому Виктору Кудрявцеву, обвиняемому в госизмене, вызывали скорую в суд. Суд продлил арест на три месяца.

В Петрозаводске началось рассмотрение по существу (в закрытом режиме) дела главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей приемной дочери. По словам адвоката, обвинение не представило никаких доказательств вины Дмитриева.

БГ через Amnesty International поддержал главу чеченского “Мемориала” Оюба Титиева, которого уже год судят за хранение марихуаны (подкинутой, как утверждает защита).

Здесь рассказывается, как крымских татар массово мучают судебно-медицинскими экспертизами.

Пермский школьник, участвовавший в нападении с ножом в школе, получил почти десять лет колонии. Второй участник нападения находится в психушке.

Суд перенес вынесение приговора бывшему советнику Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну на март – он хочет что-то еще рассказать спецпрокурору Мюллеру.

Генпрокурор штата Нью-Йорк предписала закрыть благотворительный фонд Трампа и обвинила президента США и его троих старших детей в использовании средств фонда в личных и политических целях.

Шесть ссылок

Книжки. Читательская биография антрополога и фольклориста Александры Архиповой; рассказ Константина Львова о вышедших недавно двух книжках с воспоминаниями Сергея Григорьянца – диссидента, сидельца, коллекционера, "человека, который развалил КГБ"; список технологий, которые впервые появились в книжках Филипа Дика, но теперь уже прочно вошли в нашу жизнь.

Историко-архивное. Дневник школьницы, эвакуированной из Ленинграда летом 1941 года, – о смерти отца, интернате и мечтах о взрослой жизни; рассказы Татьяны Ретивовой о первой волне русской эмиграции, писателе-эмигранте Евгении Чирикове (это ее прадед), о Цветаевой и еще о всяком.

Политическое. Довольно внятный текст немецкого публициста и социолога Микаэля Мертеса о подъеме популизма в Европе.

Искренне Ваши,

Семь Сорок