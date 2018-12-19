Он пугает, а мне не страшно

Доброе утро!
Россияне сегодня проснулись в другой стране – на улицах российских городов больше не будет табло с курсами валют, Путин не велел (по просьбе Центробанка). Теперь по этим табло можно изучать историю. А новости вот:
- Российская Госдума одобрила штрафы и аресты за вовлечение детей в митинги.
- Роскомнадзор собирается потратить 20 млрд рублей ради блокировки Telegram.
- Путин пригрозил ракетами тем, кто “привык к агрессивной риторике”.
- Приговор экс-советнику Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну вынесут в марте – он хочет рассказать спецпрокурору Мюллеру что-то еще.
Очень страшные митинги
- У российской Госдумы выдался крайне продуктивный день – все, что она напринимала, перечислено тут. В частности, принят в третьем, окончательном, чтении законопроект о наказании за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста: 50 тысяч рублей и 15 суток для физлиц.
- Участник митинга против пенсионной реформы 9 сентября получил два года условно за нападение на полицейского.
- Минюст России затеял внеплановую проверку движения Льва Пономарева “За права человека” – а то чего он призывает участвовать в митингах?
- Сайт ОВД-Инфо составил доклад о российских митингах, в котором рассказывается, по каким причинам власти отказываются их согласовывать (например: в уведомлении “отсутствует пикетируемый объект, что исключает саму возможность пикетирования”).
- Антиправительственные митинги в Венгрии не утихают. Будапешт во вторник слегка подуспокоился, но зато митинговала (венг.) провинция. Здесь политолог Балинт Мадьяр объясняет суть этих протестов.
Очень страшный интернет
- Роскомнадзор, по данным Би-би-си, заплатит 20 млрд рублей за технологию DPI, которая позволит заблокировать Telegram. Деньги возьмут из бюджета, это позволит сделать закон о создании автономного рунета, когда его примут.
- Пока же приходится собирать с миру по нитке: Роскомнадзор пригрозил оштрафовать Facebook и Twitter на пять тысяч рублей за хранение данных россиян на зарубежных серверах (глава ведомства очень жалеет, что размер штрафа не исчисляется в процентах от оборота компаний).
- Родители обвиняемых по делу "о террористическом сообществе "Сеть" (оно же "Пензенское дело") обратились к Путину через его интернет-приемную с жалобами на пытки со стороны ФСБ. Жалобу передали на рассмотрение в ФСБ.
- В славном городе Бийске школьника вызвали на допрос за пост в Instagram с критикой полицейского, не уступившего место в маршрутке пенсионерке.
- Оксфордский доклад о технической стороне политической деятельности российских троллей хорошо пересказан и разобран тут.
Очень страшное оружие
- Путин выступил на итоговой коллегии Минобороны России и пригрозил ракетами (конкретно – якобы производящимися серийно гиперзвуковыми комплексами “Авангард”) тем, кто “привык к агрессивной риторике”. И в США уже признали эту угрозу.
- По словам замминистра иностранных дел России, США в любом случае выйдут из договора по ракетам средней и меньшей дальности, предупреждение об этом не являлось приглашением к диалогу.
- Япония принимает на вооружение авианосцы (что теоретически противоречит ее конституции).
- В Сирии при минометном обстреле погиб еще один россиянин – “бывший разведчик ВДВ”, как характеризуют его знакомые.
Еще не страшный суд
- 75-летнему ученому Виктору Кудрявцеву, обвиняемому в госизмене, вызывали скорую в суд. Суд продлил арест на три месяца.
- В Петрозаводске началось рассмотрение по существу (в закрытом режиме) дела главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей приемной дочери. По словам адвоката, обвинение не представило никаких доказательств вины Дмитриева.
- БГ через Amnesty International поддержал главу чеченского “Мемориала” Оюба Титиева, которого уже год судят за хранение марихуаны (подкинутой, как утверждает защита).
- Здесь рассказывается, как крымских татар массово мучают судебно-медицинскими экспертизами.
- Пермский школьник, участвовавший в нападении с ножом в школе, получил почти десять лет колонии. Второй участник нападения находится в психушке.
- Суд перенес вынесение приговора бывшему советнику Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну на март – он хочет что-то еще рассказать спецпрокурору Мюллеру.
- Генпрокурор штата Нью-Йорк предписала закрыть благотворительный фонд Трампа и обвинила президента США и его троих старших детей в использовании средств фонда в личных и политических целях.
Шесть ссылок
- Книжки. Читательская биография антрополога и фольклориста Александры Архиповой; рассказ Константина Львова о вышедших недавно двух книжках с воспоминаниями Сергея Григорьянца – диссидента, сидельца, коллекционера, "человека, который развалил КГБ"; список технологий, которые впервые появились в книжках Филипа Дика, но теперь уже прочно вошли в нашу жизнь.
- Историко-архивное. Дневник школьницы, эвакуированной из Ленинграда летом 1941 года, – о смерти отца, интернате и мечтах о взрослой жизни; рассказы Татьяны Ретивовой о первой волне русской эмиграции, писателе-эмигранте Евгении Чирикове (это ее прадед), о Цветаевой и еще о всяком.
- Политическое. Довольно внятный текст немецкого публициста и социолога Микаэля Мертеса о подъеме популизма в Европе.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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