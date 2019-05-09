Герои среди нас

Доброе утро!

В России отпраздновали День Победы. Лучшим следует признать поздравление врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова: “В каждой семье есть свой герой. И некоторые из этих героев сегодня сидят среди нас. Это те, кто ради нас и ради Родины пожертвовали своими жизнями и через эту жертву подарил жизнь и нам”. Ну вот, а еще:

В Новосибирске торжественно открыли памятник Сталину, в Новгороде и Калининграде провели акции “Хвостатый” и “Мохнатый полк” соответственно, а в Украине завели несколько дел за георгиевские ленточки.

В Казахстане 9 мая блокировали некоторые сайты и соцсети и задерживали активистов.

В Москве умер журналист Сергей Доренко.

В Черногории по делу о попытке госпереворота заочно осуждены двое россиян.

День Победы отгремел

Парад Победы на Красной площади прошел из-за плохой погоды без авиации, но с речью Путина, в которой он назвал Советский Союз “главным освободителем Европы”. Рядом с Путиным на трибуне стоял Елбасы.

Во второй половине дня, на акциях “Бессмертный полк” в разных городах России многие несли портреты главного “освободителя”, Сталина (вот тут, например, впечатляющие фотографии из Петербурга). В Новосибирске – в присутствии градоначальника-коммуниста и еще 200 человек торжественно открыли памятник этому “освободителю”. На церемонии проректор одного из новосибирских вузов Виталий Сухоруков сказал, что при Сталине “погибали те, кто заслуживал”. На акции “Бессмертный полк” в Минске тоже ходили со Сталиным.

В Новгороде и Калининграде “Бессмертный полк” дополняли “Хвостатый” и “Лохматый” полки – потому что собаки, мол, тоже воевали и надо отдать им дань уважения. Здесь краткий обзор происходившего в разных городах, а вот хороший репортаж из деревни Мозжуха Кемеровской области, где в 1942 году собрали деньги на новый военный самолет – с тех пор денег там нет.

Полиция Украины завела несколько уголовных и административных дел из-за георгиевских ленточек. О поздравлениях Петра Порошенко и Владимира Зеленского читайте тут, а вот подробный рассказ о трансформации Дня Победы в нынешней Украине. Что происходит при этом на линии разграничения в Донбассе, описано здесь.

Пока казахстанский Елбасы стоял с Путиным на Красной площади, в Казахстане отключали доступ к некоторым сайтам и соцсетям и задерживали активистов – видимо, из опасений, что народные гуляния по случаю Дня Победы перерастут в протестные акции в связи с грядущими выборами Касыма-Жомарта Токаева президентом страны.

Яркие личности

В Москве умер знаменитый журналист Сергей Доренко: он ехал на мотоцикле по Садовому кольцу и ему стало плохо с сердцем. Доренко было 59 лет. С 2014 года он работал главредом радиостанции “Говорит Москва”, но известность получил в 1990-е годы как телеведущий – с телевидения его уволили в 2000 году за критику Путина в связи с гибелью подводной лодки “Курск”.

Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину и ее друзей отпустили после почти двух суток в отделении полиции. В четверг была задержана еще одна ее подруга вместе с бойфрендом, другой знакомый Никульшиной заметил за собой слежку. Что происходит, никто не понимает, на Никульшину и ее друзей составили протокол об отказе от медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения.

Задержанный по делу о попытке поджога офиса “Единой России” аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов говорит, что следствие угрожает ему "запуском репрессивного аппарата", проблемами в СИЗО и вторым уголовным делом.

Твиттер арт-группы “Война” утверждает, что Австрия объявила в международный Олега Воротникова (он же Вор) по обвинению в незаконном обороте оружия и создании боевой организации Der Krieg, которая должна сопротивляться “установлению фашистского режима в Австрии”. Жену Вора, Наталью Сокол (Козу), вроде бы арестовали еще в сентябре, судьба их троих детей неизвестна.

Суд в Черногории заочно приговорил двух россиян, Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова, к 15 и 12 годам тюрьмы по делу о попытке госпереворота. Журналисты называли их офицерами ГРУ. Всего было 13 обвиняемых, в том числе лидеры местной оппозиции, они получили по пять лет.

Все остальное

Президент США обвинил Китай в срыве переговоров о торговом соглашении. Тарифы на импорт из Китая с сегодняшнего дня повышены с 10% до 25%.

КНДР провела новые запуски ракет, а США конфисковали северокорейское судно – оно заходило и в российские порты.

Сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Ливии.

Сооснователь Facebook Крис Хьюз в колонке для The New York Times назвал соцсеть монополистом и призвал разделить ее на части из-за угрозы демократии. С нетерпением ждем того светлого дня, когда люди из фейсбука “у меня всё” начнут глумиться над обитателями фейсбука “просто-оставлю-это-здесь”. Скорей бы.

Шесть ссылок

Кино. Разговор с режиссером Алексеем Федорченко, автором фильма “Война Анны” – камерной драмы о еврейской девочке, которой удалось спрятаться от нацистов в камине комендатуры. Интервью с создателем Eva.Stories – инстаграм-сериала по дневникам 13-летней венгерской еврейки Евы Гейман, погибшей в Освенциме. И, наконец, беседа с классиком венгерского кино Иштваном Сабо – и о Холокосте здесь речь тоже заходит.

Стихи. Разговор с Иваном Ахметьевым, составителем книги поэта Ивана Пулькина (1903–1941) “Лирика и эпос”. Пулькин почти совсем неизвестен, тем ценнее разговор.

История одного дома и рассказы о фотокарточках. Иван Теберда рассказывает о Сите-де-ля-Мюэт – утопическом жилом доме, который сначала стало концлагерем, а затем переместился на задворки истории. Здесь три российских фотожурналиста рассказывают своих любимых военных снимков.

Искренне Ваши,

Семь Сорок