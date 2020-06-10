Голливуд без драк и секса

Доброе утро!

Умер президент Бурунди – ему было 55 лет, и он только что решил проблему продления своих и без того продленных президентских сроков через вступление в должность “верховного вождя патриотизма”. Но не сложилось. В остальном складывается так:

Источники “Медузы” подтвердили, что московский мэр принял решение об отмене самоизоляции после разговора с Путиным – для создания “праздничного настроения”.

Глава Камчатки отменяет Парад Победы 24 июня; власти Архангельской области закрывают мусорный полигон в Шиесе.

Суд отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест: в ДТП с его участием погиб человек, Ефремов был пьян.

В Техасе похоронили Джорджа Флойда, смерть которого спровоцировала массовые протесты против расизма и полицейского насилия в США.

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Праздничное настроение

По данным источников “Медузы”, мэр Москвы Собянин отменил режим самоизоляции в городе после разговора с Путиным. Необходимость отмены объясняется ростом недовольства граждан, который показали опросы ФСО (нет, это не социологическая служба, это Федеральная служба охраны, но только ее опросам – их делают связисты ФСО – доверяет экс-подполковник КГБ). Рост недовольства, в свою очередь, недопустим из-за необходимости всенародно одобрить поправки к Конституции, продляющие президентские перспективы Путина до 2036 года. Когда это будет сделано, можно будет дать старт “второй волне” эпидемии, в руководстве к этому готовы. Без всяких источников в высших сферах, а просто на основании логики о том же говорят математик Михаил Тамм, создавший модель распространения вируса по России, и политолог Кирилл Рогов.

Воспрепятствовать проведению всенародного голосования пытаются члены участковых избирательных комиссий (им, по правилам этого плебесцита, придется работать целую неделю вместо суток). Вот разговор с Сергеем Лебедевым, одним из инициаторов обращения с призывом к членам избиркомов отказываться от работы. Под обращением 237 подписей, всего в России свыше 800 тысяч членов УИК.

Забавная история редактуры сайта для дистанционного голосования прослежена тут (там сначала “забыли” поправку об обнулении сроков Путина, а теперь постепенно исправляют формулировки других поправок, скопированные не оттуда). Как в разных регионах собираются обеспечить явку, описано здесь.

Пока еще первая волна

По официальным данным на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 8595 – чуть меньше, чем накануне. Всего в России свыше 485 тысяч инфицированных, 242 тысячи из них поправились. Общее число умерших составляло на утро вторника 6142. За день в Москве скончались еще 56 человек.

О достоверности этих данных можно судить, например, по сводке оперативного коронавирусного штаба по Алтайскому краю, появившейся утром в понедельник в соответствующем телеграм-канале. Она начиналась словами: “Виктор Петрович, добрый день. Информация на согласование". Виктор Петрович – это губернатор Алтайского края Томенко. Опять не то скопировали.

Впрочем, Песков в интервью CNN категорически отверг обвинения в занижении статистики смертей от Covid-19: по его словам, в России просто более эффективная система здравоохранения. Вот монологи сотрудников этой эффективной системы, работающих с Covid-19 в Петербурге (больницы забиты битком). Губернатор Камчатского края попросил перенести парад Победы в регионе из-за коронавируса (ранее его перенесли в Перми, Томске, Белгороде и Орле).

Меры (само)поддержки на фоне эпидемии:

В список российских некоммерческих организаций, которым полагаются субсидированные государством кредиты в связи с коронавирусом, вошли 16 банков и Российские железные дороги.

В Дагестане около тысячи человек вышли на федеральную трассу “Кавказ” в знак протеста против грубого задержания нарушителей ограничительных мер. Полиция извинилась и отпустила задержанных.

Аресты, проверки, обвинения, приговоры

Суд отправил под домашний арест актера Михаила Ефремова : в ДТП с его участием в центре Москвы погиб 57-летний Сергей Захаров. Ефремов признал свою вину – он был пьян, выехал на встречную полосу и разнес своим джипом грузовичок “Лада”. Погибший, житель Рязанской области, работал в Москве вахтовым методом в интернет-магазине “Деликатеска”. Координатор “Синих ведерок” Петр Шкуматов говорит, что аварии на этом месте в Москве происходят очень часто (там изгиб дороги), но разделительный барьер городские власти не устанавливают – предположительно, чтобы облегчить проезд машин с мигалками.

: в ДТП с его участием в центре Москвы погиб 57-летний Сергей Захаров. Ефремов признал свою вину – он был пьян, выехал на встречную полосу и разнес своим джипом грузовичок “Лада”. Погибший, житель Рязанской области, работал в Москве вахтовым методом в интернет-магазине “Деликатеска”. Координатор “Синих ведерок” Петр Шкуматов говорит, что аварии на этом месте в Москве происходят очень часто (там изгиб дороги), но разделительный барьер городские власти не устанавливают – предположительно, чтобы облегчить проезд машин с мигалками. В Красноярском крае возбуждено уголовное дело против трех 14-летних анархистов . Их подозревают в “подготовке к террористической деятельности”, они задержаны.

. Их подозревают в “подготовке к террористической деятельности”, они задержаны. В Пскове суд приговорил свидетеля Иеговы к 6,5 годам заключения.

к 6,5 годам заключения. В Москве участника "Бессрочного протеста" арестовали на 18 суток – за стихийную прогулку по улице с криками “Россия будет свободной!”. В время суда задержали членов группы поддержки арестованного.

арестовали на 18 суток – за стихийную прогулку по улице с криками “Россия будет свободной!”. В время суда задержали членов группы поддержки арестованного. Прокуратура проводит внеплановую проверку муниципалитета Красносельский, который возглавляет оппозиционер Илья Яшин . Аудиторы нашли признаки нецелевого расхода бюджетных средств в том, что Яшин не пользуется служебной машиной: он превратил ее в бесплатное такси, на котором живущие в округе инвалиды, пенсионеры и пр. могут доехать до поликлиники или по каким-то еще нуждам. Яшин считает, что уголовное дело против него необходимо, чтобы сделать его неизбираемым.

. Аудиторы нашли признаки нецелевого расхода бюджетных средств в том, что Яшин не пользуется служебной машиной: он превратил ее в бесплатное такси, на котором живущие в округе инвалиды, пенсионеры и пр. могут доехать до поликлиники или по каким-то еще нуждам. Яшин считает, что уголовное дело против него необходимо, чтобы сделать его неизбираемым. ЛГБТ-активистке из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой предъявили обвинение по уголовной статье о распространении порнографии (до шести лет лишения свободы) за просветительские рисунки в ВК. До этого она четыре месяца провела под домашним арестом как подозреваемая.

предъявили обвинение по уголовной статье о распространении порнографии (до шести лет лишения свободы) за просветительские рисунки в ВК. До этого она четыре месяца провела под домашним арестом как подозреваемая. Начальнику цеха Норильской ТЭЦ , где произошел разлив топлива, предъявили еще одно обвинение – в нарушении правил охраны природной среды.

, где произошел разлив топлива, предъявили еще одно обвинение – в нарушении правил охраны природной среды. Суд в Зальцбурге приговорил к трем годам заключения бывшего офицера австрийской армии , в течении 25 лет передававшего информацию российскому ГРУ.

, в течении 25 лет передававшего информацию российскому ГРУ. В Беларуси блогеру Сергею Тихановскому предъявили обвинение в “организации действий, грубо нарушающих общественный порядок” (до трех лет). Тихановский хотел выдвигаться в президенты, но когда это не получилось из-за “своевременного” ареста, он возглавил инициативную группу своей жены. Накануне суд арестовал его на два месяца, до самых выборов.

блогеру Сергею Тихановскому предъявили обвинение в “организации действий, грубо нарушающих общественный порядок” (до трех лет). Тихановский хотел выдвигаться в президенты, но когда это не получилось из-за “своевременного” ареста, он возглавил инициативную группу своей жены. Накануне суд арестовал его на два месяца, до самых выборов. Бывшего премьера Кыргызстана Сапара Исакова приговорили к 18 годам заключения по делу о коррупции.

Российская политика без уголовщины

В Мосгордуму внесли проект о вотуме недоверия спикеру Шапошникову – за то, что игнорирует мнение оппозиционных депутатов, допустил распространение коронавируса в Мосгордуме и не задекларировал 870 миллионов рублей дохода от продажи ценных бумаг.

Власти Архангельской области без объяснения причин решили закрыть мусорный полигон в Шиесе, строительство которого вызвало широкий протест в регионе.

Вокруг света

В столице штата Техас Хьюстоне похоронили Джорджа Флойда, убитого полицейским при задержании. Удастся ли задерживавшим его полицейским избежать наказания, мы еще увидим, но вот эксплейнер о том, почему до сих пор полицейским в США это почти всегда удавалось.

Убийство Флойда вызвало очередной раунд борьбы с памятниками работорговцам по всему миру: в Антверпене власти демонтировали статую короля Леопольда II, мэр Лондона создает комиссию, которая оценит, какие памятники и памятные таблички следовало бы снять.

В Иране приговорен к смертной казни человек, предположительно сообщавший о местонахождении генерала Сулеймани израильской и американской разведке.

Исполнилось десять лет этническому конфликту в Оше, жертвами которого стали 470 человек. Вот рассказы людей о пережитом тогда.

В Голливуде возобновляется съемочный процесс, но пандемия внесла свои коррективы: секса и поцелуев в фильмах больше не будет или они будут компьютерными (иначе дистанцирование не соблюсти). Возможно, это новый шанс для Голливуда. Тем более, что драться тоже нельзя.

Шесть ссылок

Диккенсиана. К 150-летию со дня смерти Диккенса – подборка самых душераздирающих цитат из его романов (почему именно душераздирающих? Наверное, это характеризует российское восприятие классика) и рассуждения о том, чем мог бы закончиться недописанный роман “Тайна Эдвина Друда”.

К 150-летию со дня смерти Диккенса – подборка самых душераздирающих цитат из его романов (почему именно душераздирающих? Наверное, это характеризует российское восприятие классика) и рассуждения о том, чем мог бы закончиться недописанный роман “Тайна Эдвина Друда”. История. Вторая часть всемирной истории опиума (XIX – начало XX века): медикализация и начало борьбы с наркоманией, а также диверсификация последней. Или рассказ о том, как в Северной Корее описывают Вторую мировую войну и советскую помощь (занимательно).

Вторая часть всемирной истории опиума (XIX – начало XX века): медикализация и начало борьбы с наркоманией, а также диверсификация последней. Или рассказ о том, как в Северной Корее описывают Вторую мировую войну и советскую помощь (занимательно). Работа. Описание генезиса офисного рабства и оценка вероятности введения четырехдневной рабочей недели (так себе вероятность). Или еще один отрывок из книги антрополога Дэвида Гребера “Бредовая работа” (изд-во Ad Marginem) – об офисных надсмотрщиках, ужасно смешной.

Искренне Ваши,

Семь Сорок