Как победить молодость

Доброе утро!

В России – для удобства следователей, работников прокуратуры, адвокатов и арестантов – вводится новый тип учреждения ФСИН, "тюремный комплекс". Арестованные там будут содержаться вместе с осужденными. Кроме того, для всеобщего удобства делается следующее:

В студенческом журнале DOXA прошли обыски по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в протесты. Суд запретил четверым журналистам издания выходить из дома с 0:00 до 23:59.

Сотрудники ИК-2 в Покрове вырезали из газеты, присланной Навальному, колонку под названием “В защиту ненавистников Навального”.

Центр “Насилию.нет” оштрафован на 300 тысяч рублей по закону об “иностранных агентах”.

В Беларуси двум блогерам – соратникам Сергея Тихановского дали по три года колонии.

Минута свободы

В среду рано утром силовики в балаклавах провели обыски в редакции студенческого журнала DOXA и дома у четверых сотрудников издания. Изъяли компьютеры и телефоны. Адвоката Леонида Соловьева, который хотел присутствовать при обыске в квартире редактора издания Армена Арамяна, силовики спустили с лестницы. После обысков журналистов увезли в Следственный комитет, а уже вечером Басманный суд Москвы избрал им меру пресечения в виде “ограничения определенных действий”, неотличимую от домашнего ареста: суд запретил им выходить из дома с 00:00 до 23:59, общаться с кем-либо, кроме адвоката, и пользоваться интернетом и другими средствами связи. У суда проходили одиночные пикеты в поддержку обвиняемых.

Уголовное дело против журналистов возбуждено по статье о “вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего”. Оно было возбуждено 22 января 2021 года в связи с грядущими акциями в поддержку Навального. Обвиняемым по другому эпизоду того же дела является глава региональных штабов Навального Леонид Волков (но он живет за границей).

В вину журналистам DOXA ставят публикацию трехминутного видео “Им не победить молодость”, в котором журналисты объясняют, что угрозы отчислением за участие в митингах незаконны. Ролик был удален по требованию Роскомнадзора (которое сейчас оспаривается в суде). Никаких призывов к несоврешеннолетним он не содержал, но эксперт-лингвист (та же самая, что обнаружила клевету на ветерана в посте Навального) сумела эти призывы там углядеть.

Подробнее о деле здесь, реплики других сотрудников и читателей DOXA – тут. История издания изложена в этом видео. Преподаватель ВШЭ, философ и социолог Григорий Юдин смысл этого уголовного дела понимает так: “Поскольку элита, состоящая, в общем, уже из геронтократов, реально боится молодых, они пытаются превентивно репрессиями заткнуть молодые группы”.

“В защиту ненавистников Навального”

Сотрудники покровской колонии вырезали из “Новой газеты” колонку филолога и публициста Гасана Гусейнова “В защиту ненавистников Навального”, прежде чем передать Навальному номер от 5 апреля. Свои действия они объяснили тем, что в вырезанной статье содержалась “пропаганда насилия”. Защита Навального будет подавать в связи с этим в суд и предлагает “Новой” присоединиться к иску.

Facebook заблокировал аккаунт матери Навального Людмилы Навальной. Перед блокировкой она рассказала, что видела сына в колонии, отметила, что он сильно кашляет и трудно дышит, и добавила, что врачи ФСИН “будут гореть в аду”.

Врача к Навальному, несмотря на голодовку, так и не допустили. Потомственная правозащитница Зоя Светова написала в связи с этим открытое письмо патриарху Московскому и Всея Руси. Просит главу РПЦ повлиять на начальника колонии и помочь с лечением “православному христианину”.

Во Владимирской области задержан замглавы “Альянса врачей” Сергей Рыбаков – он встречал у спецприемника медиков, которых арестовали возле колонии № 2 в Покрове 6 апреля.

Суд в Москве приговорил в двум годам колонии участника акции в поддержку Навального 23 января – он якобы дважды пнул полицейских. Главу петербургского штаба Навального арестовали на 10 суток за анонс акции 31 января. В Уфе задержан волонтер штаба Навального с листовками. Листовки изъяли и еще составили протокол за “неповиновение полиции”.

Видимо, с целью профилактики протестной активности, в Новосибирском университете устроили встречу с Марией Бутиной, недавно побывавшей в колонии у Навального. Студенты встретили ее неласково.

Прочая “уголовщина”

В Москве возбуждено очередного уголовное дело в отношении главы региональных штабов Навального Леонида Волкова. На этот раз о клевете на “повара Путина” Евгения Пригожина: в одном из постов Волков назвал Пригожина “убийцей журналистов”, имея в виду гибель в ЦАР Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Сегодня суд вынесет приговор юристу ФБК Любови Соболь по делу о “вторжении” в квартиру тещи сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Прокурор просит назначить ей год исправительных работ. Вот репортаж со вчерашнего заседания суда – долгого и сумбурного. В последнем слова Соболь сравнила этот процесс с правлением Путина, “таким же бессмысленным”.

Суд в Москве оштрафовал центр "Насилию.нет" на 300 тысяч рублей за то, что центр не внес сам себя в реестр иностранных агентов.

Здесь – феерическая история цветочницы из Сыктывкара, которую обвиняют в экстремизме и терроризме за критические по отношению к российским властям комментарии в ВК. 46-летнюю Елену Родвикову внесли в список Росфинмониторинга, и банк заблокировал счет, на который она получает алименты.

Бывший помощник полпреда Путина в Уральском федеральном округе Александр Воробьев приговорен к 12,5 годам за госизмену. Как именно он изменил родине, доподлинно не известно (материалы дела засекречены), но по слухам передал какие-то секреты Польше.

Депортированный из Франции уроженец Чечни Магомед Гадаев отказался от адвоката Семена Цветкова, предоставленного правозащитными организациями. В “Мемориале” считают, что под давлением. (На этом фоне Госдума просит российское правительство оказать финансовую поддержку футбольному клубу “Ахмат”, задыхающемуся от безденежья под санкциями США).

Вокруг Донбасса

В ходе телефонных переговоров президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель согласились, что Россия должна сократить военное присутствие близ границ Украины. По информации управления разведки украинского Минобороны, сейчас там сконцентрировано 89 тысяч российских военных. Передислокацию должны закончить через неделю – и тогда военных будет 110 тысяч.

Украинские политики и журналисты отмечают новые тревожные знаки: руководство так называемых “ДНР” и “ЛНР” начинает эвакуировать свои семьи в Россию, а в регион прибывают российские военные корреспонденты. Здесь изложены возможные сценарии дальнейшего развития событий, как они видятся из Киева.

О ходе переговоров контактной группы по Донбассу (вернее, о тупике, в который они зашли) здесь рассказывает член этой группы, украинский журналист и уроженец Донбасса Денис Казанский.

По мнению депутата Верховной Рады Украины от “Слуги народа” Егора Чернева, российские военные маневры вдоль украинской границы лишь укрепят НАТО в убеждении, что Украину надо принимать в военный союз.

На этом фоне в Турции сообщают, что планировавшийся на сегодня проход американских военных кораблей через Босфор в Черное море не состоится, потому что США отозвали свою заявку. С чем это связано – не известно.

Возможно, какое-то отношение к этому имеет разговор между помощником Путина Ушаковым и американским послом в России Салливаном: Ушаков передал, что во время подготовки встречи Байдена и Путина США не должны вводить новые санкции в отношении России. Госсекретарь США уточнил, что Байден предлагал Путину встретиться “в ближайшие недели”.

Прочее

В Беларуси двух блогеров – соратников Сергея Тихановского, приговорили к трем годам колонии из-за роликов на YouTube с "призывами к протестам".

США объявили о выводе войск из Афганистана к 11 сентября. НАТО начнет вывод своих войск 1 мая. В Афганистане далеко не все этому рады, поскольку мирный процесс там так и не наладился.

В американской тюрьме умер создатель крупнейшей финансовой пирамиды Берни Мэдофф (в 2009 году его приговорили к 150 годам заключения).

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России незначительно вырос – до 8326. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составляет 4 млн 666 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру среды 104 тысячи человек (+399 за сутки). Всех приезжающих из-за границы россиян обязали сдавать тест на Covid-19. Сильный всплеск заболеваемости отмечен в Турции (с сегодняшнего дня полеты в эту страну из России запрещены).

Зато для туристов открывается Израиль – но только для вакцинированных.

Постоянные представители стран ЕС в Брюсселе договорились о введении Covid-паспортов для возобновления путешествий. Дожидаться прекращения эпидемии благодаря вакцинации, как это было сделано в Израиле, в ЕС смысла нет, потому что вакцинация там идет черепашьими темпами и вряд ли ускорится: в Дании полностью отказались от использования вакцины AstroZeneca из-за тромбов, а итальянская La Stampa пишет, что Евросоюз не будет продлевать контракты на поставку вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson в 2022 году. Откуда возьмется много вакцины Pfizer, не очень понятно.

Шесть ссылок

Русская история. Разговор о водке с Денисом Пузыревым, автором книги “Новейшая история России в 14 бутылках водки. Как в главном русском напитке замешаны бизнес, коррупция и криминал” (изд-во Individuum). Или история торговли в России на примере магазина “Елисеевский” (очень красиво сверстано).

Разговор о водке с Денисом Пузыревым, автором книги “Новейшая история России в 14 бутылках водки. Как в главном русском напитке замешаны бизнес, коррупция и криминал” (изд-во Individuum). Или история торговли в России на примере магазина “Елисеевский” (очень красиво сверстано). Умные разговоры. Взятое в 2018 году интервью с венгерским философом Ласло Сиклаи (1942–2021) – о Дёрде Лукаче, Михаиле Лифшице и о работах самого Сиклаи. Или беседа о словах, вещах и книгах с поэтом и публицистом Иваном Давыдовым.

Взятое в 2018 году интервью с венгерским философом Ласло Сиклаи (1942–2021) – о Дёрде Лукаче, Михаиле Лифшице и о работах самого Сиклаи. Или беседа о словах, вещах и книгах с поэтом и публицистом Иваном Давыдовым. Кино. Вся история советского кино в изложении киноведа Евгения Марголита – фактически это книга, но написанная и сверстанная так, что можно читать кусочками. Или рассказ востоковеда Арины Коробейниковой о гонконгской идентичности и ее визуальном выражении на примере фильмов Вонг Карвая.

Вся история советского кино в изложении киноведа Евгения Марголита – фактически это книга, но написанная и сверстанная так, что можно читать кусочками. Или рассказ востоковеда Арины Коробейниковой о гонконгской идентичности и ее визуальном выражении на примере фильмов Вонг Карвая. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок