Если человек чуть не умер

Доброе утро!

Российская Генпрокуратура начала проверку цен на продукты. Если цены признают какими-то не такими, их, видимо, отправят в СИЗО, а потом приговорят к длительным тюремным срокам. Прочие новости этой под стать:

В России – новый рекорд суточной смертности от Covid-19. Число умерших от ковида в США превысило боевые потери страны во Второй мировой войне.

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание до пяти лет заключения для граждан, отказавшихся регистрироваться “иностранными агентами”.

“Репортеры без границ” признали Беларусь самой опасной страной для журналистов в Европе.

Корейский режиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от осложнений коронавируса. В Петербурге скончался психолог Лев Щеглов.

Хроники пандемии

По данным на утро пятницы, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 28 585 (это рост). В Москве выявлено 7215 новых случаев, в Петербурге – 3779, в Подмосковье – 1370. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 2 миллиона 598 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру пятницы 45 893 человека (+613 за сутки – это рекорд с начала пандемии). За день в Москве скончались еще 76 человек.

Число умерших от Covid-19 в США составило почти 294 тысячи – это больше, чем боевые потери страны во Второй мировой войне. Знаменитый корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер от коронавируса в Риге, не дожив месяца до 60-летия (как он вообще туда попал, более-менее объясняется здесь). В Петербурге жертвой вируса стал известный психолог Лев Щеглов, ему было 74 года.

Внимание чиновников по всему миру постепенно переключается на вакцинацию. В Москве теперь разрешили прививаться не только врачам и учителям, но и сотрудникам учреждений культуры, продавцам, работникам МФЦ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о поступлении в гражданский оборот новосибирской вакцины “ЭпиВакКорона”, хотя третий этап ее испытаний еще не завершен. Параллельно идет тестирование комбинированного применения “Спутника V” и вакцины AstraZeneca – возможность их сочетания позволит сделать прививочные схемы более гибкими.

Российские неожиданности

Возле здания управления ФСБ в Карачаево-Черкесии произошел взрыв. Или два взрыва. Вроде бы взорвал себя смертник. Есть раненые. Но официально ничего не известно.

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает сроки до пяти лет для граждан, признанных иностранными агентами, но отказавшихся регистрироваться в этом качестве и отчитываться о своей деятельности. Скорее всего, его скоро примут.

Прокуратура потребовала отменить двухсоттысячный штраф детскому хоспису “Дом с маяком” через день после того, как суд этот штраф вынес. Основание – отсутствие состава преступления.

В Хабаровске суд отменил решение об аресте журналистки, освещавшей акции протеста, после того, как она этот арест уже отсидела.

Школьный сторож, победившая на выборах главы поселка в Омской области, отказалась занять должность. Выдвинуться ее попросил действующий глава поселка для создания видимости конкуренции.

Зато 20-летняя дочь Рамзана Кадырова возглавила департамент дошкольного образования в мэрии Грозного.

Суд в Москве заочно арестовал украинского военного Виталия Маркива по обвинению в убийстве двух журналистов на Донбассе. Итальянский суд только что оправдал Маркива по этому делу.

Европейский суд по правам человека обязал Россию предотвратить высылку из страны директора проекта "Правовая инициатива", американки Ванессы Коган до окончания разбирательства по ее жалобе в судах. Коган живет в России уже 11 лет, но ей внезапно аннулировали вид на жительство, потому что она якобы представляет “угрозу безопасности России”.

Отголоски встречи Путина с правозащитниками

На сайте Кремля появилась стенограмма разговора Путина с членами Совета по правам человека при президенте России, состоявшегося в четверг. Помимо того, что уже сообщалось в прессе, обсуждалось также:

Отравление “известного фигуранта”, то есть Навального. Путин объяснил Николаю Сванидзе, что возбуждать уголовное дело об отравлении не нужно, потому что “если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело”;

Расследование громких политических убийств: Путин заверил собравшихся, что заказчики убийств Галины Старовойтовой и Бориса Немцова найдены и наказаны, и никто не сказал ему, что это просто неправда;

Количество полов в “некоторых странах”: “То, что происходит в некоторых странах, для нас неприемлемо совершенно. Там даже трудно перечислить количество полов. Я даже названия некоторых не могу сформулировать”, – поделился своими трудностями президент России. И никто ему не помог разобраться и даже слова “гендер” не подсказал.

Об умонастроениях правозащитников можно судить по интервью с Евой Меркачевой: об идее создать в России собственный суверенный суд по правам человека она впервые услышала в ходе заседания. Ни малейшего понятия о том, зачем нужен этот суд, она не имеет, но Путин идею все равно уже одобрил.

Страна, опасная для журналистов

“Репортеры без границ” назвали Беларусь самой опасной для журналистов страной в Европе. За четыре месяца там были задержаны 368 журналистов и половина из них осуждены. В пятницу вечером погранслужба Беларуси задержала в аэропорту Минска корреспондента Настоящего Времени Романа Васюковича – через полчаса его отпустили, но уже без ноутбука (который был изъят “для проверки на экстремизм”). Чтобы понять, в каком режиме работают в Беларуси журналисты, почитайте интервью с главредом “Еврорадио” Павлом Свердловым. Репортеры “Еврорадио”, разбирая свои августовские съемки, обнаружили видео Александра Тарайковского, снятое за полчаса до его убийства сотрудниками ОМОНа. Тарайковский стал первой жертвой белорусских силовиков.

Тяжело в Беларуси не только журналистам: студента Яна Солоновича в седьмой раз осудили за участие в протестной акции, на этот раз дали 14 суток (с учетом этого срока он проведет под арестом 99 дней); бывшая пресс-секретарь брестского "Динамо" и победительница конкурса "Мисс Беларусь-2008" Ольга Хижинкова тоже не вышла на свободу после трех сроков административного ареста (всего она уже провела за решеткой 33 дня, сколько еще ей дали, точно не известно); сыновей бывшего пресс-секретаря МВД Дмитрия Патрона арестовали за акцию протеста, а программа, которую Патрон ведет на белорусском радио, после этого не вышла в эфир.

Инициатива BYPOL опубликовала еще одно видео с нагрудного регистратора одного из силовиков, из которого следует, что стоять в оцеплении им не нравится, – это должно вроде бы свидетельствовать о расколе внутри силового блока, но других свидетельств раскола пока как-то нет.

О невыносимой атмосфере в белорусском спорте здесь рассказывает чемпион мира по самбо Степан Попов (его недавно уволили из Центра олимпийской подготовки).

За пределами Беларуси кипит работа: Координационный совет оппозиции запустил "народные посольства" Беларуси в 20 странах мира, Евросоюз выделил 24 млн евро для поддержки гражданского общества в Беларуси, Швейцария ввела санкции против Александра Лукашенко и 14-ти его чиновников.

Все остальное

В Грузии начал работу однопартийный парламент – оппозиция отказалась от своих мест в знак протеста против нечестных выборов.

Евросоюз и Великобритания до сих пор не могут договориться об условиях торгового соглашения. Проблема в рыбе, вернее в рыболовецких квотах. Здесь подробно рассказано о разногласиях и очень неприятных последствиях “развода” без договора.

Возобновилось строительство газопровода “Северный поток–2”.

Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил законопроект об оборонном бюджете на следующий финансовый год (с санкциями против “Северного потока–2”). Теперь законопроект должен подписать президент Трамп, однако не факт, что он это сделает, потому что законодатели не внесли некоторые положения, которые он там хотел бы видеть. Подробнее здесь.

В штате Индиана приведена в исполнение еще одна смертная казнь. В июле 2020 года администрация Трампа возобновила смертные казни, которые федеральное правительство США не проводило с 2003 года. Уже казнили девятерых заключенных, еще четверых планируют казнить до того, как полномочия Трампа истекут 20 января. Обычно уходящие президенты воздерживаются от приведения в исполнение смертных приговоров, но Трамп – президент необычный, а избранный президент Байден обещал отменить смертные казни на федеральном уровне. Отсюда желание Трампа казнить, пока не поздно.

Ссылки для чтения

Типичные российские практики. Рассказ о казнях и ссылках церковных колоколов и связанных с этим сибирских легендах. Или отрывок из лагерных воспоминаний немецкого дипломата Эриха Франца Зоммера, сидевшего в начале 1950-х годов вместе с королем советских стукачей Виктором Луи (1928–1992).

Рассказ о казнях и ссылках церковных колоколов и связанных с этим сибирских легендах. Или отрывок из лагерных воспоминаний немецкого дипломата Эриха Франца Зоммера, сидевшего в начале 1950-х годов вместе с королем советских стукачей Виктором Луи (1928–1992). Нетипичные российские практики. Отрывок из книги Марии Власовой “Русский Север: брошенная земля” (изд-во “Пушкинский дом”) – о лове семги и добыче морского зверя на Белом море в XVIII–XIX вв. Или фрагмент из исследования Клаудио Ингерфлома “Аз есмь царь. История самозванства в России” (изд-во НЛО) – о советских самозванцах (лже-Бухарины, лже-Троцкие и пр.).

Отрывок из книги Марии Власовой “Русский Север: брошенная земля” (изд-во “Пушкинский дом”) – о лове семги и добыче морского зверя на Белом море в XVIII–XIX вв. Или фрагмент из исследования Клаудио Ингерфлома “Аз есмь царь. История самозванства в России” (изд-во НЛО) – о советских самозванцах (лже-Бухарины, лже-Троцкие и пр.). Классики. Разговор с филологом Иваном Делазари о Фолкнере. Или эссе Константина Львова о “Русских народных пословицах и поговорках” Владимира Сорокина.

Разговор с филологом Иваном Делазари о Фолкнере. Или эссе Константина Львова о “Русских народных пословицах и поговорках” Владимира Сорокина. Современники. Беседа с молодым писателем из Казани Булатом Хановым о его последнем романе, посвященном любителям крафтового пива. Или интервью с эстонской художницей Марией Капаевой о том, что такое research-based art practice (основанная на исследовании художественная практика).

Беседа с молодым писателем из Казани Булатом Хановым о его последнем романе, посвященном любителям крафтового пива. Или интервью с эстонской художницей Марией Капаевой о том, что такое research-based art practice (основанная на исследовании художественная практика). Театр. Эссе Ольги Федяниной о дневниках Алисы Коонен, вышедших в НЛО. И отрывок из этой книги.

Эссе Ольги Федяниной о дневниках Алисы Коонен, вышедших в НЛО. И отрывок из этой книги. Музыка. Рассказ о том, как вокзал в Павловске изменил историю российской музыки. Или история восприятия бетховенской музыки – к 250-летию со дня рождения венского классика.

Рассказ о том, как вокзал в Павловске изменил историю российской музыки. Или история восприятия бетховенской музыки – к 250-летию со дня рождения венского классика. Истина и хаос. Отрывок из книги Стива Фуллера “Постправда. Знание как борьба за власть” (издательский дом ВШЭ) – об истории понятия истины. Или фрагмент из книжки научного журналиста Джеймса Глика “Хаос. Создание новой науки” (изд-во Corpus) – о возвращении в науку понятия самоподобия, фрактальной геометрии и возникновении методов изучения хаоса.

Отрывок из книги Стива Фуллера “Постправда. Знание как борьба за власть” (издательский дом ВШЭ) – об истории понятия истины. Или фрагмент из книжки научного журналиста Джеймса Глика “Хаос. Создание новой науки” (изд-во Corpus) – о возвращении в науку понятия самоподобия, фрактальной геометрии и возникновении методов изучения хаоса. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок