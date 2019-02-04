ДРСМД пал под напором НИОКР

Доброе утро!

Сегодня “Фейсбуку” исполняется 15 лет – самое время задуматься, сколько лет из этих 15 каждый из нас убил на фейсбук. А новости вот:

В разных городах России прошли акции против мусорной реформы. Антимусорный активист из Коломны Вячеслав Егоров посажен под домашний арест.

Россия приостанавливает участие в договоре о ракетах малой и средней дальности в качестве “зеркального ответа” на решение США.

Николас Мадуро готов объявить внеочередные выборы – но в парламент. Он предупредил об опасности гражданской войны.

Умер Децл. Ему было 35 лет.

Россия – не помойка

В десятках городов России в воскресенье прошли акции против свалок, полигонов бытовых отходов, мусоросжигательных заводов вблизи населенных пунктов и так называемой "мусорной реформы", в соответствии с которой в каждом регионе должен остаться один оператор по вывозу и переработке отходов.

Суд в подмосковном городе Коломне поместил на два месяца под домашний арест гражданского активиста Вячеслава Егорова. Его обвиняют по “дадинской” статье о многократных нарушениях порядка проведения публичных мероприятий. Вот здесь подробно рассказано, как у него образовались эти самые многократные нарушения.

Анархисты, экстремисты, нежелательные и Навальный

Аспирант мехмата МГУ Азат Мифхатов, задержанный по обвинению в изготовлении взрывчатки не то 1, не то 2 февраля после обысков, говорит, что его избили сразу после задержания. То же самое утверждают остальные 11 задержанных, которых после обысков и допросов отпустили без предъявления обвинений. Вот здесь подробно их рассказы. Математики написали письмо в поддержку Мифхатова.

В Орле полицейские с собакой пришли на презентацию альманаха moloko plus – это, похоже, самое любимое издание российских полицейских, они приходят на все презентации.

Активистку “Открытой России” Анастасию Шевченко, находящуюся под домашним арестом в Ростове-на-Дону, сегодня отпустят на похороны дочери.

В Саратове вынесен первый приговор по реформированной экстремистской статье – административный. Местному жителю дали пять суток за публикацию песни в ВК.

Алексей Навальный провел встречу со своими сторонниками в Петербурге: он собирается отвоевать у "Единой России" большинство в муниципалитетах на сентябрьских выборах, а на губернаторских, которые пройдут тогда же, хочет добиться второго тура. В Telegram по этому случаю запустили слух, что Навальный встречался с Пригожиным. Навальный говорит, что это не так.

Мадуро предчувствует гражданскую войну

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, которого оппозиция внутри страны и ряд зарубежных государств не признают легитимным президентом, согласился провести досрочные выборы – только не президентские, как того требует оппозиция, а парламентские: видимо, чтобы избавиться от оппозиции, у которой там большинство. После того, как Трамп допустил в телеинтервью военное вмешательство в Венесуэлу, Мадуро предупредил об опасности гражданской войны.

О приверженности Хуану Гуайдо, провозгласившему себя президентом Венесуэлы вместо Мадуро, объявил генерал венесуэльских ВВС, армейское командование назвало его предателем. Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон призвал командование вооруженных сил Венесуэлы "перейти на сторону народа". Его твит даже перевели на испанский.

Договора больше нет

Президент России объявил о приостановке участия в договоре о ракетах малой и средней дальности. Накануне то же самое сделали США. “Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое”, – сказал Путин Шойгу и Лаврову. Но несмотря на все НИРы и НИОКРы, “двери для переговоров открыты”.

Разрыв этого договора больше всего угрожает Европе, поэтому немецкие парламентарии предложили разместить ракеты 9М729, из-за которых договор рассыпался, “далеко за Уралом” (но зачем это России, не объяснили).

Религиозное

В Киеве интронизировали главу Православной церкви Украины митрополита Епифания. Что это такое и как оно все проходило, объясняется здесь.

Папа римский Франциск прибыл с первым в истории визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Будет три дня налаживать там межрелигиозный диалог.

Утраты

В ночь на воскресенье после концерта в Ижевске умер Децл. Рэперу было 35 лет. Вот здесь его интервью двухлетней давности.

В Томске при пожаре в мастерской погиб основатель кукольного театра "2+Ку" Владимир Захаров, личность легендарная. Вот его недавнее интервью.

Шесть ссылок и бонус

Литература. Статья Алексея Конакова о детстве писателя Евгения Харитонова (1941–1981), с фотографиями. Разговор с французским писателем Эриком Вюйаром, лауреатом Гонкуровской премии 2017 года – он ее получил за сборник исторических эссе “Повестка дня”, в котором исследуются причины Второй мировой войны.

История. 3 февраля 1938 года во Владивостоке были расстреляны члены местной католической общины, в основном поляки. Их обвиняли в создании контрреволюционной религиозной организации и шпионаже в пользу Японии. Здесь подробно об этом рассказано. Как в советских фильмах рассказывали о блокаде, анализирует историк Алексей Павловский.

Художества. Большой разговор с Михаилом Гробманом или очередной выпуск арт-дневника Кирилла Кобрина, на этот раз рассуждается в нем о Праге.

Бонус. Польско-белорусский канал БелСат выложил на своем сайте “Донбасс” Сергея Лозницы. Смотрите.

Искренне Ваши,

Семь Сорок