В прорыв идут казачьи батальоны

Доброе утро!

Сегодня в Петербурге пройдет праздник выпускников “Алые паруса” – с концертами, пиротехническими шоу, перекрытием половины города и тотальным суточным запретом на продажу алкоголя. Когда-нибудь историки наверняка расскажут, почему все это нельзя было отменить на фоне рекордной смертности от коронавируса в городе. Новости такие:

В России впервые с января выявлено больше 20 тысяч новых случаев COVID-19. В Москве и Петербурге – рекордное число смертей.

Жителей Перми задержали за то, что они записывали коллективное обращение к Путину для “Прямой линии”.

Евросоюз ввел секторальные санкции в отношении Беларуси.

Россия и Великобритания продолжают обсуждать инцидент в Черном море: версии двух стран не совпадают примерно ни в чем.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро четверга, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 20 182. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 5 млн 388 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру четверга 131 463 человек (+568 за сутки). В Москве третьи сутки подряд регистрируется рекордное число смертей от коронавируса: 22 июня умерли 86 человек, 23 июня – 88, 24 июня – 92. В Петербурге рекорды смертности фиксируют второй день: 23 июня умерли 93 человека, 24 июня – 99. Достоверность этих сведений помогает оценить тот факт, что Минцфиры пообещало выдать QR‑коды девяти миллионам переболевших: в официальной же статистике выздоровевших в два раза меньше.

После долгого совещания с бизнесом московские власти разрешили до 12 июля посещать летние террасы ресторанов без QR-кодов. При этом московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом начал требовать от руководителей предприятий сферы обслуживания отстранять от работы сотрудников, которые отказались от вакцинации. Песков сказал, что никакого принуждения в этом нет, потому что если человек не хочет прививаться, он всегда может найти другую работу. Здесь президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева доступно объясняет, почему бизнес в бешенстве: дело даже не в том, что функции государства вновь перекладываются на работодателей, а в том, что при отсутствии правдивой картины относительно всего, что связано с эпидемией, убедить работников сделать прививку крайне трудно.

С 1 июля на курортах Краснодарского края от отдыхающих будут требовать либо сертификат о вакцинации, либо ПЦР-тест, а с 1 августа станут селить только привитых. Люди начали массово отказываться от туров.

На фоне ажиотажного спроса на ПЦР-тесты их результаты стали задерживать: ожидание может составлять до пяти дней, что обессмысливает саму идею (тест действителен три дня). На фоне ускорившейся вакцинации встал вопрос о том, хватит ли вакцин для всех желающих. Почему регистрация “Спутника V” в Европе снова отложено, объясняется здесь: Россия не успевает оперативно отвечать на вопросы Европейского агентства лекарственных средств и предоставлять нужную документацию. Внутренней аудитории при этом сообщают, что процесс идет полным ходом. Когда ожидаемого одобрения не произойдет, Европу, видимо, обвинят в политизации процесса.

Российские будни

Троих жителей Перми задержали после записи коллективного видеообращения для “Прямой линии с Путиным”. Они стараются спасти от сноса местный стадион: около 20 человек снялись с растяжкой “Сохраним стадион «Молот»”. После съемки на организаторов составили протокол за несанкционированный митинг (до 10 суток).

В Нижнем Новгороде уволили директора школы, которая отказалась собирать и передавать в вышестоящие инстанции имена учеников и педагогов, участвовавших в митингах в поддержку Навального. Когда родители учащихся выступили в ее защиту, им авторитетно посоветовали не вмешиваться.

Адвокат бывшего журналиста Ивана Сафронова, почти год сидящего в “Лефортове” по обвинению в госизмене, рассказал, что следователь Александр Чабан предлагал Ивану заключить сделку со следствием в обмен на звонок матери. Ранее об угрозах со стороны Чабана рассказывал адвокат Иван Павлов, в отношении которого возбуждено уголовное дело о разглашении тайны следствия по делу Сафронова.

Суд снял с московского муниципального депутата Константина Янкаускаса все ограничения в рамках “санитарного дела”, теперь ему можно гулять сколько угодно. Недавно Янкаускас отказался от участия в думских выборах в связи со смертью отца.

КПРФ провела предвыборный съезд и определилась с федеральным списком и кандидатами по одномандатным округам. На съезд не пустили Захара Прилепина – писателя и сопредседателя партии “Справедливая Россия – За правду”. Он хотел предложить коммунистам объединиться с ним.

Бывший генпрокурор России Юрий Чайка, сейчас работающий полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе, предложил создать в составе Росгвардии казачьи батальоны. Сначала они будут скакать на конях с нагайками в его округе, а потом, как он надеется, и по всей России.

Калий, нефть, табак и деньги

Евросоюз ввел секторальные санкции в отношении Беларуси. Они ограничивают торговлю нефтепродуктами, калийными удобрениями и товарами для производства табачных изделий. Кроме того, белорусским властям и госструктурам ограничили доступ к европейскому рынку капитала. Если вам не ясно, при чем тут табачные изделия, то вот хороший рассказ о созданной при Лукашенко системе государственной контрабанды сигарет, от которой страдают главным образом Польша, страны Балтии и Россия.

Введенные ранее персональные санкции ЕС заставили особо приближенного к Лукашенко российского миллиардера Гуцериева выйти из совета директоров компании “Русснефть”, в котором он председательствовал.

Инцидент у берегов Крыма

В России продолжает раскручиваться история с якобы обстрелом британского ракетного эсминца Defender российскими военными: послу Великобритании выражен решительный протест, представитель МИД России прямыми словами говорит: “Можем бомбить не просто по курсу, но и по цели”. Премьер Великобритании Борис Джонсон настаивает, что эсминец не нарушал норм международного морского права (по данным The Telegraph, решение о проходе эсминца он принимал лично). При этом Британия продолжает утверждать, что никакого обстрела не было, а ФСБ выкатывает целое кино о том, что он был (просто была задача “исключить попадание”).

Здесь вся эта история изложена последовательно, с позициями обеих сторон и комментариями экспертов; здесь коллизию объясняет военный эксперт Юрий Федоров. Суть в том, что Россия под предлогом проведения учений то и дело перекрывает на длительный срок обширные зоны в Черном море, тем самым лишая иностранные суда права на мирный проход (innocent passage). Великобритания же решила напомнить о существовании международного морского права и отстоять свободу судоходства в Черном море.

На этом фоне ФСБ отчиталась о поимке в Крыму очередного украинского шпиона.

Вокруг света

Посол США в России Джон Салливан вернулся в Москву. Его отослали домой в конце апреля – после того, как США ввели очередные санкции в отношении России.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался участвовать во встрече глав государств ЕС с Путиным из-за дела о крушении “Боинга” над Донбассом (среди пассажиров сбитого самолета было много граждан Нидерландов). При этом Рютте не возражает против переговоров с Путиным, если их будут вести глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Против приглашения Путина на саммит ЕС выступили около десяти европейских стран.

По данным американских спецслужб, талибы могут взять власть в Афганистане в течение полугода после вывода американских войск. Что там происходит, подробнее рассказано тут. Афганские военные, уходят от талибов, отступают в том числе и на территорию соседних стран.

В ЮАР пропали братья-основатели платформы Africrypt для криптовалютных инвестиций – вместе со всеми инвестированными туда биткоинами.

Американская поп-звезда Бритни Спирс рассказала, как жутко ей живется под опекой отца, которая длится уже 13 лет, и попросила суд вернуть ей самостоятельность.

Во Флориде частично обрушился жилой дом. Почти сто человек считаются пропавшими без вести, есть жертвы.

Торнадо разрушило несколько деревень на юге Чехии. Есть жертвы, сотни человек ранены. Помощь в регион направили Словакия и Австрия.

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