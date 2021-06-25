В прорыв идут казачьи батальоны

Доброе утро!
Сегодня в Петербурге пройдет праздник выпускников “Алые паруса” – с концертами, пиротехническими шоу, перекрытием половины города и тотальным суточным запретом на продажу алкоголя. Когда-нибудь историки наверняка расскажут, почему все это нельзя было отменить на фоне рекордной смертности от коронавируса в городе. Новости такие:
- В России впервые с января выявлено больше 20 тысяч новых случаев COVID-19. В Москве и Петербурге – рекордное число смертей.
- Жителей Перми задержали за то, что они записывали коллективное обращение к Путину для “Прямой линии”.
- Евросоюз ввел секторальные санкции в отношении Беларуси.
- Россия и Великобритания продолжают обсуждать инцидент в Черном море: версии двух стран не совпадают примерно ни в чем.
Хроники пандемии
По данным оперативного штаба на утро четверга, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 20 182. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 5 млн 388 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру четверга 131 463 человек (+568 за сутки). В Москве третьи сутки подряд регистрируется рекордное число смертей от коронавируса: 22 июня умерли 86 человек, 23 июня – 88, 24 июня – 92. В Петербурге рекорды смертности фиксируют второй день: 23 июня умерли 93 человека, 24 июня – 99. Достоверность этих сведений помогает оценить тот факт, что Минцфиры пообещало выдать QR‑коды девяти миллионам переболевших: в официальной же статистике выздоровевших в два раза меньше.
После долгого совещания с бизнесом московские власти разрешили до 12 июля посещать летние террасы ресторанов без QR-кодов. При этом московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом начал требовать от руководителей предприятий сферы обслуживания отстранять от работы сотрудников, которые отказались от вакцинации. Песков сказал, что никакого принуждения в этом нет, потому что если человек не хочет прививаться, он всегда может найти другую работу. Здесь президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева доступно объясняет, почему бизнес в бешенстве: дело даже не в том, что функции государства вновь перекладываются на работодателей, а в том, что при отсутствии правдивой картины относительно всего, что связано с эпидемией, убедить работников сделать прививку крайне трудно.
С 1 июля на курортах Краснодарского края от отдыхающих будут требовать либо сертификат о вакцинации, либо ПЦР-тест, а с 1 августа станут селить только привитых. Люди начали массово отказываться от туров.
На фоне ажиотажного спроса на ПЦР-тесты их результаты стали задерживать: ожидание может составлять до пяти дней, что обессмысливает саму идею (тест действителен три дня). На фоне ускорившейся вакцинации встал вопрос о том, хватит ли вакцин для всех желающих. Почему регистрация “Спутника V” в Европе снова отложено, объясняется здесь: Россия не успевает оперативно отвечать на вопросы Европейского агентства лекарственных средств и предоставлять нужную документацию. Внутренней аудитории при этом сообщают, что процесс идет полным ходом. Когда ожидаемого одобрения не произойдет, Европу, видимо, обвинят в политизации процесса.
Российские будни
- Троих жителей Перми задержали после записи коллективного видеообращения для “Прямой линии с Путиным”. Они стараются спасти от сноса местный стадион: около 20 человек снялись с растяжкой “Сохраним стадион «Молот»”. После съемки на организаторов составили протокол за несанкционированный митинг (до 10 суток).
- В Нижнем Новгороде уволили директора школы, которая отказалась собирать и передавать в вышестоящие инстанции имена учеников и педагогов, участвовавших в митингах в поддержку Навального. Когда родители учащихся выступили в ее защиту, им авторитетно посоветовали не вмешиваться.
- Адвокат бывшего журналиста Ивана Сафронова, почти год сидящего в “Лефортове” по обвинению в госизмене, рассказал, что следователь Александр Чабан предлагал Ивану заключить сделку со следствием в обмен на звонок матери. Ранее об угрозах со стороны Чабана рассказывал адвокат Иван Павлов, в отношении которого возбуждено уголовное дело о разглашении тайны следствия по делу Сафронова.
- Суд снял с московского муниципального депутата Константина Янкаускаса все ограничения в рамках “санитарного дела”, теперь ему можно гулять сколько угодно. Недавно Янкаускас отказался от участия в думских выборах в связи со смертью отца.
- КПРФ провела предвыборный съезд и определилась с федеральным списком и кандидатами по одномандатным округам. На съезд не пустили Захара Прилепина – писателя и сопредседателя партии “Справедливая Россия – За правду”. Он хотел предложить коммунистам объединиться с ним.
- Бывший генпрокурор России Юрий Чайка, сейчас работающий полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе, предложил создать в составе Росгвардии казачьи батальоны. Сначала они будут скакать на конях с нагайками в его округе, а потом, как он надеется, и по всей России.
Калий, нефть, табак и деньги
Евросоюз ввел секторальные санкции в отношении Беларуси. Они ограничивают торговлю нефтепродуктами, калийными удобрениями и товарами для производства табачных изделий. Кроме того, белорусским властям и госструктурам ограничили доступ к европейскому рынку капитала. Если вам не ясно, при чем тут табачные изделия, то вот хороший рассказ о созданной при Лукашенко системе государственной контрабанды сигарет, от которой страдают главным образом Польша, страны Балтии и Россия.
Введенные ранее персональные санкции ЕС заставили особо приближенного к Лукашенко российского миллиардера Гуцериева выйти из совета директоров компании “Русснефть”, в котором он председательствовал.
Инцидент у берегов Крыма
В России продолжает раскручиваться история с якобы обстрелом британского ракетного эсминца Defender российскими военными: послу Великобритании выражен решительный протест, представитель МИД России прямыми словами говорит: “Можем бомбить не просто по курсу, но и по цели”. Премьер Великобритании Борис Джонсон настаивает, что эсминец не нарушал норм международного морского права (по данным The Telegraph, решение о проходе эсминца он принимал лично). При этом Британия продолжает утверждать, что никакого обстрела не было, а ФСБ выкатывает целое кино о том, что он был (просто была задача “исключить попадание”).
Здесь вся эта история изложена последовательно, с позициями обеих сторон и комментариями экспертов; здесь коллизию объясняет военный эксперт Юрий Федоров. Суть в том, что Россия под предлогом проведения учений то и дело перекрывает на длительный срок обширные зоны в Черном море, тем самым лишая иностранные суда права на мирный проход (innocent passage). Великобритания же решила напомнить о существовании международного морского права и отстоять свободу судоходства в Черном море.
На этом фоне ФСБ отчиталась о поимке в Крыму очередного украинского шпиона.
Вокруг света
- Посол США в России Джон Салливан вернулся в Москву. Его отослали домой в конце апреля – после того, как США ввели очередные санкции в отношении России.
- Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался участвовать во встрече глав государств ЕС с Путиным из-за дела о крушении “Боинга” над Донбассом (среди пассажиров сбитого самолета было много граждан Нидерландов). При этом Рютте не возражает против переговоров с Путиным, если их будут вести глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Против приглашения Путина на саммит ЕС выступили около десяти европейских стран.
- По данным американских спецслужб, талибы могут взять власть в Афганистане в течение полугода после вывода американских войск. Что там происходит, подробнее рассказано тут. Афганские военные, уходят от талибов, отступают в том числе и на территорию соседних стран.
- В ЮАР пропали братья-основатели платформы Africrypt для криптовалютных инвестиций – вместе со всеми инвестированными туда биткоинами.
- Американская поп-звезда Бритни Спирс рассказала, как жутко ей живется под опекой отца, которая длится уже 13 лет, и попросила суд вернуть ей самостоятельность.
- Во Флориде частично обрушился жилой дом. Почти сто человек считаются пропавшими без вести, есть жертвы.
- Торнадо разрушило несколько деревень на юге Чехии. Есть жертвы, сотни человек ранены. Помощь в регион направили Словакия и Австрия.
Шесть ссылок с бонусом
- Писательские годовщины. К дню рождения Анны Ахматовой – статья Бродского 1973 года о переводах ахматовской поэзии на английский (а бонусом – почти часовой разговор Льва Оборина с Полиной Барсковой о стихотворении “Меня, как реку…”). Или эссе Елены Пенской к 200-летию Аполлона Майкова.
- Архитектура. Фрагмент из книги Соломона Гинзбурга “Стиль и эпоха” (1924, переиздана “Гаражом” в сотрудничестве со “Стрелкой”) – о влиянии машины на архитектуру. Или рассказ о доме, который построил себе в Калифорнии швейцарский архитектор Альберт Фрей.
- Петербургские кони. История другого “Медного всадника”: за полвека до появления пушкинской поэмы конный памятник Петру I был воспет латинскими стихами, а немецкий перевод этих стихов преподнесен Екатерине II (можно слушать). Или рассказ о конях, которые сейчас живут во дворе Академии художеств на Васильевском острове.
- Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.