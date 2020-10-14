Килограммы гуманизма

Доброе утро!

Кипр отменяет программу выдачи гражданства за инвестиции с 1 ноября, то есть обладатели миллионов еще успеют подать заявки. У тех, кому это не актуально, новости такие:

Тихановская выдвинула Лукашенко “народный ультиматум”: он должен уйти до 25 октября, освободив всех политзаключенных.

Норвегия обвинила Россию в кибератаке на парламент.

В Кыргызстане избран спикер парламента.

По данным Минздрава РФ, в стране заняты 90% коек для больных Covid-19. Суточная смертность бьет рекорды.

Народный ультиматум

Вечером в Минске сотрудник милиции несколько раз выстрелил вслед убегавшему человеку – какое оружие было применено, травматическое или боевое, из видео не понятно, но само видео впечатляет.

По данным правозащитников, в понедельник во время и после Марша пенсионеров в Беларуси были задержаны не менее 126 человек, некоторых увозили “скорые”. В ночь на вторник неизвестные в балаклавах задержали старшего сына витебского мэра Вадима Зарянкина (ранее 13 суток отсидел его младший сын). Утром во вторник силовики задержали совладельца магазина "Первый цветной" Максима Хорошина и избили его в отделении милиции – врачи забрали его в больницу в шоковом состоянии, есть видео. Последний остававшийся на свободе член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Сергей Дылевский уехал в Польшу. Биатлонистка Дарья Домрачева прокомментировала избиение своего брата, не переходя на личности: “Бесполезно дубасить людей на улицах”, – написала в фейсбуке четырехкратная олимпийская чемпионка.

Чтобы дать общее представление о масштабах государственного насилия в Беларуси, “Медиазона” сделала материал, в котором все 1376 известных редакции пострадавших представлены отдельными фигурками: когда наводишь на них курсор, появляются сведения о травмах из архива материалов Следственного комитета, предоставленных анонимным источником (сведения верифицированы). Смотреть страшно, но эти данные охватывают период только до 13 сентября. 13 октября МВД Беларуси продолжило рассказы о насилии со стороны протестующих: по данным ведомства, в ночь на вторник кто-то бросил коктейли Молотова на территорию Советского РУВД Минска.

По словам сестры арестованного белорусского политика Павла Северинца, таким образом белорусские власти провоцируют радикализацию протеста: “Общество разозленное, бесконечно возмущенное, у нас у всех очень напряжены нервы, и у нас отсыхает каждый день по килограмму гуманизма, но общество держится, потому что у нас есть общий настрой на мирный протест”. Как только кто-то не выдержит, начнется расстрел толпы, считает Анна Северинец.

Из общения адвокатов с политзаключенными выяснилось, что Мария Колесникова отказалась ехать на встречу с Лукашенко из тюрьмы в Жодино, потому что “ей там спокойнее, чем ездить куда-то с незнакомыми людьми”. По словам адвоката Сергея Тихановского, тот отказался жать руку Лукашенко – на встрече ему дали понять, что освободится он не скоро. Адвокаты бывшего кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико сообщили, что тот не считает диалогом разговор в тюрьме. Бабарико также добавил, что никто в его штабе не уполномачивал Юрия Воскресенского, переведенного под домашний арест в воскресенье вечером, участвовать в подготовке конституционной реформы. Вот разговор с женой Воскресенского о его состоянии и возможных причинах облегчения участи.

Светлана Тихановская выдвинула Лукашенко “народный ультиматум”: до 25 октября он должен объявить об уходе, полностью прекратить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных. Если этого не произойдет, 26 октября начнется общенациональная забастовка и на улицы выйдет вся страна.

Тем временем пандемия

По данным на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 13 868 (это рост). В Москве выявлено 4618 новых случая, в Петербурге – 557 (это тоже рост). Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 326 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру вторника 22 966 человек (+244 за сутки – это рекорд). За день в Москве скончались еще 52 человека.

По данным российского Минздрава, в стране заняты уже 90% коек для больных Covid-19. Из-за коронавируса московские суды закрыли заседания для слушателей и прессы. В Москве сумма штрафов за отсутствие масок достигла почти 500 млн рублей. Понять, почему российские власти не возвращают ограничительные меры, довольно сложно, но вот попытка. Еще сложнее смириться с тем, что пациенты ПНИ, которых весной из-за коронавируса отпустили жить в семьи и тренировочные квартиры, теперь возвращаются обратно, хотя вирус побил уже все свои весенние рекорды.

Страны Европы, где заболеваемость тоже давно превысила весенние пики, возвращают ограничительные меры; границы внутри Евросоюза остаются открытыми при соблюдении определенных условий. Весенние ограничения восстановлены в трех областях Казахстана.

Российскую вакцину “Спутник V” разрешили испытывать на людях старше 60 лет; Johnson&Johnson приостановила испытания своей вакцины из-за необъяснимой болезни у добровольца; в журнале Lancet появилось описание случая повторного заражения Covid-19 в США – вторая болезнь протекала тяжелее первой.

Коронавирус подхватил Криштиану Роналду.

Российское государственное

Норвегия обвинила Россию в кибератаке на электронную почту депутатов парламента в августе этого года. Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая в дискуссионном клубе “Валдай”, допустил прекращение диалога между Москвой и лидерами Европейского союза. Норвегия в ЕС не входит, но является членом НАТО.

Госдума, несмотря на гибридный режим работы, успешно одобрила в первом чтении внесенные Путиным законопроекты о правительстве, Верховном суде и прокуратуре, “реализующие” поправки, “всенародно одобренные” летом. Штрафы до 15 млн рублей за неудаление запрещенной информации из интернета тоже прошли первое чтение.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев объявил, что в субботу ОМОН “действовал в рамках закона”, избивая участников акции в поддержку экс-губернатора Фургала. Просто среди них “очень много провокаторов”, объяснил он.

Заместитель главврача омской больницы, где лечили Навального, уволился по “личным причинам”.

Версия о “красных приливах” как причине загрязнения океана на Камчатке, похоже, побеждает. Вот разговор с биологом о том, что это такое.

Российская уголовщина

18-летнего Данилу Монахова, устроившего стрельбу на автобусной остановке в Нижегородской области, нашли мертвым рядом с местом преступления. Он застрелился.

В Новосибирске 20-летнего полицейского подозревают в убийстве трансгендерной женщины.

В Грозном в перестрелке убиты семь человек, в том числе росгвардейцы.

Стало известно о смерти ключевого “секретного” свидетеля по делу аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова – из обстоятельств этой странной смерти может следовать, что тот же самый человек был ключевым свидетелем по делу “Артподготовки”, тут объясняется почему.

Еще одному участнику акции в Магасе против передела границы Ингушетии с Чечней дали реальный срок – девять месяцев.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 16 900 евро компенсации 75-летней Туране Варжабетьян: 6 мая 2012 года во время разгона акции на Болотной площади в Москве омоновец ударил ее дубинкой по голове. Дело начали рассматривать только в 2018 году – после того, как адвокатам удалось добиться от российского СК отказа в возбуждении уголовного дела об избиении.

В Чите – еще одно уголовное дело о реабилитации нацизма из-за “неправильной” фотографии на сайте “Бессмертного полка”. Российский вариант восстания зомби.

В Москве задержали еще двух участников акции Pussy Riot с радужными флагами. Суд, видимо, будет сегодня.

Сегодня же начинается суд по делу московского муниципального депутата Юлии Галяминой, которую обвиняют по “дадинской” статье о повторном нарушении на митингах. Если суд признает ее виновной, она не сможет избираться и преподавать.

Другие битвы

В Кыргызстане избран спикер парламента – им стал лидера фракции "Кыргызстан" Канат Исаев. Он считает, что президенту страны Сооронбаю Жээнбекову не следует уходить в отставку. Сам Жээнбеков назвал нелегитимным назначенного ранее премьера, поскольку в момент его назначения в парламенте не было кворума.

Президент Украины объявил о некоем “всеукраинском опросе” во время местных выборов 25 октября – теперь вся страна обсуждает легитимность такого шага и цели, которые преследует Зеленский.

Красный Крест призвал Армению и Азербайджан начать обмен пленными и телами погибших. В 17-й день войны и четвертый день перемирия стороны продолжали обвинять друг друга в его нарушении. Армянские военные снова дополнили список погибших, азербайджанские продолжали настаивать, что контролируют важный населенный пункт Гадрут. Столицу непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерт не обстреливают уже два дня. Дипломатические консультации продолжаются.

Шесть ссылок с дремучим бонусом

История. Фрагменты из дневника Константина Измайлова – алтайского крестьянина, актера-любителя и пьяницы, который он начал вести в 1923 году и бросил в 1941-м, когда ушел на фронт, где пропал без вести (изд-во Common Place вместе с проектом “Прожито”). Или рассказ о художнике Борисе Свешникове (1927–1998), выставка которого открылась в московском офисе международного “Мемориала”.

Фрагменты из дневника Константина Измайлова – алтайского крестьянина, актера-любителя и пьяницы, который он начал вести в 1923 году и бросил в 1941-м, когда ушел на фронт, где пропал без вести (изд-во Common Place вместе с проектом “Прожито”). Или рассказ о художнике Борисе Свешникове (1927–1998), выставка которого открылась в московском офисе международного “Мемориала”. Дремучее. Рассказ Сергея Солоуха о Кемерове и его литературе. Или фрагмент из книги писателя и литературоведа Максима Д. Шраера “Антисемитизм и упадок русской деревенской прозы”, посвященный Виктору Астафьеву (изд-во Academic Studies Press).

Рассказ Сергея Солоуха о Кемерове и его литературе. Или фрагмент из книги писателя и литературоведа Максима Д. Шраера “Антисемитизм и упадок русской деревенской прозы”, посвященный Виктору Астафьеву (изд-во Academic Studies Press). Дремучим бонусом – рассказ о новом школьном предмете “Родная литература (русская)”, который будет изучаться с 5 по 9 класс (обязательно дочитайте до включенного в программу стихотворения Сергея Каргашина).

– рассказ о новом школьном предмете “Родная литература (русская)”, который будет изучаться с 5 по 9 класс (обязательно дочитайте до включенного в программу стихотворения Сергея Каргашина). Радикальное. Лесной разговор с автором первой русской биографии Уильяма С. Берроуза Дмитрием Хаустовым. Или краткая история боевой фармакологии в изложении Василия Сычева.

Лесной разговор с автором первой русской биографии Уильяма С. Берроуза Дмитрием Хаустовым. Или краткая история боевой фармакологии в изложении Василия Сычева. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок