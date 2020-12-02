Сползает по крыше

Доброе утро!

Российский Следственный комитет массово вызывает на допросы свидетелей “зверств немецко-фашистских захватчиков и их пособников” на территории Сталинградской области в 1942–43 годах. Всем этим свидетелям за 90, расспросить их лет сорок назад было недосуг. В сегодняшнем же мире происходит следующее:

В России – новый рекорд суточной смертности от Covid-19. Официальное число жертв перевалило за 40 тысяч.

В Беларуси начинают вести Единую книгу преступлений режима.

Азербайджанская армия вошла в Лачинский район, президент Алиев анонсировал создание коридора из Нахичевани в Азербайджан.

Один из создателей венгерской правящей партии “Фидес”, депутат Европарламента Йожеф Сайер подал в отставку после того, как полиция Брюсселя обвинила его в хранении наркотиков и участии в “гей-оргии” в нарушение карантинных ограничений.

Хроники пандемии

По данным на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 26 402 (чуть больше, чем сутками ранее). В Москве выявлено 6524 новых случаев, в Петербурге – 3697. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 2 миллиона 322 тысячи. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру вторника 40 464 человек (+569 за сутки – это новый рекорд с начала пандемии). За день в Москве скончались еще 75 человек, общее число жертв коронавируса в городе превысило девять тысяч. Среди них – Ирина Антонова, возглавлявшая Пушкинский музей на протяжении 52 лет. Она умерла на 99-м году жизни, вот некролог.

В Новосибирске покончил с собой пациент ковидного госпиталя – это третий подобный случай в городе за месяц. Расследование, проведенное в Ростове-на-Дону, пришло к выводу, что 13 пациентов ковидной больницы, умершие в течение нескольких часов 11 октября, скончались от старости, а вовсе не из-за перебоев с подачей кислорода, как сообщил (уволившийся впоследствии) врач.

В Петербурге – после концерта рэпера Басты, собравшего, по словам главы Роспотребнадзора, “недопустимо большое количество людей” – решено приостановить работу Ледового дворца.

В Украине фиксируется больше 12 тысяч новых случаев Covid-19 в день, и Минздрав задумывается о введении полного локдауна – вот интервью с главой ведомства. Об основных проблемах, с которыми сталкивается украинское здравоохранение, здесь рассказывает врач Андрей Пеньков: недостаточное тестирование, нехватка медперсонала и проблемы с кислородом. Почему кислород в Украине раздают волонтеры, а не медики, рассказывается тут.

В Литве из-за коронавируса усыпят 40 тысяч норок. Хорватия закрыла въезд из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону.

Коронавирус нанес удар по правящей в Венгрии партии “Фидес”: один из основателей партии, депутат Европарламента Йожеф Сайер был задержан в Брюсселе на гей-секс-вечеринке с наркотиками в рюкзаке. Он пытался бежать, спустившись по водосточной трубе, но его заметили прохожие. Вечеринки запрещены из-за пандемии, Сайеру грозит штраф, но он уже объявил об отставке. Пикантность ситуации в том, что Сайер не раз называл себя автором поправки к венгерской конституции, определяющей брак как союз между мужчиной и женщиной, а “Фидес” давно ведет целенаправленную борьбу с ЛГБТ-сообществом. Но Брюссель не Будапешт, там же можно!

Российские мелочи

Из Владивостока рапортуют о полном восстановлении энергоснабжения поселков на острове Русский – там не было света с 18 ноября. Но кроме острова Русский есть еще остров Попова, полностью отрезанный от мира, вот репортаж.

Государственные агентства сообщают со ссылкой на источники, что следователи ведут проверку высказываний Алексея Навального в эфире “Эха Москвы” с целью обнаружить в них “призывы к насильственному свержению конституционного строя”. Пресс-секретарь СК это отрицает, Навальный пишет в фейсбуке: “Дорогой Владимир Путин, мне плевать на ваши угрозы”.

В Петербурге независимый муниципальный депутат лишена мандата за незадекларированные 705 рублей дохода (это примерно девять долларов).

Перформансиста Павла Крисевича вызвали “на беседу” в Большой дом (петербургское отделение ФСБ). Наверное, будут говорить о боге.

Ярославский областной суд сократил срок бывшему сотруднику колонии №1, осужденному за пытки заключенного. Ранее суд оправдал руководителей этой колонии.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 21 тысячу евро компенсации осужденному за госизмену физику Данилову.

Единая книга преступлений

В Беларуси – относительное затишье. Светлана Тихановская объявила на пресс-конференции о создании “Единой книги регистрации преступлений режима Лукашенко”. Как эта книга будет вестись и с какой практической целью, здесь рассказывает член президиума Координационного совета Павел Латушко.

Шахтеры "Беларуськалия" продолжают присоединяться к стачке, их уже около ста. Правозащитный центр “Весна” признал политзаключенным студента Яна Солоновича, которого в только в ноябре судили пять раз и дали в общей сложности 71 сутки ареста. Чемпион мира по тайскому боксу Алексей Кудин, которого в Беларуси обвиняют по уголовной статье о насилии в отношении милиционера, уехал из страны.

Телеграм-канал Nexta продолжает публиковать телефонные разговоры пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт – кто их сливает, не известно.

Военное

Бывший командир разведроты "ЧВК Вагнера" Марат Габидуллин опубликовал мемуары о войне в Сирии и объяснил в большом интервью, почему не побоялся это сделать (очень интересно).

Глава МИД России Сергей Лавров говорит, что Москва "едва ли сможет принять требование" президента Молдовы Майи Санду о выводе российских военных из Приднестровья. Он ссылается на то, что российским миротворцам удается удерживать конфликт в замороженном состоянии. Бывший министр обороны Молдовы Анатол Шалару объясняет, что Майя Санду вовсе не имела в виду российских миротворцев – на территории Приднестровья незаконно находятся подразделения российской армии.

В Кабуле в результате теракта пострадали сотрудники российского посольства.

Вокруг Нагорного Карабаха

Россия и Турция подписали соглашение о центре наблюдения за прекращением огня и миротворцами в Карабахе: представителей обеих стран будет поровну.

Армия Азербайджана вошла в Лачинский район между Карабахом и Арменией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу по телевизору и объявил о создании наземного транспортного коридора, который свяжет Нахичевань с территорией Азербайджаном. Кроме того, по его словам, на возвращенных Азербайджану территориях Нагорного Карабаха будут созданы несколько водохранилищ.

У Алиева теперь только хорошие новости для народа. Положение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, напротив, остается очень шатким – вот его политическая биография.

Скандалы

Газета “Московский комсомолец” опубликовала прослушку телефонного разговора Юлии Скрипаль о состоянии отца, отравленного “Новичком” в марте 2018 года. Юлия звонила своей двоюродной сестре Виктории; откуда у газеты запись разговора, в статье не объясняется. По словам Юлии Скрипаль, ее отец нуждается в ежедневной врачебной помощи.

Служба безопасности Украины проверяет Общество венгров Закарпатья на предмет его возможного вмешательства во внутренние дела Украины “при помощи фейкового распространения действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы” Украины. При обыске обнаружены печатные материалы, "популяризирующие так называемую Большую Венгрию и создание этнической автономии в Закарпатье". В МИД Венгрии из-за этого вызвали украинского посла. Конфликт между Будапештом и Киевом особенно обострился после принятия в Украине закона о языке.

В Чехии – большой скандал, связанный с тайным визитом в Москву внештатного советника президента Чехии Мартина Неедлого. Что обсуждалось в ходе встречи Неедлого с советником Путина Ушаковым, доподлинно не известно, поскольку дипломатические протоколы не велись (возможно, строительство новой АЭС), но после возвращения Неедлого президент Земан зачем-то запросил у чешской службы госбезопасности массу разведданных, касающихся агентов российских спецслужб и отмывания денег на территории Чехии. Официальных контактов на уровне премьеров между странами не было уже больше десяти лет.

Минюст США расследует попытку получения президентского помилования за взятку. О ком конкретно идет речь, пока не понятно, но недавно президент Трамп помиловал двух своих бывших советников.

Космос

Китай успешно посадил на Луну свой зонд для сбора образцов грунта.

В Пуэрто-Рико разрушился радиотелескоп “Аресибо” – второй по величине в мире. Его построили в 1960 году для изучения пульсаров.

Семь ссылок

Искренне Ваши,

Семь Сорок