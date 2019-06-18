Лингвистические признаки неприличной формы выражения

Доброе утро!
ВЦИОМ, несмотря на методологические ухищрения, не смог поднять рейтинг Путина, а глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин даже анонсировал по телевизору “революционную ситуацию”. Низы, значит, не хотят, а верхи не могут:
- Суд в Петербурге освободил главреда калининградского издания “Новые колеса” (прокурор просил для него 10 лет тюрьмы).
- Прошедший через чеченскую “тюрьму для геев” Максим Лапунов утверждает, что видел в этой тюрьме пропавшего без вести жителя Волгограда, работавшего в Чечне.
- Эммануэль Макрон после встречи с Владимиром Зеленским анонсировал новый саммит “нормандской четверки”.
- Свергнутый президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде.
Признаки оттепели
- Суд в Петербурге освободил главного редактора ранее закрытого калининградского издания “Новые колеса” Игоря Рудникова, переквалифицировав его дело с вымогательства на самоуправство. Прокурор требовал для обвиняемого 10 лет колонии. По версии следствия, Рудников требовал $50 тысяч у руководителя регионального управления Следственного комитета Виктора Леденёва за прекращение компрометирующих публикаций в газете. В деле Рудникова упоминался глава московского ФСБ, которого называли возможным заказчиком задержания журналиста “Медузы” Ивана Голунова. Здесь интервью самого Рудникова. Он провел в СИЗО полтора года.
- Мосгорсуд сократил вдвое срок второго административного ареста соратнику Навального Леониду Волкову. Сегодня он должен выйти на свободу.
- Видеоблогер BadComedian заключил мировое соглашение с кинокомпанией, требовавшей от него миллион рублей за критику своей продукции.
- Суд по делу режиссера Кирилла Серебренникова и “Седьмой студии” застопорился: экспертиза не готова, следующее заседание назначено на 16 августа.
Признаки закручивания гаек
- Роскомнадзор представил план изоляции рунета: в случае угрозы включат централизованное управление и запретят направлять трафик за границу.
- Путин подписал закон о штрафах за распространение в России зарубежных периодических печатных изданий без соответствующего разрешения.
- Сегодня в Махачкале состоится суд по избранию меры пресечения редактору газеты “Черновик” Абдулмумину Гаджиеву. Его обвиняют в финансировании терроризма. Подробности тут.
- Максим Лапунов, единственный из пострадавших от кампании против геев в Чечне, кто согласился раскрыть свое имя и написать заявление в полицию, утверждает, что видел в этой тюрьме Андрея Кобышева – жителя Волгограда, работавшего в Грозном массажистом и пропавшего без вести в марте 2017 года. Словам Лапунова есть документальное подтверждение – телефон Кобышева находился там и тогда, где и когда, как утверждает Лапунов, их вместе содержали. Дело о розыске Кобышева прекратили в июне 2018 года.
- ЛГБТ-активист из Новочеркасска Федор Лаптев жалуется, что его сильно избил сотрудник Центра “Э”.
- В Пскове отложили заседание суда по иску вдовы военнослужащего, погибшего в Сирии, потому что на него пришли журналисты.
- Екатеринбургские журналисты, освещавшие протесты вокруг строительства церкви в сквере, сообщили о новых попытках взломать их Telegram-аккаунты. Экспертиза по уголовному делу об оскорблении полицейского признала слово “мусор” неоскорбительным для полиции, но на существительном “*******” (которому в последнее время обычно предшествует прилагательное “сказочный”) споткнулась и обнаружила “лингвистические признаки неприличной формы выражения”.
- ВКонтакте заблокировал паблик о массовой драке в Чемодановке "за призывы к насильственным действиям". Тем временем из Чемодановки исчезли цыгане – никто не знает, сами они уехали или их насильственно депортировали. Вот репортаж с места.
Ближайшие соседи России
- Бывшего посла России в Беларуси Михаила Бабича (уволенного, говорят, по личной просьбе Лукашенко) назначили двенадцатым заместителем министра экономического развития. В этой должности, созданной специально для него, он будет заниматься отношениями с Беларусью.
- Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Франции. Эммануэль Макрон анонсировал новый саммит “нормандской четверки”. Сегодня Зеленский встретится в Берлине с Ангелой Меркель. Вот тут хороший разговор о Зеленском с продюсером Александром Роднянским.
- Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и узурпации власти. Специальная комиссия теперь решает, снять ли с него неприкосновенность.
Вокруг света
- Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде, рассматривавшем дело о шпионаже, в рамках которого Мурси был главным обвиняемым. Мурси, первый президент в истории Египта, победивший на конкурентных демократических выборах, в июле 2013 года был отстранен от власти военными.
- Иран продолжает сокращение своих обязательств по ядерной сделке, утратившей смысл после того, как из нее вышли США.
- Сегодня президент США объявит тем, кто не читает его твиттер, что он будет баллотироваться в президенты в 2020 году.
Семь ссылок
- Разговоры. Юрий Рост рассказывает Светлане Конеген о своей журналистской работе и театральном детстве, режиссер Константин Богомолов в интервью Лилии Шитенбург объясняет, как будет руководить московским театром на Малой Бронной. Или вот интервью с Михаилом Зыгарем о его новом проекте МХТ, который приведет театр прямо к вам в смартфон.
- Этика и политика. Свежий выпуск “Новой этики” посвящен борьбе за социальную справедливость (совместима ли она с сохранением базовых индивидуальных свобод?). Или вот материал к 30-летию Ленинградского народного фронта, сыгравшего важную роль в становлении постсоветской России.
- Книжки и картинки. Комментированные отрывки из дневников Евгения Шварца или разговор с московским коллекционером Игорем Маркиным – о том, как “крутой русский парень с бабками”, собиравшийся до “замечательных высот” поднять цену на русское искусство, превратился в сдержанного и умудренного музейщика.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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