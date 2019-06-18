Лингвистические признаки неприличной формы выражения

Доброе утро!

ВЦИОМ, несмотря на методологические ухищрения, не смог поднять рейтинг Путина, а глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин даже анонсировал по телевизору “революционную ситуацию”. Низы, значит, не хотят, а верхи не могут:

Суд в Петербурге освободил главреда калининградского издания “Новые колеса” (прокурор просил для него 10 лет тюрьмы).

Прошедший через чеченскую “тюрьму для геев” Максим Лапунов утверждает, что видел в этой тюрьме пропавшего без вести жителя Волгограда, работавшего в Чечне.

Эммануэль Макрон после встречи с Владимиром Зеленским анонсировал новый саммит “нормандской четверки”.

Свергнутый президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде.

Признаки оттепели

Суд в Петербурге освободил главного редактора ранее закрытого калининградского издания “Новые колеса” Игоря Рудникова, переквалифицировав его дело с вымогательства на самоуправство. Прокурор требовал для обвиняемого 10 лет колонии. По версии следствия, Рудников требовал $50 тысяч у руководителя регионального управления Следственного комитета Виктора Леденёва за прекращение компрометирующих публикаций в газете. В деле Рудникова упоминался глава московского ФСБ, которого называли возможным заказчиком задержания журналиста “Медузы” Ивана Голунова. Здесь интервью самого Рудникова. Он провел в СИЗО полтора года.

Мосгорсуд сократил вдвое срок второго административного ареста соратнику Навального Леониду Волкову. Сегодня он должен выйти на свободу.

Видеоблогер BadComedian заключил мировое соглашение с кинокомпанией, требовавшей от него миллион рублей за критику своей продукции.

Суд по делу режиссера Кирилла Серебренникова и “Седьмой студии” застопорился: экспертиза не готова, следующее заседание назначено на 16 августа.

Признаки закручивания гаек

Роскомнадзор представил план изоляции рунета: в случае угрозы включат централизованное управление и запретят направлять трафик за границу.

Путин подписал закон о штрафах за распространение в России зарубежных периодических печатных изданий без соответствующего разрешения.

Сегодня в Махачкале состоится суд по избранию меры пресечения редактору газеты “Черновик” Абдулмумину Гаджиеву. Его обвиняют в финансировании терроризма. Подробности тут.

Максим Лапунов, единственный из пострадавших от кампании против геев в Чечне, кто согласился раскрыть свое имя и написать заявление в полицию, утверждает, что видел в этой тюрьме Андрея Кобышева – жителя Волгограда, работавшего в Грозном массажистом и пропавшего без вести в марте 2017 года. Словам Лапунова есть документальное подтверждение – телефон Кобышева находился там и тогда, где и когда, как утверждает Лапунов, их вместе содержали. Дело о розыске Кобышева прекратили в июне 2018 года.

ЛГБТ-активист из Новочеркасска Федор Лаптев жалуется, что его сильно избил сотрудник Центра “Э”.

В Пскове отложили заседание суда по иску вдовы военнослужащего, погибшего в Сирии, потому что на него пришли журналисты.

Екатеринбургские журналисты, освещавшие протесты вокруг строительства церкви в сквере, сообщили о новых попытках взломать их Telegram-аккаунты. Экспертиза по уголовному делу об оскорблении полицейского признала слово “мусор” неоскорбительным для полиции, но на существительном “*******” (которому в последнее время обычно предшествует прилагательное “сказочный”) споткнулась и обнаружила “лингвистические признаки неприличной формы выражения”.

ВКонтакте заблокировал паблик о массовой драке в Чемодановке "за призывы к насильственным действиям". Тем временем из Чемодановки исчезли цыгане – никто не знает, сами они уехали или их насильственно депортировали. Вот репортаж с места.

Ближайшие соседи России

Бывшего посла России в Беларуси Михаила Бабича (уволенного, говорят, по личной просьбе Лукашенко) назначили двенадцатым заместителем министра экономического развития. В этой должности, созданной специально для него, он будет заниматься отношениями с Беларусью.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Франции. Эммануэль Макрон анонсировал новый саммит “нормандской четверки”. Сегодня Зеленский встретится в Берлине с Ангелой Меркель. Вот тут хороший разговор о Зеленском с продюсером Александром Роднянским.

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и узурпации власти. Специальная комиссия теперь решает, снять ли с него неприкосновенность.

Вокруг света

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде, рассматривавшем дело о шпионаже, в рамках которого Мурси был главным обвиняемым. Мурси, первый президент в истории Египта, победивший на конкурентных демократических выборах, в июле 2013 года был отстранен от власти военными.

Иран продолжает сокращение своих обязательств по ядерной сделке, утратившей смысл после того, как из нее вышли США.

Сегодня президент США объявит тем, кто не читает его твиттер, что он будет баллотироваться в президенты в 2020 году.

Семь ссылок

Разговоры. Юрий Рост рассказывает Светлане Конеген о своей журналистской работе и театральном детстве, режиссер Константин Богомолов в интервью Лилии Шитенбург объясняет, как будет руководить московским театром на Малой Бронной. Или вот интервью с Михаилом Зыгарем о его новом проекте МХТ, который приведет театр прямо к вам в смартфон.

Этика и политика. Свежий выпуск “Новой этики” посвящен борьбе за социальную справедливость (совместима ли она с сохранением базовых индивидуальных свобод?). Или вот материал к 30-летию Ленинградского народного фронта, сыгравшего важную роль в становлении постсоветской России.

Книжки и картинки. Комментированные отрывки из дневников Евгения Шварца или разговор с московским коллекционером Игорем Маркиным – о том, как “крутой русский парень с бабками”, собиравшийся до “замечательных высот” поднять цену на русское искусство, превратился в сдержанного и умудренного музейщика.

Искренне Ваши,

Семь Сорок