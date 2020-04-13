Масштабное бедствие, оно же божественный промысел

Доброе утро!

Участники ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, США, Бразилия и Канада – на 3,7 млн, а дольше всех противившаяся сделке Мексика – на 100 тысяч. США, под давлением которых сделка состоялась, сдержанно торжествуют, но цены на нефть подросли незначительно. С вирусом дела обстоят так:

В России 15 770 выявленных случаев инфицирования в 82 регионах, 140 человек скончались.

В Москве с сегодняшнего дня действует пропускной режим, в Подмосковье он вводится с 15 апреля.

США вышли на первое место в мире по числу жертв эпидемии. “Масштабное бедствие” объявлено во всех штатах.

В ангарской колонии после бунта ввели режим чрезвычайной ситуации. “Русь сидящая” обратилась в ООН с просьбой призвать Россию к расследованию.

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Россия с вирусом

Эпидемия. В России за последние сутки (последние – это суббота, про воскресенье объявят сегодня) прирост новых случаев Covid-19 составил 2186. Всего в стране выявлено 15 770 случаев инфицирования. Скончались 140 человек (это уже с учетом десятерых умерших в Москве в воскресенье). Статистика эта впечатляет меньше, чем фотографии очередей из машин скорой помощи, стоящих на въезде в московские и подмосковные клиники.

Карантин. В Москве с сегодняшнего дня действует пропускной режим для передвижения по городу (вот тут очень подробно описано, как его соблюдать). В Подмосковье он начнет действовать в среду, причем там – как, видимо, и в других регионах – электронные пропуска будут выдаваться через созданное Минкомсвязи приложение “Госуслуги СТОП Коронавирус” (с ним, правда, есть некоторые проблемы, очень смешные). Въезд в Москву ограничен, образовались пробки.

Карантинные кары. В Москве полицейские спасли мужчину, который делал селфи и чуть не сорвался с 15 этажа. Потом они выяснили, что он в гостях и составили протокол о нарушении самоизоляции. Гулять с собаками на Патриарших по-прежнему опасно (вот рассказ москвички, которую отбили от полицейских местные жители). За одну только субботу в Москве было составлено 1358 административных протоколов, в Петербурге судам передали более 200 административных дел в связи с коронавирусными нарушениями, но лидером по числу штрафов является Краснодарский край.

Медучреждения. В Москве закрыта на карантин большая районная поликлиника (главврач лежит в реанимации), в Петербурге – уже второй роддом, в Вязьме в интернате для престарелых выявили 86 случаев инфицирования, власти закрыли город.

Работа в “нерабочий месяц”. С сегодняшнего дня "Автоваз", ГАЗ, Ульяновский автомобильный завод и калининградский холдинг "Автотор", на котором собираются BMW, KIA и Hyundai, запускают остановленные ранее конвейеры. Сотрудникам заводов это, вероятно, даст какую-то уверенность в завтрашнем дне – сидеть в карантине без работы совсем плохо (вот монологи оказавшихся в такой ситуации). Учителя, как и врачи, продолжают трудиться, но дистанционное обучение – не сахар, вот рассказ петербургской учительницы о круглосуточном кошмаре, в котором она оказалась.

Вирус вне России

Общее число выявленных случаев Covid-19 в мире превысило миллион восемьсот тысяч, число жертв болезни – 114 тысяч. На первое место по числу не только инфицированных, но и умерших, вышли США – там жертвами эпидемии стали уже 22 115 человек. Во всех штатах объявлено “масштабное бедствие”, администрация Трампа подготовила санкции (визовые) для стран, которые отказываются вывозить своих граждан из США во время эпидемии. В российском МИДе в ответ заметили, что сейчас не время для “санкционного инструментария” (в ближайшие дни из-за границы планируют вернуть около пяти тысяч россиян).

В Италии и Испании, следующих за США по числу жертв, эпидемия вроде бы прошла пик – число новых выявленных случаев инфицирования и смертность сокращаются уже несколько дней. Но карантин и там, и там продолжает действовать – вот рассказ итальянского романиста Паоло Джордано о жизни в Риме (у него, как и у петербургской учительницы, тоже не хватает ни на что времени).

О ситуации в Великобритании (10 612 умерших) рассказано здесь. Премьера Бориса Джонсона выписали из больницы, но возвращаться к работе пока не рекомендовали.

В Бельгии число умерших достигло 3600. В ночь на воскресенье в Брюсселе вспыхнули беспорядки (задержаны 45 человек) после гибели нарушителя карантина: подросток на скутере пытался скрыться от полиции и погиб, врезавшись в одну из машин, которые его преследовали.

Больше половины новых случаев инфицирования в Китае выявлено у вернувшихся из России граждан. В Афганистане соблюдать карантин затруднительно, потому что тогда можно просто умереть с голода. В Беларуси официально по-прежнему все в порядке – только ВОЗ призывает власти страны отказаться от массовых мероприятий и готовить побольше мест в больницах, потому что теперь там уже точно все пойдет по неблагоприятному сценарию. Как собираются смягчать карантин в странах, где властям удалось сгладить эпидемию (в частности, в Дании), рассказано тут.

Пасха и Вербное воскресенье. Папа римский отслужил пасхальную службу в пустом соборе Св. Петра. Патриарх Московский и Всея Руси тоже служил в честь Вербного воскресенья в пустом ХХС (сказал, что пандемия – божественный промысел, задача которого – разрушить идеалы потребительского общества), но многие церкви в российских регионах были открыты, и верующие шли туда сотнями. Вот здесь архимандрит Кирилл (Говорун) рассказывает, как религиозные организации упустили эпидемию.

Жертвы. От Covid-19 умер британский математик Джон Конвей, создатель игры “Жизнь”. Среди жертв коронавируса все больше знаменитостей – вот тут рассказано о некоторых из них. О художнике Шимоне Окштейне, который умер в Нью-Йорке от коронавируса на 70-м году жизни, пишет Александр Генис.

Русь сидящая

В исправительной колонии №15 города Ангарска Иркутской области, где 9 апреля произошел бунт заключенных, введен режим чрезвычайной ситуации, визиты адвокатов запрещены. По словам члена местной ОНК, половина камер "перебита", промзона почти полностью выгорела, сгорели свиньи и коровы. Погибли двое заключенных, пострадавших около 300. Сейчас в колонии остались только те, кто не участвовал в бунте. Куда распределили всех остальных, неизвестно. “Русь сидящая” обратилась в ООН с просьбой призвать Россию к расследованию “чрезмерного применения силы” в колонии. Вот разговор с главой “Руси сидящей” Ольгой Романовой и руководителем "Сибири без пыток" Святославом Хроменковым. Вечером в субботу московский левый активист вскрыл себе вены перед зданием Минюста РФ в знак солидарности с заключенными ангарской колонии.

Суд отправил в СИЗО до 10 июня бывшего начальника исправительной колонии №9 в Петрозаводске Ивана Савельева (это который устроил экскурсию для журналистов по колонии после того, как его обвинили в пытках заключенных).

Страшные истории

В Москве умер искусствовед и публицист Александр Тимофеевский-младший (ему был 61 год, вот некролог), в Иерусалиме в возрасте 89 лет скончался литератор Феликс Дектор (он был создателем еврейского самиздата в СССР, переводчиком и распространителем книг о Холокосте).

Как живется в Аргентине, где за аборт женщину сажают на четыре года, а врача – на шесть, читайте тут. У атеистов на Северном Кавказе жизнь не лучше – вот монологи молодых людей.

Семь ссылок

Космическое. К вчерашнему дню космонавтики – отличный разговор с астрономом-любителем из Петрозаводска Артемом Новичонком, который открыл пару комет и несколько десятков астероидов, но астрономией занимается не ради этого. Или отрывок из книжки дизайнера Барбары Брауни “Космические одежды. Мода в невесомости” (изд-во НЛО).

К вчерашнему дню космонавтики – отличный разговор с астрономом-любителем из Петрозаводска Артемом Новичонком, который открыл пару комет и несколько десятков астероидов, но астрономией занимается не ради этого. Или отрывок из книжки дизайнера Барбары Брауни “Космические одежды. Мода в невесомости” (изд-во НЛО). Жизнь среди книг. Отрывок из книги аргентинского писателя Альберто Мангеля “История чтения” (Издательство Ивана Лимбаха). Или разговор с филологом Игорем Пильщиковым обо всем на свете – от Баратынского до Пригова.

Отрывок из книги аргентинского писателя Альберто Мангеля “История чтения” (Издательство Ивана Лимбаха). Или разговор с филологом Игорем Пильщиковым обо всем на свете – от Баратынского до Пригова. История. (1) Рассказ о катастрофе – к 50-летию гибели советской атомной подводной лодки К-8 в Бискайском заливе. (2) Историю “соловецкого потока” – заключенных Соловецкой тюрьмы, в 1937 году приговоренных к расстрелу тройками – рассказывает (с цитатами из документов) Константин Львов. (3) Видеоэкскурсия по выставке “Это личное. Предметы из концлагерей”, которая висит сейчас в пустом холле Международного Мемориала в Москве – в таком формате она трогает еще больше.

Искренне Ваши,

Семь Сорок