Везде бардак и хаос

Доброе утро!

Казахстан отменил смертную казнь, но мир, похоже, снова сосредоточился исключительно на смертности от коронавируса:

По словам генсека ООН, человечество провалило испытание пандемией. Европа стоит на пороге новых локдаунов. Власти Москвы просят компании вернуться к удаленной работе и готовятся ввести самоизоляцию для пожилых.

США, Великобритания и Канада готовят санкции против белорусских чиновников.

В среду в Минске задержали 364 человека; задержана адвокат Марии Колесниковой.

Навальный останется в Германии до конца реабилитации, на его московскую квартиру наложен арест.

Угроза номер один

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал коронавирус “угрозой номер один” в мире. Пандемия, по его словам, стала испытанием для международного сотрудничества, и человечество не справилось.

В России заболеваемость продолжает расти. По данным на утро четверга, суточный прирост новых случаев Covid-19 составил 6 595, в одной только Москве за день было выявлено свыше тысячи случаев, всего заболевших с начала эпидемии 1 миллион 129 тысяч. Число жертв достигло к утру четверга 19 948 человек (+149 за сутки).

Власти Москвы обсуждают возвращение режима самоизоляции для людей старше 65 лет, мэрия обратилась к крупнейшим компаниям типа “Сбера” (да, “Сбер” теперь не банк), “Яндекса” и “Ростеха” с просьбой вернуть сотрудников на удаленную работу; граждан просят добровольно сократить контакты и соблюдать предосторожности. За нарушение масочного режима закрыли десятки московских магазинов. Вводить локдаун по весеннему сценарию пока не планируется, обещают, что пропускного режима не будет.

По словам московского руководства, госпитализация с Covid-19 в городе выросла на 30%; в Петербурге снова очереди из скорых, единственное отличие от весны – то, что недостатка в средствах защиты у медиков нет.

Мигранты из Узбекистана продолжают сидеть на российско-казахской границе, российские власти продолжают штрафовать блогеров, пишущих о переполненных ковидных больницах.

Глава комиссии Евросоюза по здравоохранению Стелла Кириакидис говорит, что у Европы остался последний шанс не возвращаться к весенним локдаунам, но для этого нужно срочно вводить серьезные ограничительные меры. Рекордные приросты новых случаев отмечены во Франции и Великобритании. Премьер-министр Канады объявил о второй волне эпидемии, которая может оказаться намного масштабнее, чем весенняя. Наибольшее число инфицированных и умерших – в США, рекордный рост заболеваемости зафиксирован сразу в трех штатах, Метрополитен-опера отменила сезон в связи с эпидемией.

Великое фантомное значение

По данным МВД Беларуси, на акциях протеста в связи с тайной инаугурацией Лукашенко по всей стране задержали 364 человека. Сам Лукашенко сказал, что не придает инаугурации “великого фантомного значения” и что это была обычная рабочая ситуация. В четверг задержания продолжились: люди в разных городах выстраивались в цепи солидарности, некоторых забирали. Днем была задержана адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак – якобы по административному делу, суть которого неизвестна. Отец Колесниковой получил от нее письмо из СИЗО в Жодино: Мария призывает не сдаваться и говорит, что у властей “везде бардак и хаос”, все в истерике.

В Беларуси рассматриваются около 280 дел об участии детей в протестах. Вице-премьер Петришенко заявил, что ни один родитель не уйдет от ответственности.

США, Великобритания и Канада планируют ввести санкции в отношении “семи или восьми” граждан Беларуси, ответственных за фальсификации на выборах и насилие против протестующих. США призвали белорусские правоохранительные органы освободить политтехнолога Виталия Шклярова. Польша разработала для Беларуси целый “план Маршалла”, вот его детали. Сами белорусы тоже придумывают “санкции” – создано специальное мобильное приложение, распознающее товары приближенных к властям производителей.

Ядовитое

Алексей Навальный останется в Германии до окончания курса реабилитации. На его счета и московскую квартиру наложен арест в связи с иском пригожинской кампании “Московский школьник”: квартиру, как единственное жилье, конфисковать нельзя, но продать, подарить или заложить ее теперь тоже нельзя.

ФСБ отказалась проводить проверку в связи со слежкой за Навальным в Сибири “в связи с отсутствием оснований”. Глава отдела расследований ФБК Мария Певчих рассказала в эфире “Навальный LIVE”, что в день отравления Алексея в томской гостинице Xander, причем конкретно в ее поле зрения, присутствовал бизнес-омбудсмен Борис Титов. Она долго считала это галлюцинацией, пока не зашла в инстаграм Титова и не убедилась, что он там действительно был.

Еще один предположительно отравленный российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза судится с Министерством юстиции США за доступ к результатам анализов, сделанных в американских лабораториях после его отравления. Суд постановил передать ему эти документы, но Минюст просит отложить их выдачу до после выборов. Почему эта история выглядит все более странно, здесь объясняет сам Кара-Мурза.

Российские будни

Главред газеты "Президент" выдвинул президента РФ на Нобелевскую премию мира (ее размер, кстати, увеличили). Правда, все сроки для выдвижения кандидатов давно прошли.

В Москве возбудили уголовное дело против двоих полицейских, которые передали посторонним данные с камер распознавания лиц. Данные касались передвижения двух женщин, а дело завели потому, что одна из этих женщин, Анна Кузнецова, специально купила эти данные за 15 тысяч рублей, чтобы доказать в суде, что они незащищены.

ФСБ отпустила задержанного по запросу Интерпола члена партии Захара Прилепина "За правду" Григория Косниковского, воевавшего на Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов. Он скрылся в Луганске. Разыскивают его по запросу Латвии, где против него возбуждены уголовные дела о терроризме.

В Петербурге по обвинению в убийстве и расчленении 24-летнего трансгендера Джамшуда Хатамжонова из Узбекистана арестован 53-летний продюсер Юрий Яновский. Здесь эксперты объясняют тот печальный факт, что это убийство – не единичный случай.

Чтобы было не так страшно – веселая история из Костромской области, где глава одного из сельских поселений попросил уборщицу выдвинуться на выборах, чтобы они не были безальтернативными, и люди выбрали уборщицу.

Шесть ссылок

Русская поэзия. Разговор с поэтом Марией Степановой о смысле и устройстве ее работы. Или расшифровка семинара “Сильные тексты”, посвященного стихотворению Фета “Сияла ночь. Луной был полон сад”.

Разговор с поэтом Марией Степановой о смысле и устройстве ее работы. Или расшифровка семинара “Сильные тексты”, посвященного стихотворению Фета “Сияла ночь. Луной был полон сад”. Кино. Фрагмент из книги Ноа Айзенберга “„Касабланка“ навсегда” (изд-во проекта 1895.io) – о том, как американская цензура только улучшила этот фильм. Или послесловие Евгения Марголита к воспоминаниям режиссера “Бумбараша” Николая Рашеева “Внутренний эмигрант. Записки склеротика” (они вышли в Киеве).

Фрагмент из книги Ноа Айзенберга “„Касабланка“ навсегда” (изд-во проекта 1895.io) – о том, как американская цензура только улучшила этот фильм. Или послесловие Евгения Марголита к воспоминаниям режиссера “Бумбараша” Николая Рашеева “Внутренний эмигрант. Записки склеротика” (они вышли в Киеве). Секс. История о том, как в начале 1970-х чешский эмигрант Петр Садецкий и советский диссидент Анатолий Кузнецов выдумали историю о киевском БДСМ-подполье, рисовавшем эротические комиксы ради борьбы с советской властью. Или рассказ о сексуальном просвещении в Китае.

История о том, как в начале 1970-х чешский эмигрант Петр Садецкий и советский диссидент Анатолий Кузнецов выдумали историю о киевском БДСМ-подполье, рисовавшем эротические комиксы ради борьбы с советской властью. Или рассказ о сексуальном просвещении в Китае. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок