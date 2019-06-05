“Как в России сейчас, так и должно быть”

Доброе утро!
Во время майских праздников неизвестные украли с территории ракетно-космической корпорации “Энергия” в Королеве ракетное оборудование. “Унесли три мешка плат”, – сокрушено сказал источник РБК. В остальном тоже есть по поводу чего сокрушаться:
- ФСБ потребовала от “Яндекса” ключи шифрования. “Яндекс” выступил с обтекаемым заявлением.
- В Екатеринбурге заведено уголовное дело об оскорблении полицейского во время акций по защите сквера от церкви.
- ЕСПЧ обязал Россию выплатить 1,6 млн евро родственникам 20 человек, пропавших в Чечне и Ингушетии в 2000-х годах.
- В Праге прошла крупнейшая с 1989 года акция протеста против властей.
Молчи, скрывайся и таи
- ФСБ потребовала от “Яндекса” ключи для дешифровки данных пользователей "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска" (по закону Яровой). И “Яндекс”, по данным источников, пока их не предоставил. Если не предоставит и дальше, последуют штраф и блокировка. Компания выступила с обтекаемым заявлением – впрочем, сведения о взаимодействиях со спецслужбами по закону тоже нельзя разглашать. Ранее “Яндекс” предоставлял переписку пользователей только по решению суда.
- Взрывы на оборонном заводе в Дзержинске стали поводом для удаления нескольких твитов (по закону о “фейковых новостях”).
- “Мемориал” с 1999 года устраивает конкурс исследовательских работ старшеклассников по российской истории XX века. С 2016 года церемонии награждения пытаются срывать НОДовцы, а теперь историей XX века заинтересовались и в ФСБ: лауреатов конкурса и их учителей вызывают на “профилактические беседы”, в ходе которых рекомендуют прекратить сотрудничество с правозащитным центром.
- "Коммерсантъ" удалил с сайта опубликованную в марте статью о подписании контракта на поставку российских истребителей Су-35 в Египет. Видимо, в ней и разглашалась государственная тайна. Публикация материала якобы вызвала угрозу санкций в отношении Египта со стороны США.
Суды, аресты, задержания
- После протестов в Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело – об оскорблении власти. По версии следствия, участник акции Станислав Мельниченко “открыто совершал оскорбляющие жесты” в адрес полицейского в штатском, который снимал все происходящее на видео. Ранее Мельниченко уже оштрафовали на 12 тысяч рублей за нарушение правил проведения митинга. Теперь он под подпиской о невыезде.
- Арестован автор телеграм-канала “Суверенный Крым”. Следствие, вероятно, связывает его с появлением надписи "ФСБ, давай поиграем? Е2 – Е4. Теперь твой ход, с***" на стене с изображением Путина-освободителя в Симферополе.
- В Махачкале арестованы четыре Свидетеля Иеговы.
- На станции Шиес Архангельской области задержаны девять протестующих против строительства полигона для московского мусора.
- Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 1,6 млн евро родственникам 20 человек, пропавших в Чечне и Ингушетии в 2000-х годах.
- Во время заседания суда по делу “Сети” была назначена фонологическая экспертиза, в ходе которой обвиняемые должны были десять минут рассказывать о себе под запись. Обвиняемый Виктор Филинков, не сдерживая слез, подробно рассказал, как фсбшники пытали его после задержания. Читать.
Общественные дискуссии
- Глава “Роснефти” Игорь Сечин сказал, что допущенное “Транснефтью” загрязнение нефтепровода “Дружба” наносит ущерб российской нефтяной промышленности. В “Транснефти” ответили, что объемы продаж из-за этого не упали, а “Роснефть” сама неправильно что-то там распределяет. В ответ от Сечина поступил совет “не рефлексировать”.
- Министр культуры России Владимир Мединский объяснил, почему из фильма про Элтона Джона вырезали весь гей-секс и все наркотики. Потому что “в правовом государстве должны править не частные эстетические и сексуальные предпочтения отдельных личностей, а закон, как в России сейчас, так и должно быть”, – сказал доктор исторических наук Мединский.
- Скандал с миллионным иском к BadComedian за критику кинокомпании Kinodanz, получающей многомиллионные гранты от Минкульта, подробно разобран здесь. Минкульт как будто бы даже обиделся на компанию за этот иск и предшествовавшие ему угрозы блогеру, заявив что “не хочет быть страшилкой”.
В Украине и вокруг нее
В Киевской области двое полицейских выпивали в свободное от работы время и решили пострелять по банкам во дворе. В результате погиб пятилетний мальчик. Подозреваемые арестованы, начальник полиции Киевской области ушел в отставку. Полиция обещает оплатить похороны и помочь деньгами семье погибшего. Отделение полиции, в котором работали арестованные, закидали петардами, по всей Украине планируются акции протеста с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова. Вот интервью с советником Авакова Владимиром Мартыненко.
Верховная Рада Украины не стала рассматривать законопроект об импичменте, внесенный президентом Зеленским. Сам Зеленский находится в Брюсселе, где обсуждает новые подходы к переговорам с Россией.
Россия, со своей стороны, обжаловала в Верховном суде Швейцарии решения, вынесенные Международным арбитражем в Гааге по искам украинских компаний. По мнению российского Минюста, арбитраж вынес решение в пользу истцов, не учитывая, что “Крым является суверенной территорией России”.
Фантастический договор
Президент США Дональд Трамп продолжает государственный визит в Великобританию. На пресс-конференции после переговоров он долго хвалил Терезу Мэй, обещал Великобритании “фантастический торговый договор” после брекзита, опять ругал мэра Лондона Садика Хана и одаривал комплиментами Бориса Джонсона. “Фантастический торговый договор” должен, по мысли Трампа, привлечь американские компании к британской государственной системе здравоохранения. Против этого в Великобритании выступает не только оппозиция, но и многие консерваторы.
В Лондоне прошел крупный антитрамповский митинг (впрочем, президент США уже сказал, что это “фейкньюз”). Сегодня Трамп с семейством отправится в Портсмут отмечать 75-летие высадки союзников в Нормандии.
1989
В столице Чехии Праге состоялась крупнейшая с 1989 года акция протеста с требованием отставки премьера-миллиардера Андрея Бабиша и назначенной им министра юстиции. Чешская полиция заявила в апреле, что Бабиш должен предстать перед судом по делу о мошенничестве с дотациями Евросоюза, и теперь появились опасения, что новая министр юстиции может этому помешать. Здесь все это объясняется в деталях.
Исполнилось 30 лет со дня подавления китайскими властями массовых акций протеста в центре Пекина. В годовщину госсекретарь США Майк Помпео призвал китайские власти назвать точное число погибших на площади Тяньаньмэнь. Представитель китайского посольства в Вашингтоне назвал слова госсекретаря оскорблением китайского народа. Здесь история Тяньаньмэня рассказана подробно.
Чернобыль
30-летие аварии на Чернобыльской АЭС отмечалось три года назад, но по-настоящему вернуться к памяти о ней заставил сериал HBO. На волне необъяснимого успеха этого кино появилось множество интересных публикаций.
- Монолог вдовы инженера ЧАЭС, исследовавшего взорвавшийся реактор четвертого энергоблока.
- Очень содержательный разговор с ликвидатором аварии из Красноярска Владимиром Михайловым – из Красноярска на ЧАЭС были отправлены 840 человек.
- Беседа с жителями Славутича – города, построенного для сотрудников ЧАЭС взамен Припяти. Там только и разговоров, что про сериал.
- Разговор с Алексеем Бреусом – одним из очевидцев первых часов аварии на ЧАЭС.
- Список книг и фильмов, рекомендованных создателем сериала.
- И даже тест о суде по делу “чернобыльских стрелочников”, которых суд признал виновниками аварии.
Шесть ссылок
- Жизнь и жизнетворчество. Рассказ о художнике художника Юрии Злотникове (1930–2016), сборник воспоминаний которого только что вышел в "Издательстве Грюндриссе". Или разговор с итальянским славистом Стефано Гардзонио о жизни и творчестве Курцио Малапарте (ссылку на отрывок из его “Бала в Кремле” мы уже давали).
- Обществоведческое. Фрагмент книги политолога Григория Голосова “Автократия, или Одиночество власти” – она выходит в научно-популярной серии ЕУ СПБ “Азбука понятий”. Или отрывок из книжки британского социолога Джуди Вайсман “Времени в обрез: ускорение жизни при цифровом капитализме”, в котором объясняется, почему наш рабочий день не становится короче.
- Культурно-антропологическое. Разговор с танатологом Сергеем Моховым о том, как и зачем изучать смерть. Или новый выпуск “Новой этики”, посвященный новому ханжеству.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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