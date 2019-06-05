“Как в России сейчас, так и должно быть”

Доброе утро!

Во время майских праздников неизвестные украли с территории ракетно-космической корпорации “Энергия” в Королеве ракетное оборудование. “Унесли три мешка плат”, – сокрушено сказал источник РБК. В остальном тоже есть по поводу чего сокрушаться:

ФСБ потребовала от “Яндекса” ключи шифрования. “Яндекс” выступил с обтекаемым заявлением.

В Екатеринбурге заведено уголовное дело об оскорблении полицейского во время акций по защите сквера от церкви.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 1,6 млн евро родственникам 20 человек, пропавших в Чечне и Ингушетии в 2000-х годах.

В Праге прошла крупнейшая с 1989 года акция протеста против властей.

Молчи, скрывайся и таи

ФСБ потребовала от “Яндекса” ключи для дешифровки данных пользователей "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска" (по закону Яровой). И “Яндекс”, по данным источников, пока их не предоставил. Если не предоставит и дальше, последуют штраф и блокировка. Компания выступила с обтекаемым заявлением – впрочем, сведения о взаимодействиях со спецслужбами по закону тоже нельзя разглашать. Ранее “Яндекс” предоставлял переписку пользователей только по решению суда.

Взрывы на оборонном заводе в Дзержинске стали поводом для удаления нескольких твитов (по закону о “фейковых новостях”).

“Мемориал” с 1999 года устраивает конкурс исследовательских работ старшеклассников по российской истории XX века. С 2016 года церемонии награждения пытаются срывать НОДовцы, а теперь историей XX века заинтересовались и в ФСБ: лауреатов конкурса и их учителей вызывают на “профилактические беседы”, в ходе которых рекомендуют прекратить сотрудничество с правозащитным центром.

"Коммерсантъ" удалил с сайта опубликованную в марте статью о подписании контракта на поставку российских истребителей Су-35 в Египет. Видимо, в ней и разглашалась государственная тайна. Публикация материала якобы вызвала угрозу санкций в отношении Египта со стороны США.

Суды, аресты, задержания

После протестов в Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело – об оскорблении власти. По версии следствия, участник акции Станислав Мельниченко “открыто совершал оскорбляющие жесты” в адрес полицейского в штатском, который снимал все происходящее на видео. Ранее Мельниченко уже оштрафовали на 12 тысяч рублей за нарушение правил проведения митинга. Теперь он под подпиской о невыезде.

Арестован автор телеграм-канала “Суверенный Крым”. Следствие, вероятно, связывает его с появлением надписи "ФСБ, давай поиграем? Е2 – Е4. Теперь твой ход, с***" на стене с изображением Путина-освободителя в Симферополе.

В Махачкале арестованы четыре Свидетеля Иеговы.

На станции Шиес Архангельской области задержаны девять протестующих против строительства полигона для московского мусора.

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 1,6 млн евро родственникам 20 человек, пропавших в Чечне и Ингушетии в 2000-х годах.

Во время заседания суда по делу “Сети” была назначена фонологическая экспертиза, в ходе которой обвиняемые должны были десять минут рассказывать о себе под запись. Обвиняемый Виктор Филинков, не сдерживая слез, подробно рассказал, как фсбшники пытали его после задержания. Читать.

Общественные дискуссии

Глава “Роснефти” Игорь Сечин сказал, что допущенное “Транснефтью” загрязнение нефтепровода “Дружба” наносит ущерб российской нефтяной промышленности. В “Транснефти” ответили, что объемы продаж из-за этого не упали, а “Роснефть” сама неправильно что-то там распределяет. В ответ от Сечина поступил совет “не рефлексировать”.

Министр культуры России Владимир Мединский объяснил, почему из фильма про Элтона Джона вырезали весь гей-секс и все наркотики. Потому что “в правовом государстве должны править не частные эстетические и сексуальные предпочтения отдельных личностей, а закон, как в России сейчас, так и должно быть”, – сказал доктор исторических наук Мединский.

Скандал с миллионным иском к BadComedian за критику кинокомпании Kinodanz, получающей многомиллионные гранты от Минкульта, подробно разобран здесь. Минкульт как будто бы даже обиделся на компанию за этот иск и предшествовавшие ему угрозы блогеру, заявив что “не хочет быть страшилкой”.

В Украине и вокруг нее

В Киевской области двое полицейских выпивали в свободное от работы время и решили пострелять по банкам во дворе. В результате погиб пятилетний мальчик. Подозреваемые арестованы, начальник полиции Киевской области ушел в отставку. Полиция обещает оплатить похороны и помочь деньгами семье погибшего. Отделение полиции, в котором работали арестованные, закидали петардами, по всей Украине планируются акции протеста с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова. Вот интервью с советником Авакова Владимиром Мартыненко.

Верховная Рада Украины не стала рассматривать законопроект об импичменте, внесенный президентом Зеленским. Сам Зеленский находится в Брюсселе, где обсуждает новые подходы к переговорам с Россией.

Россия, со своей стороны, обжаловала в Верховном суде Швейцарии решения, вынесенные Международным арбитражем в Гааге по искам украинских компаний. По мнению российского Минюста, арбитраж вынес решение в пользу истцов, не учитывая, что “Крым является суверенной территорией России”.

Фантастический договор

Президент США Дональд Трамп продолжает государственный визит в Великобританию. На пресс-конференции после переговоров он долго хвалил Терезу Мэй, обещал Великобритании “фантастический торговый договор” после брекзита, опять ругал мэра Лондона Садика Хана и одаривал комплиментами Бориса Джонсона. “Фантастический торговый договор” должен, по мысли Трампа, привлечь американские компании к британской государственной системе здравоохранения. Против этого в Великобритании выступает не только оппозиция, но и многие консерваторы.

В Лондоне прошел крупный антитрамповский митинг (впрочем, президент США уже сказал, что это “фейкньюз”). Сегодня Трамп с семейством отправится в Портсмут отмечать 75-летие высадки союзников в Нормандии.

1989

В столице Чехии Праге состоялась крупнейшая с 1989 года акция протеста с требованием отставки премьера-миллиардера Андрея Бабиша и назначенной им министра юстиции. Чешская полиция заявила в апреле, что Бабиш должен предстать перед судом по делу о мошенничестве с дотациями Евросоюза, и теперь появились опасения, что новая министр юстиции может этому помешать. Здесь все это объясняется в деталях.

Исполнилось 30 лет со дня подавления китайскими властями массовых акций протеста в центре Пекина. В годовщину госсекретарь США Майк Помпео призвал китайские власти назвать точное число погибших на площади Тяньаньмэнь. Представитель китайского посольства в Вашингтоне назвал слова госсекретаря оскорблением китайского народа. Здесь история Тяньаньмэня рассказана подробно.

Чернобыль

30-летие аварии на Чернобыльской АЭС отмечалось три года назад, но по-настоящему вернуться к памяти о ней заставил сериал HBO. На волне необъяснимого успеха этого кино появилось множество интересных публикаций.

Монолог вдовы инженера ЧАЭС, исследовавшего взорвавшийся реактор четвертого энергоблока.

Очень содержательный разговор с ликвидатором аварии из Красноярска Владимиром Михайловым – из Красноярска на ЧАЭС были отправлены 840 человек.

Беседа с жителями Славутича – города, построенного для сотрудников ЧАЭС взамен Припяти. Там только и разговоров, что про сериал.

Разговор с Алексеем Бреусом – одним из очевидцев первых часов аварии на ЧАЭС.

Список книг и фильмов, рекомендованных создателем сериала.

И даже тест о суде по делу “чернобыльских стрелочников”, которых суд признал виновниками аварии.

Шесть ссылок

Жизнь и жизнетворчество. Рассказ о художнике художника Юрии Злотникове (1930–2016), сборник воспоминаний которого только что вышел в "Издательстве Грюндриссе". Или разговор с итальянским славистом Стефано Гардзонио о жизни и творчестве Курцио Малапарте (ссылку на отрывок из его “Бала в Кремле” мы уже давали).

Обществоведческое. Фрагмент книги политолога Григория Голосова “Автократия, или Одиночество власти” – она выходит в научно-популярной серии ЕУ СПБ “Азбука понятий”. Или отрывок из книжки британского социолога Джуди Вайсман “Времени в обрез: ускорение жизни при цифровом капитализме”, в котором объясняется, почему наш рабочий день не становится короче.

Культурно-антропологическое. Разговор с танатологом Сергеем Моховым о том, как и зачем изучать смерть. Или новый выпуск “Новой этики”, посвященный новому ханжеству.

Искренне Ваши,

Семь Сорок