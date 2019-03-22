МММ: Медведчук, Медведев, мощи

Добрый день!

Президент США отменил санкции против Северной Кореи, введенные его администрацией сутки назад. “Президенту Трампу нравится председатель Ким”, – объяснили в Белом доме. В остальном так:

В России вводят новые определения наркомании и сбыта наркотиков.

Российский суд приговорил украинца Павла Гриба к шести годам колонии. Его отец говорит, что это смертельный приговор.

Медведчук встретился с Медведевым. Служба безопасности Украины начала проверку.

Спецпрокурор Мюллер завершил расследование предполагаемых связей предвыборного штаба Трампа с Россией.

И когда с полей Украйны…

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил гражданина Украины 20-летнего Павла Гриба к шести годам колонии общего режима по обвинению в содействии терроризму. Гриб в знак протеста объявил голодовку. Отец осужденного говорит, что такой приговор для его сына равносилен смерти: Павел Гриб страдает хроническим заболеванием и не получает медицинской помощи. Павла Гриба похитили в Беларуси, куда он приехал на встречу с девушкой из России, с которой познакомился в интернете. Девушка позже сказала, что организовать эту встречу ее заставили фсбшники. Украина осудила приговор Грибу.

Служба безопасности Украины обвинила Россию в подготовке теракта в харьковском метро. Задержан житель Харькова, предположительно завербованный российскими спецслужбами.

Пророссийский украинский политик Виктор Медведчук, известный в прессе как “кум Путина”, и пророссийский кандидат в президенты Украины от "Оппозиционного блока" Юрий Бойко встретились в Подмосковье с российским премьером Медведевым и руководством "Газпрома". В ходе встречи Медведчук предложил “Газпрому” создать газовый консорциум с властями Украины. Юрий Бойко, по данным опросов, не имеет шансов выйти во второй тур выборов президента Украины, которые состоятся 31 марта. Служба безопасности Украины начала проверку обстоятельств визита политиков "к одному из лидеров страны-агрессора".

Еще один важный предвыборный сюжет – конфликт генпрокурора Украины Юрия Луценко с послом США в Киеве. Луценко обвинил посла Мари Йованович во вмешательстве в работу прокуратуры: якобы она передала ему списки людей, против которых нельзя заводить уголовных дел. Госдепартамент официально отверг обвинения, но осадок остался.

Пытки, наркотики и другие неприятности

Несколько заключенных мордовской исправительной колонии №5 вогнали себе в животы гвозди и штыри в знак протеста против издевательств со стороны администрации. Теперь в колонию направится общественно-наблюдательная комиссия. Как в российских колониях скрывают травмы заключенных, полученные на работе, рассказывается здесь.

Правительство России предлагает изменить правила постановки диагноза “наркомания” так, чтобы человека нельзя было объявить наркоманом просто на основании положительного теста на наркотики (для этого в Госдуму внесен специальный законопроект), а в МВД подготовили законопроект, исключающий заведение уголовных дел о сбыте наркотиков при отсутствии доказательств их передачи. Можно решить, что это оттепель, но вот только лишать дееспособности в России в последнее время стали в пять раз чаще.

В Краснодаре на главреда "Свободных медиа" Владислава Янюшкина составили протокол об осуществлении деятельности "нежелательной организации" – за ембед ролика “Открытой России” в статье.

“Свидетели Иеговы” сообщили об аресте двух верующих в Приморском крае.

В Комсомольске-на-Амуре руководительницу подросткового театра Юлию Цветкову вызвали в полицию из-за рисунков, объясняющих, что такое бодипозитив. Полиция решила, что это порнография. (Впрочем, Цветкову прессуют уже давно и серьезно).

В компьютере полно летучих мышей

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами за 25 млн рублей. Как она будет работать, так сразу и не понять.

Роскомнадзор заблокировал сайт для пожертвований "Открытой России".

ВКонтакте заблокировал сообщество “Томск с высоты” – за пропаганду руфинга.

Цирк! Цирк! Цирк!

В Госдуме прошли слушания о законопроекте “О культуре”. Там выступал в том числе Сергей Шнуров. Он предложил разогнать Минкульт и попытался объяснить присутствующим, что Пушкин – наше не всё. В то же время на парламентские слушания вынесен проект изменений в закон об оскорблении чувств верующих, выводящий из-под ограничений произведения искусства. В РПЦ против.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил увеличить посещаемость художественных музеев, разместив там мощи святых: “Я уже вчера отцу Георгию в Мещовск позвонил и говорю: «Слушай, у тебя там мощей много. Давай, когда выставку будем открывать, мощи ставь туда. Пусть люди идут, поклоняются мощам и, может быть, картинки посмотрят»". Когда это высказывание приобрело некоторую популярность в сети, Артамонов заявил, что цитату про мощи в интернет выложили “козлы”. Бе-е-е-е.

В телевизоре, в эфире программы “Вечер с Владимиром Соловьевым” политолог Дмитрий Куликов выдал диалог из фильма “Тридцать три” за цитату из реального интервью Евгения Леонова с “западным журналистом”: «Вы были за границей? – В Берлине, в Праге. – Вы ездили туда по служебным делам? – Я не ездил, я пешком. – В качестве туриста? – Нет, в пехоте». Соловьев ему поверил, потому что “Тридцать три” сейчас реальнее реальности.

"Другая Россия" Эдуарда Лимонова подала документы на создание партии.

Все остальное

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование предполагаемых связей предвыборного штаба Трампа с Россией. Отчет передан генпрокурору США Уильяму Барру. Он и решит, станет ли документ доступен общественности.

Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала контракт на покупку 49 самолетов Boeing 737 MAX 8. Компания Boeing обещает оборудовать все самолеты индикаторами, которые раньше можно было получить толко за отдельную плату.

В Литве начался суд над двумя русскими шпионами, а в Казахстане задержаны еще десять протестующих против переименования Астаны в Нурсултан, в их числе – журналисты Настоящего Времени. Вообще говоря, по закону переименовывать город без референдума нельзя, но Минюст Казахстана объяснил, что можно.

Ссылки для чтения

Дом на набережной. Книга историка Юрия Слезкина “Дом правительства. Сага о русской революции” вызвала новую волну интереса и к роману Юрия Трифонова, который сам жил в этом доме и потом написал о нем роман. Вот отрывок из книжки Слезкина о том, как жили дети в Доме на набережной, а вот новый текст на “Полке” – как раз о романе Трифонова.

Барокко и романтизм. Перкуссионист Петр Главатских рассказывает о своем проекте “Галантная Индия”, в котором он умудрился совместить оперу-балет Жан-Филиппа Рамо (1735) с реальной нынешней Индией. Тут ликбез по немецкому романтизму, вполне симпатичный.

Война понарошку. Обзор современных разработок оружия несмертельного действия и отрывок из книги Энни Дьюк “Принцип ставок: как принимать решения в условиях неопределенности” о том, что жизнь – не шахматы, а покер.

Марийцы на Урале, поляки в Сибири. Антрополог Наталья Конрадова рассказывает, как она съездила к уральским мари, чтобы выпить с их покойниками. Здесь рассказ о сибирских поляках – особой народности, возникшей волею Сталина и более ранних российских правителей. Представителем этой народности был, в частности, Войцех Ярузельский.

Искренне Ваши,

Семь Сорок