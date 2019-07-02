Московские могильщики

Доброе утро!
Власти самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра утверждают, что на их территории, близ деревни Ташкент (sic!) упала ракета российского производства. Никогда такого не было, и вот опять:
- Опубликовано расследование Ивана Голунова о московском похоронном бизнесе. Алексея Навального посадили на 10 суток за участие в марше в поддержку Голунова.
- Число жертв наводнения в Приангарье выросло до 16. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Канске Красноярского края.
- Навальный нашел у матери начальника московского отделения “Единой России” четыре отеля в Австрии. Сам этот единоросс идет на выборы в Мосгордуму как самовыдвиженец.
- Полиция вытеснила протестующих из Законодательного совета Гонконга. Оккупация здания под британскими колониальными флагами длилась 10 часов.
Кладбищенское
Опубликовано расследование Ивана Голунова об устройстве московского похоронного бизнеса – журналиста задержали в Москве по обвинению в сбыте наркотиков сразу после того, как он отправил редактору черновик этой статьи. В доработке материала участвовали журналисты разных изданий.
Краткое содержание: после массовой драки на Хованском кладбище в 2016 году московский похоронный бизнес перешел из рук группы выпускников Камышинского военно-строительного училища (связанных с администрацией подмосковных Химок) к уроженцам Ставропольского края, выдвинутых главой управления ФСБ по Москве и Московской области. Как говорит сам Голунов в интересном интервью “Би-би-си”, основной вывод в том, что руководство спецслужб имеет связи с похоронным бизнесом, хотя это запрещено.
Дело самого Голунова передано в Следственный комитет (и следователи будто бы действительно пытаются выяснить, кто заказал его задержание по наркотической статье). При этом посадки за участие в марше в поддержку Голунова 12 июня продолжаются: десять суток дали Алексею Навальному.
Наводнение
Число жертв наводнения в Приангарье выросло до 16. Девять человек считаются пропавшими без вести. Затоплен город Тулун (40 тысяч жителей) – там прорвало дамбу. Вот здесь волонтер из Тулуна Сергей Деревяга рассказывает, что сейчас происходит в городе. Режим чрезвычайной ситуации объявлен также в городе Канске Красноярского края.
Выборы (и прочее “политическое”)
В Петербурге независимые кандидаты в муниципальные депутаты продолжают бодаться с избиркомами. Федор Горожанко рассказал про свой квест, который закончился 48 часами в полиции, – почитайте.
(Впрочем, методы петербургских избиркомов используют и в Высшей аттестационной комиссии: на заседание ВАК просто не пустили представителей Академии наук, которые должны были представить доклад о фальсификациях диссертаций).
В Москве Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружил у главы местного отделения “Единой России”, зампреда Мосгордумы Андрея Метельского много недвижимости, в том числе четыре отеля в Австрии, записанных на мать политика. Метельский утверждает, что его мать приобрела гостиницы за 40 млн евро “легально и на законно заработанные средства”.
(Кстати, одно из прошлых расследований Навального – о картошечке Росгвардии – похоже, аукнулось отставками генералов).
Метельский идет на выборы в Мосгордуму как независимый кандидат – очевидно, потому что у народа вдруг возник “дефицит доверия” к “Единой России”, как выразился в газете “Известия” председатель партии Дмитрий Медведев.
В Москве на осенних выборах в порядке эксперимента будет запущено электронное голосование, к которому у специалистов много вопросов. У чиновников, напротив, вопросов нет – только рекомендации скачать браузер “Спутник” и “безопасно” голосовать через него.
(В IT-сфере в России вообще день ото дня безопаснее: VPN-сервис от “Лаборатории Касперского” начал блокировать запрещенные в России сайты, в Минкомсвязи придумали программу перевода полутора миллиона федеральных чиновников на смартфоны с российской операционной системой “Аврора”).
Заключенные, осужденные, подозреваемые
- В Петербурге возбудили уголовное дело против полицейских, которые два часа избивали в отделении 17-летнего парня, задержанного по подозрению в краже семечек из магазина.
- Адвокат Ирина Бирюкова обнаружила в уголовном деле о пытках против сотрудников ярославской колонии №1 аудиозаписи и расшифровки своих бесед с заключенными. Это редкий случай, когда факт нарушения конфиденциальности общения можно документально подтвердить.
- Жителя Ставропольского края оштрафовали на 30 тысяч рублей по закону о “неуважении к власти” за опубликованные в ВК слова украинской футбольной кричалки про Путина. Это уже девятый штраф по новой статье КоАПа.
- Посольство США в России сообщает об ухудшении здоровья американца Пола Уилана, который сидит в “Лефортово” по обвинению в шпионаже.
- “Мемориал” признал лидеров протестов в Ингушетии политзаключенными.
- Политическим свое дело считает и основатель автодилера “Рольф” Сергей Петров. Почитайте его интервью Тимуру Олевскому.
Украинское
Украинец Павел Гриб, похищенный в Беларуси и осужденный в России за содействие терроризму, обратился к президенту Зеленскому и Верховной Раде с требованием решить судьбу украинцев, сидящих в России. По его словам, более ста человек "мордуются каждый день в изоляторах и лагерях от оккупированного Крыма до Магаданской области".
Зеленский отбыл с визитом в Канаду, предварительно добившись отстранения министра иностранных дел Павла Климкина (вот здесь комментарий политолога об этом конфликте, связанном с судьбой захваченных в Черном море украинских моряков).
Уже после этого президенту Украины пришлось откликнуться в фейсбуке на обстрел в Донецкой области санитарной машины украинских военных (два человека погибли) – Зеленский назвал обстрел "позорной и подлой попыткой сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе".
Российский Следственный комитет, со своей стороны, требует заочно арестовать депутата Верховной Рады Андрея Лозового в связи с сожжением в 2018 году российского флага у здания Россотрудничества в Киеве.
В мире
- В Гонконге полиция вытеснила протестующих из Законодательного совета. Оккупация здания под британскими колониальными флагами продолжалась 10 часов, она была приурочена к 22-й годовщине возвращения Гонконга в состав Китая. Протесты направлены против усиления влияния Китая на автономию.
- Иран заявил о нарушении ограничений по производству обогащенного урана, предусмотренного ядерной сделкой 2015 года. Великобритания может выйти из соглашения вслед за США.
- The New York Times пишет, что администрация Трампа готова признать КНДР ядерной державой и отказаться от требования полной денуклиаризации Корейского полуострова в обмен на обещание не производить новые ядерные бомбы.
- По данным “Открытых медиа”, администрация Трампа отказалась от планов вводить новые санкции против российских миллиардеров после бурной реакции бизнеса на санкции против Дерипаски.
- И вот забавная история про новую чешскую партию “Триколор”, основанную сыном бывшего президента страны Вацлава Клауса, – есть подозрения, что это не чешский триколор, а российский.
Шесть ссылок
- Наука. Сегодня над Южной Америкой можно будет наблюдать полное солнечное затмение. Какие возможности создает для астрономов это явление, рассказывает сотрудник Пулковской обсерватории Кирилл Масленников. Или другая наука: новый выпуск “Новой этики” о том, как интернет разрушил складывавшуюся столетиями систему образования, для чего учиться сегодня и зачем люди учились в другие эпохи.
- Планета и люди, ее населяющие. Эколог, сотрудник Института водных проблем РАН Артем Акшинцев объясняет, сколько еще протянет наша планета, чем вредны бумажные стаканчики и почему не надо быть веганом. Или хороший материал о тех, кто пострадает от последствий глобального потепления первыми – гид по коренным народам Арктики, их культуре и быту.
- Жизнь в условиях конфликта. Фотограф Гилад Саде, работающий в горячих точках по всему миру, рассказывает о детстве, проведенном в рядах радикального еврейского движения, израильской политике и нынешней работе (местами жутковатое чтение). Или вот разговор с художницей и феминисткой 70-х Сьюзен Лейси о том, чем сегодняшние феминистки отличаются от феминисток ее поколения и как связать активизм с искусством.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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