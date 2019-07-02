Московские могильщики

Доброе утро!

Власти самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра утверждают, что на их территории, близ деревни Ташкент (sic!) упала ракета российского производства. Никогда такого не было, и вот опять:

Опубликовано расследование Ивана Голунова о московском похоронном бизнесе. Алексея Навального посадили на 10 суток за участие в марше в поддержку Голунова.

Число жертв наводнения в Приангарье выросло до 16. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Канске Красноярского края.

Навальный нашел у матери начальника московского отделения “Единой России” четыре отеля в Австрии. Сам этот единоросс идет на выборы в Мосгордуму как самовыдвиженец.

Полиция вытеснила протестующих из Законодательного совета Гонконга. Оккупация здания под британскими колониальными флагами длилась 10 часов.

Кладбищенское

Опубликовано расследование Ивана Голунова об устройстве московского похоронного бизнеса – журналиста задержали в Москве по обвинению в сбыте наркотиков сразу после того, как он отправил редактору черновик этой статьи. В доработке материала участвовали журналисты разных изданий.

Краткое содержание: после массовой драки на Хованском кладбище в 2016 году московский похоронный бизнес перешел из рук группы выпускников Камышинского военно-строительного училища (связанных с администрацией подмосковных Химок) к уроженцам Ставропольского края, выдвинутых главой управления ФСБ по Москве и Московской области. Как говорит сам Голунов в интересном интервью “Би-би-си”, основной вывод в том, что руководство спецслужб имеет связи с похоронным бизнесом, хотя это запрещено.

Дело самого Голунова передано в Следственный комитет (и следователи будто бы действительно пытаются выяснить, кто заказал его задержание по наркотической статье). При этом посадки за участие в марше в поддержку Голунова 12 июня продолжаются: десять суток дали Алексею Навальному.

Наводнение

Число жертв наводнения в Приангарье выросло до 16. Девять человек считаются пропавшими без вести. Затоплен город Тулун (40 тысяч жителей) – там прорвало дамбу. Вот здесь волонтер из Тулуна Сергей Деревяга рассказывает, что сейчас происходит в городе. Режим чрезвычайной ситуации объявлен также в городе Канске Красноярского края.

Выборы (и прочее “политическое”)

В Петербурге независимые кандидаты в муниципальные депутаты продолжают бодаться с избиркомами. Федор Горожанко рассказал про свой квест, который закончился 48 часами в полиции, – почитайте.

(Впрочем, методы петербургских избиркомов используют и в Высшей аттестационной комиссии: на заседание ВАК просто не пустили представителей Академии наук, которые должны были представить доклад о фальсификациях диссертаций).

В Москве Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружил у главы местного отделения “Единой России”, зампреда Мосгордумы Андрея Метельского много недвижимости, в том числе четыре отеля в Австрии, записанных на мать политика. Метельский утверждает, что его мать приобрела гостиницы за 40 млн евро “легально и на законно заработанные средства”.

(Кстати, одно из прошлых расследований Навального – о картошечке Росгвардии – похоже, аукнулось отставками генералов).

Метельский идет на выборы в Мосгордуму как независимый кандидат – очевидно, потому что у народа вдруг возник “дефицит доверия” к “Единой России”, как выразился в газете “Известия” председатель партии Дмитрий Медведев.

В Москве на осенних выборах в порядке эксперимента будет запущено электронное голосование, к которому у специалистов много вопросов. У чиновников, напротив, вопросов нет – только рекомендации скачать браузер “Спутник” и “безопасно” голосовать через него.

(В IT-сфере в России вообще день ото дня безопаснее: VPN-сервис от “Лаборатории Касперского” начал блокировать запрещенные в России сайты, в Минкомсвязи придумали программу перевода полутора миллиона федеральных чиновников на смартфоны с российской операционной системой “Аврора”).

Заключенные, осужденные, подозреваемые

В Петербурге возбудили уголовное дело против полицейских, которые два часа избивали в отделении 17-летнего парня, задержанного по подозрению в краже семечек из магазина.

Адвокат Ирина Бирюкова обнаружила в уголовном деле о пытках против сотрудников ярославской колонии №1 аудиозаписи и расшифровки своих бесед с заключенными. Это редкий случай, когда факт нарушения конфиденциальности общения можно документально подтвердить.

Жителя Ставропольского края оштрафовали на 30 тысяч рублей по закону о “неуважении к власти” за опубликованные в ВК слова украинской футбольной кричалки про Путина. Это уже девятый штраф по новой статье КоАПа.

Посольство США в России сообщает об ухудшении здоровья американца Пола Уилана, который сидит в “Лефортово” по обвинению в шпионаже.

“Мемориал” признал лидеров протестов в Ингушетии политзаключенными.

Политическим свое дело считает и основатель автодилера “Рольф” Сергей Петров. Почитайте его интервью Тимуру Олевскому.

Украинское

Украинец Павел Гриб, похищенный в Беларуси и осужденный в России за содействие терроризму, обратился к президенту Зеленскому и Верховной Раде с требованием решить судьбу украинцев, сидящих в России. По его словам, более ста человек "мордуются каждый день в изоляторах и лагерях от оккупированного Крыма до Магаданской области".

Зеленский отбыл с визитом в Канаду, предварительно добившись отстранения министра иностранных дел Павла Климкина (вот здесь комментарий политолога об этом конфликте, связанном с судьбой захваченных в Черном море украинских моряков).

Уже после этого президенту Украины пришлось откликнуться в фейсбуке на обстрел в Донецкой области санитарной машины украинских военных (два человека погибли) – Зеленский назвал обстрел "позорной и подлой попыткой сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе".

Российский Следственный комитет, со своей стороны, требует заочно арестовать депутата Верховной Рады Андрея Лозового в связи с сожжением в 2018 году российского флага у здания Россотрудничества в Киеве.

В мире

В Гонконге полиция вытеснила протестующих из Законодательного совета. Оккупация здания под британскими колониальными флагами продолжалась 10 часов, она была приурочена к 22-й годовщине возвращения Гонконга в состав Китая. Протесты направлены против усиления влияния Китая на автономию.

Иран заявил о нарушении ограничений по производству обогащенного урана, предусмотренного ядерной сделкой 2015 года. Великобритания может выйти из соглашения вслед за США.

The New York Times пишет, что администрация Трампа готова признать КНДР ядерной державой и отказаться от требования полной денуклиаризации Корейского полуострова в обмен на обещание не производить новые ядерные бомбы.

По данным “Открытых медиа”, администрация Трампа отказалась от планов вводить новые санкции против российских миллиардеров после бурной реакции бизнеса на санкции против Дерипаски.

И вот забавная история про новую чешскую партию “Триколор”, основанную сыном бывшего президента страны Вацлава Клауса, – есть подозрения, что это не чешский триколор, а российский.

Шесть ссылок

Наука. Сегодня над Южной Америкой можно будет наблюдать полное солнечное затмение. Какие возможности создает для астрономов это явление, рассказывает сотрудник Пулковской обсерватории Кирилл Масленников. Или другая наука: новый выпуск “Новой этики” о том, как интернет разрушил складывавшуюся столетиями систему образования, для чего учиться сегодня и зачем люди учились в другие эпохи.

Планета и люди, ее населяющие. Эколог, сотрудник Института водных проблем РАН Артем Акшинцев объясняет, сколько еще протянет наша планета, чем вредны бумажные стаканчики и почему не надо быть веганом. Или хороший материал о тех, кто пострадает от последствий глобального потепления первыми – гид по коренным народам Арктики, их культуре и быту.

Жизнь в условиях конфликта. Фотограф Гилад Саде, работающий в горячих точках по всему миру, рассказывает о детстве, проведенном в рядах радикального еврейского движения, израильской политике и нынешней работе (местами жутковатое чтение). Или вот разговор с художницей и феминисткой 70-х Сьюзен Лейси о том, чем сегодняшние феминистки отличаются от феминисток ее поколения и как связать активизм с искусством.

Искренне Ваши,

Семь Сорок