Нацизм и мокрые носки

Доброе утро!

Началась нобелевская неделя. Лауреатами премии по физиологии и медицине стали американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян – за исследование рецепторов, отвечающих за восприятие температуры и прикосновения. Сегодня объявят лауреата по физике. В новостях так:

Gulagu.net опубликовал видео изнасилований троих заключенных в саратовской тюремной больнице.

В Челябинской области по обвинению в реабилитации нацизма арестован бездомный, сушивший носки на Вечном огне.

В Беларуси за комментарии о гибели Зельцера и сотрудника КГБ задержали более 110 человек.

В работе Facebook, Instagram, WhatsApp произошел глобальный сбой.

Энциклопедия русской жизни

Суд в городе Миасс Челябинской области отправил в СИЗО бездомного, который ночью пытался высушить носки на Вечном огне – его обвиняют по статье о реабилитации нацизма. В судах Хакасии и Красноярского края начали рассматривать дела, возбужденные из-за публикации военных фотографий, на которых присутствуют немецкие военнослужащие в нацистской форме – одного обвиняемого признали виновным в демонстрации нацистской символики, другого – в "унижении и оскорблении национального достоинства патриотов родины".

Депутаты Госдумы от "Единой России" Михаил Романов и Анатолий Выборный собираются обратиться в прокуратуру из-за эпизода юмористического шоу "Игра" на телеканале ТНТ, в котором двое бывших КВНщиков из команды "Камызяки", один из которых изображал жениха, а другой – невесту, поцеловались в губы. Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане к их обращению присоединится.

Вице-премьер Чечни Джамбулат Умаров предложил распространить практику публичных извинений на всю Россию. Прекрасная, говорит, идея.

Правозащитный проект Gulagu.net получил от бывшего заключенного-программиста “секретный видеоархив спецслужб” размером более 40 Гб с записями пыток и изнасилований заключенных. Три видео с изнасилованиями проект предоставил “Медиазоне”, вот их описание.

Шамана Александра Габышева, прославившегося пешим походом на Москву с целью “изгнания Путина”, поместили в Новосибирскую психиатрическую больницу с интенсивным наблюдением.

В Саратове в отношении инспектора ГИБДД возбуждено дело о превышении должностных полномочий в связи с тем, что он занимался майнингом криптовалюты прямо в здании МВД.

В Калининграде окончательно решили засыпать землей руины Королевского замка Кенигсберга – в порядке “консервации раскопок”. Причины не только финансовые, но и идеологические (хватит “германизации”).

Подробный (и тяжелый) рассказ о том, как живут в России семьи, где родители употребляют наркотики.

Российское государственное

Путин сменил губернаторов Тамбовской и Владимирской областей; бывший мэр Владивостока (четвертый по счету) задержан по делу о взяточничестве.

ЦИК продолжает распределять депутатские мандаты, передавая полномочия отказавшихся следующим по списку – так депутатами стали актер Владимир Машков и организатор пророссийских сепаратистов на Донбассе Александр Бородай. Глава ЦИК Элла Памфилова пригрозила журналистам судебными исками за "клевету" о выборах.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов обратился с открытым письмом к Путину: требует прекратить “полицейское преследование” сторонников коммунистов, а также критикует трехдневный формат выборов и онлайн-голосование. На этом фоне помощника депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина арестовали на 10 суток за сторис об акции коммунистов, а депутата Мосгордумы от КПРФ Екатерину Енгалычеву оштрафовали на 250 тысяч рублей за репост о той же акции.

Верховный суд России согласился с доводами бывшего главы московского штаба Навального Олега Степанова, который настаивал, что избирком Нагатинского района Москвы в июне незаконно запретил ему баллотироваться в Госдуму. При этом жалобу Степанова по существу суд отклонил.

Еще суды и уголовные дела

Кассационный суд отказал Алексею Навальному в рассмотрении жалобы на замену ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше"; причину отказа журналистам не назвали.

Мосгорсуд продлил до полутора лет срок содержания в СИЗО бывшего корреспондента “Коммерсанта” и “Ведомостей”, а впоследствии советника главы “Роскосмоса” Ивана Сафронова. Это максимально предусмотренный законом срок, в течение которого ФСБ обязана завершить предварительное следствие по делу о госизмене.

ФСБ отчиталось о задержании участников "Хизб ут-Тахрир" в Москве.

Барнаульский активист Виктор Рау уехал из России. Ранее на него завели дело по "дадинской" статье за “многократные нарушения” на митингах.

Калининградских врачей, ранее оправданных по делу об убийстве недоношенного младенца, снова отправили в СИЗО на время пересмотра дела.

Архив Пандоры: новые подробности

Пресс-секретарь Путина Песков сказал, что в Кремле не увидели “каких-то скрытых богатств” в публикации об офшорных компаниях политиков и бизнесменов со всего мира – соответственно, и никаких проверок не будет. Зато автор многочисленных доносов на российские независимые медиа Александр Ионов требует признать Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), опубликовавший "Архив Пандоры", "нежелательной организацией". Вот интересный разговор с одним из авторов расследования Романом Шлейновым – о смысле изучения подобных документов, о российских офшорных особенностях и о том, что все деньги в России – это деньги Путина.

По-настоящему громких открытий российская часть архива не дала, зато обнаружилась красивая история о том, как коррупционные деньги из “Транснефти”, отмывшись через офшоры, пролились в качестве пожертвований на британскую Консервативную партию, а теперь – с одобрения британского правительства – будут вложены в прокладку кабеля под Ла-Маншем.

Самая громкая белорусская история касается бывшего управделами президента Беларуси, старейшего соратника Лукашенко Виктора Шеймана: его сын в сотрудничестве с бизнесменом Александром Зингманом занимались добычей золота в Зимбабве через офшорную компания (а право на добычу им предоставили в обмен на поставки белорусской техники). Здесь журналист Александр Ярошевич объясняет все подробности.

Что не так с офшорами президента Украины Владимира Зеленского, из которых он то ли вышел, то ли нет, рассказывается тут. С президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым всё просто: его родственники лихорадочно скупали через офшоры недвижимость в Великобритании, записывая некоторые из объектов прямо на его малолетних детей. О бывшем президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве стало известно, что у него действительно есть “тайная жена”, своя Кривоногих, и ей загадочным образом удалось продать казахским олигархам свою офшорную компанию, не занимавшуюся никакой деятельностью, за 30 млн долларов. На этом фоне французская недвижимость премьера Чехии Андрея Бабиша (чешск.), которую он приобрел, когда еще не занимался политикой, и которую к тому же декларирует, выглядит бледно.

Две тысячи доносов

В Беларуси задержали более 110 человек за комментарии о гибели Зельцера и сотрудника КГБ – их заставляют извиняться на камеру. В МВД Беларуси уверяют, что корреспондент белорусской редакции “Комсомольской правды” Геннадий Можейко был задержан все же не в России, а в Беларуси: Можейко собирался “скрыться в третью страну” через Москву, но российские власти его в третью страну не пустили, а отправили обратно в Минск, где его и приняли белорусские силовики. Сайт КП в Беларуси остается заблокированным.

Зачем Лукашенко дал интервью американскому телеканалу CNN и верит ли он сам в то, что говорит, здесь объясняет политолог Валерий Карбалевич (спойлер: верит).

Противостоящие Лукашенко "Киберпартизаны" выложили в интернет карту с личными данными людей, обращавшихся в милицию с жалобами на протестующих. Согласно этим данным, более двух тысяч звонков в МВД поступило с июля по ноябрь 2020 года в связи с акциями протеста – доносили на соседей и даже родственников. Здесь этот феномен пытается объяснить социолог Геннадий Коршунов.

Вокруг света

Вечером в понедельник соцсетях Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой, сервисы возобновили работу лишь ближе к часу ночи по Москве. Интернет-эксперт Владислав Здольников связывает сбой с неудачной конфигурацией маршрутизаторов.

"Газпром" начал заполнять газом трубопровод "Северный поток–2".

В Швеции в автокатастрофе погиб художник и автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс – погиб вместе с приставленными к нему охранниками. Ничего подозрительного полиция в этой аварии пока не видит.

В Центральноафриканской республике убиты трое российских инструкторов. Ранее правительство ЦАР обвинило инструкторов в убийствах и пытках.

Новым премьер-министром Японии избран Фумио Кисида, ранее возглавлявший МИД страны.

О том, что может ждать задержанного в Грузии Михаила Саакашвили и зачем он вообще вернулся, здесь рассказывает директор фонда "Свободная Россия" на Южном Кавказе Егор Куроптев.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 25 781 (это максимум со 2 января). Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 7 миллионов 612 тысяч; официальное число жертв достигло к утру понедельника 210 801 человек (+883 за сутки). В некоторых регионах места в больницах уже заканчиваются.

В Украине заболеваемость тоже растет, хотя и меньшими темпами. Иммунолог Борис Донской называет новую волну “рукотворной”, поскольку она связана исключительно с провалом массовой вакцинации.

Шесть ссылок

История идей. Разъяснение “уликовой парадигмы” итальянского историка Карла Гинзбурга – к выходу сборника его статей “Деревянные глаза” в изд-ве НЛО. Или рассказ о двух революционных, но конфликтующих между собой проектах методологии истории идей – эзотерическом методе Лео Штрауса и контекстуальном подходе Квентина Скиннера.

Разъяснение “уликовой парадигмы” итальянского историка Карла Гинзбурга – к выходу сборника его статей “Деревянные глаза” в изд-ве НЛО. Или рассказ о двух революционных, но конфликтующих между собой проектах методологии истории идей – эзотерическом методе Лео Штрауса и контекстуальном подходе Квентина Скиннера. Вокруг Шкловского. Рассказ о научном пути Александра Галушкина – филолога, руководителя серии “Литературное наследство”, пришедшего в профессию в качестве литературного секретаря Виктора Шкловского. Или три любопытных материала, связанных с “украинскими сюжетами” Шкловского: статья самого Шкловского для харьковской газеты и украинские рецензии на его “Сентиментальное путешествие” и “Гамбургский счет”.

Рассказ о научном пути Александра Галушкина – филолога, руководителя серии “Литературное наследство”, пришедшего в профессию в качестве литературного секретаря Виктора Шкловского. Или три любопытных материала, связанных с “украинскими сюжетами” Шкловского: статья самого Шкловского для харьковской газеты и украинские рецензии на его “Сентиментальное путешествие” и “Гамбургский счет”. История российской медицины. Рассказ о том, как Российская империя боролась с эпидемией холеры в XIX веке. Или история советского врача Владимира Демихова, который при помощи пылесоса создал в сыром подвале трансплантологию.

Рассказ о том, как Российская империя боролась с эпидемией холеры в XIX веке. Или история советского врача Владимира Демихова, который при помощи пылесоса создал в сыром подвале трансплантологию. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок