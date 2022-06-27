“Надо раздевать – будут раздевать”

Доброе утро!

Сегодня ожидается наступление технического дефолта России, который, впрочем, для обычных жителей России никакого значения иметь не будет. Значимые новости вот:

Российские войска взяли под контроль Северодонецк и пытаются блокировать Лисичанск. Украинская армия отступила.

В ночь на субботу Россия выпустила десятки ракет по Черниговской, Житомирской, Львовской, Днепропетровской областям Украины. Утром в воскресенье обстрелам подверглись Киев и Черкасская область.

Страны G7 договорились о запрете на импорт российского золота и бессрочной поддержке Украины.

Путин встретился с Лукашенко в шестой раз с начала года, обещал ему “Искандеры”.

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий молодым людям заключать контракт с Минобороны сразу по достижении 18-летия.

Президент США подписал закон о контроле за оборотом оружия.

Военные сводки

Минобороны России отчиталось о взятии Северодонецка под полный контроль, украинские военные отступили из промзоны этого города и уходят из Лисичанска, который российская армия пытается блокировать с юга. Глава Минобороны России Сергей Шойгу, если верить российским источникам, побывал по случаю военных успехов где-то на фронте, чтобы выслушать доклады и раздать награды. Что это меняет в ходе войны, здесь объясняет отдел разборов “Медузы”, а здесь – украинский военный аналитик Олег Жданов (спойлер: существенным образом – ничего: российской армии будет сложно развить наступление в силу измотанности и больших потерь в живой силе).

Потери в живой силе российские начальники пытаются возместить еще более широким набором добровольцев (вот истории двух россиян, которые пошли воевать в Украину, чтобы вернуть ушедших от них жен – один погиб сразу, другой лежит со сложным ранением в госпитале) и расширением демографической базы контрактников: в Госдуму внесен законопроект, позволяющий заключать контракт с Минобороны сразу после достижения 18 лет (раньше для этого полагалось либо отслужить не менее четырех месяцев срочной службы, либо закончить ПТУ или техникум). Какие жизненные блага ждут впоследствии этих контрактников, можно узнать в репортаже из поселка Борзя Забайкальского края (спойлер: аварийное жилье).

В ночь на субботу практически вся территория Украины – Киевская, Черниговская и Сумская области, Львовская, Житомирская и Ровенская области – подверглись массированному ракетному обстрелу, есть погибшие и раненые. По данным украинской разведки, обстрел некоторых из этих областей впервые велся из авиапространства Беларуси. В тот же день в Петербурге состоялась шестая с начала года встреча Путина с Лукашенко: Минску были обещаны “Искандеры” – якобы для защиты от воинственных поползновений со стороны Литвы и Польши.

Утро воскресенья началось с ракетного удара по Киеву: разрушены жилой дом и детский сад, по меньшей мере один человек погиб и шесть ранены. Обстрелам подвергся также мост через Днепр в Черкасской области (один человек погиб, еще пятеро ранены), Николаевская и Харьковская области, а также Одесса (там системе ПВО удалось сбить ракеты на подлете к городу). Российское Минобороны по итогам двух дней отчиталось о “высокоточных ударах” по учебным центрам украинской армии, на зачем обстреливались жилой дом и детсад в Шевченковском районе Киева, российское ведомство не пояснило. Президент Украины назвал это демонстративным жестом на фоне открытия саммита G7 в Баварии и предстоящего саммита НАТО в Мадриде.

По данным CNN, США объявят на этой неделе о закупке современных систем ПВО для Украины. К этому призывают западных партнеров Владимир Зеленский и министр обороны Украины Алексей Резников.

На оккупированных территориях

В Каховке неизвестные взорвали автомобиль начальницы управления образования Ирины Махневой (на эту должность ее назначила оккупационная администрация). Сама Махнева не пострадала. Это как минимум пятый подобный случай в Херсонской области: ранее были ранены назначенные оккупационными властями начальник местных тюрем и глава администрации Чернобаевки, судьба бывшего депутата от “Слуги народа” Алексея Ковалева после взрыва его машины остается неизвестной, а 24 июня был убит "начальник управления семьи, молодежи и спорта региона" Дмитрий Савлученко.

Платформу "Черноморнефтегаза" возле острова Змеиный вновь обстреляли. По данным издания “База”, снаряд попал в вертолетную площадку. Власти аннексированного Крыма утверждают, что никто не пострадал.

В пятницу вопрос о злоупотреблениях при “фильтрации” граждан Украины обсуждался на заседании экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России. Представитель ФСБ заверил собравшихся, что никаких злоупотреблений нет: “Надо раздевать – будут раздевать”, – сказал он. А делается это, по его словам, “чтобы не перенести все те ужасы в РФ”.

Международное эхо войны

Саммит G7 еще не завершился, но уже известно, что ведущие экономики мира согласовали запрет на импорт российского золота (Москва получает от его экспорта $15 млрд в год) и договорились о бессрочной поддержке Украины. Борис Джонсон пригласил президента Украины приехать с государственным визитом в Великобританию.

Президент Литвы объявил, что его страна не пойдет на уступки России в вопросе транзита в Калининград, а представитель Турции объяснил, что его страна не присоединяется к санкциям в отношении России из-за своей энергозависимости от Москвы.

Ответы на волнующий всех вопрос о том, может ли Россия применить ядерное оружие в Украине и как на это должны будут отреагировать США, читайте здесь.

Россия: падение патриарха

Самой обсуждаемой российской новостью выходных стало падение патриарха Кирилла во время службы в одной из церквей Новороссийска. Зачем он вообще поехал в Новороссийск, почему-то никто не обсуждал.

Как не обсуждали и решение властей не тушить треть лесных пожаров в стране, отмену концертов неугодных музыкантов в московском “Главклубе” и решение мэрии Томска отнять приют для женщин, переживших домашнее насилие, у некоммерческой организации “Женский голос”, ранее объявленной “иностранным агентом”.

Противников войны продолжают преследовать:

В Красноярске пикетчика задержали за детский рисунок "Скажи фашизму нет". Ранее этот рисунок участвовал в детском конкурсе на тему "Нет войне", который проводило управление Генпрокуратуры России по Сибирскому федеральному округу. Протокол на пикетчика составили за нарушение коронавирусных ограничений.

Жителя Новочеркасска оштрафовали на 30 тысяч рублей за картинку “Zадержка в развитии” и комментарий про “клоунов”, которые клеят на машины буквы Z (“дискредитация” российской армии).

В Пермском крае на 30 тысяч рублей оштрафован сельский депутат, отказавшийся от своих полномочий в знак протеста против войны с Украиной. Повод – критический комментарий под постом о сборе гуманитарной помощи для российских солдат, воюющих в Украине (тоже “дискредитация”).

Суд в Великом Устюге оштрафовал на 30 тысяч рублей пенсионера и участника Афганской войны за антивоенные посты во “ВКонтакте” (“дискредитация”).

В Свердловской области протокол о “дискредитации” составлен в отношении местного жителя, который положил в банкомат купюры с антивоенными надписями. Его вычислили сотрудники “Сбера”.

В Краснодарском крае машиниста, отказавшегося управлять поездом с буквами Z и V, заставили написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Как сидится в петербургском СИЗО художнице Саше Скочиленко, обвиняемой в распространении “фейков” о российской армии посредством ценников в магазине, рассказано здесь. Ранее Amnesty International признала ее узницей совести.

Вот рассказы о том, что произойдет в ближайшее время с российскими кинопрокатом, гражданской авиацией и производством товарных вагонов.

Все остальное

Иран успешно провел тестовый запуск ракеты-носителя – есть желание самостоятельно выводить на орбиту спутники.

Британская The Sunday Times утверждает, что принц Чарльз принял три миллиона евро наличными от шейха Катара. Деньги были зачислены на счета его благотворительного фонда. Криминал не в том, что платежи были незаконными, а в том, что от жертвователей можно принимать только чеки, а не наличные.

Президент США подписал закон об ужесточении контроля над оружием, хотя никакого особого ужесточения он на самом деле не предполагает.

Верховный суд США отменил прецедентное решение 1973 года по делу "Роу против Уэйда", признав таким образом, что право женщины на аборт не является конституционным. Теперь этот вопрос будет регулироваться на уровне штатов, и почему это катастрофа, особенно для уязвимых слоев населения, рассказывается здесь.

В ночь на субботу в Осло обстреляли джаз-клуб, закусочную и знаменитый гей-бар. Два человека погибли, еще 21 получил ранения. Ежегодный прайд, который должен был пройти в субботу, в связи с этим отменили. Нападавший задержан, это гражданин Норвегии иранского происхождение, его мотивы выясняются.

В ночном клубе в ЮАР обнаружены мертвыми 22 человека. Власти пытаются выяснить причину их смерти, но пока безуспешно.

Шесть ссылок

Русские вопросы. История мифологемы “Москва – Третий Рим” и краткое содержание переписки Грозного с Курбским.

История мифологемы “Москва – Третий Рим” и краткое содержание переписки Грозного с Курбским. Пропаганда. Беседа с медиевистом Михаилом Майзульсом, автором книги об изображении врага – о том, как приемы средневековой пропаганды перекочевали в наши дни. Или отрывок из книги историка и социолога Сьюзан Линди “Разум в тумане войны: Наука и технологии на полях сражений” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о вкладе американских психологов, социологов и политологов в разработку пропагандистских техник, использовавшихся в ходе Второй мировой и Холодной войн.

Беседа с медиевистом Михаилом Майзульсом, автором книги об изображении врага – о том, как приемы средневековой пропаганды перекочевали в наши дни. Или отрывок из книги историка и социолога Сьюзан Линди “Разум в тумане войны: Наука и технологии на полях сражений” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о вкладе американских психологов, социологов и политологов в разработку пропагандистских техник, использовавшихся в ходе Второй мировой и Холодной войн. Около искусства. Отрывок из книги французской художницы и критика Од де Керрос “Современное искусство и геополитика: хроники экономического и культурного доминирования” (изд-во “Кучково поле”), в которой она называет предмет своего изучения психологическим оружием. Или краткий гид по юридическим дискуссиям о коллажах, семплах и цитировании в искусстве.

Искренне Ваши,

Семь Сорок