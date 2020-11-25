Нового года не будет

Доброе утро!

Президент США выступил с заявлением из Белого дома и поставил в себе в заслугу рекордный индекс Dow Jones: он вырос на новостях о том, что в США запущен механизм передачи власти новой администрации. В остальном все не так весело:

В России – новый рекорд суточной смертности от Covid-19. ВОЗ снова зафиксировала рекордный недельный прирост новых случаев инфицирования в мире.

В 20 регионах России прошли обыски у Свидетелей Иеговы.

В Беларуси задержан журналист Игорь Ильяш. Еще один шахтер “Беларуськалия” отказался подниматься из забоя.

Умерла Наталья Бонк – автор учебника английского, по которому учились примерно все.

Хроники пандемии

По данным на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 24 326 (это меньше, чем сутками ранее). В Москве выявлено 5838 новых случаев, в Петербурге – 3179. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 2 миллиона 139 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру вторника 37 031 человека (+491 за сутки – это новый рекорд). За день в Москве скончались еще 75 человек. ВОЗ десятый раз подряд зарегистрировала рекорд по числу заражений Covid-19 за неделю во всем мире.

Ситуация в российских регионах остается тяжелой – вот репортаж из Алтайского края, где врачи говорят, что они ********* [задолбались]. Жертвой второй волны эпидемии пал Новый год – вот обзор о том, как его не будут праздновать в разных российских регионах (в Петербурге объявлено, что городской транспорт в новогоднюю ночь, вопреки всем традициям, работать не будет).

Российская вакцина Sputnik V объявила о своей 95-процентной эффективности – даже странно, что ею до сих пор не привился Путин. Как объяснил Песков, негоже главе государства прививаться “несертифицированной вакциной”. Здесь член наблюдательного совета украинской фармкомании АО "Фармак" Петр Чернышов объясняет, на какую из регистрируемых сейчас вакцин стоит рассчитывать жителям не очень богатых стран (на AstraZeneca), а тут рассказано, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умело гнет свою политическую линию, “приглашая” в страну российскую и китайскую вакцины.

В Украине, где заболеваемость не падает, а идея “карантина выходного дня” была встречена бизнесом в штыки, власти обещают налоговые каникулы и единовременные выплаты пострадавшим от карантина.

Президент Франции объявил о смягчении ковидных ограничений (с субботы откроются магазины), но предупредил, что раньше середины января пойти в ресторан или бар у французов не получится. В китайском Ухане, откуда коронавирус начал распространяться по планете чуть больше года назад, ни о каких ограничениях уже не помнят, а вот в Гонконге снова закрывают бары.

“Президента Беларуси можно отстранить от власти”

Сегодня с визитом в Минск прибывает глава МИД России Сергей Лавров. О чем он будет говорить с Лукашенко, здесь гадает бывший сотрудник управделами президента Беларуси Анатолий Котов (сейчас он в Варшаве). Накануне Лукашенко, принимая верительные грамоты от послов иностранных держав, пожаловался на давление Запада и сказал, что президента Беларуси реально отстранить от власти – это должен сделать народ. Народ, наверное, прислушался, а наблюдатели обратили внимание на список государств, послы которых вручали Лукашенко верительные грамоты: Бангладеш, Камбоджа, Китай, Намибия, Пакистан и примкнувший к ним Израиль.

Репрессии продолжаются:

В Минске пропал журналист “Белсата” Игорь Ильяш, позже выяснилось, что он на Окрестина. Несколько дней назад – по делу об освещении противостояния между силовиками и защитниками мемориала Романа Бондаренко – задержали его жену Катерину Андрееву, тоже журналистку “Белсат”. Один из руководителей телеканала Игорь Кулей говорит, что предотвратить задержание было невозможно: Ильяш отказывался уезжать из Беларуси, пока его жена за решеткой.

Коллеги другого задержанного в связи с делом Бондаренко – врача больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина, который передал журналистам документы, свидетельствующие, что Бондаренко был абсолютно трезв, – устроили акцию протеста прямо в больнице (Сорокина обвиняют по уголовной статье о разглашении медицинской тайны).

Лидер группы “Петля пристрастия” получил 15 суток ареста за участие в воскресном Марше против фашизма.

КГБ Беларуси объявило, что расследование дела "Белгазпромбанка" закончено. Все обвиняемые признали вину, кроме экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико.

Правозащитный центр “Весна” вновь пополнил свой список политзаключенных (туда попадают только люди, проходящие по уголовным делам) – теперь в нем 143 имени.

Еще один сотрудник “Беларуськалия” Александр Клезович отказался выходить из забоя в знак протеста. Его, как и предыдущих троих протестующих, вытащили оттуда силой и увезли на “скорой” в психоневрологический диспансер.

Вот монологи белорусов, которые проходят реабилитацию в Чехии – реабилитация им нужна не только физическая, но и психологическая. Белорусский психолог Игорь Лосев, который организует помощь пострадавшим во время протестов на волонтерских началах, рассказывает, что к нему за помощью часто обращаются жены силовиков.

Отслеживание лояльности

Следственный комитет провел обыски у Свидетелей Иеговы в 20 регионах России. Цитата из официального сообщения: “Конспиративные сборы проходили в одной из квартир, где последователи изучали религиозную литературу”.

Суд в Краснодаре оштрафовал бывшего координатора "Открытой России", детского врача Яну Антонову на 15 тысяч рублей по делу о сотрудничестве с "нежелательной организацией". Она давала ссылки на публикации “МБХ Медиа”.

Суд в Петербурге приостановил на 18 дней работу кафе Zoom, которое перепутали с онлайн-платформой Zoom, где проходили показы ЛГБТ-кинофестиваля “Бок о бок”.

Активиста Павла Крисевича отчисляют из Российского университета дружбы народов после акции с распятием на Лубянке. Вот разговор с ним.

Мэрия Москвы объявила тендер на обновления к уже действующей системе слежки за горожанами. Заказано "создание инструментов непрерывного мониторинга активности пользователей на территориях и объектах города Москвы". Система получит доступ к данным о задолженности и штрафах, информацию о проездном и соцкарте, сможет отслеживать "медицинские нарушения". Также будет отслеживаться "лояльность", но что это такое, в условиях тендера не прописано.

Короткая российская память

Суд в Петрозаводске начал новое – третье за четыре года – рассмотрение дела главы карельского “Мемориала” Юрия Дмитриева. Пока ничего нового, кроме продления ареста на три месяца. Дмитриева обвиняют в разного рода развратных действиях в отношении приемной дочери, защита считает дело местью карельских силовиков за деятельность по сохранению памяти о жертвах массовых расстрелов в урочище Сандрамох, которое Дмитриев обнаружил в 1990-е годы.

Под Екатеринбургом продолжается строительство масштабного биатлонного комплекса на месте захоронения жертв сталинских репрессий. Уральский “Мемориал” сделать ничего не может.

Посольство Польши в Москве выразило “изумление” идеей депутатов Госдумы пересмотреть официальную позицию России по расстрелу польских офицеров в Катыни.

Дальневосточное

В Приморье без света остаются около 53 тысяч человек. Истории о том, как люди справляются, читайте здесь и здесь.

В соседнем Хабаровском крае затухли проблески политики: 17 депутатов гордумы Хабаровска передумали выходить из ЛДПР после разговора с врио губернатора края Михаилом Дегтяревым.

Новости российской прессы

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин через суд требует по 100 тысяч рублей от трех СМИ, назвавших его “гробовщиком российского космоса”.

В Челябинске у журналистки Znak.com сгорела машина. Коллеги связывают это с работой – они писала о ДТП с участием местного криминального авторитета.

Генеральный продюсер телеканала RTVI музыкант Сергей Шнуров оштрафовал ведущую Тину Канделаки за то, что в ее интервью с Андреем Турчаком не было вопроса об избиении журналиста Олега Кашина (Турчак считается заказчиком).

Кому на Руси жить хорошо

По данным The Insider, “очень близкая знакомая” Путина, бывшая гимнастка Алина Кабаева в 2018 году заработала 785 млн рублей в “Национальной Медиа Группе”, совет директоров которой она возглавляет. Гендиректор получает значительно меньше.

Издание “Проект” пишет, что “очень близкая знакомая главы” Росгвардии Золотова владеет недвижимостью на 400 млн рублей и получает регулярные доходы от работы миграционных центров – она владеет третью акций во всех четырех петербургских центрах.

Войны, горячие и холодные

В Эфиопии уже три недели идут активные боевые действия, причем начал их прошлогодний лауреат Нобелевской премии мира премьер-министр Абий Ахмед. Все может кончиться плохо (для Европы тоже).

В Австралии обнародован отчет о преступлениях солдат австралийской армии в Афганистане. За три недели девять ветеранов покончили с собой.

Свидетельства о сексуальных преступлениях в зоне военных действий на Донбассе читайте тут (не для слабонервных).

Россия заявила, что американский эсминец "Джон Маккейн" утром во вторник нарушил территориальные воды РФ в заливе Петра Великого в Японском море. В США ответили, что не считают этот залив российским.

США ввели санкции против трех российских компаний в связи с продажей оружия массового поражения Ирану, Сирии и КНДР.

Все прочее

В Таджикистане пропал замглавы оппозиционной Социал-демократической партии Махмурод Одинаев. До этого он обратился в фейсбуке к мэру Душанбе с просьбой разрешить митинг. Всех его родственников допросили, даже самых дальних, но арест политика власти не подтверждают.

Садыр Жапаров, приостановивший свои полномочия премьера Кыргызстана в связи с участием в президентских выборах 10 января, предлагает параллельно с выборами провести референдум о форме правления в республике – президентской или парламентской. Вынесенный ранее на обсуждение проект новой конституции критикуют за гипертрофированную роль президента и ограничение свободы слова.

Китай отправил на Луну зонд "Чанъэ-5" для сбора грунта. Несмотря на то, что этим уже сорок лет никто не занимался, на Земле есть триста с лишним килограммов лунного грунта. Зачем собирать его дальше, объясняется тут.

В Москве умерла автор самого популярного в СССР вузовского учебника английского Наталья Бонк. Ей было 96 лет. RIP

Шесть ссылок

Русская история. Фрагмент из книги историка Клаудио Ингерфлома “Аз есмь царь. История самозванства в России” (изд-во НЛО). Или ликбез по истории монголо-татарского ига.

Фрагмент из книги историка Клаудио Ингерфлома “Аз есмь царь. История самозванства в России” (изд-во НЛО). Или ликбез по истории монголо-татарского ига. Англоязычное. Большой и очень разнообразный материал об австралийской культуре. Или эссе поэта и переводчика Яна Пробштейна о том, как Т.С. Элиот открывал для себя Старый свет в 1910–1922 годах.

Большой и очень разнообразный материал об австралийской культуре. Или эссе поэта и переводчика Яна Пробштейна о том, как Т.С. Элиот открывал для себя Старый свет в 1910–1922 годах. Научпоп. Фрагмент из книги Марианны Вулф “Пруст и кальмар. Нейробиология чтения” (изд-во “КоЛибри”). Или отрывок из исследования Стюарта Рассела “Совместимость. Как контролировать искусственный интеллект” (изд-во “Альпина нон-фикшн”).

Фрагмент из книги Марианны Вулф “Пруст и кальмар. Нейробиология чтения” (изд-во “КоЛибри”). Или отрывок из исследования Стюарта Рассела “Совместимость. Как контролировать искусственный интеллект” (изд-во “Альпина нон-фикшн”). Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок