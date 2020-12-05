Одной дозы мало

Доброе утро!

Евросоюзу и Великобритании не удалось договориться о торговом соглашении после брекзита, переговоры прекращены. Но, кажется, это никого уже не волнует:

Российским фармкампаниям пока не удается запустить крупносерийное производство второй дозы вакцины Sputnik V, то есть вакцинацию можно начать, но нельзя закончить. У Pfizer тоже проблемы с тиражами.

Чубайса назначили спецпредставителем Путина по связям с международными организациями. Он доволен.

Штаб Светланы Тихановской обнародовал шесть сценариев развития ситуации в Беларуси. Варианта с прекращением протестов, пока Лукашенко у власти, там нет.

На участие в президентских выборах в Кыргызстане претендуют 20 человек.

Хроники пандемии

По данным на утро пятницы, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 27 403 (это на 742 меньше, чем сутками ранее). В Москве выявлено 6868 новых случаев, в Петербурге – 3694, в Подмосковье – 1223. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 2 миллиона 403 тысячи. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру пятницы 42 176 человек (+569 за сутки). За день в Москве скончались еще 74 человека. Заболевшего Covid-19 врио главы Дагестана привезли лечить в Москву.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что все официальные данные о заболевших и умерших достоверны, даже если у разных ведомств они различаются в три раза. Просто методики, говорит, разные.

В Москве с сегодняшнего дня официально началась массовая вакцинация. По данным источников “Медузы”, сейчас имеется 500 тысяч доз российской вакцины Sputnik V (а не два миллиона, как говорил Путин), все они сосредоточены в Москве – в регионах, даже таких как Петербург, ничего нет. Проблема в том, что ни у одного из производителей пока не получается наладить массовое производство второй дозы вакцины: в коробочке должно быть два флакончика, содержимое второго вводится через 21 день после первого. То есть начать вакцинацию можно, а закончить – нет. Кроме того, Голикова сказала, что в течение 42 дней после вакцинации нельзя пить – и желающих поскорее сделать прививку стало резко меньше. В любом случае, даже если проблемы производства удастся решить быстро, о каком-то коллективном иммунитете даже в одной только Москве можно будет говорить не раньше осени следующего года, считает иммунолог Николай Крючков.

Проблемы с массовым производством испытывают не только российские производители: компания Pfizer не сможет произвести обещанные 100 млн доз, а сделает только 50 млн из-за нескольких партий некачественного сырья. Но у российской фармпромышленности проблемы совсем иного уровня, объясняет профессор ВШЭ Василий Власов (4интересно).

Ледовый дворец в Петербурге все-таки не стали закрывать из-за концерта Басты, а только оштрафовали на 480 тысяч рублей.

В минских поликлиниках в связи с пандемией приостановлена плановая медицинская помощь, сокращается даже число осмотров беременных женщин.

ООН прогнозирует в 2021 году тяжелейший в послевоенной истории гуманитарный кризис.

Сценарии Тихановской

Штаб Светланы Тихановской сформулировал шесть сценариев возможного развития ситуации в Беларуси: новые выборы в результате переговоров; новые выборы, потому что должность президента вакантна; массовые репрессии и введение чрезвычайного положения; затянутая со стороны Лукашенко конституционная реформа; введение в Беларусь российских войск; номенклатурный или военный переворот. Почему в списке нет седьмой возможности – стихания протестов и сохранение Александром Лукашенко власти, здесь объясняет советник Тихановской Франак Вячорка.

Пятничные белорусские новости были скорее анекдотичными: глава верхней палаты парламента Наталья Кочанова встретилась со специально отобранными студентами журфака и ответила на заранее одобренные вопросы. Когда ее все-таки спросили, кто будет освещать протесты, если всех журналистов посадят, она ответила: “А зачем это освещать?”.

Тем не менее, издевательства и пытки после задержания не прекращаются (вот новые свидетельства), а политзаключенных меньше не становится (вот история одного из них, медиа-менеджера и галериста Александра Василевича). Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призывает ООН отреагировать на ситуацию в Беларуси.

В России ничего нового

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший в прошлом году восьмерых сослуживцев в военной части в Забайкалье, объяснил свой поступок тем, что над ним постоянно издевались, а главное – не давали спать в течение длительного времени.

Уволенному из “Роснано” Анатолию Чубайсу придумали новую должность – “спецпредставитель Путина по связям с международными организациями”. На вопрос, с какими организациями, Песков ответил, что с ООН. Чубайс говорит, что доволен.

Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России о приостановке исполнения постановлений по делу нефтяной компании ЮКОС. Это значит, что бывшие акционеры ЮКОСа имеют право добиваться от России выплаты им 50 млрд долларов компенсации.

Два познавательных материала: разбор последних законодательных инициатив об “иностранных агентах” (ими, похоже, скоро можно будет признать всех) и рассказ об очень умной схеме отмывки российских денег в Эстонии.

Россия на мировой арене

В Турции задержали съемочную группу телеканала НТВ, в Латвии – журналистов Sputnik и Baltnews (их обвиняют в работе на МИА “Сегодня”, которое, с точки зрения латвийских властей, находится под санкциями Евросоюза).

Российская ФСБ сообщила о перестрелке на российско-украинской границе. В Украине говорят, что пограничники не зафиксировали никаких выстрелов.

Гражданина России (родом из Чечни) подозревают в подготовке теракта в Австрии (он, впрочем, и так сидит, но должен был освободиться досрочно).

Все прочее

В Кыргызстане на участие в президентских выборах претендуют 20 человек – они сдали в избирком нужное число подписей избирателей и внесли деньги.

Верховная Рада Украины снова приняла закон об ответственности за недостоверное декларирование. Ранее его отменил Конституционный суд.

Палата представителей Конгресса США одобрила декриминализацию марихуаны на федеральном уровне. Впрочем, в Сенате этот закон, скорее всего, не пройдет.

Умер любимый дорги Елизаветы II по кличке Вулкан. Осталась одна Кэнди. В 2015 году королева Великобритании отказалась разводить собак, чтобы не получилось так, что они переживут ее саму.

Ссылки для чтения (и одна для слушания)

Искренне Ваши,

Семь Сорок