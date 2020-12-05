Одной дозы мало

Доброе утро!
Евросоюзу и Великобритании не удалось договориться о торговом соглашении после брекзита, переговоры прекращены. Но, кажется, это никого уже не волнует:
- Российским фармкампаниям пока не удается запустить крупносерийное производство второй дозы вакцины Sputnik V, то есть вакцинацию можно начать, но нельзя закончить. У Pfizer тоже проблемы с тиражами.
- Чубайса назначили спецпредставителем Путина по связям с международными организациями. Он доволен.
- Штаб Светланы Тихановской обнародовал шесть сценариев развития ситуации в Беларуси. Варианта с прекращением протестов, пока Лукашенко у власти, там нет.
- На участие в президентских выборах в Кыргызстане претендуют 20 человек.
Хроники пандемии
По данным на утро пятницы, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 27 403 (это на 742 меньше, чем сутками ранее). В Москве выявлено 6868 новых случаев, в Петербурге – 3694, в Подмосковье – 1223. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 2 миллиона 403 тысячи. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру пятницы 42 176 человек (+569 за сутки). За день в Москве скончались еще 74 человека. Заболевшего Covid-19 врио главы Дагестана привезли лечить в Москву.
Российский вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что все официальные данные о заболевших и умерших достоверны, даже если у разных ведомств они различаются в три раза. Просто методики, говорит, разные.
В Москве с сегодняшнего дня официально началась массовая вакцинация. По данным источников “Медузы”, сейчас имеется 500 тысяч доз российской вакцины Sputnik V (а не два миллиона, как говорил Путин), все они сосредоточены в Москве – в регионах, даже таких как Петербург, ничего нет. Проблема в том, что ни у одного из производителей пока не получается наладить массовое производство второй дозы вакцины: в коробочке должно быть два флакончика, содержимое второго вводится через 21 день после первого. То есть начать вакцинацию можно, а закончить – нет. Кроме того, Голикова сказала, что в течение 42 дней после вакцинации нельзя пить – и желающих поскорее сделать прививку стало резко меньше. В любом случае, даже если проблемы производства удастся решить быстро, о каком-то коллективном иммунитете даже в одной только Москве можно будет говорить не раньше осени следующего года, считает иммунолог Николай Крючков.
Проблемы с массовым производством испытывают не только российские производители: компания Pfizer не сможет произвести обещанные 100 млн доз, а сделает только 50 млн из-за нескольких партий некачественного сырья. Но у российской фармпромышленности проблемы совсем иного уровня, объясняет профессор ВШЭ Василий Власов (4интересно).
Ледовый дворец в Петербурге все-таки не стали закрывать из-за концерта Басты, а только оштрафовали на 480 тысяч рублей.
В минских поликлиниках в связи с пандемией приостановлена плановая медицинская помощь, сокращается даже число осмотров беременных женщин.
ООН прогнозирует в 2021 году тяжелейший в послевоенной истории гуманитарный кризис.
Сценарии Тихановской
Штаб Светланы Тихановской сформулировал шесть сценариев возможного развития ситуации в Беларуси: новые выборы в результате переговоров; новые выборы, потому что должность президента вакантна; массовые репрессии и введение чрезвычайного положения; затянутая со стороны Лукашенко конституционная реформа; введение в Беларусь российских войск; номенклатурный или военный переворот. Почему в списке нет седьмой возможности – стихания протестов и сохранение Александром Лукашенко власти, здесь объясняет советник Тихановской Франак Вячорка.
Пятничные белорусские новости были скорее анекдотичными: глава верхней палаты парламента Наталья Кочанова встретилась со специально отобранными студентами журфака и ответила на заранее одобренные вопросы. Когда ее все-таки спросили, кто будет освещать протесты, если всех журналистов посадят, она ответила: “А зачем это освещать?”.
Тем не менее, издевательства и пытки после задержания не прекращаются (вот новые свидетельства), а политзаключенных меньше не становится (вот история одного из них, медиа-менеджера и галериста Александра Василевича). Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призывает ООН отреагировать на ситуацию в Беларуси.
В России ничего нового
- Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший в прошлом году восьмерых сослуживцев в военной части в Забайкалье, объяснил свой поступок тем, что над ним постоянно издевались, а главное – не давали спать в течение длительного времени.
- Уволенному из “Роснано” Анатолию Чубайсу придумали новую должность – “спецпредставитель Путина по связям с международными организациями”. На вопрос, с какими организациями, Песков ответил, что с ООН. Чубайс говорит, что доволен.
- Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России о приостановке исполнения постановлений по делу нефтяной компании ЮКОС. Это значит, что бывшие акционеры ЮКОСа имеют право добиваться от России выплаты им 50 млрд долларов компенсации.
- Два познавательных материала: разбор последних законодательных инициатив об “иностранных агентах” (ими, похоже, скоро можно будет признать всех) и рассказ об очень умной схеме отмывки российских денег в Эстонии.
Россия на мировой арене
- В Турции задержали съемочную группу телеканала НТВ, в Латвии – журналистов Sputnik и Baltnews (их обвиняют в работе на МИА “Сегодня”, которое, с точки зрения латвийских властей, находится под санкциями Евросоюза).
- Российская ФСБ сообщила о перестрелке на российско-украинской границе. В Украине говорят, что пограничники не зафиксировали никаких выстрелов.
- Гражданина России (родом из Чечни) подозревают в подготовке теракта в Австрии (он, впрочем, и так сидит, но должен был освободиться досрочно).
Все прочее
- В Кыргызстане на участие в президентских выборах претендуют 20 человек – они сдали в избирком нужное число подписей избирателей и внесли деньги.
- Верховная Рада Украины снова приняла закон об ответственности за недостоверное декларирование. Ранее его отменил Конституционный суд.
- Палата представителей Конгресса США одобрила декриминализацию марихуаны на федеральном уровне. Впрочем, в Сенате этот закон, скорее всего, не пройдет.
- Умер любимый дорги Елизаветы II по кличке Вулкан. Осталась одна Кэнди. В 2015 году королева Великобритании отказалась разводить собак, чтобы не получилось так, что они переживут ее саму.
Ссылки для чтения (и одна для слушания)
- Русская словесность. История о том, как Иосиф Бродский пытался убедить мэрию Рима открыть в городе Русскую академию (фрагмент из трехтомника “Иосиф Бродский в Риме”, подготовленного Юрием Левингом). Или эссе Константина Львова о футуристе (и не только) Сергее Третьякове – к выходу сборника его прозы в издательстве Европейского университета в СПб.
- Разговоры с одержимыми в хорошем смысле. Создатель электронной библиотеки русского зарубежья Андрей Никитин-Перенский объясняет, зачем он сканирует старые книги и выкладывает их в интернет. Новосибирский физик Андрей Щетников рассказывает, как он уже много лет переводит прозу битников.
- Польское. Рассказ о “Диббуке” Семена А-нского, вызвавшего настоящий психоз в межвоенной Варшаве – к столетию пьесы. Или беседа с польским кинорежиссером Янушем Маевским – его ретроспектива сейчас идет в Москве.
- Кино. В Москве фильмом Виталия Манского “Горбачев. Рай” открылся международный фестиваль независимого документального кино "Артдокфест" – читайте разговор с Манским. Или разбирайтесь в программе Туринского кинофестиваля – вот рассказ Дмитрия Волчека о лучших фильмах.
- Курятина без куриц. В Сингапуре разрешена продажа выращенного в пробирке куриного мяса – это первый такой случай в мире. Вот отрывок из книжки Дженни Климан “Секс без людей, мясо без животных. Кто проектирует мир будущего” (изд-во “Individuum”) – как раз о таком мясе.
- Живые медведи. Занимательный репортаж с Камчатки о том, как живут вместе (и не очень уживаются) люди и бурые медведи. Или отрывки из экспедиционного дневника золотоискателя Александра Даценко – тоже не без медведей.
- Бонус. Колумбийский университет в Нью-Йорке выложил в открытый доступ записи устных воспоминаний ветеранов революции и Гражданской войны, оказавшихся в эмиграции. Их записывали в 1960-е годы сотрудники Радио Свобода.
- Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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