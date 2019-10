Град пластиковых бутылок

Доброе утро!

А чтобы оно стало еще добрее, почитайте трогательную историю о двоюродном племяннике Путина, который так и живет на даче с туалетом во дворе, хотя его состояние выросло до $1,25 млрд. А новости такие:

В “московском деле” появился новый обвиняемый, 32-летний Павел Новиков, якобы ударивший полицейского пластиковой бутылкой по шлему. Полицейский испытал боль, Новиков арестован на два месяца.

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков (от 2 до 7 лет), но принимать пока не будут.

В Мозамбике убиты пять российских наемников из ЧВК “Вагнера”.

Дания одобрила строительство “Северного потока–2”.

Политические репрессии

Пока в разных городах России проходили акции памяти жертв сталинских репрессий (в Архангельске не обошлось без задержаний), в “московском деле” появился новый обвиняемый: 32-летний Павел Новиков якобы ударил полицейского пластиковой бутылкой по шлему, от чего тот испытал физическую боль. После обыска Новикова очень долго допрашивали в СК, потом суд арестовал его на два месяца, и следователь тут же объявил, что следственные действия закончены – можно знакомиться с материалами дела. Почитайте интервью с отцом Новикова.

Бежавший из России Айдар Губайдуллин (он обвиняется в том, что не добросил пластиковую бутылку в полицейского) заочно арестован, он объявлен в международный розыск. Губайдулин написал в фб: “Catch me if you can”.

Обвиняемый по делу “Сети” Виктор Филинков объявил голодовку в СИЗО в поддержку политзаключенных.

Главреда нижегородского сайта Koza.press Ирину Славину оштрафовали на 70 тыс. рублей по статье о “неуважении к власти” – реагируя на открытие памятной доски Сталину в поселке Шахунья, она предложила (в фб) переименовать Шахунью в Шах**ню. Не понятно только, кто здесь власть, – то ли Сталин, то ли денотат “обсценного матерного элемента”, как выразился эксперт.

Суд в Москве отказал бывшему независимому кандидату в Мосгордуму Роману Юнеману в отмене результатов электронного голосования, Верховный суд Дагестана признал законным преследование журналиста издания “Черновик” по статье о “финансировании терроризма”.

И (относительные) лонгриды:

Разговор с полицейским Виталием Максидовым, который отказался признать себя потерпевшим (то есть испугавшимся звука упавшей рядом пластиковой бутылки) по делу рэпера Раджабова и уволился из органов.

Истории случайных симпатизантов Навального из разных регионов России, которым заблокировали личные счета по делу ФБК.

Рассказ об акции памяти “Ночь расстрелянных поэтов”, которая прошла в урочище Куропаты под Минском – вот здесь кратко объясняется, как в одну ночь с 29 на 30 октября 1937 года можно было расстрелять почти всю белорусскую интеллигенцию.

Еще разное российское

Депутаты от “Справедливой России” внесли в Госдуму законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков (от 2 до 7 лет), но в Госдуме этим стахановцам объяснили, что сначала надо было получить отзывы правительства и Верховного суда, так что придется им еще побегать по кабинетам.

В Москве задержан директор Физического института РАН – якобы за завышение цен по госконтрактам. Правда, сам он говорит, что его подозревают в пособничестве контрабанде оптических элементов.

В Мозамбике, пишет местная пресса, убиты пятеро россиян-”вагнеровцев”.

Facebook удалил десятки пабликов, связанных с Пригожиным. Страницы работали в Ливии, Судане, ЦАР и других странах Африки. Twitter, видимо, решил, что выслеживать пригожинских лень, и запрещает политическую рекламу в принципе.

Успехи российской дипломатии

Дания одобрила строительство газопровода “Северный поток–2”, который “Газпром” строит в обход Украины. США намерены бороться против его достройки.

Путин провел приятный день в Будапеште и на совместной пресс-конференции с Виктором Орбаном сказал, что российско-венгерские отношения процветают. Подтверждение не заставило себя ждать: Венгрия заблокировала совместное заявление НАТО по Украине, сославшись на ущемление прав венгерской общины в Закарпатье.

Вот довольно интересная объяснялка об успехах российской внешней политики в последнее время (это успехи с подвохами).

Вокруг света

В Чили из-за массовых протестов отменили намеченный на ноябрь саммит АТЭС и климатическую конференцию ООН, которая должна была пройти в декабре.

Грета Тунберг отказалась от премии Северного совета в области охраны окружающей среды. По ее словам, движение за климат нуждается не в наградах, а в том, чтобы политики начали прислушиваться к выводам ученых.

США раскрыли подробности операции по уничтожению аль-Багдади.

Шесть ссылок

Годовщины. К 120-летию Надежды Мандельштам – отрывки из ее воспоминаний с комментариями литературоведа Олега Лекманова. Или материал к 30-летию первой в СССР крупной уличной акции, приуроченной ко Дню политзаключенного – 30 октября 1989 года люди окружили здание КГБ на Лубянке живой цепью.

Разговор с актером Александром Палем, недавно прославившимся организацией флешмоба в поддержку обвиняемых по “московскому делу”, – об этом деле и о профессии тоже. Интервью с комедиографом и драматургом “Гоголь-центра” Валерием Печейкиным. Или фрагмент книги Виолетты Гудковой “Театральная секция ГАХН: история идей и людей. 1921–1930” (выйдет в НЛО). Юбилей. Большой разговор с Гариком Сукачевым о давних временах и его новом альбоме “246”.

