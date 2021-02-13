Умение подражать птичьим голосам

Доброе утро!

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью ведущему ютуб-канала "Соловьев LIVE", что Россия должна быть готова к разрыву отношений с Европой. Когда публика, придя в изумление, уже успела из этого изумления выйти, пресс-секретарь Путина сказал, что журналисты исказили смысл высказывания Лаврова, и повторил ровно то, что написали журналисты. Прочие искаженные журналистами новости:

Роскомнадзор требует от независимых медиа удалить все материалы об акции с фонариками, запланированной на воскресенье. В Томске прокуратура сообщила штабу Навального о недопустимости стояния с фонариками во дворах.

В суде над Навальным по делу о клевете на ветерана прокурор долго зачитывала отрывки из воспоминаний ветерана о войне, выдавая их за протокол допроса.

Лидеру белорусского протеста Марии Колесниковой и арестованному адвокату Максиму Знаку предъявили обвинения в заговоре с целью захвата власти.

Президент Туркменистана назначил своего сына вице-премьером и ввел в состав Совета безопасности.

Россия – страна любви

Росмолодежь рекомендует вузам и школам по всей стране провести 14 февраля акцию "Россия – страна любви". Предлагается дарить цветы всем окружающим и делиться с людьми “всем тем, что они особенно любят” (в качестве примера приводится почему-то чизкейк).

Параллельно Роскомнадзор массово рассылает независимым интернет-изданиям требования удалять материалы о флешмобе сторонников Алексея Навального с фонариками, который пройдет 14 февраля. В Томске прокуратура вручила штабу Навального предостережение о недопустимости несогласованных акций. Когда глава штаба, депутат гордумы Ксения Фадеева спросила прокурорского, станут ли человека считать участником мероприятия в поддержку Алексея Навального, если он выйдет из дома с собакой и фонариком, тот ответил, что если с собакой, то не будут.

При этом заявки на проведение акций протеста против политических репрессий 23 февраля власти разных городов последовательно отклоняют – теперь это произошло во Владивостоке, Тюмени, Екатеринбурге, Ярославле. В Екатеринбурге рабочих послали засыпать надпись "Навальный" на пруду, но при этом про Навального каждый день говорят по телевизору. Политолог Аббас Галлямов объясняет такую непоследовательность чиновничьим мышлением: “Главная задача – не решать проблемы системы, а демонстрировать свое рвение в борьбе с врагом”.

Reuters пишет, что с начала года команде Навального пожертвовали 300 тысяч долларов в биткоинах. По данным опроса “Левада-центра”, почти половина россиян назвали протесты в поддержку Навального самыми запоминающимися событиями января.

Митька-переросток выводил соловьиные трели

В суде над Алексеем Навальным по делу о клевете на ветерана прокурор Фролова зачитала письменные показания потерпевшего ветерана (на деле это были его беллетризированные военные воспоминания, в которых рассказывается, что “Митька-переросток выводил соловьиные трели, в деревне славился умением подражать птичьим голосам на все лады”), потом внук потерпевшего отвечал (вернее, не отвечал) на вопросы Навального о том, как его дед-ветеран умудрился в 86 лет стать учредителем фирмы по починке мобильных телефонов, потом выступали эксперты с обеих сторон, причем эксперт СК сказала во всеуслышание, что считает слова “холуи и предатели” негативной оценкой. В заключение Навальный подтвердил, что действительно негативно относится ко всем, кто поддержал поправки к российской конституции, но клеветой на конкретного 95-летнего ветерана его слова по определению не являются. Здесь краткая версия этого перформанса, здесь – полный онлайн заседания во всей его красе. Следующее заседание состоится 16 февраля.

Жалобу защиты Навального о замене ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше" рассмотрят 20 февраля. Представители Навального обратились к комитету министров Совета Европы с просьбой возбудить в Европейском суде по правам человека разбирательство о неисполнении Россией решений ЕСПЧ по его делам. Просьба связана с тем, что осуждение Навального по делу “Ив Роше”, признанное ЕСПЧ незаконным, продолжает использоваться властями России как инструмент для преследования политика. Подобную процедуру комитет министров Совета Европы уже однажды применял к Азербайджану.

Политолог Андрей Колесников оценивает внешнеполитическую деятельность соратников Навального как полезную в целом, но бесполезную для Навального лично: “Ничто в этой жизни не заставит отпустить Навального, никакие санкции, это наше святое, мы будем гнобить этого человека столько, сколько понадобится”.

Последствия январских акций

Глава петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров наградил почетными грамотами и благодарственными письмами спецполк МВД, разгонявший акции в поддержку Навального 23 и 31 января. Сотрудников Росгвардии тоже не забыли – их наградили за “защиту Мариинского дворца” от протестующих. Церемония прошла на Дворцовой площади в сопровождении оркестра культурного центра ГУ МВД России. Вот любопытный разговор с координатором проекта “ОВД-инфо” Аллой Фроловой о настроениях российских силовиков.

Экоактивист Константин Фокин, арестованный из-за акции в поддержку Навального 23 января, попал в реанимацию после 18 дней голодовки в спецприемнике в Мневниках.

Главреду “Медиазоны” Сергею Смирнову, отбывающему административный арест в ЦВСИГ в Сахарове теперь разрешают открывать окно, чтобы проветривать камеру, но у него по-прежнему держится высокое давление.

Дознаватель пригрозил делом о клевете петербургскому журналисту за пост о полицейских, съевших бургеры из передачи задержанным.

Вот тоскливая история о 20-летней жительнице Петрозаводска с инвалидностью, которую арестовали на двое суток за участие в акции 23 января, заставили раскаяться на камеру, а потом показали эти кадры по местному ВГТРК.

Прочее российское

Суд в Иркутске назначил координатору местного штаба Навального Сергею Беспалову 2 года и 8 месяцев ограничения свободы без права посещать митинги. Его признали виновным по уголовной статье о причинении вреда средней тяжести по иску активистки НОД Ирины Радзиевской. С январскими протестами дело никак не связано – скорее напоминает дело о “поврежденном микрофоне” корреспондента LifeNews, возбужденное в 2015 году в Новосибирске против Леонида Волкова.

Суд в Москве арестовал двух Свидетелей Иеговы.

Христо Грозев, автор расследований Bellingcat о новых разработках химоружия в России, отравлении Навального, кавказских активистов и Владимира Кара-Мурзы, говорит в интервью, что после публикации расследований структуры ФСБ стали проявлять интерес и к нему лично (подробностей он не приводит).

ЕСПЧ коммуницировал жалобу директора правозащитного проекта "Правовая инициатива", гражданки США Ванессы Коган, которую российские власти лишили вида на жительство. “Правовая инициатива” много работала на Северном Кавказе, и там, конечно, не до прав отдельных граждан – вот забавный очерк о культурных, так сказать, пристрастиях Кадырова.

Познавательное. Почитайте, что бывает, если пожаловаться Путину на низкую зарплату в новосибирском НИИ (обыски, изъятие бумаг, опросы всех сотрудников).

В Беларуси

Всебелорусское народное собрание – не предусмотренный конституцией съезд номенклатуры и лояльной Лукашенко общественности – завершило работу принятием такой резолюции: "Одобрить основные положения Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы". Здесь этот съезд со всем согласных и общую стратегию Лукашенко комментирует политолог Андрей Казакевич.

Новые обвинения старым политзаключенным:

Координатору волонтерской службы правозащитного центра "Весна" Марфе Рабковой вменили “участие в преступной организации и разжигание вражды в отношении другой социальной группы”. По этим статьям ей грозит до 12 лет лишения свободы. Рабкова уже пятый месяц находится в СИЗО по обвинению “в обучении или иной подготовке лиц для участия в массовых беспорядках”.

Членам президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку предъявили новые обвинения – в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Колесникова и Знак находятся под арестом по другому обвинению – в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. По этой статье им грозит до пяти лет лишения свободы.

Инициатива BYPOL, объединяющая бывших сотрудников силовых ведомств Беларуси, сообщила, что КГБ лишает привилегий тех сотрудников Комитета, кто летом, в период сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты, поставил подпись не за Лукашенко. Пенсионеров это тоже касается.

Между Евросоюзом и Александром Лукашенко вышло смешное препирательство о том, президент он или не президент: Лукашенко потрясал письмом от ЕС, в котором к нему обращаются как к президенту, в ЕС сказали, что это письмо не от ЕС, а от ВОЗ, но за подписью Урсулы фон ден Ляйен (в устройстве ЕС не так-то просто разобраться).

Германия объявила о готовности предоставить убежище 50 пострадавшим во время протестов в Беларуси и подчеркнула, что 50 – это не предельное число, а только начало.

Вокруг света

Россия расширила санкции в отношении Украины.

Совет безопасности ООН призвал ввести санкции против властей Мьянмы.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего 39-летнего сына Сердара Бердымухамедова вице-премьером, председателем Высшей контрольной палаты страны и ввел его в состав Совета безопасности.

Бывшему главе европейского Центробанка Марио Драги удалось сформировать новое правительство Италии, которое он и возглавит.

В Японии появилась должность министра по делам одиночества. Будет бороться с самоубийствами, число которых выросло на фоне пандемии.

Умер джазовый пианист и композитор Чик Кориа. Ему было 79 лет.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро пятницы, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России остается на прежнем уровне – 15 089. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 4 млн 43 тысячи. Официальное число жертв достигло к утру пятницы 79 194 человек (+507 за сутки).

В ЕСПЧ подана первая жалоба на приговор за “фейк” о коронавирусе в России (жительницу Перми приговорили к 300 часам обязательных работ за сказанные в чате слова о том, что на прогулку все равно ходить надо). Удмуртия, отменившая было обязательное ношение масок, передумала, прислушавшись к критике соседних регионов.

Ссылки для чтения

История. Отрывок из книги Николаса Старгардта “Мобилизованная нация: Германия 1939–1945” (изд-во “КоЛибри”) – о том, как церковь боролась с практиками нацистской “эвтаназии”. Или 10 вопросов (стыдных) о Смутном времени.

Отрывок из книги Николаса Старгардта “Мобилизованная нация: Германия 1939–1945” (изд-во “КоЛибри”) – о том, как церковь боролась с практиками нацистской “эвтаназии”. Или 10 вопросов (стыдных) о Смутном времени. Летающее. Культурная история летучей мыши от античности до наших дней. Или рассказ о советской программе исследований Венеры.

Культурная история летучей мыши от античности до наших дней. Или рассказ о советской программе исследований Венеры. Ленинградское. Фрагмент из книги Александара Михаиловича “Митьки и искусство постмодернистского протеста в России” (изд-во НЛО). Или разговор с искусствоведом Любовью Гуревич о рисунках поэта Роальда Мандельштама.

Фрагмент из книги Александара Михаиловича “Митьки и искусство постмодернистского протеста в России” (изд-во НЛО). Или разговор с искусствоведом Любовью Гуревич о рисунках поэта Роальда Мандельштама. Советская плановая экономика. История Отдела плановых и финансовых органов аппарата ЦК КПСС 1965–1985 годов. Или беседа с экономистом Владимиром Коссовым, работавшим в Госплане начальником Главного вычислительного центра.

История Отдела плановых и финансовых органов аппарата ЦК КПСС 1965–1985 годов. Или беседа с экономистом Владимиром Коссовым, работавшим в Госплане начальником Главного вычислительного центра. Больше интересных текстов, интервью и актуальных репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени.

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Семь Сорок