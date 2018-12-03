Путин рисует, Трамп молчит

Доброе утро!

Сегодня на международную космическую станцию отправляется новая экспедиция в составе российского космонавта Олега Кононенко, астронавта Канадского космического агентства Давида Сен-Жака и астронавта NASA Энн Макклейн. Место запуска должным образом освятили и окропили. В остальном так:

На саммите большой двадцатки в Аргентине Путин нарисовал для Меркель и Макрона схему инцидента в Черном море. Группа Bellingcat представила свою схему, из которой следует, что российские пограничники обстреливали украинские корабли в международных водах.

На том же саммите главам Китая и США удалось договориться о приостановке торговой войны, в декларации саммита говорится о необходимости реформы ВТО.

Двое обвиняемых по делу “Сети” объявили голодовку в знак протеста против давления следствия.

В Грузии объединенная оппозиция провела марш протеста против итогов президентских выборов.

Нарисовал схему

Обстрел украинских кораблей и захват их экипажей российскими пограничниками подпортил Путину участие в саммите большой двадцатки в Аргентине. Президент США отменил переговоры с Путиным и не поздоровался с ним (хотя позже они все же встретились “на ногах”, как выразился Путин, и убедились, что у них диаметрально противоположные взгляды на случившееся в Черном море). Днем ранее Путин в ходе разговоров с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном нарисовал схему инцидента.

Международная расследовательская группа Bellingcat представила свою схему, из которой следует, что украинские корабли были обстреляны в международных водах, а россияне стреляли по украинским кораблям не для того, чтобы их повредить, а чтобы причинить вред экипажу.

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Россия разместила у границы с Украиной группировку в 80 тысяч военных.

В Петербурге прошли пикеты против российской агрессии. “Аквариум” отменил декабрьский тур по Украине – вернее, перенес его “на более разумное время”.

У Трампа своя схема

Президент США отменил пресс-конференцию по итогам саммита большой двадцатки, поэтому с его слов не известно, о чем они говорили с Путиным. Американские медиа отмечают, что это решение позволило Трампу избежать неприятных вопросов, связанных с расследованием спецпрокурора Мюллера: из показаний бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна следует, что представители Трампа обращались в администрацию российского президента с просьбой о содействии в постройке Trump Tower в Москве (Песков это подтвердил). Госсекретарю США Майку Помпео пришлось даже специально отметить, что встреча Трампа с Путиным была отменена именно из-за Украины, а не из-за показаний Майкла Коэна.

Уволенный Трампом директор ФБР Джеймс Коми даст секретные показания Конгрессу о расследованиях, которые велись ФБР перед президентскими выборами 2016 года.

В Аргентине Трампу удалось договориться с председателем КНР Си Цзиньпином о “перемирии” в торговой войне между двумя странами. США откажутся от нового повышения торговых тарифов с 1 января, Китай обязуется в ближайшее время закупить “значительное количество американской продукции”.

В совместной декларации, принятой по итогам саммита большой двадцатки, говорится о необходимости реформирования ВТО и МВФ, борьбы с коррупцией и ужесточением налогового режима в офшорных территориях.

Российское

Двое обвиняемых по делу “Сети”, Дмитрий Пчелинцев и Андрей Чернов, объявили голодовку в СИЗО из-за давления со стороны следствия. Московского правозащитника Льва Пономарева будут судить за пост в фейсбуке, анонсировавший акцию в поддержку обвиняемых по этому делу – ему грозят 30 суток ареста или штраф до 300 тысяч рублей.

В Архангельской области прошел крупный митинг против строительства в регионе мусорного полигона для переработки отходов из Москвы и Подмосковья.

В Новосибирске отменили концерт группы IC3PEAK, исполнителей задержали, потом отпустили. Им удалось найти новую площадку для концерта, и туда тоже пришла полиция.

В разных странах

В центре Тбилиси в воскресенье прошла акция протеста объединенной оппозиции. Митингующие обвинили власти в давлении на избирателей и фальсификациях в ходе недавних президентских выборов и потребовали провести досрочные парламентские.

В Париже которую неделю не прекращаются переходящие в беспорядки акции протеста против повышения цен на топливо. Рассматривается возможность введения чрезвычайного положения.

Сегодня в Польше начнется конференция ООН по изменению климата. На выходных в Германии и Бельгии прошли массовые акции с требованием принять меры по борьбе с глобальным потеплением. (Вот здесь, кстати, есть калькулятор углеродного следа – можно подсчитать, как вы лично способствуете изменению климата на Земле).

Полиция Израиля в очередной раз рекомендует предъявить премьеру Нетаньяху обвинения в коррупции.

Юридическая служба Еврокомиссии признала, что у премьера Чехии миллиардера Андрея Бабиша наличествует конфликт интересов между его бизнесом и политической деятельностью (который, с точки зрения Бабиша, является вовсе не конфликтом, а плодотворным взаимодействием этих интересов).

Джорджа Буша-старшего похоронят в среду в Техасе. Церемония прощания пройдет в Вашингтоне.

Шесть ссылок

Поэты о поэтах. Воспоминания поэта Ирины Машинской о встречах с Натальей Горбаневской, которая умерла пять лет назад. Или разговор с поэтом Александром Скиданом о важнейших для него поэтах.

Блокбастер и тихие книжки. Очередной отрывок из книги “Страдающее Средневековье”, получившей премию “Просветитель” и ставшей настоящим хитом среди российской просвещенной публики (на этот раз о муках и ранах Христовых). Или разговор с поэтом Игорем Булатовским, открывшим собственное издательство, чтобы печатать книжки, которые никто другой не напечатает.

Про новозеландских пчел вам расскажет Брендан Перри, солист группы Dead Can Dance. Или вот история о том, как московским бездомным прививают любовь к труду (зимой – успешно).

Искренне Ваши,

Семь Сорок