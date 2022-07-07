Вербовщики прошлись по тюрьмам

Доброе утро!

Из-за недовольства премьером уволились в общей сложности 44 сотрудника правительства Великобритании – их не устраивает, что Борис Джонсон постоянно врет. Джонсон на этом фоне решил, что пришла пора говорить правду, и признал на слушаниях в парламенте, что неоднократно встречался без присутствия третьих лиц с российским олигархом Лебедевым, сына которого сделал пэром. Во что все это выльется, скоро узнаем, пока же новости такие:

Российская армия готовит наступление на Славянск, глава Донецкой области призывает жителей региона эвакуироваться.

В результате удара по Харькову уничтожено здание Национального педагогического университета, погиб сторож вуза.

Российская Госдума ушла на каникулы, одобрив поправки в уголовный кодекс, закон о создании новой пионерии и разрешив правительству “спецмеры в экономике”.

Трех генералов МВД арестовали по подозрению в том, что они рекомендовали бизнесу жертвовать деньги на помощь полиции и тратили их на личные нужды.

Жительницу Череповца оштрафовали на 30 тысяч рублей за антивоенные надписи на снегу.

Военные сводки

После захвата Лисичанска российская армия взяла оперативную паузу и готовится к наступлению на Славянск – об этом заявляют Минобороны Великобритании, американский институт изучения войны и украинский Генштаб. Вероятно, следующей ключевой битвой станет сражение за этот город. По словам мэра Вадима Ляха, в Славянске остаются 23 тысячи человек (из довоенных ста тысяч), эвакуация продолжается. Глава Донецкой области Павел Кириленко призвал к эвакуации жителей всех населенных пунктов, остающихся под контролем Украины. Ожидается, что российская армия будет пытаться захватить их путем их полного уничтожения.

В среду в результате обстрела Харькова было разрушено здание Национального педагогического университета, погиб сторож вуза.

Минобороны России заявило об уничтожении двух американских установок HIMARS, Украина это отрицает. Президент Зеленский в вечернем обращении к гражданам Украины отдельно отметил, что западная артиллерия “мощно заработала”. Вечером в среду сообщалось о пожаре в Херсоне – предположительно, горели российские склады у вокзала. В последние десять дней было по меньшей мере 11 сообщений о взрывах на военных объектах в глубоком российском тылу.

Генштаб Вооруженных сил Украины отменил запрет военнообязанным покидать место жительства без разрешения военкомата – здесь объясняется, зачем все это было. В распоряжение украинской армии передали самолет и вертолет кума Путина Виктора Медведчука. Первая группа украинских военных прибыла в Великобританию для прохождения специальной военной подготовки.

Российские власти сообщают об обстрелах машин с пограничниками в Белгородской области и обстреле Севского района Брянской области.

В Украине погиб белорусский доброволец Иван Марчук с позывным "Брест", еще двое попали в плен, несколько добровольцев пропали без вести. ООН подтвердила гибель 17 журналистов на войне в Украине.

Российские издания "Важные истории" и "Вот Так" пишут со ссылкой на свои источники, что более 50 заключенных увезли из двух колоний в Петербурге в Ростовскую область для дальнейшей переброски на восток Украины. Ранее сообщалось о появлении в этих колониях вербовщиков ЧВК Вагнера: за согласие воевать им обещают амнистию, а за смерть – денежную компенсацию родственникам. О тотальной мобилизации в так называемых “ДНР” и “ЛНР”, а также о рисках, с ней связанных, читайте здесь.

В оккупированной российской армией Херсонской области заблокировали Instagram и YouTube. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко говорит в интервью Настоящему Времени, что главное средство излечения от российской пропаганды – это западное вооружение, которое позволит освободить оккупированные территории. Владимир Зеленский в вечернем обращении осторожно отметил некоторое продвижение украинской армии в Херсонской и Запорожской областях.

Международное эхо войны

По данным Bloomberg, США и их союзники обсуждают установление предельной цены на российскую нефть на уровне 40–60 долларов. В США обеспокоены, что санкции Евросоюза, вступающие в силу в конце года, приведут к резкому скачку цен на нефть, и пытаются это предотвратить. В среду цена нефти впервые с апреля упала ниже ста долларов на фоне ожидания глобальной экономической рецессии. Россия, как может, пытается поддерживать ажиотажных спрос: суд в Новороссийске приостановил работу морского нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума на 30 дней, сославшись на нарушения в документах. Через этот терминал экспортируется более 80% нефти, добываемой в Казахстане. Глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо, ранее предупреждавший Евросоюз, что ОПЕК не сможет возместить экспорт нефти из России, умер в возрасте 63 лет. Его полномочия должны были истечь 31 июля, новым генсеком картеля уже избран представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс.

Офис генпрокурора Украины попросил власти Турции проверить еще три корабля под российским флагом, которые могли перевозить зерно с оккупированных украинских территорий – это сухогрузы “Михаил Ненашев”, “Матрос Позынич” и “Матрос Кошка”, принадлежащие дочерней компании российской “Объединенной судостроительной корпорации”.

Норвегия и Россия договорились о способе доставки грузов на Шпицберген: контейнеры будут перевозить не российским, а норвежским транспортом.

В Болгарии из-за санкций Евросоюза заблокирован перевод 890 тысяч долларов посольству России – вопрос об отмене блокировки будет решаться на уровне Еврокомиссии. О текущем похолодании в отношениях между Россией и Болгарией подробно рассказывается здесь.

Российско-американским отношениям охлаждаться вроде бы некуда, но председатель Госдумы Володин явно считает, что можно еще подморозить, и требует от США возместить убытки по пандемии (потому что это американцы, по его мнению, сконструировали коронавирус) и заодно напоминает, кому некогда принадлежала Аляска.

Госдума ушла на каникулы

Но успела одобрить все, что нужно:

Создала всероссийское движение детей и молодежи для “формирования мировоззрения детей на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей”. Названия движения в одобренном документе нет, его еще не придумали, но уже решено, что в нем будет три возрастных эшелона, а принимать в новые октябрята будут с шести лет.

Ужесточила статьи Уголовного кодекса о госизмене (вот эксплейнер).

Разрешила правительству вводить специальные меры в экономике для обеспечения российской армии при проведении “контртеррористических и иных операций” за пределами страны.

Одобрила запрет на распространение информации о сделках в области внешней торговли, которая может повлечь введение санкций со стороны “недружественных” стран и компаний.

А также приняла в первом чтении законопроект о запрете проведения митингов возле зданий органов власти, объектов жизнеобеспечения, вокзалов, школ, вузов, больниц, аэропортов, религиозных строений, а также других зданий, относящихся к гражданской инфраструктуре: всего в документе свыше двадцати подобных пунктов.

Вот краткий обзор всех достижений Госдумы за последнюю сессию.

Аресты, сроки, приговоры

Трех генералов МВД арестовали по подозрению в том, что они рекомендовали бизнесу жертвовать деньги в “Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти” и тратили их на собственные нужды. Все три генерала – Сергей Умнов, Алексей Семенов, Иван Абакумов – из Петербурга. Преследование бывших глав городской полиции – давняя петербургская традиция. В данном случае есть еще и такой оттенок: “Фонд содействия” был учрежден структурами, связанными с предпринимателем Дмитрием Михальченко, которого неделю назад приговорили к 20 годам колонии за хищения при реконструкции путинской резиденции в Ново-Огареве.

Бывший замглавы Минкульта Пирумов получил 8,5 лет колонии за хищения при строительстве объектов для Эрмитажа. В 2017 году его уже осудили за мошенничество при проведении реставрационных работ в Эрмитаже, Новодевичьем монастыре и на других объектах.

Европейский суд по правам человека вынес решение о взыскании с России 377 тысяч евро в пользу 12 граждан, которые пожаловались на пытки в полиции. Денег этих россияне уже не получат (или получат в какой-то другой России будущего).

"Новая газета" рассказала биографии Николая Трифонова и Ильи Марковца, которых журналисты считают людьми, облившими главреда издания Дмитрия Муратова сильно пахнущим красящим веществом: оба связаны с полицией и спецслужбами, а также с офицерскими структурами, активно сотрудничающими с пророссийскими сепаратистами Донбасса. Уголовное дело о нападении на Муратова так и не возбуждено.

Зато “Новая газета” оштрафована на 300 тысяч рублей по статье о распространении “фейков” о российской армии за давно удаленное видеообращение Муратова о начале войны с Украиной.

Суд в Москве заочно арестовал бывшего главу ИНИОН академика Юрия Пивоварова. Уголовное дело против него было возбуждено в 2017 году. После этого у него нашли рак, и он уехал лечиться за границу по разрешению следователя. В конце февраля Пивоваров вошел в антивоенный комитет России.

Жительницу Череповца оштрафовали на 30 тысяч рублей за надписи на снегу "Нет войне", "Мир" и "Не убий" (“дискредитация” российской армии).

В Беларуси все гораздо жестче: в Могилеве 20-летнюю студентку приговорили к 6,5 годам колонии за антивоенный репост, а фотографа, который должен был снимать праздник для детей украинских беженцев, арестовали на 15 суток (сам праздник провести просто не дали).

Вратарь российской хоккейной сборной Иван Федотов, которого в начале июля задержали в Петербурге и призвали в армию, попал в госпиталь Минобороны РФ.

Российское экономическое чудо

В Подмосковье остановлен крупнейший в России завод по производству свинца: Минпромторг не выдал предприятию лицензию на экспорт, а с 10 июля Евросоюз прекращает закупки российского свинца в рамках пятого пакета санкций.

Компания “Полиметалл” отказалась от планов по строительству завода по производству золота на Дальнем Востоке, и дело даже не в грядущем эмбарго на российское золото, а в проблемах с поставками импортного оборудования.

О функционировании космической отрасли в условиях санкций рассказывается здесь.

Вот репортаж о закрытии российских предприятий IKEA и финальной распродаже в магазинах, обрушившей сайт компании.

По данным Bloomberg, британский банк HSBC продает свое российское подразделение и уходит из страны. В последнее время российская “дочка” банка занималась в основном зарплатными счетами работающих в России международных компаний.

Шесть ссылок

История российской несвободы. Отрывок из книги Светланы Волошиной “Власть и журналистика. Николай I, Андрей Краевский и другие” (изд. дом “Дело” РАНХиГС) – о том, как в середине XIX века российская власть коммуницировала с главредами. Или беседа Александра Гениса с историком Евгением Добренко, автором монументального двухтомника “Поздний сталинизма” – о рождении идеологем путинской войны в 1950-е годы и сходстве Путина с Николаем I.

Отрывок из книги Светланы Волошиной “Власть и журналистика. Николай I, Андрей Краевский и другие” (изд. дом “Дело” РАНХиГС) – о том, как в середине XIX века российская власть коммуницировала с главредами. Или беседа Александра Гениса с историком Евгением Добренко, автором монументального двухтомника “Поздний сталинизма” – о рождении идеологем путинской войны в 1950-е годы и сходстве Путина с Николаем I. Старое кино. Путеводитель Дмитрия Волчека по кинофестивалю “Возвращенное кино”, который каждое лето проходит в Болонье – на этот раз возвращенным оказался “Овечий сыр” Пьера Паоло Пазолини. Или отрывок из выпущенной “Союзмультфильмом” в прошлом году книги “Леонид Шварцман. Мастер образа”, в котором художник рассказывает о создании Чебурашки.

Путеводитель Дмитрия Волчека по кинофестивалю “Возвращенное кино”, который каждое лето проходит в Болонье – на этот раз возвращенным оказался “Овечий сыр” Пьера Паоло Пазолини. Или отрывок из выпущенной “Союзмультфильмом” в прошлом году книги “Леонид Шварцман. Мастер образа”, в котором художник рассказывает о создании Чебурашки. Музыка. Истории русских композиторов, рассказанные через их вещи – лорнет Глинки, венчальные свечи Шаляпина, электрический чайник Рахманинова. Или рассказ о поиске математических музыкальных универсалий, которые все никак не отыскиваются.

Искренне Ваши,

Семь Сорок