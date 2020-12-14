Сахалин против варягов

Доброе утро!
Жителя Липецкой области получил штраф за фрагмент мультика South Park, выложенный в ВК в октябре 2010 года. Нет, не за нарушение авторских прав. За публичную демонстрацию нацистской символики. Подсудимый признал вину и раскаялся. В новостях всё то же:
- На локальных Маршах народного обвинения в Беларуси задержаны около трехсот человек.
- Глава петербургского горкомздрава сообщил о предельной нагрузке на коронавирусные стационары, но губернатор считает, что эпидемию уже удалось затормозить. Германия вводит жесткий локдаун с 16 декабря.
- Верховный суд США отклонил иск штата Техас об отмене результатов президентских выборов в нескольких других штатах. Сегодня коллегия выборщиков официально утвердит победу Джо Байдена.
- Умер актер Валентин Гафт. Автор шпионских романов Джон Ле Карре тоже умер.
Хроники пандемии
По данным на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 28 080 (это небольшое падение). В Москве выявлено 6425 новых случаев, в Петербурге – 3768. Число инфицированных в стране с начала эпидемии превысило 2,6 миллиона. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру воскресенья 46 941 человека (+488 за сутки). За день в Москве скончались еще 75 человек.
Вторая волна тяжело дается Петербургу. В субботу глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец назвал нагрузку на стационары для пациентов с коронавирусом предельной, однако уже в воскресенье губернатор Беглов с чувством глубокого удовлетворения сообщил, что рост числа заболевших удалось затормозить (учитывая “особую плавность” петербургской статистики, это можно сделать, не отходя от письменного стола).
В США одобрили к применению вакцину Pfizer/BioNTech, вакцинация начнется уже сегодня. В России вакцинация уже как бы идет, но именно что “как бы”: из процесса исключены люди старше 60 лет, потому что испытания “Спутника V” для этой возрастной группы еще не завершены, непреодоленными остаются сложности с крупносерийным производством второй дозы вакцины (а без нее первая, которую колют сейчас, совершенно бессмысленна). Вот разговор обо всем этом с экспертом ВОЗ, специалистом по вакцинам Константином Чумаковым.
Европейское агентство лекарственных средств продолжает рассматривать заявку Pfizer/BioNTech, раньше января прививочная кампания не начнется, хотя эпидемиологическая ситуация ухудшается. Германия вводит жесткий локдаун с 16 декабря (закроются непродовольственные магазины и школы); ожидается, что Чехия объявит сегодня о возвращении ранее снятых ограничений; главврачи швейцарских больниц сообщают, что не справляются с притоком коронавирусных пациентов, реанимации переполнены.
Марш народного обвинения
На воскресных Маршах народного обвинения, проходивших локально в разных районах Минска и других городах, задержаны около 300 человек. Впервые с начала протестов власти не закрывали метро и не глушили мобильный интернет в Минске. Протесты продолжаются 127 дней.
Почитайте рассказ минчанина, которого силовики ранили в первый день протестов, 9 августа: в него стреляли прицельно, он получил шесть пластмассовых пуль, перенес несколько операций и так до конца и не восстановился.
В России и в связи с ней
- Сразу две крупных акции протеста прошли на Дальнем Востоке: в Хабаровске, несмотря на мороз, состоялась 155-я акция в поддержку арестованного экс-губернатора Фургала (семерых участников задержали); в Южно-Сахалинске местная строительная компания устроила митинг под лозунгом “Долой варягов!” – непосредственной причиной стало намеренное разорение "Сахалинской механизированной колонны 68", выигравшей тендер на строительство нового аэропорта, с целью передачи строительства компании Виктора Вексельберга, но протестовали в целом против политики “московского” губернатора Лимаренко.
- В Иркутске активисты устроили в День конституции ее символические похороны и установили “мемориал” (он просуществовал около десяти минут).
- Бывший единоросс, депутат Заксобрания Ленобласти Сергей Караваев устроил перформанс прямо в парламенте: пририсовал себе “зашитый рот” и встал с плакатом “Парламент – не место для дискуссий”. Вот разговор с ним – интересно рассказывает о тюрьме.
- Депутат Госдумы Вячеслав Никонов сказал в эфире Первого канала, что “территория Казахстана – это большой подарок со стороны России”. МИД Казахстана вызвал на ковер временного поверенного в делах России и передал ноту.
- Британская газета The Times, ссылаясь на анонимные источники в западной разведке, пишет, что Алексея Навального пытались отравить "Новичком" во второй раз – уже после госпитализации в Омске, чтобы живым он в Берлин не попал. В Омске это сообщение назвали выдумками.
- Сотруднику штаба Навального в Кургане Никите Ильину отменили освобождение от срочной службы в армии. Он получил его в связи с гибелью в армии его старшего брата, но теперь смерть брата “пересмотрели” и сообщили, что она не связана со службой, потому что тот просто покончил с собой. Соответственно, это не повод освобождать от службы родственников, как положено по закону.
Вокруг света
- Минобороны Азербайджана сообщило о проведении “антитеррористической операции” в районе Гадрута, который азербайджанские силы "освободили от оккупации" в ходе военных действий осенью этого года. Власти Армении обвинили Азербайджан в нарушении мирного соглашения и назвали случившееся "провокацией".
- В Иране повесили руководителя оппозиционного телеграм-канала "Амад ньюз" Рухоллу Зама; он долгие годы жил во Франции, но был арестован иранскими властями во время поездки в Ирак и обвинен в преступлении против благополучия государства.
- Верховный суд США отклонил иск штата Техас об отмене результатов президентских выборов в "спорных штатах" – Джорджии, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании. Сегодня коллегия выборщиков должна утвердить победу Джо Байдена. В воскресенье в разных городах США проходили митинги сторонников Трампа.
- По данным Reuters, хакеры, пользующиеся поддержкой властей некоего иностранного государства, получили доступ к внутренней электронной переписке министерства финансов США и федерального агентства, которое занимается регулированием в области телекоммуникаций, в том числе интернета. Источники The Washington Post говорят, что это дело рук хакеров APT29 (Cozy Bear), работающих на российскую разведку.
RIP
- В Москве в возрасте 85 лет умер актер Валентин Гафт (последствия инсульта).
- Музыкант Андрей Сапунов, участник группы “Воскресение”, умер в возрасте 64 лет (инфаркт).
- В Корнуолле после непродолжительной болезни, не связанной с коронавирусом, умер автор шпионских романов Джон Ле Карре (Дэвид Корнуэлл). Ему было 89 лет.
- От коронавируса умерли легенда кантри-музыки Чарли Прайд и петербургский адвокат, первый лидер партии Навального в Петербурге Аркадий Чаплыгин (ему было всего 42 года).
- Причиной смерти диктора протокольных кремлевских мероприятий Евгения Хорошевцева тоже стали последствия Covid-19.
Шесть ссылок
- Книжное. Юбилейный текст к трехсотлетию Карло Гоцци. Или разговоры Ивана Толстого с библиофилами – историком послевоенной российской детской книжной иллюстрации Сергеем Чистобаевым и библиографом русской диаспоры за рубежом Давидом Арансом.
- Телесные ограничения. Фрагмент из книги социолога Деборы Лаптон “Жирные” (изд. дом ВШЭ). Или разговор с тифлосурдопереводчиком Павлом Мазаевым о жизни неслышаших и слепоглухих.
- Эпидемии. Краткая история вакцин с XVIII века и до наших дней. Или рассуждения философа Оксаны Тимофеевой о новой системе власти, которую порождает реакция на Covid-19, и методах ускользания от этой власти.
- Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.