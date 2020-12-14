Сахалин против варягов

Доброе утро!

Жителя Липецкой области получил штраф за фрагмент мультика South Park, выложенный в ВК в октябре 2010 года. Нет, не за нарушение авторских прав. За публичную демонстрацию нацистской символики. Подсудимый признал вину и раскаялся. В новостях всё то же:

На локальных Маршах народного обвинения в Беларуси задержаны около трехсот человек.

Глава петербургского горкомздрава сообщил о предельной нагрузке на коронавирусные стационары, но губернатор считает, что эпидемию уже удалось затормозить. Германия вводит жесткий локдаун с 16 декабря.

Верховный суд США отклонил иск штата Техас об отмене результатов президентских выборов в нескольких других штатах. Сегодня коллегия выборщиков официально утвердит победу Джо Байдена.

Умер актер Валентин Гафт. Автор шпионских романов Джон Ле Карре тоже умер.

Хроники пандемии

По данным на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 28 080 (это небольшое падение). В Москве выявлено 6425 новых случаев, в Петербурге – 3768. Число инфицированных в стране с начала эпидемии превысило 2,6 миллиона. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру воскресенья 46 941 человека (+488 за сутки). За день в Москве скончались еще 75 человек.

Вторая волна тяжело дается Петербургу. В субботу глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец назвал нагрузку на стационары для пациентов с коронавирусом предельной, однако уже в воскресенье губернатор Беглов с чувством глубокого удовлетворения сообщил, что рост числа заболевших удалось затормозить (учитывая “особую плавность” петербургской статистики, это можно сделать, не отходя от письменного стола).

В США одобрили к применению вакцину Pfizer/BioNTech, вакцинация начнется уже сегодня. В России вакцинация уже как бы идет, но именно что “как бы”: из процесса исключены люди старше 60 лет, потому что испытания “Спутника V” для этой возрастной группы еще не завершены, непреодоленными остаются сложности с крупносерийным производством второй дозы вакцины (а без нее первая, которую колют сейчас, совершенно бессмысленна). Вот разговор обо всем этом с экспертом ВОЗ, специалистом по вакцинам Константином Чумаковым.

Европейское агентство лекарственных средств продолжает рассматривать заявку Pfizer/BioNTech, раньше января прививочная кампания не начнется, хотя эпидемиологическая ситуация ухудшается. Германия вводит жесткий локдаун с 16 декабря (закроются непродовольственные магазины и школы); ожидается, что Чехия объявит сегодня о возвращении ранее снятых ограничений; главврачи швейцарских больниц сообщают, что не справляются с притоком коронавирусных пациентов, реанимации переполнены.

Марш народного обвинения

На воскресных Маршах народного обвинения, проходивших локально в разных районах Минска и других городах, задержаны около 300 человек. Впервые с начала протестов власти не закрывали метро и не глушили мобильный интернет в Минске. Протесты продолжаются 127 дней.

Почитайте рассказ минчанина, которого силовики ранили в первый день протестов, 9 августа: в него стреляли прицельно, он получил шесть пластмассовых пуль, перенес несколько операций и так до конца и не восстановился.

В России и в связи с ней

Сразу две крупных акции протеста прошли на Дальнем Востоке: в Хабаровске, несмотря на мороз, состоялась 155-я акция в поддержку арестованного экс-губернатора Фургала (семерых участников задержали); в Южно-Сахалинске местная строительная компания устроила митинг под лозунгом “Долой варягов!” – непосредственной причиной стало намеренное разорение "Сахалинской механизированной колонны 68", выигравшей тендер на строительство нового аэропорта, с целью передачи строительства компании Виктора Вексельберга, но протестовали в целом против политики “московского” губернатора Лимаренко.

В Иркутске активисты устроили в День конституции ее символические похороны и установили “мемориал” (он просуществовал около десяти минут).

Бывший единоросс, депутат Заксобрания Ленобласти Сергей Караваев устроил перформанс прямо в парламенте: пририсовал себе “зашитый рот” и встал с плакатом “Парламент – не место для дискуссий”. Вот разговор с ним – интересно рассказывает о тюрьме.

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов сказал в эфире Первого канала, что “территория Казахстана – это большой подарок со стороны России”. МИД Казахстана вызвал на ковер временного поверенного в делах России и передал ноту.

Британская газета The Times, ссылаясь на анонимные источники в западной разведке, пишет, что Алексея Навального пытались отравить "Новичком" во второй раз – уже после госпитализации в Омске, чтобы живым он в Берлин не попал. В Омске это сообщение назвали выдумками.

Сотруднику штаба Навального в Кургане Никите Ильину отменили освобождение от срочной службы в армии. Он получил его в связи с гибелью в армии его старшего брата, но теперь смерть брата “пересмотрели” и сообщили, что она не связана со службой, потому что тот просто покончил с собой. Соответственно, это не повод освобождать от службы родственников, как положено по закону.

Вокруг света

Минобороны Азербайджана сообщило о проведении “антитеррористической операции” в районе Гадрута, который азербайджанские силы "освободили от оккупации" в ходе военных действий осенью этого года. Власти Армении обвинили Азербайджан в нарушении мирного соглашения и назвали случившееся "провокацией".

В Иране повесили руководителя оппозиционного телеграм-канала "Амад ньюз" Рухоллу Зама; он долгие годы жил во Франции, но был арестован иранскими властями во время поездки в Ирак и обвинен в преступлении против благополучия государства.

Верховный суд США отклонил иск штата Техас об отмене результатов президентских выборов в "спорных штатах" – Джорджии, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании. Сегодня коллегия выборщиков должна утвердить победу Джо Байдена. В воскресенье в разных городах США проходили митинги сторонников Трампа.

По данным Reuters, хакеры, пользующиеся поддержкой властей некоего иностранного государства, получили доступ к внутренней электронной переписке министерства финансов США и федерального агентства, которое занимается регулированием в области телекоммуникаций, в том числе интернета. Источники The Washington Post говорят, что это дело рук хакеров APT29 (Cozy Bear), работающих на российскую разведку.

RIP

В Москве в возрасте 85 лет умер актер Валентин Гафт (последствия инсульта).

Музыкант Андрей Сапунов, участник группы “Воскресение”, умер в возрасте 64 лет (инфаркт).

В Корнуолле после непродолжительной болезни, не связанной с коронавирусом, умер автор шпионских романов Джон Ле Карре (Дэвид Корнуэлл). Ему было 89 лет.

От коронавируса умерли легенда кантри-музыки Чарли Прайд и петербургский адвокат, первый лидер партии Навального в Петербурге Аркадий Чаплыгин (ему было всего 42 года).

Причиной смерти диктора протокольных кремлевских мероприятий Евгения Хорошевцева тоже стали последствия Covid-19.

Шесть ссылок

Книжное. Юбилейный текст к трехсотлетию Карло Гоцци. Или разговоры Ивана Толстого с библиофилами – историком послевоенной российской детской книжной иллюстрации Сергеем Чистобаевым и библиографом русской диаспоры за рубежом Давидом Арансом.

Юбилейный текст к трехсотлетию Карло Гоцци. Или разговоры Ивана Толстого с библиофилами – историком послевоенной российской детской книжной иллюстрации Сергеем Чистобаевым и библиографом русской диаспоры за рубежом Давидом Арансом. Телесные ограничения. Фрагмент из книги социолога Деборы Лаптон “Жирные” (изд. дом ВШЭ). Или разговор с тифлосурдопереводчиком Павлом Мазаевым о жизни неслышаших и слепоглухих.

Фрагмент из книги социолога Деборы Лаптон “Жирные” (изд. дом ВШЭ). Или разговор с тифлосурдопереводчиком Павлом Мазаевым о жизни неслышаших и слепоглухих. Эпидемии. Краткая история вакцин с XVIII века и до наших дней. Или рассуждения философа Оксаны Тимофеевой о новой системе власти, которую порождает реакция на Covid-19, и методах ускользания от этой власти.

Краткая история вакцин с XVIII века и до наших дней. Или рассуждения философа Оксаны Тимофеевой о новой системе власти, которую порождает реакция на Covid-19, и методах ускользания от этой власти. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок