Умер Дед Мороз

Доброе утро!

Папа римский Франциск призвал принимать законы о гражданских союзах для однополых пар, потому что гомосексуалы – чада Божьи и имеют право на семью. На этом человеколюбие в новостях иссякло:

Общее число инфицированных Covid-19 по всему миру превысило 41 миллион. Чехия второй в Европе ввела полный локдаун. В России – рекордная суточная смертность.

В Беларуси усиленно собирают людей на крупный провластный митинг 25 октября.

Премьер Армении призвал граждан формировать добровольческие отряды.

В Вологодской области погиб заведующий Дедами Морозами.

Путин обойдется без жестких мер

По данным на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 15 700. В Москве выявлено 4389 новых случаев, в Петербурге – 684. Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 447 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру среды 24 952 человек (+317 за сутки – это абсолютный рекорд). За день в Москве скончались еще 66 человек.

Среди жертв – протоиерей Дмитрий Смирнов, один из главных троллей РПЦ (правда из сообщений о его смерти не понятно, от чего он умер, хотя коронавирус у него был).

Путин (по видеосвязи) пообещал членам Российского союза промышленников и предпринимателей, что “жестких и тотальных” ограничений из-за коронавируса на этот раз не будет. И не важно, что система здравоохранения плохо справляется с наплывом больных:

В Ростове-на-Дону 13 пациентов с Covid-19 умерли из-за нехватки кислорода в больнице (Росздравнадзор проводит проверку);

В Псковской области за сутки обнаружились сразу две вспышки коронавируса: в Великолукской межрайонной больнице и областном онкодиспансере;

В Иркутске врачи успевают на вызовы только благодаря водителям-волонтерам;

В Бийске Алтайского края врачи отказываются работать по ночам и выходным, потому что больше не могут, но если они уйдут, работать будет некому;

В деревнях, где нет больниц, ситуация еще сложнее, но властям проще вырыть ров вокруг поселка, чем обеспечить хоть какую-то помощь – вот хорошая подборка историй из разных регионов.

В распоряжении российских властей всегда есть “нестандартные меры” борьбы с эпидемией: мэр Екатеринбурга предложил жителям города самостоятельно выкидывать из транспорта людей без масок, Роспотребнадзор массово штрафует вернувшихся из-за границы за непредоставленный отрицательный тест на Covid-19, который люди на самом деле предоставили, попутно создавая в своей приемной многочасовые очереди.

Общее число инфицированных по всему миру превысило 41 миллион, в среду был отмечен очередной рекорд – 440 тысяч новых случаев за сутки. Бразилия, находящаяся на втором месте в мире по числу жертв, закупила китайскую вакцину, чтобы начать иммунизацию уже в январе.

Чехия стала второй после Ирландии европейской страной, где введен полный локдаун: выходить из дома можно только на работу, за продуктами и к врачу. Бегать и выгуливать собак тоже можно, но только в одиночку. Председатель Евросовета Шарль Мишель созвал экстренный видео-саммит ЕС по коронавирусу.

Российская жизнь

Госдума приняла сразу восемь законопроектов (три во втором чтении и еще пять – в первом), развивающие новые положения Конституции. В первом чтении, в частности, одобрен налог в 15% для лиц с доходами выше 5 млн рублей в год.

“Единая Россия” разработала план получения конституционного большинства на следующих думских выборах: в одномандатных округах решено выдвигать "определенный типаж кандидатов" – специалистов "в социально значимой или социально одобряемой сфере деятельности", которые не боятся говорить с людьми. В качестве примера был назван "условный" главврач Денис Проценко. Такие кандидаты должны нивелировать успех “Умного голосования”, пока же со стратегией Навального ведут борьбу тролли, критикующие в соцсетях избранных при помощи УГ кандидатов.

В Магадане не нашлось желающих стать мэром города – прямых выборов нет, а в конкурсную комиссию никто не обратился.

В Вологодской области при крушении вертолета погиб гендиректор АО "Дед Мороз" Олег Васильев. Он летел в Великий Устюг, в дедморозовскую “вотчину”.

Российская уголовщина

По подозрению в мошенничестве задержан бывший куратор тыла войск Национальной гвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко.

“Повар Путина” Евгений Пригожин подал иск "о защите чести и достоинства" к журналисту Максиму Шевченко – в той же связи, что и к Леониду Волкову: Пригожину не нравится, что его обвиняют в убийстве троих российских репортеров в ЦАР.

По данным правозащитного центра “Мемориал”, в августе силовики похитили в Чечне семерых жителей села Чечен-Аул и пытали их в секретной тюрьме в Грозном. Троих из них не отпустили до сих пор.

В уральском пансионате врачи на протяжении десяти лет угрозами заставляли женщин пройти стерилизацию – здесь наиболее полное изложение этой истории.

Роскомнадзор не нашел нарушений в демонстрации фотографий приемной дочери исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева в сюжете телеканала "Россия-24".

ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации в размере от пяти до десяти тысяч евро 18 россиянам, задержанным на акциях против фальсификации выборов в декабре 2011 года.

ФБР и национальная разведка США обвинили Иран и Россию в попытке вмешательства в нынешние выборы президента. Здесь главред The Insider Роман Доброхотов объясняет, как действуют российские хакеры и говорит, что выдвинутые на этой неделе обвинения против шести конкретных лиц были намеком на то, что текущее вмешательство надо бы прекратить.

Затишье перед бурей

По данным белорусской службы Радио Свобода, власти Беларуси по всей стране собирают людей для участия в масштабном провластном митинге 25 октября – именно в этот день истекает “народный ультиматум”, предъявленный Лукашенко Светланой Тихановской. Тихановская, со своей стороны, обещает финансовую поддержку тем, кто поддержит общенациональную забастовку, которая должна начаться 26 октября. Создан и фонд помощи силовикам, готовым уходить или менять работу органов изнутри. Политический аналитик Артем Шрайбман считает ультиматум Тихановской попыткой придать новый импульс протестам и не думает, что она обязательно обречена на провал.

По данным белорусского МВД, за последние полтора месяца из страны уехали по меньшей мере 13,5 тысяч человек. Часть из них – пострадавшие от действий силовиков (здесь рассказано о белорусах, которые лечатся в Чехии, здесь – интервью с владельцем цветочного магазина Максимом Хорошиным, он проходит реабилитацию в Литве).

Правозащитный центр “Весна” пополнил свой список политзаключенных – теперь в нем 102 фамилии.

Выборы и около

ЦИК Кыргызстана назначил повторные выборы в парламент на 20 декабря. Они обойдутся стране в $5,6 млн.

Парламентские выборы в Казахстане пройдут 10 января, президент Токаев обещает расширить полномочия оппозиции в новом парламенте.

В правящей украинской партии "Слуга народа" заявили, что приуроченный к местным выборам 25 октября опрос будет "экзитполом" и его профинансирует сама партия. Сами выборы тоже интересные: например, в Славянске за пост мэра борется знаменитая Неля Штепа, сумевшая найти общий язык с пророссийскими сепаратистами, когда город находился в руках отряда Стрелкова.

Другие битвы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 21 октября призвал мэров и сельских старост организовать добровольческие отряды, которые будут подчиняться Генштабу Вооруженных сил, а население – "взять оружие в руки". Он считает, что говорить о дипломатическом решении конфликта на данном этапе бессмысленно, хотя в Москве продолжаются консультации. Азербайджан, успешно продвигающийся вглубь Нагорного Карабаха, заявил, что настаивает на дипломатическом урегулировании. Как свидетельствует расследование Conflict Intelligence Team, наемники из Сирии участвуют в боях в Карабахе на стороне Азербайджана, хотя Баку это отрицает. Армения вводит временный запрет на импорт турецких товаров. Вот фотографии с передовой.

В грузинском городе Зугдиди вооруженный человек в камуфляже захватил заложников в банке, требуя полмиллиона долларов выкупа. Когда деньги были получены, он отпустил всех заложников, кроме трех, и скрылся с ними в неизвестном направлении – по слухам, в Абхазию.

США ужесточили правила предоставления политического убежища: теперь его не смогут получить люди, виновные в домашнем насилии и вождении в нетрезвом виде.

Шесть ссылок

История. Фрагменты из дневника советского солдата Анатолия Галибина, попавшего в финский плен осенью 1941 года (из книги Павла Поляна “«Если только буду жив...»: 12 дневников военных лет”, изд-во “Нестор-история”). Или воспоминания первых советских переселенцев в Кёнигсберг – к 75-летию вхождения Калининградской области в состав СССР.

Фрагменты из дневника советского солдата Анатолия Галибина, попавшего в финский плен осенью 1941 года (из книги Павла Поляна “«Если только буду жив...»: 12 дневников военных лет”, изд-во “Нестор-история”). Или воспоминания первых советских переселенцев в Кёнигсберг – к 75-летию вхождения Калининградской области в состав СССР. Поэзия. Игорь Перников рассказывает о судьбе и трудах Аполлона Григорьева – к выходу исследования Роберта Виттакера “Аполлон Григорьев. Последний русский романтик” (изд-во Common Place). Или эссе Константина Львова о Федоре Сологубе – к выходу последнего, третьего тома полного собрания его стихотворений и поэм в Литпамятниках.

Игорь Перников рассказывает о судьбе и трудах Аполлона Григорьева – к выходу исследования Роберта Виттакера “Аполлон Григорьев. Последний русский романтик” (изд-во Common Place). Или эссе Константина Львова о Федоре Сологубе – к выходу последнего, третьего тома полного собрания его стихотворений и поэм в Литпамятниках. Разговоры об изоляции. Композитор Владимир Мартынов объясняет, что конец света уже наступил, и это только начало. Или беседа с Екатериной Марголис о ее книге “Венеция. Карантинные хроники” (Редакция Елены Шубиной).

Композитор Владимир Мартынов объясняет, что конец света уже наступил, и это только начало. Или беседа с Екатериной Марголис о ее книге “Венеция. Карантинные хроники” (Редакция Елены Шубиной). Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок