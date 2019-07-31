Схватить за забрало

Доброе утро!

В Москве по делу о госизмене арестован еще один гражданин России, но как именно он изменил Родине, мы не знаем: все секретно. А известно вот что:

В московскую мэрию подано уведомление о серии пикетов на Бульварном кольце в субботу 3 августа. Полиции в городе не хватает: МВД пыталось даже перенести футбольный матч.

Главврач института Склифосовского сообщил прессе, что отравляющих веществ в организме Навального не найдено.

Актер московского “Современника” получил восемь суток ареста за видео, в котором он играет пьяного гибддшника.

Путин приказал привлечь армию к тушению лесных пожаров в Сибири, а Трамп предложил ему помощь.

Планы на субботу определяются

Группа муниципальных депутатов Москвы подала заявку в мэрию на проведения серии одиночных пикетов 3 августа по всей длине Бульварного кольца. Еще три заявки поданы на митинги 10 и 11 августа (с вариантами).

Одного из лидеров незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова, задержанного сразу после переговоров в мэрии об акции 3 августа, арестовали на 30 суток за участие в акции 16 июля на Трубной площади.

В Москве явно не хватает полиции: МВД просило перенести намеченный на 3 августа футбольный матч "Спартак"–"Динамо", но в Российской премьер-лиге очередную акцию протеста форсмажором не посчитали и отказали полицейским.

Одна из целей акции 3 августа – напомнить о народном недовольстве перед рассмотрением жалоб незарегистрированных кандидатов в ЦИК. В среду им всем в совокупности вернули около пяти тысяч ранее забракованных подписей. Это не помогло им достичь предельно допустимых показателей незабракованных подписей, но типа жест доброй воли сделан. Поскольку почти все известные кандидаты арестованы, аргументировать жалобу на отказ в регистрации в ЦИК они не смогут. Первое заседание рабочей группы ЦИК состоится уже сегодня.

Подвижки в уголовных делах

По делу о массовых беспорядках проверяют, согласно источникам “Интерфакса”, пятерых мужчин, которые 27 июля находились на Тверской улице рядом с мэрией и “вопреки разъяснениям сотрудников полиции скандировали лозунги, привлекая внимание граждан и журналистов”. Обвиняемыми по уголовному делу, считает источник, они могут стать в течение трех дней. По этому же делу задержан участник акции 27 июля Кирилл Жуков – его допрашивали в СК и предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках (до восьми лет). Жукова нашли по результатам просмотра видеозаписей – он будто бы пытался схватить омоновца за забрало. Здесь все, что известно о деле.

Что касается уголовных дел о применении насилия к представителю власти, то вот любопытное интервью с адвокатом по назначению Иваном Юрковым, который представляется интересы арестованного на два месяца Евгения Коваленко.

Будни спецприемников

Главврач Института скорой помощи им. Склифосовского Алексей Токарев объявил прессе, что специалисты его института не нашли отравляющих веществ в организме Алексея Навального. Сидящий в спецприемнике Навальный, вероятно, узнал об этом по радио – если вообще узнал. Вот комментарий его лечащего врача (сайт может открываться долго – накануне он вообще упал после публикации расследования про любимую стюардессу российского министра обороны, о чем ниже).

У Ильи Яшина в спецприемнике прошел обыск.

Олег Климов, арестованный после задержания на акции 27 июля, объявил голодовку в спецприемнике в знак протеста против административного наказания. Он говорит, что никаких лозунгов не выкрикивал, а просто ходил по городу пьяный.

Незарегистрированный кандидат Любовь Соболь держит голодовку на свободе. Ей не очень хорошо. Вот здесь она рассказывает о своем состоянии.

Любопытное интервью о русской тюрьме и русском бунте дал Станислав Зимовец, который только что отсидел 2,5 года за то, что “кинул камешек в задницу” избивавшего подростков омоновца на акции “Он нам не Димон” в 2017 году.

Все чудесатее и чудесатее

На восемь суток арестован актер театра "Современник" Дмитрий Смолев – он снял скетч, в котором изображает пьяного гибддшника, и вывесил его в сети. Смолева признали виновным в незаконном ношении полицейской формы и мелком хулиганстве. Актера задержали прямо перед спектаклем, в котором он должен был играть главную роль.

Мосгорсуд сократил месячный арест политика Владимира Милова на 50 минут.

Рассмотрение второго протокола на незарегистрированного кандидата Дмитрия Гудкова перенесли почти на месяц – чтобы можно было посадить его по второму кругу, когда он отсидит первые 30 суток (административные аресты по закону не суммируются).

Зеленоградский суд Москвы дважды заочно вынес решения об административном аресте в связи с акцией 27 июля – это прямо запрещено административным кодексом.

Глава РПЦ патриарх Кирилл рассказал православным про “храмоборцев”, которые хотят вернуть Россию в 20-30-е годы прошлого века (вот кто, оказывается, ее туда возвращает).

Стихийные бедствия

Путин распорядился подключить армию к тушению лесных пожаров в Сибири. До 31 июля основную часть пожаров в тайге никто не тушил. Здесь эксперты объясняют, насколько это поможет (спойлер: раньше надо было начинать). Трамп предложил Путину поддержку в тушении лесных пожаров (он, как мы знаем по прошлому году, большой в этом деле специалист).

Ситуация с паводком в Иркутской области осложняется. Вот репортаж из затопленного во второй раз города Тулуна.

По данным Минздрава, в прошлом году от ВИЧ-инфекции в России умерли 20,6 тысячи человек. Смертность от ВИЧ растет.

Расследования

The Bell совместно с изданием “Проект” объясняет, как был устроен бизнес ФСБ по крышеванию российских банков до ареста сотрудника банковского отдела Управления “К” Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина. Очень познавательно.

объясняет, как был устроен бизнес ФСБ по крышеванию российских банков до ареста сотрудника банковского отдела Управления “К” Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина. Очень познавательно. The Insider рассказывает, как любимая женщина министра обороны Сергея Шойгу, некогда стюардесса самолетов МЧС, заработала миллиарды сначала на госконтрактах с МЧС, а потом и с Минобороны. Ужасно романтично.

рассказывает, как любимая женщина министра обороны Сергея Шойгу, некогда стюардесса самолетов МЧС, заработала миллиарды сначала на госконтрактах с МЧС, а потом и с Минобороны. Ужасно романтично. Радио Свобода пишет о сладкой жизни главы Клинского района Московской области Алёны Сокольской и ее мужа, бывшего прокурора Тульской области Александра Козлова (трогательно) и объясняет, как в рязанской колонии заключенные выполняют за руководство абсолютно всю административную работу, в том числе пользуются электронной подписью начальника ИК (это как если бы Путин посадил Навального на 20 лет и заставил его все это время управлять Россией).

Семь ссылок

Красный смех и красная смерть. Отрывок из книжки “Красный смех” (изд-во Common place) – сборника раннесоветских анекдотов, составленных основателем проекта “Прожито” Михаилом Мельниченко на основе дневников, записей фольклористов и эмигрантской литературы. Или фрагмент исследования британского историка Кэтрин Мерридейл “Каменная ночь. Смерть и память в России XX века” (изд-во Corpus).

Отрывок из книжки “Красный смех” (изд-во Common place) – сборника раннесоветских анекдотов, составленных основателем проекта “Прожито” Михаилом Мельниченко на основе дневников, записей фольклористов и эмигрантской литературы. Или фрагмент исследования британского историка Кэтрин Мерридейл “Каменная ночь. Смерть и память в России XX века” (изд-во Corpus). Темная экология и светлая праздность. Разговор с философом Александром Вилейкисом о британском философе Тимоти Мортоне и его книге “Стать экологичным” (“Гараж”/Ad Marginem). Или фрагмент из книжки ультралевых интеллектуалов Ника Срничека и Алекса Уильямса “Изобретая будущее. Посткапитализм и мир без труда” (Strelka Press).

Разговор с философом Александром Вилейкисом о британском философе Тимоти Мортоне и его книге “Стать экологичным” (“Гараж”/Ad Marginem). Или фрагмент из книжки ультралевых интеллектуалов Ника Срничека и Алекса Уильямса “Изобретая будущее. Посткапитализм и мир без труда” (Strelka Press). Искусства. (1) Большуший обзор современной индийской литературы, очень интересный. (2) Симпатичная рецензия на выставку японской манги в Британском музее. (3) Отличный текст Алексея Васильева о Луи де Фюнесе – к очередной полукруглой дате (вчера французскому комику исполнилось 105 лет).

Искренне Ваши,

Семь Сорок