Идеальное чувство момента

Доброе утро!

В Петербурге за участие в акции 2 февраля задержали рэпера Славу КПСС (он же Гнойный, он же Соня Мармеладова) и отпустили с протоколом за мелкое хулиганство: его обвиняют в нецензурной брани в общественном месте (то есть на Невском), а брань состояла в том, что он скандировал: “Лизай, а не кусай. Клитор – нежная штучка”. “Клитор” не входит в список бранных слов, так что суд в среду должен получиться интересным. Прочие новости тоже нескучные:

В субботу в Петербурге ОМОН перекрыл Невский проспект, хотя никаких протестов не было. В воскресенье в Москве от невидимого протеста огораживали Манежную.

Во Владивостоке и Петербурге прошли массовые обыски у активистов, в Москве полиция обходит квартиры участников акций, которых не задерживали (хорошо работает система распознавания лиц).

Похищенных в Нижнем Новгороде чеченцев обвинили в пособничестве терроризму.

Путин сделал главу “Первого канала” полным кавалером ордена “За заслуги перед Отечеством”.

Видишь митинг? А он есть

В субботу в Петербурге спецтехника и оперирующие ею полицейские, росгвардейцы и люди в штатском полностью огородили Невский проспект; станции метро “Гостиный двор” и “Невский проспект” были закрыты. Город встал в пробках, у пешеходов не было возможности перейти на другую сторону по переходу, поэтому они переходили Невский по льду – в данном случае Фонтанки. Летом придется вплавь.

С вопросом о том, что это было, в администрации города журналистам посоветовали обратиться в МВД, а в МВД – в администрацию. В воскресенье спецтехника и омоновцы опять появились на Сенной, у Гостиного двора и на площади Восстания; в Москве зачем-то огораживали Манежную площадь. Вот интересное интервью с петербургской школьницей, которая в субботу пыталась вернуться из школы домой (ей было рукой подать – всего-то перейти через Невский).

Чаша “Генуя” под видеонаблюдением

В субботу у активистов во Владивостоке и Петербурге прошли массовые обыски с изъятием техники (нажмите на ссылку, там очень интересное видео); в Москве участковые обходят участников акций 23 и 31 января, предупреждая, что в следующий раз они штрафом не отделаются (в одном случае участковый пояснил, что людей вычисляют с помощью камер видеонаблюдения и посоветовал носить маску).

Все выходные в разных городах России задерживали одиночных пикетчиков (Астрахань, Петербург, Улан-Удэ, Новосибирск). В Москве активиста-перформера Павла Крисевича задержали на выходе из спецприемника, где он отбыл 14 суток.

Жительница Пскова рассказала, что 30 января ее заставили извиниться в полиции на камеру за тикток про “Федеральную стирку белья”. Беременную жительницу Костромы вызвали на допрос из-за репоста видео с протестов; после этого с анонимных номеров и аккаунтов ей стали приходить угрозы такого содержания: “Ну что, сука, скоро приедем бить тебя по пузу, мы успеем до роддома”. Зато личного прокурора Навального Екатерину Фролову взяли под госзащиту.

Участники акций протеста, отбывающие свои сутки в Центре временного содержания для иностранных граждан в деревне Сахарово под Москвой, рассказывают, что их не отпускают после истечения срока наказания. Арестованная на 14 суток подруга сотрудника ФБК Георгия Албурова Анна Велликок рассказала, что одна из камер видеонаблюдения, установленных в ее застенке, направлена непосредственно на туалет (он отгорожен от остального помещения невысокими стенками). В Общественной наблюдательной комиссии говорят, что так оно и есть. Вот интересный сахаровский дневник, который арестованный редактор The Insider Олег Пшеничный передал на волю с одним из освободившихся.

Здесь – рассказы петербуржцев, которые долго не могли найти своих задержанных родственников в спецприемниках, тут – впечатления адвоката Павла Ясмана от судов, на которых он защищал задержанных на акциях, а здесь – интервью с Владимиром Перекотием, известным красноярским медиаменеджером, которого приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей штрафа и 100 часам общественных работ (прогнозы у него невеселые).

Фотография Дмитрия Маркова с одиноким омоновцем в маске под портретом Путина продана на аукционе за два миллиона рублей, деньгу пойдут правозащитным проектам “ОВД-инфо” и “Апология протеста”.

Против общего врага

Кино и телевидение. “Вести недели” показали виллу, в которой Навальный жил в Германии, и даже ершик в туалете продемонстрировали. При этом полным кавалером ордена “За заслуги перед Отечеством” Путин сделал почему-то не директора “России 1”, а директора “Первого канала” Владимира Эрнста. Вот любопытное обсуждение фильма ФБК о геленджикском дворце с создателем документального youtube-сериала “Путинизм как он есть” Артемом Кругловым.

“Вести недели” показали виллу, в которой Навальный жил в Германии, и даже ершик в туалете продемонстрировали. При этом полным кавалером ордена “За заслуги перед Отечеством” Путин сделал почему-то не директора “России 1”, а директора “Первого канала” Владимира Эрнста. Вот любопытное обсуждение фильма ФБК о геленджикском дворце с создателем документального youtube-сериала “Путинизм как он есть” Артемом Кругловым. Соцсети. МИД и МЧС завели тик-токи. Первые мидовские посты тоже посвящены Алексею Навальному.

МИД и МЧС завели тик-токи. Первые мидовские посты тоже посвящены Алексею Навальному. Ширится флешмобное движение за Путина: пышные шествия во славу российского президента проводит екатеринбургская компания "Сима-ленд", на флешмобы за Путина выходят трудящиеся в Барнауле, Татарстане и Ставропольском крае. Скоро выйдет и Геленджик. Московских и белгородских студентов на эти флешмобы заманивают обманом. В Вологде школьникам прочитали лекцию о Навальном: "На всю страну хаешь человека, который во главе стоит, – что ты ожидаешь в ответ?" (для урока ОБЖ, кстати, вполне подходящая тема).

за Путина: пышные шествия во славу российского президента проводит екатеринбургская компания "Сима-ленд", на флешмобы за Путина выходят трудящиеся в Барнауле, Татарстане и Ставропольском крае. Скоро выйдет и Геленджик. Московских и белгородских студентов на эти флешмобы заманивают обманом. В Вологде школьникам прочитали лекцию о Навальном: "На всю страну хаешь человека, который во главе стоит, – что ты ожидаешь в ответ?" (для урока ОБЖ, кстати, вполне подходящая тема). Бизнес-патриотизм. Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма “АВАНТИ” Рахман Янсуков направил письмо спикерам Госдумы и Совета федерации с идеей запретить иностранным агентам и членам их семей баллотироваться на выборах всех уровней.

Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма “АВАНТИ” Рахман Янсуков направил письмо спикерам Госдумы и Совета федерации с идеей запретить иностранным агентам и членам их семей баллотироваться на выборах всех уровней. Партийная борьба. Один из основателей партии “Яблоко” Григорий Явлинский опубликовал на своем сайте статью, в котором обвинил сидящего в СИЗО Навального в популизме и национализме, а также повторил (ложное) обвинение в том, что сторонники Навального “выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях”. Комментируя слова Явлинского, глава региональных штабов Навального Леонид Волков написал: “Мудрого, опытного политика всегда отличают не только точный выбор слов, но и идеальное чувство момента”. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сказал, что что его выдвижение на выборах в Госдуму от “Яблока” “стало невозможным”. Часть членов “Яблока” осудили Явлинского, другая часть напомнила, что “Яблоко” – единственная партия, осудившая арест Навального.

Один из основателей партии “Яблоко” Григорий Явлинский опубликовал на своем сайте статью, в котором обвинил сидящего в СИЗО Навального в популизме и национализме, а также повторил (ложное) обвинение в том, что сторонники Навального “выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях”. Комментируя слова Явлинского, глава региональных штабов Навального Леонид Волков написал: “Мудрого, опытного политика всегда отличают не только точный выбор слов, но и идеальное чувство момента”. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сказал, что что его выдвижение на выборах в Госдуму от “Яблока” “стало невозможным”. Часть членов “Яблока” осудили Явлинского, другая часть напомнила, что “Яблоко” – единственная партия, осудившая арест Навального. На дипломатическом фронте. Визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву завершился возложением цветов на месте убийства Бориса Немцова. Европейские комментаторы называют поездку Борреля “катастрофой и унижением”. Здесь – короткий разговор с французским политологом о введении дополнительных санкций в отношении России (Боррель анонсировал их обсуждение с главами МИД стран – членов ЕС). В то же время немецкие власти продолжают настаивать на достройке “Северного потока – 2”.

Прочее российское

Двух чеченских подростков, задержанных в Нижнем Новгороде и вывезенных в Чечню, обвинили в пособничестве терроризму.

В Дагестане задержали двоих нацгвардейцев по делу о расстреле бывшего главы села в полиции.

Российские театральные критики призвали мэрию Москвы оставить Кирилла Серебренникова на посту худрука “Гоголь-центра”. Теперь надо вступаться еще и за Ивана Вырываева – его тоже уволили.

Вокруг света

7 февраля было днем международной солидарности с Беларусью. По данным правозащитников, только в январе по политическим мотивам в Беларуси было задержано 873 человека.

В Черногории суд отменил приговор по делу о попытке государственного переворота 2016 года – по этому делу были заочно осуждены двое россиян. Будет повторное рассмотрение с другими судьями.

В Мьянме уже неделю протестуют против захвативших власть военных.

Власти Гаити утверждают, что в стране предотвращен переворот и покушение на президента.

Президент США Джо Байден предложил не предоставлять Дональду Трампу доступ к засекреченным данным разведки (бывший президент может подать заявку на получение таких данных, и такие заявки раньше всегда удовлетворяли).

Верховный лидер Ирана сказал, что готов вернуться к обсуждению ядерной сделки, если США снимут введенные при Трампе санкции. Байден в ответ порекомендовал Тегерану сначала прекратить обогащение урана.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России упал до 16 048. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 3 миллиона 967 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру воскресенья 76 661 человека (+432 за сутки). Сегодня в вузах начинается второй семестр, и он в большинстве регионов будет очным.

Познавательное: рассказ о странностях поставки “Спутника V” в Аргентину и оценка вероятности третьей волны пандемии из-за “британского штамма”.

Шесть ссылок

Литература. Железнодорожная тема в русской литературе – эссе Павла Арсеньева. Или рассказ о жизни Салтыкова-Щедрина с забавными цитатами из писем и документов.

Железнодорожная тема в русской литературе – эссе Павла Арсеньева. Или рассказ о жизни Салтыкова-Щедрина с забавными цитатами из писем и документов. Бунтари. Роман Осминкин рассказывает о двух знаменитых театральных забастовках, серьезно изменивших реальность, Станислава Савицкий – о графике поэта Роальда Мандельштама (да, он рисовал, как и его друзья-арефьевцы).

Роман Осминкин рассказывает о двух знаменитых театральных забастовках, серьезно изменивших реальность, Станислава Савицкий – о графике поэта Роальда Мандельштама (да, он рисовал, как и его друзья-арефьевцы). Особенные. Монологи людей с прозопагнозией – неспособностью запоминать лица. Или рассказ почти не способного говорить петербуржца Евгения Агафонова о том, как его штрафовали за выкрикивание лозунгов.

Монологи людей с прозопагнозией – неспособностью запоминать лица. Или рассказ почти не способного говорить петербуржца Евгения Агафонова о том, как его штрафовали за выкрикивание лозунгов. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок