Развратные действия в инстаграме

Доброе утро!

На Ямале один чиновник районного масштаба подписал перечень подлежащего утилизации имущества, не заметив, что в нем значатся два портрета российского премьера Медведева, – и больше он уже не чиновник. Прочие новости под стать этой:

Премьер Медведев уволил ответственного за “мусорную реформу”.

У либертарианца Михаила Светова прошел обыск, его отвезли на допрос в СК. Возбуждено дело о развратных действиях из-за поста в инстаграме.

Суд в Москве ликвидировал Центр содействия коренным народам Севера.

Кипр отозвал 26 инвестиционных паспортов, в том числе у девяти россиян.

Ждут решительных перемен

По данным совместного исследования Московского центра Карнеги и "Левада-Центра", за “решительные перемены” выступают 59% россиян. Но перемена пока только одна: Конституционный суд России признал неконституционными запреты региональных властей проводить митинги у госучреждений. Вот список разнообразных региональных ограничений.

Но есть нечто вроде возмездия:

Медведев уволил ответственного за “мусорную реформу” замглавы Минприроды Владимира Логинова. Крупнейший вызванный этой реформой конфликт связан со строительством полигона для московского мусора на станции Шиес в Архангельской области.

Главный судмедэксперт Подмосковья сам уволился из-за дела 2017 года о гибели под колесами машины шестилетнего мальчика – в его крови “нашли” алкоголь, причем в смертельной для ребенка дозе.

В колонии Соликамска сменили руководство после самоубийства заключенного.

Без перемен

У либертарианца Михаила Светова (он прославился организацией акций против блокировки Telegram и летних митингов в Москве) прошел обыск, изъяли сервер. Потом его увезли в Следственный комитет, где допросили в качестве свидетеля по делу о развратных действиях в инстаграме (в посте 2012 года). Туда же привезли бывшую девушку Светова, потому что она присутствует на “преступной” фотографии.

Мосгорсуд ликвидировал Центр содействия коренным народам Севера (организацию преследовали с 2014 года).

Правозащитный центр "Мемориал" оштрафовали на 300 тысяч рублей третий раз за месяц. Международное сообщество требует от российских властей прекратить преследования неправительственных организаций.

Суд отказался признать незаконной систему распознавания лиц на камерах видеонаблюдения в Москве.

Калининградский активист, регулярно участвовавший в акциях против российской аннексии Крыма, бежал из России после того, как анонимные фсбшники похитили его на улице, избили, пригрозили уголовным делом и отпустили под обязательство сотрудничать с ними.

К обвиняемому по делу “Сети” Виктору Филинкову не пускают адвоката. 30 октября Филинков объявил голодовку в знак солидарности с политзаключенными, после чего его поместили в больницу. Он находится в заключении уже почти два года.

Жизнь других

"Собеседник" обнаружил у бывшей жены Путина долю в микрофинансовой компании “КарМани”, занимающей шестое место в России по объему кредитного портфеля.

Российские IT-компании смирились с тем, что государство ограничит долю иностранцев в их акционерном капитале, но просят, чтобы ограничения касались только голосующих акций.

Кипр лишил 26 человек паспортов, выданных в обмен на инвестиции. Среди них девять россиян, но имена пока не называют. Кипрское гражданство получил, в частности, Дерипаска.

Рунет расправил плечи. Русская культура сгорает от любви

В правительстве, говорят, определили список угроз рунету, которые могут стать причиной его изоляции. Среди них – распространение запрещенной информации, хакерские атаки и катастрофы.

Не дожидаясь катастроф, “закрыть интернет” требуют глава Чечни и глава Комитета солдатских матерей Флера Салиховская (впрочем, в организации уверяют, что уже бывшая глава). Салиховская связала стрельбу в военной части в Забайкалье с влиянием компьютерных игр. Отец солдата-срочника, застрелившего восьмерых сослуживцев, уверен, что дело в дедовщине.

Только отгремело заседание Совета по русскому языку (см. “пещерные русофобы”), как открылся Съезд Общества русской словесности. Там глава РПЦ предложил для противодействия “деструктивным моделям поведения” в интернете и соцсетях ввести в школах курс любви к русской культуре.

Касательно подлежащей замене Википедии почитайте разговор с одним из основателей ее российского сегмента Станиславом Козловским – он призывает к спокойствию, потому де-юре Википедия может быть заблокирована в России с 2012 года.

Умер, пожалуй, самый известный в России литературный критик Лев Аннинский (известный главным образом из времен перестройки).

Самый известный в России рэпер Оксимирон записал совместный трек с обвиняемым по “московскому делу” Самариддином Раджабовым. Сегодня будут новые суды в рамках этого процесса.

Началось новое рассмотрение дела “Седьмой студии”. Заседания будут проходить ежедневно с 10 до 18 часов. Кирилл Серебренников неделю назад приступил к съемкам фильма по роману Алексея Сальникова “Петровы в гриппе и вокруг него” – снимать при таком расписании несколько затруднительно.

Вокруг света

При нападении на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе убиты 17 человек.

Во Вьетнаме – новые аресты в связи с гибелью 39 мигрантов в Англии. Выясняется, что их могли везти через Россию.

Премьер Франции обещает “взять под контроль” миграцию.

11 тысяч ученых подписали очередное письмо о грядущей климатической катастрофе.

Шесть ссылок

История. (1) Разговор с петербургским историком Евгением Анисимовым об истории политического сыска в России. (2) Отрывок из книжки Сергея Плохия “Человек, стрелявший ядом. История одного шпиона времен холодной войны”. Это биография Богдана Сташинского, агента КГБ, который убил Степана Бандеру. (3) Историк Артем Ефимов разбирается, был ли у первых руководителей СССР четкий план построения коммунизма и можно ли его построить в принципе.

(1) Разговор с петербургским историком Евгением Анисимовым об истории политического сыска в России. (2) Отрывок из книжки Сергея Плохия “Человек, стрелявший ядом. История одного шпиона времен холодной войны”. Это биография Богдана Сташинского, агента КГБ, который убил Степана Бандеру. (3) Историк Артем Ефимов разбирается, был ли у первых руководителей СССР четкий план построения коммунизма и можно ли его построить в принципе. Книжки. (1) Фрагмент исследования Натальи Милосердовой о Маргарите Барской (1903–1939) – фотомодели, актрисы и кинорежиссере. (2) Отрывок из книжки Алексея Паевского и Анны Хоружей “Смерть замечательных людей” (изд-во “Пятый Рим”) – о смерти Горького. (3) Если не хочется читать книги, то можно почитать список книг, составленный Львом Рубинштейном.

Искренне Ваши,

Семь Сорок