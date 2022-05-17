Агентство “Тень”

Доброе утро!
Российские активы группы Renault перешли в госсобственность. Власти Москвы получили завод “Рено Россия” и пообещали наладить там производство автомобилей “Москвич”. Но веселее жить от этого не стало:
- По данным Института изучения войны, Россия сосредоточила все усилия на взятии Северодонецка и овладении Луганской областью. В ночь на вторник обстрелам подверглась Львовская область.
- Украинских военных начали вывозить с “Азовстали” в так называемую “ДНР”. Минобороны Украины утверждает, что их обменяют на российских военнопленных.
- Военкоматам в России спускают разнарядки по “добровольцам”; в Петербурге военкомат потребовал “Газель” от частной компании для проведения “мобилизационных мероприятий”.
- Центр “Досье” утверждает, что за Навальным следили частные детективы, связанные с ФСБ.
- Российский Forbes перестанет выходить на бумаге.
Военные сводки
По оценкам американского института изучения войны, Россия отказалась от планов крупномасштабного окружения украинской группировки в Донецкой области и теперь направляет основные усилия на взятие под контроль Луганской области, отчаянно штурмуя Северодонецк. По словам мэра Славянска, в Донецкой области российские войска обстреливают Святогорск и Лиман – взять Славянск из-за неудачного наступления в районе Изюма у них не получилось. По данным украинского Генштаба, Россия пытается удержать свои позиции в Харьковской области.
В понедельник Россия нанесла авиаудар по Одесской области – тяжело ранены четверо мирных жителей, в том числе шестилетняя девочка. Днем обстрелам подвергся Николаев (помимо обстрелов, главная проблема этого города в том, что с 12 апреля там нарушено водоснабжение). В ночь на вторник Россия массированно обстреливала Львов и Львовскую область.
Началась эвакуация украинских военных с завода “Азовсталь” в Мариуполе. Всего территорию предприятия покинули 264 украинских военнослужащих, из них 53 ранены. Раненых доставили в город Новоазовск, находящийся под контролем так называемой “ДНР”, еще 211 военных доставлены в Оленёвку (тоже “ДНР”). Находящаяся там корреспондентка Первого канала пишет, что утром их начнут допрашивать. По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, для возвращения защитников “Азовстали” в Украину будут применена процедура обмена. На заводе еще остаются люди, сейчас их пытаются спасти. Президент Украины в вечернем обращении подчеркнул, что “украинские герои нужны Украине живыми” и что работа по их возвращению “требует деликатности и времени”. Вот монолог эвакуировавшейся из Мариуполя Инны Затолоки – ее сын Марк, служащий в Национальной гвардии Украины, находится на “Азовстали”. Мариупольцев теперь можно найти по всему миру – от Находки, где им приходится несладко, до эстонского города Пылва.
По оценкам первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского, оккупированный российскими войсками город покинули от 40 до 45% жителей. Основная причина – продовольственный кризис и атмосфера террора. Попасть в “фильтрационный подвал” можно за какую-нибудь фотографию в телефоне, которая не понравилась российским военным. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила об идентификации 45 человек из России, которые подозреваются в совершении военных преступлений на территории Украины. Суд над одним из них, военнопленным Вадимом Шишимариным, начнется завтра.
В России войны нет – пока
По оценкам американского военного эксперта Майкла Кофмана, в Украине погибли около 10 тысяч российских военнослужащих. Вот история одного из них, капитана Дениса Фролова из Забайкалья: в начале марта под Киевом он по несчастной случайности попал под бронемашину так называемой “ЛНР” и получил орден Мужества посмертно; его жена говорит, что сразу после “учений” он планировал уволиться из армии, потому что там бардак. Мать пропавшего срочника с крейсера “Москва” все еще надеется, что ее сын жив: она ездила в Крым, ходила по госпиталям и встречалась с отцом еще одного пропавшего без вести срочника Дмитрием Шкребцом, однако довольно быстро раненые матросы перестали с ней разговаривать, Шкребца, по всей видимости, запугали, а к самой матери приставили двух сопровождающих из органов, почитайте.
По данным правозащитника Алексея Табалова, российским военкоматам спустили разнарядки по добровольцам – каждый районный комиссариат должен найти как минимум 60 человек; для решения этой непростой задачи часто используя студентов, заставляя их подписывать согласие на проведение досрочных призывных мероприятий. Несмотря на то, что мобилизация формально не объявлена, один из райвоенкоматов в Петербурге потребовал от частной компании предоставить на 10 дней “Газель” для проведения мобилизационных мероприятий (это законно только в условиях военного положения, которое в России не объявлено). Русская служба “Би-би-си” рассказывает, что полицейских раз в неделю заставляют заслушивать стенограммы или видеозаписи выступлений Путина и потом сдавать написанные от руки конспекты; это их раздражает, но не так сильно, как недавнее требование укомплектовать за свой счет вещмешок (по закону, при переводе полиции на работу в условиях военного времени МВД обязано снабдить вещмешком каждого сотрудника).
“Важные истории” публикуют расследование Романа Анина о том, как Путин принимал решение начать войну с Украиной (спойлер: Пятая служба ФСБ сообщала ему только то, что он хотел слышать, а сама получала информацию от украинских чиновников, бежавших из Киева в 2014 году вслед за Януковичем). Источники Анина называют сотрудников ФСБ “исполнительными дебилами” и жаждут их крови. То, что элиты, военные и спецслужбы недовольны, подтверждает и руководитель Bellingcat Христо Грозев – по его словам, с началом войны “сливов” из системы стало в 50 раз больше.
По данным британской разведки, Александр Лукашенко балансирует между поддержкой российского вторжения и желанием избежать прямого участия в нем, опасаясь санкций, недовольства белорусских военных и ответного удара Украины. Лукашенко хотя бы балансирует: как показала состоявшаяся в Москве встреча лидеров стран – участниц организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), они не готовы даже высказываться о российском вторжении в Украину, а в принятой по итогам встречи резолюции говорится об обеспокоенности “тенденцией к силовому вмешательству в кризисные ситуации в обход общепризнанных международно-правовых норм и принципов”. Это, впрочем, не помешало Путину рассказать и им тоже о разработке биологического оружия в Украине.
Жизнь в России налаживается
- Центробанк увеличил лимит на перевод денег с российского счета на зарубежный с 10 до 50 тысяч долларов.
- Открылся NashStore – российский аналог Google Play. Сразу после открытия он упал, но потом поднялся и отряхнулся.
- McDonalds объявил о продаже всех ресторанов и окончательном уходе с российского рынка. Пользоваться его брендом будет нельзя. То же самое делает израильский сервис такси Gett.
- Российский Forbes перестанет выходить на бумаге, потому что бумага подорожала, а рекламодатели ушли. В России и Беларуси не покажут Олимпиады 2026 и 2028 годов, потому что эти две страны не допустили к тендеру на покупку прав для телепоказов.
- В Госдуму внесен законопроект, предписывающий не исполнять постановления Европейского суда по правам человека (в том числе в вопросе компенсаций), вынесенные после 16 марта – дня, когда Россию исключили из Совета Европы в связи с агрессией против Украины.
- Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт The Village Беларусь за статью об обстреле вокзала в Краматорске; суд в Москве оштрафовал Радио Свобода еще на 18 млн рублей за отказ удалить материалы про войну в Украине.
- В России идет чистка сферы образования. Вузы увольняют преподавателей иной раз без объяснения причин или по надуманным причинам (вот примеры из Петербурга), а иной раз по требованию бдительных коллег (вот история Дениса Грекова из РАНХиГС, который вынужден был уволиться по собственному желанию задним числом и потом уехать из России). Школьных учителей, высказавшихся против войны в Украине, часто увольняют с формулировкой “за аморальный поступок” – так произошло и с Александром Бобуровым, преподавателем физики в частной подмосковной школе “Президент”, где учатся дети высших чиновников и богачей.
- Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, исключающее режиссера Римаса Туминаса, ранее ушедшего с поста руководителя театра им. Вахтангова, из числа лауреатов премии правительства России в области культуры за 2021 год. Причина не объясняется.
Дискредитаторы и вандалы
- Суд в Пушкине (формально это район Петербурга) отправил в СИЗО гражданина Украины Егора Казанца, написавшего баллончиком "Слава Украине!" на фасаде дома (“вандализм”, до трех лет лишения свободы).
- Жительницу Владивостока, облившую краской памятник Рихарда Зорге (тоже “вандализм”), суд отправил в СИЗО, а ее несовершеннолетних дочерей – в социально-реабилитационный центр. Дома без присмотра остались домашние животные.
- Московского муниципального депутата и участницу Pussy Riot Люсю Штейн объявили в розыск.
- В Петрозаводске 77-летнюю пенсионерку оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о "дискредитации" российской армии: она повесила в подъезде листовку "Путин, пошел вон из Украины", а председательница ТЖС заявила на нее в полицию, потому что "люди не должны видеть вот эти призывы, которые создают ненормальную обстановку в доме".
- Петербургское издание “Бумага” опубликовало протокол допроса 72-летней петербурженки, которая заявила в полицию на художницу Сашу Скочиленко. Скочиленко заменила ценники в “Перекрестке” на сообщения о Мариуполе и теперь сидит в СИЗО по уголовному делу о “дискредитации”. Пенсионерка на допросе сказала, в частности, следующее: “Наши солдаты не допустили бы бомбардировки мирных гражданских объектов, таких как школа. Таким образом, очевидно, что указанная информация является ложью”.
- На генерального продюсера красноярского независимого телеканала ТВК Вадима Вострова составили административный протокол о "диcкредитации" российской армии из-за публикации в Telegram цитаты из статьи Шуры Буртина на "Медузе" "Войти во мрак и нащупать в нем людей" (в нем автор пытается понять, почему россияне поддерживают войну).
- В Евпатории задержали медиа-художника Богдана Зизу, который якобы облил желтой и голубой красками фасад здания местной администрации. Силовики выложили в сеть видео с его “признанием вины”.
Но есть и другие статьи
- Центр "Досье" утверждает, что за Навальным перед отравлением следило рязанское частное детективное агентство “Тень”, связанное с ФСБ. Вероятно, их нанимали отравители из ФСБ.
- Суд в Москве приговорил к восьми годам колонии участницу акции в поддержку Навального 2 февраля 2021 года Марию Чугунову по обвинению в “перекрытии дорог”. По той же статье ранее осудили либертарианца Глеба Марьясова.
- Суд в Перми приговорил бывшего депутата Госдумы от "Единой России" Алексея Бурнашова к 2,5 годам колонии общего режима по делу о нападении на инспектора ДПС (единоросс пытался откусить ему ухо).
- Суд в Москве отправил в СИЗО двоих бывших санитаров саратовской тюремной областной больницы №1, которых заключенные обвиняли в пытках и изнасилованиях.
Разделяет и властвует
Путин относительно мягко отреагировал на решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО (сказал, у России нет территориальных споров с этими странами, в отличие от Украины, поэтому и конфликт маловероятен) – зато резко против членства Швеции и Финляндии в НАТО выступил президент Турции Эрдоган. Он назвал Швецию “инкубационным центром террористических организаций”, обвинив ее в укрывательстве “курдских боевиков” и последователей Фетхуллаха Гюлена. Намечается конфликт, потому что для вступления страны в НАТО заявку должны поддержать все члены альянса.
Евросоюзу так и не удалось согласовать шестой пакет санкций в отношении России, включающий в себя нефтяное эмбарго. Венгрия по-прежнему против: требует денег и большей отсрочки. Главы МИД стран ЕС, встречавшиеся накануне в Брюсселе, эту проблему решить не смогли, теперь она будет обсуждаться на уровне послов в ЕС, а потом решаться на саммите ЕС 30–31 мая. Германия откажется от закупок российской нефти до конца текущего года вне зависимости от того, удастся ли убедить Орбана.
В Украине арестовали активы российского олигарха Михаила Фридмана на более чем 430 млн долларов.
По данным The Bell, гендиректор “Яндекса” Аркадий Волож попросил премьера Израиля помочь с визами сотрудникам компании.
Все остальное
- Суд в Тбилиси приговорил к 3,5 годам тюрьмы руководителя оппозиционной телекомпании "Мтавар" Нику Гварамию. Его обвиняют в растрате в бытность его руководителем телеканала “Рустави 2”, но сам Гварамия называет дело политически мотивированным. Оппозиционные партии, медиасообщество и НКО угрожают начать массовые акции протеста, если власти немедленно не освободят журналиста.
- В Ереване задержали 91 участника оппозиционного автопробега с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. В полиции сказали, что подобные акции создают угрозу безопасности движения.
- В результате стрельбы в пресвитерианской церкви в Калифорнии один человек убит, еще пять ранены. Стрелявшего задержали сами прихожане.
- По оценкам наблюдателей, в Северной Корее может быть до миллиона инфицированных коронавирусом. Для борьбы с эпидемией задействована армия.
Шесть ссылок
- История. История короля Филиппа IV Красивого, который сильной рукой разорил Францию и уничтожил собственную династию. Или рассказ о резне в Гленко, после которой неисполнение преступных приказов стало воинским долгом.
- Голландская живопись. Интеллектуальная биография историка искусства Светланы Алперс и отрывок из ее книги “Искусство описания. Голландская живопись в XVII веке” (изд-во V–A–C Press).
- Науки о ненаучном. Отрывок из книги Майкла Гаазаниги “Сознание как инстинкт. Загадки мозга: откуда берется психика” (изд-во Corpus) о становлении нейропсихологии. Или фрагмент из книги Лидии Денворт “О дружбе. Эволюция, биология и суперсила главных в жизни связей” (тоже “Corpus”) о влиянии социальных отношений на физическое здоровье человека.
Искренне Ваши,
Семь Сорок