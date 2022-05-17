Агентство “Тень”

Доброе утро!

Российские активы группы Renault перешли в госсобственность. Власти Москвы получили завод “Рено Россия” и пообещали наладить там производство автомобилей “Москвич”. Но веселее жить от этого не стало:

По данным Института изучения войны, Россия сосредоточила все усилия на взятии Северодонецка и овладении Луганской областью. В ночь на вторник обстрелам подверглась Львовская область.

Украинских военных начали вывозить с “Азовстали” в так называемую “ДНР”. Минобороны Украины утверждает, что их обменяют на российских военнопленных.

Военкоматам в России спускают разнарядки по “добровольцам”; в Петербурге военкомат потребовал “Газель” от частной компании для проведения “мобилизационных мероприятий”.

Центр “Досье” утверждает, что за Навальным следили частные детективы, связанные с ФСБ.

Российский Forbes перестанет выходить на бумаге.

Военные сводки

По оценкам американского института изучения войны, Россия отказалась от планов крупномасштабного окружения украинской группировки в Донецкой области и теперь направляет основные усилия на взятие под контроль Луганской области, отчаянно штурмуя Северодонецк. По словам мэра Славянска, в Донецкой области российские войска обстреливают Святогорск и Лиман – взять Славянск из-за неудачного наступления в районе Изюма у них не получилось. По данным украинского Генштаба, Россия пытается удержать свои позиции в Харьковской области.

В понедельник Россия нанесла авиаудар по Одесской области – тяжело ранены четверо мирных жителей, в том числе шестилетняя девочка. Днем обстрелам подвергся Николаев (помимо обстрелов, главная проблема этого города в том, что с 12 апреля там нарушено водоснабжение). В ночь на вторник Россия массированно обстреливала Львов и Львовскую область.

Началась эвакуация украинских военных с завода “Азовсталь” в Мариуполе. Всего территорию предприятия покинули 264 украинских военнослужащих, из них 53 ранены. Раненых доставили в город Новоазовск, находящийся под контролем так называемой “ДНР”, еще 211 военных доставлены в Оленёвку (тоже “ДНР”). Находящаяся там корреспондентка Первого канала пишет, что утром их начнут допрашивать. По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, для возвращения защитников “Азовстали” в Украину будут применена процедура обмена. На заводе еще остаются люди, сейчас их пытаются спасти. Президент Украины в вечернем обращении подчеркнул, что “украинские герои нужны Украине живыми” и что работа по их возвращению “требует деликатности и времени”. Вот монолог эвакуировавшейся из Мариуполя Инны Затолоки – ее сын Марк, служащий в Национальной гвардии Украины, находится на “Азовстали”. Мариупольцев теперь можно найти по всему миру – от Находки, где им приходится несладко, до эстонского города Пылва.

По оценкам первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского, оккупированный российскими войсками город покинули от 40 до 45% жителей. Основная причина – продовольственный кризис и атмосфера террора. Попасть в “фильтрационный подвал” можно за какую-нибудь фотографию в телефоне, которая не понравилась российским военным. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила об идентификации 45 человек из России, которые подозреваются в совершении военных преступлений на территории Украины. Суд над одним из них, военнопленным Вадимом Шишимариным, начнется завтра.

В России войны нет – пока

По оценкам американского военного эксперта Майкла Кофмана, в Украине погибли около 10 тысяч российских военнослужащих. Вот история одного из них, капитана Дениса Фролова из Забайкалья: в начале марта под Киевом он по несчастной случайности попал под бронемашину так называемой “ЛНР” и получил орден Мужества посмертно; его жена говорит, что сразу после “учений” он планировал уволиться из армии, потому что там бардак. Мать пропавшего срочника с крейсера “Москва” все еще надеется, что ее сын жив: она ездила в Крым, ходила по госпиталям и встречалась с отцом еще одного пропавшего без вести срочника Дмитрием Шкребцом, однако довольно быстро раненые матросы перестали с ней разговаривать, Шкребца, по всей видимости, запугали, а к самой матери приставили двух сопровождающих из органов, почитайте.

По данным правозащитника Алексея Табалова, российским военкоматам спустили разнарядки по добровольцам – каждый районный комиссариат должен найти как минимум 60 человек; для решения этой непростой задачи часто используя студентов, заставляя их подписывать согласие на проведение досрочных призывных мероприятий. Несмотря на то, что мобилизация формально не объявлена, один из райвоенкоматов в Петербурге потребовал от частной компании предоставить на 10 дней “Газель” для проведения мобилизационных мероприятий (это законно только в условиях военного положения, которое в России не объявлено). Русская служба “Би-би-си” рассказывает, что полицейских раз в неделю заставляют заслушивать стенограммы или видеозаписи выступлений Путина и потом сдавать написанные от руки конспекты; это их раздражает, но не так сильно, как недавнее требование укомплектовать за свой счет вещмешок (по закону, при переводе полиции на работу в условиях военного времени МВД обязано снабдить вещмешком каждого сотрудника).

“Важные истории” публикуют расследование Романа Анина о том, как Путин принимал решение начать войну с Украиной (спойлер: Пятая служба ФСБ сообщала ему только то, что он хотел слышать, а сама получала информацию от украинских чиновников, бежавших из Киева в 2014 году вслед за Януковичем). Источники Анина называют сотрудников ФСБ “исполнительными дебилами” и жаждут их крови. То, что элиты, военные и спецслужбы недовольны, подтверждает и руководитель Bellingcat Христо Грозев – по его словам, с началом войны “сливов” из системы стало в 50 раз больше.

По данным британской разведки, Александр Лукашенко балансирует между поддержкой российского вторжения и желанием избежать прямого участия в нем, опасаясь санкций, недовольства белорусских военных и ответного удара Украины. Лукашенко хотя бы балансирует: как показала состоявшаяся в Москве встреча лидеров стран – участниц организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), они не готовы даже высказываться о российском вторжении в Украину, а в принятой по итогам встречи резолюции говорится об обеспокоенности “тенденцией к силовому вмешательству в кризисные ситуации в обход общепризнанных международно-правовых норм и принципов”. Это, впрочем, не помешало Путину рассказать и им тоже о разработке биологического оружия в Украине.

Жизнь в России налаживается

Центробанк увеличил лимит на перевод денег с российского счета на зарубежный с 10 до 50 тысяч долларов.

Открылся NashStore – российский аналог Google Play. Сразу после открытия он упал, но потом поднялся и отряхнулся.

McDonalds объявил о продаже всех ресторанов и окончательном уходе с российского рынка. Пользоваться его брендом будет нельзя. То же самое делает израильский сервис такси Gett.

Российский Forbes перестанет выходить на бумаге, потому что бумага подорожала, а рекламодатели ушли. В России и Беларуси не покажут Олимпиады 2026 и 2028 годов, потому что эти две страны не допустили к тендеру на покупку прав для телепоказов.

В Госдуму внесен законопроект, предписывающий не исполнять постановления Европейского суда по правам человека (в том числе в вопросе компенсаций), вынесенные после 16 марта – дня, когда Россию исключили из Совета Европы в связи с агрессией против Украины.

Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт The Village Беларусь за статью об обстреле вокзала в Краматорске; суд в Москве оштрафовал Радио Свобода еще на 18 млн рублей за отказ удалить материалы про войну в Украине.

В России идет чистка сферы образования. Вузы увольняют преподавателей иной раз без объяснения причин или по надуманным причинам (вот примеры из Петербурга), а иной раз по требованию бдительных коллег (вот история Дениса Грекова из РАНХиГС, который вынужден был уволиться по собственному желанию задним числом и потом уехать из России). Школьных учителей, высказавшихся против войны в Украине, часто увольняют с формулировкой “за аморальный поступок” – так произошло и с Александром Бобуровым, преподавателем физики в частной подмосковной школе “Президент”, где учатся дети высших чиновников и богачей.

Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, исключающее режиссера Римаса Туминаса, ранее ушедшего с поста руководителя театра им. Вахтангова, из числа лауреатов премии правительства России в области культуры за 2021 год. Причина не объясняется.

Дискредитаторы и вандалы

Суд в Пушкине (формально это район Петербурга) отправил в СИЗО гражданина Украины Егора Казанца, написавшего баллончиком "Слава Украине!" на фасаде дома (“вандализм”, до трех лет лишения свободы).

Жительницу Владивостока, облившую краской памятник Рихарда Зорге (тоже “вандализм”), суд отправил в СИЗО, а ее несовершеннолетних дочерей – в социально-реабилитационный центр. Дома без присмотра остались домашние животные.

Московского муниципального депутата и участницу Pussy Riot Люсю Штейн объявили в розыск.

В Петрозаводске 77-летнюю пенсионерку оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о "дискредитации" российской армии: она повесила в подъезде листовку "Путин, пошел вон из Украины", а председательница ТЖС заявила на нее в полицию, потому что "люди не должны видеть вот эти призывы, которые создают ненормальную обстановку в доме".

Петербургское издание “Бумага” опубликовало протокол допроса 72-летней петербурженки, которая заявила в полицию на художницу Сашу Скочиленко. Скочиленко заменила ценники в “Перекрестке” на сообщения о Мариуполе и теперь сидит в СИЗО по уголовному делу о “дискредитации”. Пенсионерка на допросе сказала, в частности, следующее: “Наши солдаты не допустили бы бомбардировки мирных гражданских объектов, таких как школа. Таким образом, очевидно, что указанная информация является ложью”.

На генерального продюсера красноярского независимого телеканала ТВК Вадима Вострова составили административный протокол о "диcкредитации" российской армии из-за публикации в Telegram цитаты из статьи Шуры Буртина на "Медузе" "Войти во мрак и нащупать в нем людей" (в нем автор пытается понять, почему россияне поддерживают войну).

В Евпатории задержали медиа-художника Богдана Зизу, который якобы облил желтой и голубой красками фасад здания местной администрации. Силовики выложили в сеть видео с его “признанием вины”.

Но есть и другие статьи

Центр "Досье" утверждает, что за Навальным перед отравлением следило рязанское частное детективное агентство “Тень”, связанное с ФСБ. Вероятно, их нанимали отравители из ФСБ.

Суд в Москве приговорил к восьми годам колонии участницу акции в поддержку Навального 2 февраля 2021 года Марию Чугунову по обвинению в “перекрытии дорог”. По той же статье ранее осудили либертарианца Глеба Марьясова.

Суд в Перми приговорил бывшего депутата Госдумы от "Единой России" Алексея Бурнашова к 2,5 годам колонии общего режима по делу о нападении на инспектора ДПС (единоросс пытался откусить ему ухо).

Суд в Москве отправил в СИЗО двоих бывших санитаров саратовской тюремной областной больницы №1, которых заключенные обвиняли в пытках и изнасилованиях.

Разделяет и властвует

Путин относительно мягко отреагировал на решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО (сказал, у России нет территориальных споров с этими странами, в отличие от Украины, поэтому и конфликт маловероятен) – зато резко против членства Швеции и Финляндии в НАТО выступил президент Турции Эрдоган. Он назвал Швецию “инкубационным центром террористических организаций”, обвинив ее в укрывательстве “курдских боевиков” и последователей Фетхуллаха Гюлена. Намечается конфликт, потому что для вступления страны в НАТО заявку должны поддержать все члены альянса.

Евросоюзу так и не удалось согласовать шестой пакет санкций в отношении России, включающий в себя нефтяное эмбарго. Венгрия по-прежнему против: требует денег и большей отсрочки. Главы МИД стран ЕС, встречавшиеся накануне в Брюсселе, эту проблему решить не смогли, теперь она будет обсуждаться на уровне послов в ЕС, а потом решаться на саммите ЕС 30–31 мая. Германия откажется от закупок российской нефти до конца текущего года вне зависимости от того, удастся ли убедить Орбана.

В Украине арестовали активы российского олигарха Михаила Фридмана на более чем 430 млн долларов.

По данным The Bell, гендиректор “Яндекса” Аркадий Волож попросил премьера Израиля помочь с визами сотрудникам компании.

Все остальное

Суд в Тбилиси приговорил к 3,5 годам тюрьмы руководителя оппозиционной телекомпании "Мтавар" Нику Гварамию. Его обвиняют в растрате в бытность его руководителем телеканала “Рустави 2”, но сам Гварамия называет дело политически мотивированным. Оппозиционные партии, медиасообщество и НКО угрожают начать массовые акции протеста, если власти немедленно не освободят журналиста.

В Ереване задержали 91 участника оппозиционного автопробега с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. В полиции сказали, что подобные акции создают угрозу безопасности движения.

В результате стрельбы в пресвитерианской церкви в Калифорнии один человек убит, еще пять ранены. Стрелявшего задержали сами прихожане.

По оценкам наблюдателей, в Северной Корее может быть до миллиона инфицированных коронавирусом. Для борьбы с эпидемией задействована армия.

Шесть ссылок

История. История короля Филиппа IV Красивого, который сильной рукой разорил Францию и уничтожил собственную династию. Или рассказ о резне в Гленко, после которой неисполнение преступных приказов стало воинским долгом.

История короля Филиппа IV Красивого, который сильной рукой разорил Францию и уничтожил собственную династию. Или рассказ о резне в Гленко, после которой неисполнение преступных приказов стало воинским долгом. Голландская живопись. Интеллектуальная биография историка искусства Светланы Алперс и отрывок из ее книги “Искусство описания. Голландская живопись в XVII веке” (изд-во V–A–C Press).

Интеллектуальная биография историка искусства Светланы Алперс и отрывок из ее книги “Искусство описания. Голландская живопись в XVII веке” (изд-во V–A–C Press). Науки о ненаучном. Отрывок из книги Майкла Гаазаниги “Сознание как инстинкт. Загадки мозга: откуда берется психика” (изд-во Corpus) о становлении нейропсихологии. Или фрагмент из книги Лидии Денворт “О дружбе. Эволюция, биология и суперсила главных в жизни связей” (тоже “Corpus”) о влиянии социальных отношений на физическое здоровье человека.

Искренне Ваши,

Семь Сорок