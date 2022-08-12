Барсики обижаются

Доброе утро!

В аннексированном Россией Крыму снесли автосервис, хозяин которого отказал в обслуживании российским военным – постройку квалифицировали как “незаконную”. В остальном так:

Россия и Украина вновь обвинили друг друга в обстреле Запорожской АЭС. На заседании Совбеза ООН по этому вопросу договорились об отправке миссии МАГАТЭ.

Расследование CNN полностью исключило версию Россию об обстреле колонии в Еленовке из РСЗО HIMARS.

В ночь на четверг очевидцы сообщали о “хлопках” и “вспышках” на аэродроме Зябровка в Беларуси; в воинской части в Подмосковье произошел пожар.

Бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову отправили под домашний арест по уголовному делу о “фейках”.

Навальный подал в суд на свою новою колонию и создал профсоюз заключенных.

Одного из лидеров белорусских протестов Сергея Тихановского переводят из колонии в тюрьму на три года.

Сейм Латвии признал Россию государством, поддерживающим терроризм, а Эстония с 18 августа запретила въезд россиянам с эстонскими визами.

Военные сводки

Генштаб украинской армии сообщает о непрерывных обстрелах и попытках штурма российскими войсками Бахмута и еще нескольких населенных пунктов Донецкой области без каких-либо успехов. В Бахмуте по-прежнему остаются мирные жители – в этом репортаже они рассказывают, почему не уезжают. По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, до зимы из Донецкой области надо вывезти еще около 200 тысяч человек, потому что ни воды, ни газа там не будет.

В Николаеве, который российская армия обстреливает почти каждый день, “мирная” жизнь сводится к походам за питьевой водой и гуманитарной помощью – вот репортаж. Хотя кое-где на линии фронта люди между обстрелами успевают собирать баклажаны (фотографии).

В ночь на пятницу обстрелу подвергся Харьков – мэр города насчитал пять ракет. Сутками ранее российская армия выпустила по Никополю Днепропетровской области около 120 ракет из РСЗО “Град” – по словам главы обладминистрации Валентина Резниченко, погибли три человека, девять человек ранены, повреждены более 40 многоэтажек.

Никополь обстреливают с противоположного берега Днепра, где находится Запорожская АЭС. В четверг ее обстреляли трижды (Россия и Украина обвиняют в этом друг друга). По словам российского генерала Мизинцева, “критически важная инфраструктура” не пострадала, но были “частично повреждены” системы охлаждения. Украинская сторона говорит о повреждении линий высоковольтных передач и пожарах. Здесь глава украинского “Энергоатома” Петр Котин подробно объясняет, что происходит на станции. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить все военные действия вокруг АЭС и немедленно допустить туда миссию МАГАТЭ. Как выяснилось на заседании Совбеза ООН по этой проблеме, Россия не против приезда делегации МАГАТЭ, но она категорически против демилитаризации станции (а именно этого требуют Украина, Госдеп США и само МАГАТЭ).

Американская компания Maxar Technologies опубликовала свои спутниковые снимки российского аэродрома Саки в Крыму – здесь их комментирует военный эксперт Алексей Мельник. Никаких новых версий о том, что там случилось, пока не возникло, но в ночь на четверг “хлопки” и “взрывы” слышались уже на аэродроме Зябровка в Гомельской области Беларуси – российская армия пользуется им с начала войны. Белорусские власти объяснили случившееся возгоранием двигателя самолета, но участник инициативы BYPOL Александр Азаров утверждает, что это были скорее взрывы боеприпасов. Белорусские партизаны, по его словам, к взрывам не причастны, власти Украины происшествие не комментировали. Как не комментировал никто и пожар в казарме московской противоракетной обороны в Долгопрудном. Только губернатор Курской области сообщал об обстрелах приграничных сел.

Госдепартамент США подтвердил, что российские военные прошли тренинг по пользованию иранскими беспилотниками, и выразил в связи с этим глубокую озабоченность. В Копенгагене состоялась новая конференция доноров – для Украины собрали 1,5 млрд евро, все 26 стран-участниц пообещали дальнейшую военную поддержку, в том числе и с обучением украинских военнослужащих.

На оккупированных территориях

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев съездил в так называемую “ЛНР”, чтобы провести там совещание с высокопоставленными российскими чиновниками. Что они там делали, почему решили выехать из России именно в таком составе, какого эффекта хотели добиться и правда ли это – неизвестно. Вот интервью мэра Попасной Юрия Онищенко, в котором он почти сквозь слезы комментирует решение властей так называемой “ЛНР” не восстанавливать город (он подозревает, что и Украина в случае своей победы сочтет это нецелесообразным).

Телеканал CNN опубликовал расследование об обстреле колонии в Еленовке на территории так называемой "ДНР", где при невыясненных обстоятельствах погибли 50 украинских военнопленных. Журналисты исключили применение ракеты HIMARS и считают наиболее вероятной версию подрыва здания изнутри. Россия так и не допустила в Еленовку представителей ООН и Красного Креста.

Новостей из разрушенного российской армией Мариуполя нет, но появился душераздирающий инстаграм-проект о жителях девятиэтажки по адресу Новороссийская, 18. Вот текстовый вариант одной из собранных в нем историй – рассказ Полины, которая с мужем и детьми жила в квартире №156.

Война изнутри России

“Новая газета. Европа” опубликовала расследование о добровольческих батальонах, которые комплектуют в разных регионах России. Один из авторов материала Арнольд Хачатуров рассказал в интервью Настоящему Времени, насколько разнообразны эти вооруженные формирования: там есть опции для любого уровня подготовки, возраста и происхождения. По его словам, отношения этих структур с Минобороны России не ясны и вообще все это “выглядит мутно”.

Хачатуров упоминает так называемых “барсиков” – добровольцев, вступивших в батальоны боевого армейского резерва страны (БАРС). По его словам, они часто недовольны тем, что их используют как пушечное мясо, обманывают с выплатами и вообще не считают военными. Расследование Idel.Реалий это подтверждает: вот монологи “барсиков” из Татарстана, которые вернулись из Украины живыми. Никому из опрошенных не заплатили “боевые”, а родственникам некоторых убитых не выплатили компенсацию. (Похоронки, которые получают родственники погибших, оформляются на советских бланках, отпечатанных в 1974 году.)

Губернатор Иркутской области подписал указ о единовременной выплате 50 тысяч рублей первокурсникам, родители которых участвуют в войне в Украине, а МВД России предложило выдавать удостоверения ветерана боевых действий полицейским, которые служат в Украине и так называемых “ДНР” и “ЛНР”.

Почему семьи российских солдат, пропавших в Украине, оказались не готовы за них бороться, рассказывается в этом печальном материале (правозащитников особенно впечатляет контраст с первой чеченской войной).

Дипломатическое эхо войны

Сейм Латвии признал Россию страной – спонсором терроризма; здесь это решение комментируют депутат сейма Латвии Вячеслав Домбровский и Пятрас Ауштрявичюс, депутат Европарламента от Литвы. Кроме того, латвийский сейм призвал страны ЕС немедленно приостановить выдачу туристических и других виз гражданам России и Беларуси. Латвия уже сделала это в начале августа.

Эстония перестанет впускать россиян по выданным ею шенгенским визам с 18 августа. Исключения сделают для родственников жителей Эстонии и обладателей гуманитарных виз. Студентам, у которых истекают ВНЖ, их продлят на год.

Комментируя визовый вопрос, канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что ему трудно согласиться с визовыми ограничениями для всех россиян, потому что война, которая идет в Украине, – это война Путина, а не всех россиян. В руководстве Украины с Шольцем уже поспорили. За этими спорами проблемы граждан России и Беларуси, постоянно живущих в Украине, совершенно забылись – а многим из них грозит депортация, потому что продлить вид на жительство в условиях войны невозможно.

Госдепартамент США ограничивать выдачу виз россиянам не собирается, но получить их в России все равно невозможно из-за ограничений, наложенных Россией на работу американских представительств. Обратиться за американской визой можно лишь в какой-нибудь другой стране.

МИД России не разрешил Швейцарии представлять интересы Украины в России, потому что она присоединилась к санкциям и таким образом “утратила статус нейтрального государства”.

Российская война с антивоенщиной

Суд в Москве отправил под домашний арест бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову – ее обвиняют в распространении “фейков” о российской армии (до 10 лет колонии). Сидя в аквариуме, Овсянникова развернула листочек с надписью “Пусть убитые дети снятся вам по ночам”, после чего прессу удалили из зала и перевели заседание в закрытый режим. Вот беседа с адвокатом Овсянниковой Дмитрием Захватовым.

Жителя Таганрога Виталия Мишина приговорили к пяти годам условно по делу о “фейках”. Мишин – ветеран войны в Чечне и человек с инвалидностью (у него нет одной ноги), но ветеранство смягчающим обстоятельством суд считать отказался. Поводом для уголовного дела стал комментарий в соцсети (какой именно – не известно).

Илья Яшин, сидящий в СИЗО по обвинению в “распространении фейков”, рассказал, что общался с психологом ФСИН. Она очень переживает за родных в Брянске. “Успокоил ее, как мог!” – пишет Яшин.

В Екатеринбурге вокалиста группы "Курара" и актера “Коляда-театра” Олега Ягодина оштрафовали на 40 тысяч рублей за сказанную на концерте фразу "Нет войне, нет ***не!" (“дискредитация российской армии”).

Сыктывкарскую активистку Юлию Посевкину оштрафовали на 30 тысяч рублей за шесть комментов в ВК (тоже “дискредитация”).

По требованию Генпрокуратуры заблокированы паблик “ОВД-Инфо” во “ВКонтакте” и вебверсия одного из писем рассылки Kit. Саму рассылку заблокировать невозможно (поэтому самое время напомнить родственникам, друзьям и знакомым, что им пора подписаться на рассылку, которую вы сейчас читаете – пусть идут по этой волшебной ссылке: https://rferl.click/K0mM).

Подобие политики

Как подсчитали журналисты издания "7×7 — Горизонтальная Россия", по меньшей мере 10 российских губернаторов, пять из которых будут участвовать в выборах в сентябре, активно не высказывались на тему войны в Украине: получается, что для избрания вовсе не требуется клясться в верности вождю и армии.

Власти Москвы в преддверии муниципальных выборов слили в сеть личные данные кандидатов (адреса, паспорта, номера счетов и пр.) – по невнимательности. Которая может объясняться сложностью параллельной работы по отстранению от выборов неугодных: всех независимых кандидатов продолжают привлекать по статье о “демонстрации экстремистской символики” – на этот раз очередь дошла до Сергея Цукасова, хотя в регистрации ему уже и так отказали за порочную связь с “экстремистом” Навальным.

Навальный подал иск к своей новой колонии – за то, что ее руководство отказалось раскрыть адвокатам политика информацию о заказчике изделий, которые он шьет (есть подозрение, что ремешки, которые он в поте лица изготовляет, просто выкидывают). Кроме того, Навальный создал в колонии профсоюз заключенных: в него никто не вступил, но для представления интересов трудящихся это по закону и не требуется. Профсоюзу уже удалось добиться замены в швейном цеху табуреток на стулья со спинками.

Активист штаба Навального в Дагестане уехал из России.

История с арестом администраторов популярных телеграм-каналов внятного объяснения так и не получила. Пригожин поблагодарил правоохранительные органы за корректный арест сотрудников его медиа-холдинга. Ходят слухи, что дело ведет ФСБ, которая считает эти каналы связанными с СБУ, но верится в это с трудом. Всем арестованным грозит заключение сроком от 7 до 15 лет.

С чем могут быть связаны повальные аресты физиков по обвинению в госизмене, здесь рассказывает сооснователь “Диссернета” физик Андрей Ростовцев.

Политическая уголовщина и административщина:

Депутата Заксобрания Петербурга Романа Коваля приговорили к 9 годам колонии и штрафу в 35 миллионов рублей по делу о взятке, которую он получил за внесение поправок в бюджет города. Прокуратура требовала 14 лет колонии строгого режима и 88 миллионов рублей штрафа, но Коваль – родственник бывшего вице-губернатора Игоря Дивинского.

ФСБ задержала в Крыму шестерых крымских татар по делу "Хизб ут-Тахрир". Одного из задержанных били и душили, требуя разблокировать телефон.

Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 40 тысяч рублей завуча лицея по делу о “пропаганде ЛГБТ” среди несовершеннолетних, потому что бдительным гражданам из организации “Зов народа” не понравился танец, который исполняли лицеисты. Пропагандист Соловьев назвал его “вульгарным выступлением с ЛГБТ-душком”. Педагоги пытались объяснить, что это была пародия, но их никто не слушал.

В Беларуси

Суд в Могилеве постановил перевести несостоявшегося кандидата в президенты Беларуси Сергея Тихановского из колонии в тюрьму на три года (в колонии его, впрочем, тоже держали в полной изоляции). 14 декабря 2021 года Тихановский был приговорен к 18 годам колонии усиленного режима.

Вот рассказ о другом несостоявшемся кандидате, Викторе Бабарико: он приговорен к 14 годам, а его сын Эдуард уже два года сидит в СИЗО непонятно за что.

Генпрокуратура Беларуси потребовала признать “террористическими” объединение бывших силовиков BYPOL и их план "Перамога".

И вот веселая история Даниила Косенко – белорусского политзека, приговоренного к “химии” за репост в инстаграмме: в марте он сбежал в Литву, переплыв холодную реку прямо в зимней одежде.

Семь ссылок

Места злодейств. Рассказ о том, как в Руанде жертвы геноцида и преступники мирятся с травматичным прошлым и друг с другом. Или фрагменты из книги Ильи Фальковского “По следам Бурхана Шахиди, или Синьцзян 50 лет спустя”.

Рассказ о том, как в Руанде жертвы геноцида и преступники мирятся с травматичным прошлым и друг с другом. Или фрагменты из книги Ильи Фальковского “По следам Бурхана Шахиди, или Синьцзян 50 лет спустя”. Чтение об убиении. Как читать “Сказание об убиении князя Михаила Черниговского и боярина Феодора” – житие двух святых, казненных по политическим мотивам. Или автобиографический рассказ немецкого писателя Вольфганга Хильбига “Место гроз” (2002), основанный на детских воспоминаниях автора о жизни в послевоенном Мойзельвице: часть первая, часть вторая (его понятно, как читать).

Как читать “Сказание об убиении князя Михаила Черниговского и боярина Феодора” – житие двух святых, казненных по политическим мотивам. Или автобиографический рассказ немецкого писателя Вольфганга Хильбига “Место гроз” (2002), основанный на детских воспоминаниях автора о жизни в послевоенном Мойзельвице: часть первая, часть вторая (его понятно, как читать). Сознание и мозг. Раздел из книги философа-когнитивиста Дэниэла Деннета “Разум: от начала до конца. Новый взгляд на эволюцию сознания от ведущего мыслителя современности” (изд-во “Бомбора”) – о том, как формируются когнитивные ошибки. Или отрывок из книги нейрофизиолога Елены Беловой “Автостопом по мозгу. Когда вся вселенная у тебя в голове” (тоже “Бомбора”), посвященный исследованиям активности человеческого мозга в то время, когда организм находится в состоянии покоя.

Искренне Ваши,

Семь Сорок