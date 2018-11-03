Православный сюрреализм и киберказаки

Добрый день!

В прошлое воскресенье президентом Бразилии был избран Жаир Болсонару, которого в прессе часто называют “тропическим Трампом”. И, похоже, правильно называют: не прошло и недели, а он уже написал в твиттере, что переносит посольство Бразилии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Новостей же, в сущности, нет:

В Москве задержали подростка, подозреваемого в изготовлении бомбы. Считается, что он общался в интернете со сверстником, устроившим взрыв в здании ФСБ в Архангельске.

“Единая Россия” подготовила законопроект о статусе кибердружин, которые помогут следственным органам находить всякое запрещенное в интернете (сами эти дружины уже созданы).

Путин поздравил военных разведчиков со столетием ГРУ и предложил им восстановить это название официально.

Германия и Франция обвинили Россию в нападении на беспилотник ОБСЕ в Донбассе; ОБСЕ хочет отправить своих представителей в Чечню для расследования грубых нарушений прав человека.

В поисках бомбистов

В Москве по подозрению в изготовлении бомбы задержали 16-летнего подростка. Источники государственных агентств утверждают, что он общался с парнем, устроившим взрыв в здании архангельского управления ФСБ. В Краснодаре, тоже в связи с архангельским взрывом, полиция массово опрашивает участников политических чатов.

Работы, соответственно, очень много, поэтому на помощь полиции в деле мониторинга интернета придут кибердружины – “Единая Россия” подготовила законопроект, определяющих их статус, а сами они, как минимум, формально, уже созданы.

Военная разведка и военный эксперт

Путин поздравил военных разведчиков со столетием их доблестной организации и спросил, куда из их названия исчезло слово “разведывательное”. В общем, теперь ГРУ, скорее всего, официально вернут имя, которым на Западе и не прекращали оперировать.

ФСБ обвинила в госизмене военного эксперта Владимира Неелова. Он писал о частных военных компаниях и приватизации военной сферы. Неелов арестован.

Отзвуки пенсионной реформы

В Челябинске против пятерых активистов завели дело о вандализме: они изрисовали трансформаторную будку карикатурами на пенсионную реформу.

Корреспонденты РБК спросили депутатов Госдумы пенсионного возраста, готовы ли они отказаться от надбавки к пенсии. Шесть человек готовы, 15 резко против, 33 уклонились от ответа.

Сталин, казаки

Мэр Москвы объявил благодарность за "активное проведение социально значимых мероприятий" казачьему атаману, чьи люди избивали сторонников Навального на акции 5 мая “Он нам не царь” перед очередной инаугурацией Путина. Вот тут гениальный телефонный разговор с этим атаманом, по совместительству гендиректором ООО “Суперплацента”.

В Новосибирске бурно обсуждают установку памятника Сталину. В мэрию прислали 243 отзыва: 85 против установки, три пустых, 155 – за установку. В 97 просталинских отзывах был идентичный текст.

Личные данные

В интернете в свободном доступе выложена информация о 257 тысячах пользователей "Фейсбука", у 81 тысячи аккаунтов доступны даже личные сообщения. Хакеры утверждают, что у них есть данные 120 млн человек, а “Би-би-си” – что за взломом стоят русские хакеры.

В России личными данными особо не дорожат: интернет-провайдер “АКАДО-телеком” годами выкладывает в открытый доступ телефоны и адреса своих клиентов (частных лиц и компаний) и не особенно по этому поводу переживает.

ОБСЕ в Чечне и Донбассе

Германия и Франция обвинили Россию в намеренной атаке на беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе 27 октября. В сообщении внешнеполитических ведомств двух стран также говорится, что наблюдатели видели конвои, заходящие из России в Украину.

Страны ОБСЕ решили отправить в Чечню миссию для изучения нарушений прав человека. Ранее Россию просили ответить на вопросы миссии, ответы в ОБСЕ сочли недостаточными, и теперь Москва должна в течение шести дней ответить, готова ли она пустить в Чечню комиссию и предложить в ее состав собственного эксперта. Рамзан Кадыров пока молчит.

Международное

Сегодня президент Украины находится с визитом в Турции. В ходе поездки он планирует встретиться с константинопольским патриархом Варфоломеем. Накануне представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей архиепископ Телмисский Иов (Геча) в интервью “Би-би-си” сказал, что Московского патриархата в Украине больше нет и пригрозился лишить РПЦ автокефалии. В Москве эти слова назвали неадекватными, а в УПЦ Московского патриархата – сюрреализмом.

В воскресенье снова вступают в силу все американские санкции в отношении Ирана, которые были отменены в результате соглашения 2015 года. В заявлении Белого дома говорится, что санкции будут направлены против отраслей судоходства, энергетики и банков Ирана.

Если вас больше занимают российские санкции в отношении Украины, то вот комментарий политолога.

Много ссылок

Искренне Ваши,

Семь Сорок