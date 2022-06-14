Доброе утро!

Участники белорусских протестов Виталий и Владислав Кузнечики, почти два года скрывавшиеся от уголовного преследования в посольстве Швеции в Минске, покинули территорию посольства и перешли границу с Латвией – здесь они сами рассказывают, как им это удалось. Но от новостей не сбежишь:

Российские войска вытеснили украинских военных из центра Северодонецка; все мосты, соединяющие город с Лисичанском, разрушены.

В так называемой “ДНР” заявили об обстреле рынка и роддома, глава “ДНР” Пушили объявил о необходимости задействовать “дополнительные союзнические силы”.

В Киевской области обнаружена еще одна братская могила с телами семи замученных мирных жителей.

В России с начала войны возбуждено 2100 административных дел о “дискредитации” армии, вынесено штрафов на сумму более 25 млн рублей.

Украина запретила экспорт угля, мазута, газа. Россия за время войны заработала на экспорте энергоносителей 98 млрд долларов.

Военные сводки

Генштаб Вооруженных сил Украины признал, что российским войскам удалось вытеснить украинских военных из центра города, теперь они контролируют только промзону, а все три моста, соединяющих Северодонецк с Лисичанском, разрушены. Сам Лисичанск подвергается постоянным обстрелам. Вот истории двух подростков из Северодонецка и Лисичанска, получивших тяжелые ранения в апреле и мае.

Глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорят одно и то же: на Донбассе Россия имеет десятикратное превосходство в тяжелой артиллерии, преодолеть которое можно лишь ускоренными поставками западной дальнобойной артиллерии в Украину. В интервью Настоящему Времени Подоляк подробно разъясняет этот тезис и называет причины, по которым западные страны, особенно Германия, столь неохотно шлют оружие в Украину.

Украинские власти сообщили о ракетном обстреле города Прилуки Черниговской области; жителей близлежащих сел эвакуируют. Российские войска перешли в наступление на севере Харьковской области и закрепились в окрестностях Старого Салтова на правом берегу Северского Донца – соответственно, жилые районы Харькова снова подвергаются обстрелам. При обстреле города Бахмут Донецкой области пострадали не менее трех мирных жителей, город остается без электроснабжения. В то же время украинская армия сообщает об освобождении трех донбасских деревень (не уточняя их названия).

В России засекречены данные о потерях в Украине, но вот история уроженца Назаровского района Красноярского края, погибшего 13 апреля во время боев на Изюмском направлении (в разговорах с женой он называл этот район “спокойным местом”).

На оккупированных территориях

Власти так называемой “ДНР” сообщили об обстреле рынка в Донецке (погибли, по их данным, три человека, еще 33 пострадали), а затем и о попадании снаряда в роддом. После этого глава так называемой “ДНР” Денис Пушилин записал видео, в котором сказал, что “Киев перешел все грани” и что "будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации". Что он имел в виду, неизвестно. Ростовские полицейские и так говорят, что их с марта отправляют в командировки в так называемые “ДНР” и “ЛНР”, потому что вся местная “народная милиция” отправлена на фронт и города охранять некому. Украинские военные и гражданские власти не комментировали обстрелы Донецка.

Зато происходящее с Донбассом “прокомментировал” кремлевский куратор региона Сергей Кириенко: на сайте “Известий” сначала появилась, а потом пропала его статья о необходимости восстановлении Донбасса ценой снижения уровня жизни россиян. Текст был не похож на обычные выступления Кириенко, и позже “Известия” заявили о взломе.

Отец марокканца Брагима Саадуна, приговоренного к смертной казни в так называемой “ДНР”, утверждает, что тут успел получить украинское гражданство в 2020 году, поэтому должен считаться не “иностранным наемником”, а обычным военнопленным.

Мэр захваченного российской армией Святогорска Владимир Бандура перешел на сторону так называемой “ДНР”, Пушилин переназначил его мэром. В телеграме Пушилин утверждает, что Бандура хоть и публиковал проукраинские посты в фейсбуке, на самом деле давно был на связи с пророссийскими сепаратистами. Мэр уничтоженного российской армией Мариуполя Вадим Бойченко утверждает, что и Мариуполь российская армия захватила с помощью предательства – в подтверждение он приводит тот факт, что вся критическая инфраструктура города была уничтожена в первые семь дней (значит, враг точно знал, куда стрелять).

Что происходит на Запорожской АЭС, находящейся под контролем России, рассказано тут (спойлер: ядерную безопасность контролируют украинцы, а россияне охраняют периметр и терроризируют персонал). МАГАТЭ активно добивается визита на АЭС, но в Украине опасаются, что своим приездом международные инспекторы легитимизируют захват украинского объекта российской армией.

Новые свидетельства военных преступлений:

Близ села Мироцкое в Бучанском районе Киевской области обнаружена еще одна братская могила замученных и расстрелянных местных жителей, их личности сейчас устанавливаются.

Amnesty International задокументировала семь случаев применения российскими военными кассетных бомб в Харькове. Это подтверждают и журналисты “Би-би-си”.

Последствия войны

В Украине наложили арест на корпоративные права компаний Михаила Фридмана (он пытался хитро вывести их из-под санкций), тогда как акции компании IDS Borjomi Georgia (контрольный пакет в которой тоже принадлежит “Альфа-групп”), безвозмездно переданы правительству Грузии.

Украина запретила экспорт угля, мазута и газа (все пойдет на внутренние нужды), Россия же за первые сто дней войны заработала на экспорте энергоносителей 98 млрд долларов (объемы упали, но цены выросли). На этом фоне Испания, получающая большую часть природного газа из Алжира, обеспокоена сближением этой страны с Россией: формальным поводом для расторжения “договора о дружбе” между Испанией и Алжиром стали разногласия о статусе Западной Сахары (непризнанного государства, созданного при поддержке Алжира), однако в Мадриде считают, что за конфронтацией может стоять Москва, обещающая Алжиру какие-то плюшки за поддержание и обострение энергетического кризиса в Европе.

В Испанию прибыла первая с начала войны партия с 18 тысячами тонн украинской кукурузы – груз шел через Балтийское море. Такие партии не спасут мир от продовольственного кризиса, и чтобы его не усугублять, США тайно способствуют закупкам российских удобрений (санкций против них нет, но банки и транспортные компании не желают иметь дело с Москвой, в связи с чем удобрения почти невозможно купить, а это может сказаться на урожае следующего года).

В российских регионах в связи с отсутствием голливудских премьер начинают закрываться кинотеатры. Число россиян, живущих за чертой бедности, за последний квартал приросло почти на 21 миллион человек, тогда как миллионеры, наоборот, массово покидают страну.

В Украине тоже обеспокоены оттоком людей: почти 10% из тех, кто бежал от войны, не собираются возвращаться обратно, и это огромный урон для страны. Вот истории тех, кто решил остаться на Западе.

В России (и Беларуси) все по-прежнему

В России к концу мая возбуждены 52 уголовных дела по статье о распространении “фейков” о вооруженных силах; обвинения в "дискредитации" армии по административной статье получили более 2100 россиян, им выписали штрафы на сумму свыше 25 млн рублей. Средний размер штрафа – 30 тысяч рублей, именно столько назначали жителю Краснодара, который на камеру сорвал в лифте плакат “Zа наших” и выложил видео в свой закрытый инстаграм. Административное дело о “дискредитации” возбудили даже в отношении московского муниципального депутата и участницы Pussy Riot Люси Штейн, хотя она давно за границей. Существует и уголовная статья за “дискредитацию” – вот история Владислава Никитенко из Благовещенска, который стал первым обвиняемым по ней.

Баннер “Сегодня не мой день”, вывешенный в День России перед зданием Минобороны в Москве, породил сразу два протокола: о неповиновении полиции и о повторном нарушении правил проведения митинга.

Путин уволил Наталью Поклонскую (бывшего генпрокурора аннексированного Крыма и бывшего депутата Госдумы) с должности замглавы Россотрудничества – очевидно, за то, что она назвала войну “катастрофой” и “безумием”). Хорошо, что извиняться не заставил – вот история 19-летнего архангельского активиста, которого вынудили записать видео с извинениями за антивоенную позицию (сейчас он за границей и может рассказать, чем ему угрожали).

Двух жителей Южно-Сахалинска приговорили к 18 и 19 годам колонии за “участие в террористическом сообществе”, под которым подразумевается страйкбольный клуб. Осужденные вину не признали и продолжают настаивать, что взрывчатку им подкинули.

В Минске задержали фотографа Евгения Ерчака – за то, что во время протестов 2020 года он был внештатным корреспондентом портала TUT.BY (в то время действовавшего совершенно легально). Какую статью ему вменяют, пока не известно, но тоже легко могут обвинить в участии в “террористическом сообществе”.

Шесть ссылок

Попытки осмыслить войну. Политолог Иван Крастев рассуждает, как воспринимать эту войну – как войну Путина или как войну всей России; литературовед Марк Липовецкий объясняет отношение русских к войне через разницу между идеологией и квазиидеологическим нарративом.

Политолог Иван Крастев рассуждает, как воспринимать эту войну – как войну Путина или как войну всей России; литературовед Марк Липовецкий объясняет отношение русских к войне через разницу между идеологией и квазиидеологическим нарративом. Австрийское. Путеводитель по роману “Марш Радецкого”, в котором Йозеф Рот описал упадок и гибель некогда несокрушимой Австро-Венгрии. Или рассказ о языковых играх, которые Витгенштейну пришлось придумать после гибели империи.

Путеводитель по роману “Марш Радецкого”, в котором Йозеф Рот описал упадок и гибель некогда несокрушимой Австро-Венгрии. Или рассказ о языковых играх, которые Витгенштейну пришлось придумать после гибели империи. Кино. Беседа с режиссером и кинокритиком Анастасией Белокуровой, которая вместе с мужем Борисом Усовым работала над культовым журналом “Мир индийского кино” – читали его в основном женщины в деревнях. Или рассказ киноведа Валерия Мусиенко о том, как азиатские режиссеры осмысляют квир-культуру.

Искренне Ваши,

Семь Сорок