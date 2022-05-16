Тотальная гибридная

Доброе утро!

Швеция и Финляндия официально объявили, что вступают в НАТО, а президент Финляндии позвонил Путину, чтобы сообщить ему об этом лично. Саули Ниинистё подчеркнул, что к вступлению в военный союз Финляндию подтолкнули действия России. В остальном так:

Россия отводит свои войска от Харькова и пытается развить наступление в Луганской области. Бои идут на подступах к Северодонецку.

Турция готова участвовать в эвакуации раненых с завода “Азовсталь” в Мариуполе, но Москва пока не дает на это согласия.

За выходные в России совершено еще три поджога военкоматов.

В Венеции активисты захватили особняк Михельсона, в Португалии заблокирована сделка по продаже особняка Абрамовича.

Украина победила на “Евровидении”.

Военные сводки

Харьковские власти заявили, что Россия отводит войска от города, Харьков не обстреливается уже несколько дней. Бойцы харьковской теробороны постят видео на фоне пограничного столба: как минимум, на одном из участков контроль над государственной границей восстановлен.

Наиболее напряженная ситуация – в Луганской области: российская армия подбирается к Северодонецку, бои идут в ближайших к городу селах. Под обстрелами гибнут мирные жители, в воскресенье была многократно обстреляна больница в Северодонецке – здесь о ситуации в области подробно рассказывает глава военной администрации Сергей Гайдай. По данным украинского Генштаба, в приграничных областях Россия готовит до 2500 резервистов для отправки на войну. Свежие фотографии войны смотрите здесь.

Власти Мариуполя обвинили Россию в использовании фосфорных боеприпасов против “Азовстали”. На территории предприятия находятся около 600 раненых украинских военных, около 40 из них – в критическом состоянии. У защитников завода заканчиваются еда и вода: вот рассказ бойца батальона “Азов” Дмитрия Козацкого о настроениях среди военных. Жены защитников “Азовстали” снова призвали к спасению своих близких. Этим же призывом закончила свое выступление украинская группа Kalush Orchestra, победившая в субботу на “Евровидении”. Эвакуировать раненых с “Азовстали” по морю готова Турция, однако Москва пока не дала согласие на реализацию этого плана.

В ночь на воскресенье обстрелам подверглась Львовская область – ракеты, скорее всего, были выпущены с подводных лодок в Черном море. В ночь на понедельник взрывы слышались в Николаеве и Херсоне. Губернатор Белгородской области объявил об обстреле со стороны Украины поселка Середа, есть пострадавший. Вот репортаж о настроениях в этом российском регионе.

В Новой Каховке Херсонской области, которая находится под контролем России, военные похитили бывшего депутата облсовета Виктора Помазнюка. “Новые власти” региона объяснили стрельбу в херсонском СИЗО, о котором сообщала украинский омбудсмен Людмила Денисова, “пресечением бунта”. Погиб один человек.

По данным британской разведки, Россия потеряла треть сил, развернутых на границе с Украиной в феврале. Сама Россия о своих потерях давно не сообщала, а суд в Петербурге заблокировал четыре иностранных сайта за публикацию этих данных.

НАТО в своей новой стратегии обозначит Россию как прямую угрозу. Генеральный секретарь организации заявил, что Украина может победить в этой войне, и призвал членов альянса нарастить поддержку Украины. Страны G7 пообещали поставлять оружие Украине до тех пор, пока в нем будет надобность. Глава российского МИДа в этой связи сказал, что Запад объявил России “тотальную гибридную войну”, последствия которой “почувствуют все без исключения”.

Последствия чувствуются

Пресс-служба итальянской полиции рассказала о попытке российских хакеров сорвать процесс голосования на “Евровидении” (планам хакеров удалось помешать).

Гораздо сложнее помешать глобальному продовольственному кризису, который может оказаться следствием этой войны. Из-за блокировки Черного моря Украина утратила возможность экспортировать зерно, что бьет не только по ее бюджету, но и по наличию еды в тех странах, которые это зерно покупают. Здесь вице-президент Киевской школы экономики Олег Нивьевский объясняет, почему перестроить логистику вывоза зерна в кратчайшие сроки невозможно. На этом фоне экспорт пшеницы уже запретила Индия.

Блокировка украинских портов бьет не только по мировому рынку продовольствия, но и по перевозкам других грузов – вот интервью Андрея Ставницера, совладельца порта ТИС рядом с Одессой, крупнейшего на украинском черноморском побережье.

Война уничтожает украинскую инфраструктуру – вот, например, репортаж из поселка Демидово Киевской области, которое оказалось затопленным водой из-за прорыва плотины на Ирпене. По словам президента Зеленского, восстановление Украины станет одной из тем всемирного экономического форума в Давосе. Здесь министр юстиции Украины рассказывает, как страна собирается “охотиться” на российские активы за границей для возмещения нанесенного войной ущерба.

В то же время война продолжает финансироваться странами Запада, закупающими у России нефть и газ: Еврокомиссия подготовила новое руководство по платежам за российский газ в соответствии с требованиями Путина, которые Брюссель сначала назвал нарушающими санкции. Шестой пакет санкций Евросоюза пока так и не принят.

Случаются и мелкие неприятности: в Венеции активисты захватили дворец, принадлежащий главе "Новатэка" Леониду Михельсону, а в Португалии заблокирована продажа особняка, принадлежащего Роману Абрамовичу. С началом войны влияние России на Балканах значительно ослабло.

В России войны нет

Глава украинской разведки утверждает, что Путин серьезно болен, война продлится до конца текущего года, а переломный момент наступит в августе. Откуда у него такие сведения, он не рассказывает, но западная пресса тоже охотно пишет о путинской болезни, задаваясь, правда, вопросом, не распространяются ли слухи о ней намеренно.

По данным издания The Insider, войну в Украине поддерживают лишь 10% российских тележурналистов. Почему они при этом продолжают работать на телевидении, где войну называют “спецоперацией”, не очень понятно, но вот тут бывший редактор Первого канала Марина Овсяникова пытается объяснить их мотивы. Овсянникова, которая после своего демарша в эфире программы “Время” уехала из России и работает теперь в Die Welt, рассказала, что бывший муж, режиссер испанской редакции RT, подал на нее в суд по вопросу о воспитании детей. В чем конкретно претензия, она не знает, но называет это дело “происками Маргариты Симоньян”. Сервис “Яндекс.Картинки” перестал показывать фотографии Марины Овсянниковой при поиске по ее имени.

За выходные в России были совершены еще три попытки поджога военкоматов. С февраля по апрель текущего года число краж товаров из российских магазинов выросло на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года – чаще всего воруют кондитерские изделия.

В Москве умер глава комитета "За гражданские права", председатель комиссии президентского Совета по правам человека по развитию пенитенциарной системы Андрей Бабушкин.

Дискредитаторы и телефонные террористы

По подсчетам “ОВД-Инфо”, в России с марта было заведено почти две тысячи административных дел по статье о “дискредитации” вооруженных сил. Общая сумма вынесенных штрафов приближается к 20 млн рублей. 30 тысяч из них заплатит учительница из деревни Шестаково Смоленской области – ее оштрафовали за аватарку во “ВКонтакте” с надписью “Нет войне”.

В некоторых регионах на участников антивоенных акций составляют сразу два протокола – о “дискредитации” и еще о чем-то, вот пример из Краснодара. В Краснодарском крае появился антивоенный комитет, читайте интервью с одним из его участников.

Инновационный способ предотвращения антивоенных акций придумали в Петербурге: накануне ожидаемых событий активистов задерживают в рамках уголовного дела о “телефонном терроризме”, а через двое суток отпускают – вот семь таких историй. Интервью со Станиславом Семенюком, который сжег российский триколор в дачном поселке в Ленобласти и теперь обвиняется сразу и уголовно, и административно, читайте здесь.

В субботу московская полиция сорвала концерт антифашистских групп Criminal State и The Dead President.

Преподаватель Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы Денис Греков уволился из вуза после того, как коллега написала донос на его антивоенный пост в фейсбуке.

Выдавленные из России активисты с началом войны нашли себя в волонтерской работе в центре приема беженцев на украино-польской границе – вот репортаж, в котором сплошь знакомые лица.

Все остальное

Десять человек погибли и трое пострадали в результате стрельбы в супермаркете города Буффало в штате Нью-Йорк. Полиция задержала 18-летнего стрелка – преступление он, предположительно, совершил на почве расовой ненависти. Почти все жертвы – темнокожие.

Израильские полицейские избили участников похорон журналистки “Аль-Джазиры”, убитой на Западном берегу реки Иордан. США и ЕС подвергли Израиль критике.

Шесть ссылок

Взгляд со стороны. Путеводитель “Полки” по книгам, которые написали о России зарубежные авторы: от апологетики до жесточайшей критики, от XVI до XXI века. Или беседа с биографом Чехова славистом Дональдом Рейфилдом о российском вторжении в Украину.

Путеводитель “Полки” по книгам, которые написали о России зарубежные авторы: от апологетики до жесточайшей критики, от XVI до XXI века. Или беседа с биографом Чехова славистом Дональдом Рейфилдом о российском вторжении в Украину. Русские эмигранты. 15 комментированных цитат из воспоминаний Феликса Юсупова. Или рассказ о судьбе пассажира философского парохода Александра Угримова – в 1947 году его выслали из Франции в СССР, где случились арест, лагеря, дружба и ссора с Солженицыным, написание мемуаров.

15 комментированных цитат из воспоминаний Феликса Юсупова. Или рассказ о судьбе пассажира философского парохода Александра Угримова – в 1947 году его выслали из Франции в СССР, где случились арест, лагеря, дружба и ссора с Солженицыным, написание мемуаров. Устройство общества. Лонгрид о мировом жилищном неравенстве: покупка жилья во всем мире становится все менее доступной, и универсального рецепта для решения проблемы нет. Или эссе о культе эффективности и одержимости работой, которая часто вытесняет из жизни всякую жизнь.

Искренне Ваши,

Семь Сорок