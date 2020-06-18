Люди вольной Украины, и армяне, и грузины

Доброе утро!

“Неолиберализм, – доложил читателям “Российской газеты” секретарь Совета безопасности России Николай Платоныч Патрушев, – солютизирует свободу любого самовыражения”, и чтоб он не солютизировал, надо пойти и проголосовать за поправки к Конституции, иначе кирдык духовно-нравственному суверенитету РФ. Ну вот, а в новостях так:

Московская полиция начала проверку сообщений о скупке голосов за поправки к Конституции – механизм описал телеканал “Дождь”.

Ветеранов, которые будут смотреть парад Победы вместе с Путиным, рассадили на карантин по санаториям.

В Беларуси заблокировали счет избирательного фонда претендента в кандидаты на пост президента Виктора Бабарико.

Мировые авиаперелеты восстановились до 65% от допандемического уровня.

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По 50 рублей за голос

Телеканал “Дождь” раскрыл одну из схем коммерческой организации электронного голосования за поправки к Конституции в Москве: получив у “Олега Викторовича” пакетик с симками и базу личных данных с московскими пенсионерами, можно заработать 75 рублей за регистрацию одного такого пенсионера на сайте для электронного голосования и 50 рублей, проголосовав вместо него за поправки.

Московская полиция начала проверку этого сообщения, но, по мнению депутата Мосгордумы Евгения Ступина, эта и прочие возможные проверки закончатся предъявлением публике “козла отпущения”. Хотя бы потому, что совершенно неясно, что нарушают фальсификаторы: “всенародное одобрение” не подпадает под действие избирательного законодательства и вообще находится вне правового поля. Тем не менее, сама подборка диковинных фактов о нем завораживает:

В Бурятии голосовать за поправки агитируют экстренные службы, рассылая соответствующие смски, заявки на голосование на дому принимаются по телефону 112.

В Петербурге метрополитен требует от руководителей подразделений ежедневные отчеты о проголосовавших “до дня голосования” (не путать с “досрочным голосованием”, это разные вещи, на полном серьезе сказала глава ЦИК Элла Памфилова), поликлиники и школы зачем-то просят сотрудников голосовать не там, где они живут, а на других, специально определенных участках.

В Саратове учительница отправила в родительский чат перечень лиц, выступающих против поправок: первой строчкой там идут "русскоговорящие украинцы, прибалты и грузины" (армяне, видимо, за), последней – "российские и мировые русскоговорящие трансформеры, феминистки, геи, лесбиянки".

В Москве неизвестный сломал нос студенту ВШЭ, сорвавшему агитационный плакат про голосование – вот разговор с избитым.

По данным “Открытых медиа”, в некоторых участковых избирательных комиссиях Москвы не хватает до половины членов с решающим голосом (сегодня состоялись первые заседания), но в горизбиркоме говорят, что все УИКи работают (впрочем, если мероприятие не регулируется избирательным законодательством, то можно обойтись и без комиссий).

Если вы запутались в особенностях предстоящего 1 июля мероприятия, то вот тут ответы на некоторые вопросы. Некоторые ответы порождают еще больше вопросов – впрочем, как и некоторые поправки к Конституции: вот тут эксперты гадают, зачем в Конституции понадобился “язык государствообразующего народа” наряду с “государственным языком”, если и тот, и другой – русский.

Ниже восьми тысяч

По официальным данным на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России упал до 7843. Всего инфицированных – свыше 553 тысяч, 304 тысячи из них выздоровели. Число жертв коронавируса составляло на утро среды 7478, за день в Москве скончались еще 49 человек. Дети – чтобы вы не питали иллюзий – тоже болеют и умирают от Covid-19, только по другому сценарию, чем взрослые.

Около 80 ветеранов, которые будут смотреть парад Победы вместе с Путиным, развезли по санаториям на двухнедельный карантин – большинству из них должно быть не меньше 93 лет.

За два дня до возобновления Чемпионата России по футболу клуб “Ростов” ушел на двухнедельный карантин – Covid-19 обнаружен у шестерых игроков основного состава. Пандемические сдвиги также отменили финал Лиги чемпионов в Петербурге в 2021 году – он пройдет в Стамбуле, лишившемся в этом году чести принимать у себя финал.

Смута в умах. Что происходит в захваченном царебожником и ковид-диссидентом Сергием (Романовым) Среднеуральском женском монастыре, тут рассказывает побывавший там журналист. И вот еще занимательный разговор с “куратором нелегальной торговли” в Петербурге Александром Коноваловым: эпидемия и вызванный ею “режим нерабочих дней” настолько перевернули его взгляды на жизнь, что теперь этот бывший путинист говорит: “Мы не в застое – мы в отстое”.

Приход-расход. За май промышленное производство в России сократилось на 9,6% против ожидавшихся 6,8–8%. Трудности заставили правительство вернуться к идее прогрессивной шкалы налогообложения для физлиц (предположительно она будет начинаться с зарплаты в 165 рублей в месяц). Турбизнес скоро начнет спасать себя сам: с 21 июня Краснодарский край полностью открывается для нового сезона.

Прочее российское

Прокуратура запросила девять и шесть лет для обвиняемых по делу "Сети" Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова. Почитайте большой разговор с отцом последнего, петербургским художником Николаем Бояршиновым. Фсбшник Сергей Сизов, курировавший пензенскую часть дела “Сети”, теперь возглавляет управление ФСБ по Челябинской области, и там он уже инициировал дело против местных нацболов.

Петербургской блогерше Марии Магдалене Тункара (она родилась и выросла в России, но отец у нее африканец) прокуратура пригрозила экстремистской статьей 282 за видео про расизм: “Добрый день, дорогие зрители. С вами передача "В мире животных", и сегодня мы видим россиянина, который впервые увидел мулата. Посмотрите, как он волнуется и пытается отшутиться. Не пугайте его – у него и так стресс”, – говорит Тункара с интонацией Николая Дроздова.

В газете “Ведомости” приказом главреда установлена цензура.

В Норильске возбудили уголовное дело против сотрудника Ростехнадзора, проверявшего ТЭЦ-3.

Если вы соскучились по новостям о доблестном российском авианосце “Адмирал Кузнецов”, то знайте: на его ремонт и покраску выделено четверть миллиарда рублей.

И вот новая часть мемориального проекта Настоящего Времени к 25-летию захвата заложников в Буденновске: воспоминания участников о штурме больницы.

Вокруг света

В Беларуси заблокирован счет избирательного фонда претендента в кандидаты на пост президента банкира Виктора Бабарико. В отношении мужа другой претендентки, блогера Сергея Тихановского, возбуждено еще одно уголовное дело – о воспрепятствовании организации выборов и осуществлению избирательных прав. Общую атмосферу этой “избирательной кампании” можно прочувствовать по этому репортажу. По прогнозам политолога Андрея Казакевича, какого-то одного отличного от Лукашенко кандидата до выборов все же допустят.

В Азербайджане журналисту дали год исправительных работ за статьи о бывшем министре. Ранее его судили за "антигосударственные призывы".

Парламент Кыргызстана утвердил новым премьером Кубатбека Боронова. Раньше он был вице-премьером.

Суд во Франции приговорил дядю президента Сирии Башара Асада к четырем годам тюрьмы за отмывание денег и конфискации имущества во Франции и Великобритании (этот дядя живет в Европе с 1984 года). США ввели новые санкции против 39 лиц и организаций, непосредственно связанных с Асадом.

Президент США подписал закон о санкциях за притеснения уйгуров в Китае и продлил санкции против КНДР.

Беспорядки в Дижоне, связанные с конфликтом между чеченской и арабской диаспорами, начинают обрастать подробностями: вот разговор с отцом чеченского подростка, из-за нападения на которого началась вся эта история.

Хроника пандемии

Движущей силой нынешней пандемии, судя по всему, являются “массовые кластерные заражения”: вирус эффективнее всего распространяется не при контакте с поверхностями или при разговоре с каким-нибудь человеком, а при скоплении масс в закрытых помещениях. Возможно, это определит стратегию дальнейших карантинных мер – запрещать разумно только массовые мероприятия, богослужения, клубные вечеринки и прочее.

Пока же пандемия далека от завершения: в Пекине вводят новые ограничительные меры (и параллельно обрушивают цены на лосося), в Украине “адаптивный карантин” продлили до 31 июля (там растет число новых случаев инфицирования), в Казахстане Covid-19 выявлен у спикера нижней палаты парламента.

Авиаперелеты по всему миру восстановились примерно на 65% от уровня до пандемии, и сейчас невозможно сказать, хорошо это или плохо.

Шесть ссылок

Работа. Gallia est omnis divisa in partes tres – разговор с кельтологом Татьяной Михайловой об азах дисциплины, источниках и литературе по предмету. Или рассказ тифлокомментатора Марии Антоновой о том, чем она занимается.

Gallia est omnis divisa in partes tres – разговор с кельтологом Татьяной Михайловой об азах дисциплины, источниках и литературе по предмету. Или рассказ тифлокомментатора Марии Антоновой о том, чем она занимается. Жизнь. Лингвист и литературовед Дмитрий Сегал рассказывает о своей жизни (ужасно интересно). Или трогательный отрывок из книжки Теофиля Готье “Домашний зверинец” – о животных в детстве писателя (Готье – не Готье, но на русский эту книжку для изд-ва “Текст” Вера Мильчина перевела только сейчас).

Лингвист и литературовед Дмитрий Сегал рассказывает о своей жизни (ужасно интересно). Или трогательный отрывок из книжки Теофиля Готье “Домашний зверинец” – о животных в детстве писателя (Готье – не Готье, но на русский эту книжку для изд-ва “Текст” Вера Мильчина перевела только сейчас). Искусство. Фрагмент из книги Алисы Ложкиной “Перманентная революция. Искусство Украины XX – начала XXI веков” об украинской Новой волне второй половины 1980-х. Или статья Эманюэля Ландольта “Аскетический стиль в московском концептуализме” из сборника НЛО “Изобилие и аскеза в русской литературе. Столкновения, переходы, совпадения”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок