Доброе утро!

Группа “Ногу свело!” отменила тур по Сибири в связи с тем, что власти пригрозили закрытием площадкам, на которых планировались концерты. Лидер группы Макс Покровский высказывался в поддержку Навального. Но это не самое поразительное:

В Белгороде возбуждено уголовное дело по статье “заведомо ложное сообщении о теракте” из-за коммента "Это бомба!", написанного об акции в поддержку Навального.

Юрист ФБК Любовь Соболь приговорена к году исправительных работ условно по делу о проникновении в квартиру сотрудника ФСБ.

ФБК рассказал о даче Путина на Валдае. Часть этой резиденции Управделами президента арендует у его друга Ковальчука.

США ввели новые санкции в отношении России (довольно мягкие).

Вокруг Навального

Адвокаты посетили Алексея Навального в покровской колонии. “Слегка пошатывается – сильно кружится голова, но улыбается. Передает всем привет”, – сообщил Вадим Кобзев. Врача к Навальному так и не допустили, зато восемь суток административного ареста получил замглавы “Альянса врачей” хирург Сергей Рыбаков (за видео об акции медиков у колонии), а в Москве задержали врача-травматолога Алексея Абзианидзе, стоявшего с плакатом “Переведите Навального в настоящую больницу”.

Продолжаются облавы в региональных штабах Навального: обыски прошли в Пскове, Пензе, Иркутске, в Геленджике задержана координатор краснодарского штаба Анастасия Панченко. Здесь подробно рассказывается о давлении на сторонников Навального на юге России.

В Белгороде возбуждено уголовное дело по статье “заведомо ложное сообщение о теракте” из-за фразы “Это бомба!”, опубликованной в закрытой группе белгородских сторонников Навального. Этой фразой обвиняемый ответил на вопрос о том, что будет происходить на митинге. Теперь он под подпиской о невыезде.

Юрист ФБК Любовь Соболь приговорена к году исправительных работ условно по делу о “незаконном проникновении” в квартиру фсбшника Константина Кудрявцева, рассказавшего Навальному о том, как он отмывал его трусы от “Новичка”. Соболь предупредили, что условный приговор в любой момент может стать реальным. Впрочем, она и сама это прекрасно понимает, вот хорошее интервью с ней.

Здесь – разговор с Полиной Грин-Романовой, женой Павла Грин-Романова, получившего 3,5 года колонии за распыление баллончика на акции 31 января в Москве.

ФБК выпустил небольшой фильм об официальной резиденции Путина на Валдае. Поразительны в нем даже не архитектурно-инженерные планы гигантского спа-комплекса с крио-камерой, флоат-бассейном и прочими лечебными грязями, а тот факт, что Управделами президента арендует часть этой резиденции у Юрия Ковальчука – близкого друга Путина, занимающегося его деньгами, женщинами и досугом.

Прочие российские “фигуранты”

Более шестидесяти ученых, философов и преподавателей из университетов разных стран мира (в том числе Славой Жижек, Этьен Балибар, Джудит Батлер и др.) подписали открытое письмо в поддержку журналистов студенческого издания DOXA, против которых возбуждено уголовное дело о вовлечении в протесты несовершеннолетних. Это вряд ли поможет молодым журналистам: Песков объяснил, что не надо было им превращать студенческое издание в общественно-политическое.

Роскомнадзор составляет протокол на центр помощи пережившим насилие "Насилию.нет" за отсутствие маркировки "иностранного агента" на сайте издания "Утопия" (кто-то сообщил ведомству, что “Утопию” издает центр “Насилию.нет”, хотя редакция настаивает на своей независимости с начала текущего года).

“Роснефть” через суд требует от журнала “Собеседник” 500 млн рублей из-за статьи о “персональном горнолыжном курорте для Путина” в Адыгее.

В городе Заринске Алтайского края ОМОН выломал дверь в квартиру, где живет женщина с двумя детьми. Разговаривать с ней они не стали, а когда все уже было разгромлено, выяснилось, что ордер у них – на обыск у другой женщины, которая уже семь лет в этой квартире не живет. Выпиленные замки смотрятся красиво.

Суд в Екатеринбурге засекретил уголовное дело Владимира Таушанкова, застреленного бойцами Росгвардии по подозрению в краже четырех рулонов обоев.

Новые американские санкции

США ввели санкции против 32 российских организаций и граждан в связи с вмешательством России в последние президентские выборы, кибератакой на государственные ведомства США и сговором с талибами. Среди попавших под санкции – шесть технологических компаний, предположительно связанных с кибератаками, 16 физических и столько же юридических лиц, причастных к кампании по дезинформации, а также фирмы и люди, связанные с проектированием Крымского моста. Кроме того, с 14 июня американским инвесторам запрещено участвовать в первичных аукционах по размещению новых выпусков российских рублевых гособлигаций. Дополнительно из США высылают 10 российских дипломатов. В этом США поддержала Польша, тоже выславшая трех российских дипломатов.

Президент США в специальном заявлении отметил: “Если Россия продолжит создавать помехи нашей демократии, я готов принять дальнейшие меры”. Варианты, выбранные на этот раз Байденом, наиболее мягкие из возможных (разбор тут), больше мягких вариантов уже не осталось.

В российской Госдуме уже объявили, что Россия ответит “зеркально”, хотя особых возможностей это сделать у Москвы нет (почему – здесь объясняет политолог Дмитрий Орешкин). Американист Александра Филиппенко тоже опасается, что в ответ на американские санкции российские власти будут вынуждены “бомбить Воронеж”.

Вокруг Донбасса

Сегодня в Париже состоится встреча президентов Украины и Франции, по видеосвязи к ним присоединится канцлер Германии Ангела Меркель. Тема встречи – наращивание российского военного присутствия вдоль украинской границы. МИД России продолжает настаивать, что никакая это не агрессия, а в Украине просчитывают варианты дальнейших действий Москвы: просто демонстрация силы, попытка обеспечить Крым водой (где ее катастрофически не хватает), создание какой-то провокации на Донбассе. Что происходит на неподконтрольных Киеву восточных территориях, тут объясняет журналист Павел Каныгин.

“Просто приехать и забрать”

Неизвестные похитили из квартиры в Москве и доставили в Таджикистан 30-летнего Киема Гулова, которого на родине подозревают в финансировании терроризма. В отношении Гулова действует правило 39 Европейского суда по правам человека, по которой его не должны были вывозить в Таджикистан до рассмотрения жалобы на пытки и нарушение права на защиту. Похожим образом из Москвы в Минск недавно были доставлены двое белорусов – политолог Федута и адвокат Зенкович. Здесь руководитель правовых программ Московской Хельсинкской группы Роман Киселев объясняет, почему это незаконно.

Белорусские власти занимаются не только доставкой задержанных из третьих стран, но и выдавливанием нежелательных элементов за границу: мужа белорусской активистки Татьяны Гацуры-Яворской, украинского правозащитника Владимира Яворского обязали покинуть Беларусь, после чего саму Гацуру-Яворскую выпустили из СИЗО без предъявления обвинений (у них четверо детей).

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро четверга, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России вырос до 8944 (в Москве число заболевших увеличилось на треть). Число инфицированных в стране с начала эпидемии составляет 4 млн 675 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру четверга 104 398 человек (+398 за сутки).

В Москве, по данным Собянина, за четыре месяца от Covid-19 привились менее миллиона человек, но эпидемия, очевидно, считается преодоленной: департамент здравоохранения города закупает значки “За мужество в борьбе с Covid-19” (на это выделен 41 млн рублей).

Локдаун в Киеве продлен до конца апреля, больницы там переполнены. Европа продолжает грустить взаперти.

Шесть ссылок

Советская история. Беседа с членами “Команды 29” – правозащитного проекта, помогающего людям получить доступ к архивам ФСБ и МВД, чтобы узнать о судьбе репрессированных родственников. Или разговор с московским журналистом Игорем Яковлевым, сделавшим неприятное открытие: его двоюродный был сотрудником НКВД.

Беседа с членами “Команды 29” – правозащитного проекта, помогающего людям получить доступ к архивам ФСБ и МВД, чтобы узнать о судьбе репрессированных родственников. Или разговор с московским журналистом Игорем Яковлевым, сделавшим неприятное открытие: его двоюродный был сотрудником НКВД. Философия. Беседа с историком философии Светланой Месяц о неоплатонизме. Или интервью Мишеля Фуко, взятое в 1966 году – почти сразу после публикации “Слов и вещей”.

Беседа с историком философии Светланой Месяц о неоплатонизме. Или интервью Мишеля Фуко, взятое в 1966 году – почти сразу после публикации “Слов и вещей”. Художества. Искусствовед Дильшат Харман разбирает “Безумную Грету” Брейгеля; журналист Роберт Хьюз оплакивает закат авангарда (отрывок из его книги “Шок новизны”, изд-во “Азбука”).

Искусствовед Дильшат Харман разбирает “Безумную Грету” Брейгеля; журналист Роберт Хьюз оплакивает закат авангарда (отрывок из его книги “Шок новизны”, изд-во “Азбука”). Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

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Семь Сорок