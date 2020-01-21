Случай, не терпящий отлагательств

Доброе утро!

Сегодня россиянам должны объявить состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина – времени на то, чтобы свыкнуться с уже случившимся, нет:

Путин внес в Госдуму поправки к Конституции – рабочая группа из спортсменов, космонавтов и пианистов работала над ними один день.

Путин освободил Чайку от должности генпрокурора и предложил на его место зама Бастрыкина Игоря Краснова.

Мосгорсуд отказался исключать ФБК из списка “нежелательных” организаций и регистрировать партию Навального.

Созвана чрезвычайная комиссия ВОЗ в связи с новым вирусом в Китае.

Конституция стремительно поправляется

Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции России, о которых говорил в послании Федеральному собранию 15 января. Рабочая группа из видных деятелей, готовившая этот проект, собралась всего один раз – ее члены, правда, говорят, что продолжат консультации, не ясно только с кем.

Предложено изменить 13 статей основного закона – текст законопроекта в целом соответствует тому, что говорил Путин на прошлой неделе, разве что полномочия президента ограничиваются лишь запретом отклонять кандидатуры утвержденных Госдумой министров, а в остальном они только расширяются: президент сохраняет за собой право распустить Госдуму, если она трижды не утвердит кандидатуру премьера, получает дополнительное право вето при подписании законопроектов, расширяет контроль над Конституционным судом и получает право формировать Госсовет, функции которого остаются туманными. Слово “подряд” из фразы о том, что президент может занимать этот пост не более двух сроков подряд, исключено. Продолжаются гадания о том, как Путин представляет свою роль после 2024 года.

Председатель Госдумы Володин созвал сегодня совет Госдумы для обсуждения внесенных поправок. Ожидается, что в первом чтении они будут приняты уже на этой неделе, во втором – в феврале, а “всенародное голосование” (статус которого ни в каких законах не прописан) может, по слухам, состояться 12 апреля, в день космонавтики. При этом Володин говорит, что “бегом” поправки принимать не будут – такие теперь скорости.

Здесь комментарии политолога Александра Кынева и юриста Ольги Подоплеловой о новом, фактически подконтрольном президенту статусе Конституционного суда. О том, что решение не менять первые две главы Конституции делает ее внутренне противоречивым документом, пишет московский муниципальный депутат и политолог Юлия Галямина.

Перестановки: Чайка и другие

Путин отправил в отставку генпрокурора Юрия Чайку, занимавшего этот пост с 2006 года. Сказано, что он переходит на другую работу – но на какую, не говорится. На место Чайки выдвинут заместитель главы Следственного комитета Игорь Краснов, вот тут о нем подробно рассказано.

Президент Беларуси тоже от Путина не отстает: он сменил госсекретаря Совбеза, министра обороны и главу Генштаба. Поставщика нефти Лукашенко тоже сменил: Беларусь закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти – с Россией не договорились о ценах.

Судебно-следственное

Навальный и ФБК. Мосгорсуд признал законным отказ Минюста регистрировать партию "Россия будущего", созданную Алексеем Навальным, – ранее жалобу отклонил районный суд. Тот же Мосгорсуд отклонил жалобу Фонда борьбы с коррупцией на признание организации "иностранным агентом", а Следственный комитет объяснил, зачем 23 декабря понадобилось вскрывать болгаркой дверь в квартире сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова и срочно увозить его самолетом на Новую Землю служить в секретной части в армии: все потому что это “случай, не терпящий отлагательств”.

Мосгорсуд признал законным отказ Минюста регистрировать партию "Россия будущего", созданную Алексеем Навальным, – ранее жалобу отклонил районный суд. Тот же Мосгорсуд отклонил жалобу Фонда борьбы с коррупцией на признание организации "иностранным агентом", а Следственный комитет объяснил, зачем 23 декабря понадобилось вскрывать болгаркой дверь в квартире сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова и срочно увозить его самолетом на Новую Землю служить в секретной части в армии: все потому что это “случай, не терпящий отлагательств”. Свобода прессы. Журналиста Ивана Голунова допросили в качестве потерпевшего по делу о подброшенных ему наркотиках, то есть о превышении полномочий сотрудниками МВД. Верховный суд России отклонил иск издания "Батенька, да вы трансформер" к Роскомнадзору, Роспотребнадзору, МВД и ФНС, заблокировавшим совместным приказом статью о молодой женщине, употребляющей героин.

Журналиста Ивана Голунова допросили в качестве потерпевшего по делу о подброшенных ему наркотиках, то есть о превышении полномочий сотрудниками МВД. Верховный суд России отклонил иск издания "Батенька, да вы трансформер" к Роскомнадзору, Роспотребнадзору, МВД и ФНС, заблокировавшим совместным приказом статью о молодой женщине, употребляющей героин. В самосожжении ученого и краеведа Альберта Разина в Ижевске виноватых не нашли, Следственный комитет прекратил дело.

ученого и краеведа Альберта Разина в Ижевске виноватых не нашли, Следственный комитет прекратил дело. В отношении троих участников воскресного антифашистского марша в Москве составили протоколы о “ пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений”.

нетрадиционных сексуальных отношений”. В аннексированном Крыму по обвинению в госизмене арестовали еще одного украинца.

Нам, русским за границей, иностранцы ни к чему

Прокуратура Болгарии подтвердила, что в день отравления болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева в 2015 году у его офиса были замечены сотрудники ГРУ, в том числе Денис Сергеев, участвовавший в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании в марте 2018 года. Ранее к тем же выводам пришли независимые расследователи.

По данным “Новой газеты”, две компании, связанные с “поваром Путина” Евгением Пригожиным, заключили договоры на добычу нефти и газа в Сирии.

Трагедии

В Перми из-за прорыва трубы с горячей водой в хостеле погибли пять человек, еще шестеро госпитализированы с ожогами. Погибшие были пациентами расположенного через дорогу от хостела краевого онкологического диспансера.

В Азербайджане отметили 30 годовщину “черного января” – тогда жертвами проведенной руководством СССР армейской операции стали не менее 140 человек. Вот воспоминания очевидцев.

Созвано заседание чрезвычайной комиссии ВОЗ в связи со стремительным распространением нового вируса в Китае. Пока по официальным данным его жертвами стали три человека, однако число инфицированных стремительно растет.

Вокруг света

Сегодня в Давосе открывается экономический форум, Трамп будет говорить речь. В США в Сенате начнется процесс о его отстранении от должности. Отстранения почти наверняка не случится, поскольку большинство в Сенате у республиканцев; адвокаты Трампа назвали обвинения против него “поверхностными”.

В Ричмонде, штат Виргиния, марш в защиту права на свободное ношение оружия собрал 22 тысячи человек. Мероприятие было организовано в знак протеста против планов Генеральной ассамблее штата, где большинство в данный момент принадлежит демократам, ограничить ношение оружия.

Палата лордов поддержала выдачу особых удостоверений гражданам государств Евросоюза, по которым они смогут продолжать жить и работать в Великобритании и после брекзита. Соответственно, в пакет принятых Палатой общин документов о брекзите будут внесены поправки. Это первое парламентское поражение тори после декабрьских выборов.

Британская Guardian, со ссылкой на источники в разведке, назвала имя нового главаря ИГ – это Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль Салби. Он познакомился с убитым американцами аль-Багдади в тюрьме, куда его в 2004 году отправили американские же военные.

В Ираке возобновились антиправительственные выступления, есть раненые; рядом с посольством США в Багдаде упали две ракеты.

Климатический апокалипсис

Китай принял решение о постепенном отказе от одноразовых пластиковых пакетов и трубочек – полностью это должно произойти к 2025 году.

Австралии, которую после масштабных лесных пожаров, накрыли песчаная буря и град, это вряд ли поможет – вот тут климатологи из Австралийского национального университета объясняют, чем нынешние пожары отличаются от прежних и почему они так тревожат ученых.

Семь ссылок

Кино. К столетию Феллини – две его фильмографии: просто рейтинг киноведа Всеволода Коршунова с краткими характеристиками фильмов или параллельная фильмография Феллини и Висконти, написанная Андреем Плаховым (получается неожиданно складно). А для тех, кто предпочитает мультики, – разговор с Ником Парком.

К столетию Феллини – две его фильмографии: просто рейтинг киноведа Всеволода Коршунова с краткими характеристиками фильмов или параллельная фильмография Феллини и Висконти, написанная Андреем Плаховым (получается неожиданно складно). А для тех, кто предпочитает мультики, – разговор с Ником Парком. Два эссе. Речь Уистена Хью Одена о смысле поэтического творчества “Знать, уметь и оценивать” в переводе Глеба Шульпякова или рассказ Алексея Макушинского об одной “серенькой книжке” – изданном в 1937 году избранном Киплинга и людях, которые эту книжку делали.

Речь Уистена Хью Одена о смысле поэтического творчества “Знать, уметь и оценивать” в переводе Глеба Шульпякова или рассказ Алексея Макушинского об одной “серенькой книжке” – изданном в 1937 году избранном Киплинга и людях, которые эту книжку делали. Прошлое и будущее. Отрывок из трактата епископа Орлеана Ионы (IX век) “О королевских обязанностях” – очень занимательно, особенно в свете поправок к российской конституции. Или фрагмент из книжки физика-теоретика Джима Аль-Халили “На что похоже будущее? Даже ученые не могут предсказать… или могут?” (изд-во “Альпина нон-фикшн”).

Искренне Ваши,

Семь Сорок