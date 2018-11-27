Очень Черное море

Доброе утро!

В Риме умер режиссер Бернардо Бертолуччи – ему было 77 лет. Вот здесь о нем пишет Вадим Рутковский. Новости тоже невеселые:

Верховная Рада Украины ввела военное положение в пограничных с Россией областях с завтрашнего дня сроком на 30 дней. Президентские выборы назначены на 31 марта 2019 года.

Совет безопасности ООН не стал рассматривать инцидент в Керченском проливе в предложенной Россией формулировке и осудил конфликт.

Роскомнадзор завел административное дело против Google за отказ удалять из выдачи запрещенные в России ресурсы. Instagram и Facebook, напротив, начали блокировать посты по решению российских судов.

Суд отменил решение об административном аресте рэпера Хаски, но концерт в его поддержку все равно состоялся.

Список кораблей никто не прочтет до конца

Верховная Рада Украины одобрила введение военного положения в десяти пограничных с Россией областях Украины на 30 дней. Против такого решения заранее выступили бывшие президенты Кравчук, Кучма, Ющенко – они опасались, что военное положение накануне президентских выборов может ограничить демократию. Верховная Рада приняла это во внимание и назначила выборы на 31 марта 2019 года, а президент Порошенко изменил в своем указе срок действия военного положения – с 60 до 30 дней. Что предполагает военное положение по закону, кратко объясняется здесь.

Стали известны имена 18 украинских военных, задержанных в Керченском проливе. О троих раненых рассказано тут. Все они вроде бы находятся в Керчи. Вот список кораблей, из которого ясно, какими силами располагают Россия и Украина на Черном море.

ФСБ опубликовала видеозапись допроса украинских моряков, в Украине считают, что показания даны под давлением. Генштаб Сил безопасности Украины обнародовал радиоперехват переговоров российских военных (осторожно, мат).

Россия продолжает настаивать, что инцидент в Керченском проливе был “вторжением иностранных кораблей в территориальные воды”, тщательно спланированной провокацией, созданием предлога для наращивания санкций против России. ФСБ утверждает, что украинские суда угрожали оружием российским кораблям. В Украине заведено уголовное дело по статье о развязывании агрессивной войны, Порошенко требует освободить моряков и захваченные корабли. Что говорят о случившемся российские и украинские медиа, рассказано тут. Рубль слегка упал.

Глава НАТО тоже призвал Россию немедленно освободить российских моряков. Президент США Дональд Трамп сказал: “Нам не нравится, что происходит”. Путин, докладывает пресс-служба Кремля, по телефону попросил Ангелу Меркель оказать воздействие на Киев. Совет безопасности ООН отказался выносить на повестку дня предложенный Россией вопрос о “нарушении границ РФ”. Большинство стран осудили действия России, никакого совместного документа не приняли.

Здесь объясняется, как в принципе осуществляется судоходство в Азовском море и выход из него и в него в Черное, здесь выдвигаются две версии о том, кому это нужно (1 – Путин дестабилизирует Украину; 2 – Порошенко цепляется за власть). А здесь фотографии обо всем этом.

На этом фоне сообщение о том, что украинский Ощадбанк отсудил у России в Парижском арбитраже 1,3 млрд долларов в связи с аннексией Крыма, как-то подзатерялась. Впрочем, Минюст РФ уже заявил, что не признает решения.

Ингушетия в Петербурге

Сегодня Конституционный суд России (находящийся, в отличие от всех прочих центров власти, не в Москве, а в Петербурге) рассмотрит вопрос о передаче земель от Ингушетии к Чечне. Правозащитнику “Агоры” поступают угрозы в связи с этим делом, активисты петербургского движения “Весна”, наоборот, поддержали ингушей, вывесив на мосту Кадырова на окраине Петербурга баннер “Принадлежит Ингушетии”.

Роскомнадзор, Минздрав и ФСИН

Роскомназдор возбудил административное дело против Google за то, что компания не озаботилась подключением к перечню запрещенных в России интернет-ресурсов (с тем, чтобы исключать из поисковой выдачи эти ресурсы). Facebook и Instagram впервые заблокировали для российских пользователей посты по решению местного суда. Reuters пишет, что в Кремле намерены повысить штрафы для техногигантов, не соблюдающих российский закон “Об информации”, – до 1% их выручки в России.

Российский Минздрав готовит законопроект, запрещающий продажу алкоголя лицам младше 21 года (а ведь мог бы продемонстрировать антиамериканизм и в этом вопросе).

Бывшие заключенные омской колонии рассказывают, как их заставляли голыми ползать на четвереньках с ошейником на шее и лаять.

Наука и культура

Зонд NASA InSight успешно сел на Марс. Что он будет там делать, подробно рассказано здесь.

Суд отменил решение о 12-дневном аресте рэпера Хаски, он вышел на свободу, но концерт в его поддержку в Москве все равно состоялся.

В Дагестане отменили гик-фестиваль для подростков, потому что “для Дагестана это ненормально”.

Шесть или семь ссылок

Разговоры. Филолог Марк Липовецкий рассказывает свою научную биографию, румынский писатель Василе Ерну, автор книги “Рожденный в СССР” (вот здесь давняя рецензия на нее), объясняет, что еще осталось от советского проекта.

Отрывки. Глава из книги Ари Турунена и Маркуса Партанена “Только после Вас: Всемирная история хороших манер” о том, что происходит с этикетом в интернете. Или фрагмент из книги Алены Солнцевой о Сергее Сельянове.

История идей или стихи. Авторское предисловие к книге Фрэнсис Йейтс “Театр Мира” (выходит в “Циолковском”) и стихи крупнейшего израильского поэта второй половины XX века Йегуды Амихая в переводе Александра Бараша.

Искренне Ваши,

Семь Сорок