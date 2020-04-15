Вторую мировую продлили на день

Доброе утро!

Сегодня в Южной Корее проходят парламентские выборы, а ведь совсем недавно она была второй по числу заболевших Covid-19 страной в мире. Будет и в других частях света жизнь, но еще не сейчас:

В России за сутки выявлено 2774 новых случаев инфицирования, число заболевших превысило 20 тысяч, 170 человек скончались.

В Москве с сегодняшнего дня действует пропускная система.

Европейские страны обсуждают планы возврата к нормальной жизни, хотя ВОЗ предупреждает, что пик пандемии еще не пройден.

Президент США прекратил финансирование ВОЗ и сделал несколько спорных заявлений о своем всевластии.

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Будущее России – это ее прошлое

В России за сутки подтвердили 2774 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего болеют 21 102 человека, 170 человек скончались. К этой обнародованной во вторник утром цифре следует прибавить 11 пациентов с Covid-19, которые умерли в Москве уже во вторник – получается 181.

Госдума не нашла более удобного момента для перенесения даты окончания Второй мировой войны. Капитуляция Японии была подписана утром 2 сентября 1945 года, но по каким-то очень суверенным причинам днем воинской славы в честь окончания войны теперь сделали 3 сентября. Загвоздка в том, что 3 сентября является днем памяти о жертвах теракта в Беслане. Вот здесь все эти календарные камлания разобраны подробно.

Тем временем в Москве и Подмосковье

Вступил в силу пропускной режим. Накануне московские власти аннулировали почти миллион пропусков, для получения которых были предоставлены неверные данные, и пообещали за это штрафовать. У передвигающихся на такси пропуска будут проверять таксисты, порядок штрафования для передвигающихся на личном транспорте без пропуска описан тут (по пять тысяч за каждый проезд под камерой). Все машины на въезде в Москву будут останавливать для проверки.

В мэрии Москвы предупредили о дефиците коек в больницах. Вот рассказ москвички, которая лежит с Covid-19 в районной больнице в Люблино – она подтверждает, что больница переполнена. Но спешно строятся новые больницы: в Новой Москве этим занимается не кто иной, как поставщик бордюров, за которые московская мэрия заплатит 3,2 млрд рублей.

Врачи продолжают жаловаться на нехватку средств защиты, неподготовленность к эпидемии, сниженную в результате “модернизации” зарплату и давление со стороны начальства. Давление точно есть: глава Минздрава РФ Михаил Мурашко не поленился лично написать заявление в полицию на главу “Альянса врачей” Анастасию Васильеву за то, что этот независимый профсоюз занимается проверкой наличия средств личной защиты у медработников в регионах и пытается им помогать. Что, в общем, имеет смысл: у девяти сотрудников Люберецкой областной больницы выявлен вирус.

Разговоры с врачами скорой помощи из Москвы и регионов читайте тут – они жалуются в основном на сокращение кадров, планомерно производившееся в последние годы ради выполнения “майских указов” Путина.

В регионах России

В Петербурге (где режим самоизоляции не очень соблюдается) эпидемия может продлиться до июня, заболеть могут от 45 до 120 тысяч человек. Это следует из отчета экспертов, представленного властям города в самом конце марта.

В Ленобласти на карантин закрыт “нелегальный” хостел для трудовых мигрантов, где коронавирус обнаружен по меньшей мере у 35 человек.

О ситуации в доме престарелых в Вязьме Смоленской области, где коронавирус выявлен у трети постояльцев и 14 сотрудников, читайте здесь.

Жителям Кузбасса запретили покидать регион.

В Хакасии на карантин отправлены члены правительства.

Ъ сообщает о случаях заболевания в российской армии. Против администратора паблика “Омбудсмен полиции” возбуждено уголовное дело по коронавирусно-фейковой статье (до трех лет тюрьмы) за сообщение о случаях заболевания в академии ФСБ в СПб. Дома у него прошел обыск, потом его возили на допрос.

Экономическая помощь

Сегодня российское правительство обнародует план спасения экономики – он, впрочем, уже известен: вливания могут составить до 1 трлн рублей, большую часть денег получит крупный бизнес, от которого в обмен потребуют сохранить занятость. До 300 млрд уйдет на выплаты зарплаты сотрудникам пострадавших организаций (в размере одного МРОТа, а не реальной зарплаты), 100 млрд – на разного рода отсрочки для малого и среднего бизнеса.

Это сильно отличается от предложений экономистов, представленных в докладе фонда “Либеральная миссия”, – там речь идет о прямой поддержке населения и малого бизнеса, потому что у крупных компаний больше внутренних ресурсов для выживания. Понятно одно: владелица сети кафе Анастасия Татулова, прославившаяся в конце марта смелым разговором с Путиным, не получит ничего – вот разговор с ней. По данным опроса “Левада-Центра”, 38% убеждены, что Путин будет в любом случае отстаивать интересы своих друзей-олигархов.

Вообще же денег нет и не будет: цены на нефть продолжают падать. Букмекерской конторой “Фонбет”, включенной в список системообразующих компаний, которые первыми получат господдержку (а потом из него исключенной), заинтересовались в Генпрокуратуре. По данным The Bell, компания связана лидером того, что в 90-е годы называли Подольской ОПГ.

Коронавирус вне России

Общее число выявленных случаев Covid-19 в мире – около двух миллионов, число жертв превысило 120 тысяч человек. ВОЗ предупреждает, что пик пандемии еще не пройден.

Наибольшее число заболевших и умерших – в США: почти 613 тысяч инфицированных и почти 27 тысяч умерших. Только за последние сутки скончались 2407 человек. На этом фоне президент США прекратил финансирование ВОЗ. В понедельник Трамп заявил журналистам на брифинге, что “власть президента США абсолютна” (теперь с ним по этому поводу готов судиться губернатор штата Нью-Йорк), сейчас Белый дом анонсирует его новое судьбоносное заявление по поводу прекращения карантинов и перезапуска экономики страны.

В странах Европы, где эпидемия идет на спад, правительства принимают планы очень постепенного снятия карантина. При этом эпидемия только ширится в Великобритании, Турции, Индии. МВФ сравнивает мировые экономические потери с Великой депрессией.

Не пожар эпидемии, а просто пожар

Горит (или, по официальным данным, уже только тлеет) зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС – президент Украины в специальном видеообращении призвал не паниковать по этому поводу, но экологи все равно встревожены.

Леса в Забайкалье тоже уже горят, в Greenpeace утверждают, что реальные данные о пожарах скрываются.

Сегодня годовщина пожара в Нотр-Дам – кому год назад приходило в голову, что сегодня это бедствие кажется уже не таким масштабным?

Но без уголовных дел никак

Служба безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в сотрудничестве с ФСБ (госизмена и терроризм)​.

Против журналиста дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева возбудили еще одно уголовное дело. Теперь его обвинили в участии в деятельности экстремистской организации (раньше он только “финансировал терроризм”). Защита называет дело сфабрикованным.

В связи с бунтом в ангарской колонии и его жестоким подавлением уголовных дел как раз нет – с требованием расследовать случившееся правозащитники обратились к Путину.

Шесть ссылок

Медицинское. (1) Отрывок из “Африканской книги” (изд-во НЛО) Александра Стесина, в котором рассказывается, какие трудности пришлось преодолеть автору, чтобы отправиться развивать первый онкологический центр на Мадагаскаре. (2) Фрагмент из книги Джоэла Харрингтона “Праведный палач” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) о палачах-врачевателях. (3) Или рассказ о медицине древнего Междуречья.

(1) Отрывок из “Африканской книги” (изд-во НЛО) Александра Стесина, в котором рассказывается, какие трудности пришлось преодолеть автору, чтобы отправиться развивать первый онкологический центр на Мадагаскаре. (2) Фрагмент из книги Джоэла Харрингтона “Праведный палач” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) о палачах-врачевателях. (3) Или рассказ о медицине древнего Междуречья. Биографии. Отрывок из новой книги Александра Кушнира “Майк Науменко. Бегство из зоопарка” – про знакомство с Наташей и первую славу. Или фрагмент из книги Бенджамина Мозера “Сьюзен Зонтаг. Женщина, которая изменила культуру XX века” (изд-во “Бомбора”) – о том, почему она так и не совершила каминг-аут.

Отрывок из новой книги Александра Кушнира “Майк Науменко. Бегство из зоопарка” – про знакомство с Наташей и первую славу. Или фрагмент из книги Бенджамина Мозера “Сьюзен Зонтаг. Женщина, которая изменила культуру XX века” (изд-во “Бомбора”) – о том, почему она так и не совершила каминг-аут. История. Рассказ о книге, которую вам точно захочется прочитать: в “Восточно-Западной улице” юриста Филиппа Сэндса (русский перевод вышел в изд-ве “Книжники”) речь идет о двух львовских юристах, живших на одной улице: один ввел в правовой оборот понятие преступления против человечности, другой – понятие геноцида. Но дело не только в этих понятиях – там целый историко-юридический детектив о Львове.

Искренне Ваши,

Семь Сорок