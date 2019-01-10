Пока нефритовый заяц спит

Доброе утро!

Сегодня на обратной стороне Луны должен проснуться китайский луноход “Нефритовый заяц-2”. Пока он спит, в новостях все по-старому:

Контракты на капремонт домов в Москве и вывоз мусора из города получает компания, связанная с вице-мэром Москвы; миллиардер Геннадий Тимченко купил винодельню рядом с “дворцом Путина” в Геленджике; системе “Платон” гарантированы госкомпенсации в случае протестов дальнобойщиков.

Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов.

В Беларуси вынесли очередной смертный приговор.

В Европе создается союз право-популистских партий.

Президенту США не удалось договориться с лидерами демократов в Конгрессе о возобновлении работы правительства.

Копейка рубль бережет

Из-за повышения НДС в России подорожали топливо, смартфоны, машины. О дальнейших перспективах роста цен рассказано тут. Откуда берутся деньги у тех, у кого они есть, можно понять из следующих сообщений:

По данным издания “Проект”, в прошлом году компания "Москапремонт", связанная с вице-мэром Москвы Петром Бирюковым, получила госконтракты на общую сумму в почти миллиард рублей и часть этих денег присвоила. Дочерняя компания “Москапремонта”, по данным того же издания, будет заниматься вывозом мусора из Москвы в Архангельскую область.

Оператор строящейся системы весогабаритного контроля "Платон" получит компенсацию от государства, если ее работе будут препятствовать акции протеста. Оператором является компания РТИТС, подконтрольная госкорпорации "Ростех" и бизнесменам Игорю Ротенбергу и Андрею Шипелову.

Как тратят деньги те, у кого они есть, понятно вот из этого, например:

Успешные предприниматели Геннадий Тимченко и Владимир Колбин приобрели винодельню рядом с так называемым "дворцом Путина" под Геленджиком. Раньше она принадлежала семье российского бизнес-омбудсмена Владимира Титова.

Пытки, суды и приговоры

Бывшего заключенного колонии №1 Ярославля Руслана Вахапова, жаловавшегося на перенесенные там пытки, обвиняют в нарушении правил административного надзора и могут посадить на 15 суток. Он считает это местью.

Бывшая заключенная мордовской колонии №2 Инга Кривицкая подала иск о защите чести и достоинства к главе движения "За права человека" Льву Пономареву и главе "Руси сидящей" Ольге Романовой. Она требует два миллиона рублей за рассказ правозащитников о пытках в колонии. По словам Романовой, в мордовской колонии Кривицкая "сотрудничала с администрацией, принимала участие в избиении других заключенных и отбирала посылки", а после выхода на свободу стала сотрудничать с прокремлевскими движениями.

В Калужской области полицейский получил три года за избиение задержанного.

ЕСПЧ присудил 7,5 тысяч евро задержанной на Болотной площади в 2012 году.

Исполнился год с момента ареста главы чеченского “Мемориала” Оюба Титиева. Суд над ним подходит к завершению. Вот основные вехи этого дела.

Сегодня в Париже должен начаться суд над акционистом Петром Павленским, которого обвиняют в умышленном поджоге Банка Франции в ходе акции “Освещение” в октябре 2017 года. Обвинение просит для него 10 лет тюрьмы. Сам Павленский думает, что останется на свободе.

В Беларуси вынесен очередной смертный приговор – за двойное убийство.

Преступный интернет

В день вступления в силу изменений в законе об экстремизме в России закрыли два уголовных дела за лайки и репосты в соцсетях.

Интервью российского сенатора Клишаса, в котором тот обосновывает свои законопроекты о создании автономного рунета и введении наказания за высказывание неуважения к власти в соцсетях, читайте тут. Краткое содержание здесь.

Минкомсвязи разработало поправки в правила хранения данных пользователей по "закону Яровой": системы хранения данных должны быть только российского производства. Ранее агентство Reuters утверждало, что их просто нет.

Один из участников хакерской группы “Шалтай-болтай” освободился по УДО. И сказал, что группа работала под руководством ФСБ.

Биться лбом о стену

Встреча президента США с лидерами демократов в Конгрессе ничем не закончилась: Трамп спросил, одобрят ли они строительство стены на границе с Мексикой, если он возобновит работу правительства. Они ответили, что нет, и Трамп вышел из комнаты. Сегодня он лично поедет на границу.

Суть спора и предыстория пограничного забора описаны тут, о последствиях приостановки работы правительства (которое через пару дней станет самым длительным в истории США) рассказано здесь. На сегодня намечены акции протеста правительственных работников, часть из которых отправлены в неоплачиваемый отпуск, а часть работают за бесплатно.

В отставку, по данным американских медиа, уходит заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, курирующий “российское расследование” спецпрокурора Мюллера. Он не готов работать с новым генпрокурором. Предыдущего, Джеффа Сешнса, уволил Трамп.

Прочее списком

2 ноября прошлого года в Сирии погиб российский военнослужащий. Минобороны РФ сообщать об этом не стало. Вот рассказ корреспондентов “Би-би-си”, побывавших на поминках по погибшему в Оренбургской области.

Бывший израильский министр, ранее отсидевший за попытку контрабанды наркотиков, получил 11 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Ирана.

Европейские правые создают альянс перед выборами в Европарламент. Инициатором выступает итальянский вице-премьер и лидер популистской партии "Лига" Маттео Сальвини.

Самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос разводится с женой после 25 лет брака.

В Москве умер последний председатель Верховного Совета СССР и член ГКЧП Анатолий Лукьянов. Ему было 88 лет.

Шесть ссылок

Распад и альцгеймер. Выдержки из книги интервью о распаде СССР, которые политолог Аркадий Дубнов взял у первых руководителей постсоветских республик. И отрывок из книги нейробиолога Джона Медины о болезни Альцгеймера.

Погибшее. “Парк Монрепо уже мертв” – хороший рассказ о неотвратимом уничтожении некогда прекрасного города Выборга. И новости с раскопок в давно уничтоженных Помпеях.

Яркие люди. Интервью популярного немецкого философа (или немецкого поп-философа) Петера Слотердайка. И полный каталог коллекции, собранной Николаем Гумилевым в ходе его поездок в Абиссинию (картинки со львами, детские погремушки, кинжалы).

Искренне Ваши,

Семь Сорок