Куда ж несешься ты? Дай ответ

Доброе утро!

45% опрошенных “Левада-центром” граждан России считают, что страна движется не туда. Это максимальный показатель за последние 12 лет. Куда Россия движется, примерно понятно из новостей:

Дочь арестованной активистки “Открытой России” умерла в реанимации.

Россия помогает Венесуэле распродавать золотые запасы. 15 тонн золота, по данным Reuters, покупают ОАЭ.

По данным “Би-би-си”, связанные с Пригожиным структуры запустили в ЦАР политическую радиостанцию под перевыборы действующего президента.

Путин, поздравляя патриарха Московского и всея Руси Кирилла с десятилетием интронизации, пообещал “сделать все” для защиты верующих в Украине.

Мать увидела дочь перед смертью

В реанимации умерла 17-летняя дочь ростовской активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко, которую обвиняют в участии в работе "нежелательной организации". Девочка была инвалидом I группы и жила в специализированном пансионате. Мать ездила к ней несколько раз в неделю с лекарствами, но после ареста уже не имела возможности этого делать. Анастасии Шевченко удалось увидеть умирающую дочь – на то, чтобы добиться разрешения от следователя ушло больше четырех часов. Как это происходило, рассказывает координатор правозащиты “Открытой России” Алексей Прянишников. Он подчеркивает, что преступление Шевченко, по версии обвинения, состоит в том, что она участвовала в семинарах организации, деятельность которой в России власти хотят прекратить.

В нескольких городах России собирают “марши материнского гнева”. Организаторы хотят напомнить, что каждое политическое дело оборачивается страданиями для членов семей преследуемых.

Россия и Африка

Исполнилось полгода со дня убийства российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике. В память о каждом из них на “Медузе” вышел отдельный материал: Джемаль, Расторгуев, Радченко.

Они прилетели в ЦАР, чтобы расследовать там деятельность россиян, которых называют то наемниками, то гражданскими специалистами, то военными инструкторами. Теперь журналистам “Би-би-си” удалось частично справиться с этой задачей: их анонимные собеседники, прошлым летом работавшие в ЦАР на структуры Пригожина, рассказали о золотодобыче, подготовке местных жандармов и запуске политической радиостанции под перевыборы президента, на которой пока гоняют советскую музыку, в том числе “Вставай страна огромная”. Прочитайте этот материал.

Журналисты Радио Свобода проследили по открытым источникам маршруты самолетов Минобороны России и выяснили, что они регулярно летают в Судан, Сирию, Ливию и ЦАР, а обслуживает эти рейсы кипрский офшор, связанный с ФСБ. Очень интересно.

Россия и Венесуэла

По данным Reuters, Венесуэла продаст 15 тонн золота Объединенным Арабским Эмиратам. “Новая газета” утверждает, что часть золотого запаса Венесуэлы, хранящаяся в Москве, уже доставлена грузовым самолетом авиакомпании “Ерофей” в Дубай. Таким образом, у президента Мадуро, легитимность которого не признают оппозиция внутри страны и многие зарубежные государства, появилось много денег.

При этом Европарламент признал законным временным президентом Венесуэлы главу Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, а советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал Мадуро воспользоваться предложенной Гуайдо амнистией и провести долгую оставшуюся жизнь на пляже где-нибудь подальше от Венесуэлы. И, кажется, даже понятно, на берегу какого моря должен, по мысли Болтона, находиться этот пляж.

Россия и Украина

По словам спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, Евросоюз и США обсуждают введение новых санкций в отношении России из-за захваченных в Черном море украинских моряков.

В Латвии на три месяца запрещена ретрансляции телеканала “Россия” – в связи с ненавистническими высказываниями в адрес Украины.

Прошло восемь месяцев с момента “убийства” в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, которое, как оказалось на следующий день, было инсценировкой украинских спецслужб. Настоящее Время поговорило по скайпу с предполагаемым заказчиком этого покушения Вячеславом Пивоварником. Он скрывается от следствия в Венгрии (так он говорит) и продолжает настаивать, что является агентом СБУ, а не “сотрудником фонда Путина”. СБУ, со своей стороны, объясняет, что Пивоварник врет. Очень занимательно, но ясности мало.

Зато Путин выражается ясно: Россия, сказал он, оставляет за собой право "делать всё для защиты прав человека", включая свободу вероисповедания в Украине. Что еще можно сделать, чтобы сделать “всё”, Путин не объяснил. Сказано это было в Кремле на торжественной церемонии в честь десятилетия интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Вот замечательный рассказ о главных вехах его патриаршества: часы Breguet, квартира в доме на набережной, яхты и близость к КГБ.

Арашуковы и другие предполагаемые преступники

У сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, арестованного по обвинению в убийствах и организации преступного сообщества, нашли вид на жительство в ОАЭ, золотые слитки, оружие и валюту. Его отец и двоюродный брат тоже арестованы. Вот тут изложена фабула обвинения – воровали, как выясняется, дагестанский газ.

В Дагестане прошли обыски на 960 газовых предприятиях. Предполагается, что жителям необоснованно начисляли долги за газ.

Заведено уголовное дело против антимусорного активиста в подмосковной Коломне, прошли обыски.

МВД подозревает около сорока врачей в Петербурге в перепродаже лекарств от рака.

Рабочего с Урала оштрафовали на 10 тысяч рублей за одиночный пикет на Красной площади. Он жаловался, что у него маленькая зарплата.

Олег Навальный не получит 50 тысяч рублей компенсации от колонии, где он сидел по делу “Ив Роше”: апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 10 млн евро гражданам Грузии, депортированным из России в 2006 году.

А виновных в новом всплеске массовых эвакуаций в Петербурге, Москве и других городах пока не нашли.

Из жизни очень богатых

Издание “База” утверждает, что у главы “Газпрома” Алексея Миллера квартира больше (1396 кв.м), чем у главы “Роснефти” Игоря Сечина (1229 кв.м). Правда, у Миллера она в Петербурге, а не в Москве. Но зато с видом на Неву.

Общий бюджет проекта “Дау”, по подсчетам “Би-би-си”, составил 70 млн долларов. Читайте рассказ об основном инвесторе этого проекта Сергее Адоньеве.

А о баснословных зарплатах врачей московской скорой помощи рассказано тут.

Шесть ссылок

Театральные разговоры. Поэт и филолог Михаил Мейлах рассказывает об опере Филиппа Эрсана Tristia, основанной на стихах французских заключенных и русских поэтов-узников ГУЛАГа. Или интервью с Ольгой Шиляевой, сочинившей феминистскую ораторию “Трагедия менструального цикла” (очень любопытно).

Разговоры с художниками. Максим Костенко, создающий на фрилансе персонажей для голливудских фильмов, рассказывает о своей работе. Интервью с украинским художником Мыколой Ридным о видеоарте, новой документальности и политическом искусстве.

История. Каким должен был быть “правильный советский еврей”? Евгений Казаков отвечает на этот вопрос, рассказывая о деятельности Антисионистского комитета советской общественности. История болезни игроков в американский футбол рассказана тут – для многих успехи оборачиваются хронической травматической энцефалопатией (раньше ее называли “деменцией боксеров”).

Искренне Ваши,

Семь Сорок