В коробке из-под обуви

Доброе утро!

Сегодня парламент Молдовы, как ожидается, введет режим чрезвычайного положения в энергетическом секторе: “Газпром” пригрозил отключить газ за долги, а в условиях ЧП нужную сумму можно будет просто взять из бюджета. Но мир сейчас волнует не газовое, а огнестрельное оружие Москвы:

В Киеве прошли переговоры госсекретаря США с президентом Украины и главой МИД; Зеленский призвал граждан Украины не паниковать из-за российской угрозы.

Российские военные прибыли в Беларусь (якобы для учений) и разместились у границы с Украиной.

Жена губернатора Кузбасса Цивилева оказалась двоюродной племянницей Путина. Ее угольная компания получила 11 млрд рублей помощи от государства.

Парламент Казахстана отменил норму о пожизненном председательстве Назарбаева в Совете безопасности.

“Без паники”

В Киеве состоялись переговоры между главой украинского МИД Дмитрием Кулебой и госсекретарем США Энтони Блинкеном. На совместной пресс-конференции Блинкен еще раз заверил украинцев в американской поддержке и пообещал России санкции в случае агрессии. Из Киева госсекретарь переместился в Берлин, где сегодня пройдут четырехсторонние переговоры с участием США, Великобритании, Франции и Германии. В пятницу госсекретарь США встречается с Лавровым в Женеве. Комментируя переговоры в Киеве, украинский политолог Константин Батозский отметил небывалую консолидацию Запада по украинскому вопросу, но посетовал на отсутствие конкретики в обещаниях поддержки.

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции по итогам первого года президентства сказал, что Путин, по его мнению, скорее всего решится на какую-то военную операцию в Украине и сможет одержать победу, но в этом случае столкнется с невиданными ранее санкциями со стороны Запада. По мнению Байдена, Украина в ближайшее время не сможет стать членом НАТО – но не потому, что этого не хочет Путин, а потому что она не удовлетворяет условиям членства.

Российские войска прибывают в Беларусь – якобы для проведения совместных учений, но тревогу вызывает то, что размещаются они близ украинской границы. Комментируя эти маневры, военный обозреватель “Новой газеты” Валерий Ширяев называет их формой давления на Запад и не допускает мысли о военном вторжении России на территорию Украины, а белорусский политолог Илья Ильяш мысль о возможности войны, наоборот, допускает, но подчеркивает, что если в ней будет так или иначе участвовать Беларусь, то это будет ее концом как независимого государства. Родственникам российских военных, уехавших на учения, мысль о реальных боевых действиях тоже не кажется фантастикой – вот что они пишут.

На этом фоне президент Украины призвал граждан не поддаваться панике в связи с якобы грядущей войной, потому что война, по его словам, идет уже восьмой год. Российские коммунисты тоже об этом помнят – они внесли в Госдуму проект обращения к Путину с требованием признать независимость так называемых “ДНР” и “ЛНР” – псевдогосударственных образований на востоке Украины, существование которых поддерживается Россией.

Тем временем в России

Издание “Агентство” выяснило, что жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева – двоюродная племянница Путина. За время президентства своего дядюшки она из простого врача-психиатра превратилась во владелицу крупной угольной компании (подарок был сделан через друга Путина Геннадия Тимченко), которая получила больше 11 млрд рублей помощи от государства. Ну и муж стал губернатором угольного региона. Вот беседа с автором расследования Михаилом Рубиным – он называет подобные раздачи активов феодальными практиками.

Задержаны замминстра транспорта Владимир Токарев (крупное мошенничество, якобы совершенное пять лет назад) и главврач “Матросской тишины” Александр Кравченко (взятки за ложные медицинские заключения, позволяющие заключенным избежать содержания в СИЗО – правозащитники называют Кравченко одним из лучших врачей в системе ФСИН, он вины не признает).

Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с требованием признать террористическим движение “Колумбайн”. Рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме, потому что в нем якобы есть какая-то гостайна. Что такое движение “Колумбайн”, никому не известно.

В Петербурге идет суд над бывшим депутатом Заксобрания города Максимом Резником – его обвиняют в хранении марихуаны, найденной при обыске у его родственника. Родственник в суде назвал сфабрикованными свои показания против Резника. Арест не позволил бывшему депутату участвовать в сентябрьских выборах.

Бывший депутат Госдумы и оппозиционный политик Дмитрий Гудков сообщил о новом обыске в офисе семьи по делу о неуплате аренды. После возбуждения этого уголовного дела он уехал из России.

В Томской области последователя Свидетелей Иеговы приговорили к трем годам колонии.

Twitter оштрафован еще на 10 млн рублей за отказ удалить посты о ФБК, Навальном и стрельбе в Перми.

Организатор вечеринки Ромы Желудя в Ростове-на-Дону, жестко прекращенной силовиками в конце декабря, уехал из России, отсидев 11 суток и получив предупреждение о том, что ФСБ собирается подкинуть ему наркотики. Здесь он рассказывает о гомофобной подоплеке этого дела.

В 13-ю годовщину убийства в Москве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой около двухсот человек пришли возложить цветы к месту их гибели. Полиция не вмешивалась. Традиционный марш памяти московская мэрия отказывается согласовать второй год подряд.

В Казахстане

Из Казахстана вылетели последние четыре самолета с российскими военными, которые находились там в рамках миссии ОДКБ. Так, по крайней мере, сообщает ТАСС.

Парламент Казахстана одобрил отмену пожизненного председательства Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности, а компанию, связанную с его младшей дочерью лишили права на утилизационный сбор – ее активы переданы в собственность государства. Но первый президент в накладе не остался: по данным расследования OCCRP, он управляет активами на восемь миллиардов долларов через созданные им благотворительные фонды с непрозрачной отчетностью.

Казахское общество анализирует ход протестов, пытаясь понять, в какой момент началось насилие: очевидцы рассказывают, что на площадь, где собирались активисты, просто приехали военные и начали стрелять. Подвергнуться обстрелу можно было и сидя дома: в горадминистрации признают, что от стрельбы пострадали 37 квартир – вот соответствующие истории.

Вокруг света

Американский журнал Time вышел с фотографией Навального на обложке. Внутри – интервью, которое он письменно дал из колонии (полный русский текст). Навальный рассказывает, что окна в его бараке заклеены бумагой, и у него складывается ощущение, что он живет в коробке из-под обуви. Комментируя переговоры между Россией и Западом по поводу Украины, Навальный пишет, что они напоминают ему “рассказ О. Генри, в котором ушлый мошенник (Путин) обманывает деревенского простофилю, считающего себя очень умным (Госдеп США)”.

Власти Беларуси в связи с протестами после президентских выборов 2020 года преследуют по меньшей мере 11 россиян, семеро из них уже приговорены к срокам от одного до 16 лет и отбывают наказание.

Администрация Лукашенко обсуждает возможность лишения гражданства "экстремистов и беглых лиц, причиняющих вред белорусскому государству" (имеются в виду, очевидно, политэмигранты). Внутри страны репрессии продолжаются: два года колонии за участие в митинге получил спортивный журналист Александр Ивулин – его обвинили в организации этого митинга. Рассказ о гомельской колонии, в которую этапирована лидер протестов Мария Колесникова, читайте здесь.

Бывший прокурор аннексированного Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская, назначенная три месяца назад послом России в островном африканском государстве Кабо-Верде, отказалась от поста и в Африку не поедет. Украина требовала ее выдачи по делу о госизмене.

Суд в Киеве не стал арестовывать бывшего президента Петра Порошенко – он отпущен под обязательство о явке, загранпаспорт у него забрали. Здесь это решение комментирует украинский политолог Олег Саакян – по его словам, тяжба сводится к тому, что "пятый президент доказывает, что он все еще президент, а шестой – что он уже президент". Саакян отмечает негативные последствия этого процесса для украинского общества на фоне российской угрозы.

В Португалии начали второе расследование законности предоставления гражданства Роману Абрамовичу.

Хроники пандемии

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в России вырос до 33 899 (из них почти 9 тысяч в Москве), по всей стране зарегистрировано 698 смертей за сутки.

В европейских странах заболеваемость продолжает бить рекорды и, похоже, подходит к пикам. В Великобритании, по оценкам экспертов, пик пройден – с 26 января в Англии отменяют почти все ограничения, включая ношения масок (они превращаются в простые рекомендации). В Чехии умерла знаменитая фолк-певица Гана Горка: она отказалась делать прививку и хотела переболеть, чтобы получить возможность посещать общественные места.

Ученый разбор доминирующего сейчас в мире штамма омикрон читайте тут: омикрон особенно неприятен тем, что заражает в том числе и привитых.

Шесть ссылок

Окололитературное. История спора об авторстве книг “Марксизм и философия языка” и “Формальный метод в литературоведении”, которые часто приписывают Михаилу Бахтину. Или письмо Геннадия Шмакова Константину Азадовскому 1964 года об обстановке в городе после суда над Бродским – с предисловием и комментариями Азадовского.

История спора об авторстве книг “Марксизм и философия языка” и “Формальный метод в литературоведении”, которые часто приписывают Михаилу Бахтину. Или письмо Геннадия Шмакова Константину Азадовскому 1964 года об обстановке в городе после суда над Бродским – с предисловием и комментариями Азадовского. Художники. Мультипликатор Юрий Норштейн отвечает на вопросы о книгах и фильмах; художник Петр Быстров вспоминает о своем ученичестве у Авдея Тер-Оганяна и совместной акции по взрыву говна.

Мультипликатор Юрий Норштейн отвечает на вопросы о книгах и фильмах; художник Петр Быстров вспоминает о своем ученичестве у Авдея Тер-Оганяна и совместной акции по взрыву говна. Новейшая история. Отрывок из книги Оскара Санчеса-Сибони “Красная глобализация. Политическая экономия холодной войны от Сталина до Хрущева” (изд-во Academic Studies Press) – о налаживании торговых связей между Кремлем и японскими бизнесменами в 1950-е годы. Или рассказ Андрея Захарова – депутата Верховного совета и одного из немногих демократов, выступивших против Ельцина, – о политическом кризисе 1993 года в России (из книги “Она развалилась. Повседневная история СССР и России в 1985–1999 гг”, изд-во университета Дмитрия Пожарского).

Искренне Ваши,

Семь Сорок