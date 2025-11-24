"Система защиты духовно‑нравственных основ". Как Кремль переписывает русский язык

В России появился новый Толковый словарь государственного русского языка. Он обязателен к использованию в официальном обороте, на него должны ориентироваться в школах и при изготовлении экспертиз. В создании словаря участвовала РПЦ, а определения многих слов переписали в угоду политической конъюнктуре. Barents Observer изучил словарь и узнал, что жизнь начинается с момента зачатия, у телевидения есть государствообразующая роль, а Конституция перестала быть основным законом страны.

Текст: Barents Observer

"Наиболее эффективная форма правления в тяжелые для страны времена, так как не уничтожает враждебные силы, допускает ограниченное существование иных, кроме традиционных, систем ценностей". Такое определение слова "авторитаризм" найдет в Толковом словаре государственного языка России школьник, которому, например, зададут написать реферат о типах политических режимов. А поискав слово "демократия", тот же школьник выяснит, что в странах Запада это форма правления, при которой "государственные институты действуют в интересах наиболее влиятельных лиц".

Толковый словарь государственного языка появился в 2025 году. Его создатели не скрывают, что цель книги – продвижение и закрепление государственной идеологии. А люди, которые его делали, участвовали в переписывании Конституции и поддерживали Владимира Путина на последних президентских выборах.

"Главный выпускник"

Новый словарь подготовлен Санкт-Петербургским госуниверситетом. Особый статус этого издания утвержден на государственном уровне. В апреле 2025 года правительство России выпустило постановление, в котором обновило перечень нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка. Туда вошел и Толковый словарь государственного языка. Проще говоря, если сегодня кто-то захочет узнать официальное толкование какого-либо слова в русском языке, ему следует обращаться именно к этому изданию.

Разработчики нового словаря декларируют, что он нацелен на продвижение так называемых духовно-нравственных ценностей: об этом, в частности, говорится во вступлении к книге. Там же сказано, что некоторые словарные дефиниции согласовывались с правовым управлением Русской православной церкви, а их подготовка велась под контролем Минюста.

Особое внимание составители словаря уделили путинскому указу о "традиционных российских духовно-нравственных ценностях", принятому в ноябре 2022 года.

"Связь между словарем и указом президента России (напомним, главного выпускника Санкт‑Петербургского университета!) носит системный характер: словарь становится практическим инструментом реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно‑нравственных ценностей. С его помощью мы передаем будущим поколениям наши ценности и традиции и создаем надежную систему защиты духовно‑нравственных основ", – рассказывал руководитель проекта, ректор СПбГУ Николай Кропачев.

Как именно меняют значения слов в русском языке

Электронные версии новой книги уже опубликованы на сайте СПбГУ и на портале "Грамота" – правда, на момент написания текста эти версии немного различались. А на сайте СПбГУ можно заказать и бумажную версию словаря, она стоит 2600 рублей.

В основу нового издания лег Большой толковый словарь под редакцией Сергея Кузнецова, который работал и над новой книгой. Многие словарные статьи полностью скопированы – но только не те, куда составители книги решили внедрить идеологический месседж.

Например, гуманизм, согласно БТС, – это "мировоззрение, основанное на заботе о благе человека". Однако в словаре государственного языка определение выглядит следующим образом: "традиционная российская духовно-нравственная ценность: мировоззрение, основанное на принципах ценности человеческой личности, её достоинстве, уважении к окружающим, заботе об их благополучии, праве на свободу, равенство, счастье".

Составители просто приписали слову новое значение. Та же участь постигла "милосердие", "достоинство", "коллективизм" и некоторые другие слова, упомянутые в указе о традиционных ценностях.

В описании к слову "жизнь" авторы книги пошли еще дальше – не только указали, что это "традиционная российская духовно-нравственная ценность", но и уточнили, что жизнь человека начинается с момента его зачатия. Это один из тезисов, на который опираются противники абортов.

Кое-где авторы не стали переписывать значения слов, а ввели требуемые нарративы через примеры. Так, в статье к слову "приоритет" дается пример "приоритет духовного над материальным" – и пояснение: "традиционная российская духовно-нравственная ценность: признание того, что истинное счастье и удовлетворение приходят не от материального богатства, а от глубоких отношений между людьми, основанных на признании первоочередной значимости духовных ценностей, таких как вера в Бога, любовь, сострадание, честность и стремление к развитию своих лучших внутренних качеств".

Само словосочетание "приоритет духовного над материальным" перекочевало в словарь прямиком из указа Владимира Путина.

Появились и новые статьи, которых не было в предыдущей версии нормативного словаря. К примеру, в БТС нет дефиниции к слову "гражданственность". Но такое слово имеется в путинском указе – и для него добавили отдельное определение.

Barents Observer нашел 23 словарных определения, в которые включили упоминание традиционных ценностей.

Для продвижения идеологических установок в новом словаре часто используют контекстные примеры. Если "пропагандист", то "западный" или "антироссийский". А в дефиниции к слову "государствообразующий" можно узнать о государствообразующей роли религии и телевидения, а также о языке государствообразующего народа.

Barents Observer обратил внимание, что в БТС слова "государствообразующий" тоже не было. Зато оно имеется в переписанной российской Конституции – в статье 68, где как раз говорится о языке государствообразующего народа.

Значение слова "конституция" и само подверглось изменению. Согласно новому словарю, "конституция" больше не основной закон государства (как это было раньше), а всего лишь "нормативный акт, юридически учреждающий государство, определяющий взаимные права и обязанности его и людей, находящихся в его юрисдикции, а также внутреннее устройство".

Часть словаря отведена под политинформацию. Из статьи к слову "гегемон" читатель узнает, что "США как мировой гегемон позволяет себе не придерживаться правил, чтобы всегда выигрывать". А в описании слова "колониализм" авторы рассказывают про культурный колониализм – "политику стран Запада, направленную на внедрение своей идеологии… народам других стран с целью подавления их национальной идентичности и закрепления их подчинённого положения на мировом рынке".

Как составители продвигают политическую повестку

Слово "стигматизация" и в БТС, и в новом толковом словаре имеет одинаковое значение. Но примеры употребления – совершенно разные. Если БТС приводит в качестве иллюстрации "стигматизацию гомосексуалистов" и "стигматизацию проституток", то в новом словаре ни тех, ни других нет, зато говорится о неких "национальных группах, стигматизированных западной культурой".

В определении слова "брак" приводится пример "однополый брак" и расшифровка понятия: "осуждаемый Русской православной церковью и не поддерживаемый Российским государством интимный гомосексуальный союз мужчины с мужчиной, женщины с женщиной".

Статья "цивилизационный" иллюстрируется словосочетанием "сохранение традиционных ценностей и цивилизационного кода народов России". В описании к слову "ненавистничество" приводятся примеры "ненавистничество к людям" и "ненавистничество к институту семьи".

В определении к слову "героиня" рассказывается о звании "мать-героиня", которое присваивается гражданкам России, родившим и воспитавшим десять и более детей. В предыдущей версии толкового словаря "героиня" отдельной дефиниции не удостоилась.

К слову "лимитроф" (это "государственное образование, возникшее между двумя державами, которые не смогли договориться о границах" – БТС) дается следующее описание: "В Европе 21 века: о государстве, используемом в качестве буфера между Западной Европой и Россией, которое в политическом, экономическом и культурном отношении не способно быть самостоятельным". Тезис о "несамостоятельности" Украины продвигался Кремлем незадолго до полномасштабного вторжения, а сейчас тот же нарратив звучит в адрес балтийских стран.

Небольшая, однако очень важная словарная статья посвящена нецензурной лексике. Составители привели перечень корней, образованные от которых слова запрещены к использованию в государственном языке. Туда вошли не только пять всем известных матерных корней, но также "-шлюх-", "-жоп-", "-муд-" и еще несколько корней, образованные от которых слова ранее считались грубыми, но все же не нецензурными.

Причина вопросов и недоумений

Лингвист Хельсинкского университета Михаил Копотев обнаружил в словаре государственного языка сотни лексем, которых не было в БТС. Среди них множество примеров узкоспециальной правовой лексики, а также слова, отражающие политическую повестку. В частности, в словаре русского языка есть теперь слово "иноагент" – лицо, ведущее политическую деятельность в интересах иностранного государства и получающее от него финансирование.

При этом Михаил Копотев установил, что версии словаря государственного языка, находящиеся в открытом доступе, в несколько раз меньше БТС, который насчитывает около 130 тысяч определений. В новый словарь не вошли десятки тысяч лексем. Там не найти описаний к словам "гулаг", "особист" или "сталинизм", но нет также и "веры", "надежды", "добра", "правды".

Копотев полагает, что это свидетельствует о неготовности словаря. То же самое говорит один из создателей этого словаря, редактор БТС, профессор кафедры русского языка СПбГУ Сергей Кузнецов, ответивший на некоторые вопросы Barents Observer.

"Причина ваших вопросов и недоумений кроется в неполноте опубликованной части словаря, словник которой формировался на основе частотной выборки из юридических текстов. Уже подготовлен Толковый словарь государственного языка на 120 тысяч слов, в котором, разумеется, есть все те слова, отсутствие которых в тестовом словарном фрагменте вас так взволновало. По сравнению с БТС в этом словаре не будет слов и выражений, находящихся за пределами русского литературного языка (бранных, грубых, разговорно-сниженных и тому подобное)", – сообщил Кузнецов Barents Observer.

Он не стал отвечать на вопросы о содержании самих словарных статей (почему "милосердие" стало традиционной российской ценностью?), об участии РПЦ в создании книги и о том, допустимо ли при работе над словарем ориентироваться на политическую конъюнктуру. Также Кузнецов не сообщил, сколько денег было потрачено на проект. Однако он подробно описал, для чего новый словарь нужен.

"Это… первый официальный языковой справочник, на который можно будет ссылаться при разборе результатов ОГЭ и ЕГЭ, использовать в лингвистических судебных экспертизах, на него можно будет опираться при составлении двуязычных словарей, использовать в учебном процессе и т.п.", – рассказал Сергей Кузнецов.

"Еще одна плохая новость"

"Я не знаю, насколько сильно будут внедрять новый словарь в учебный процесс, но это в любом случае очень серьезно; это своего рода перестройка мышления детей. Никогда в истории идеологическая обработка не была такой масштабной; в общем, еще одна плохая новость", – полагает историк, педагог, популяризатор исторических знаний Михаил Копица. Он покинул Россию вскоре после начала полномасштабного вторжения, а до этого работал в школе учителем истории и обществознания.

"В учебниках истории и обществознания есть специальные разделы – словарь используемых понятий. И если новый толковый словарь станет базовым, то его содержание повлияет и на эти разделы, повлияет на формулировки политических и социально-экономических терминов. Это похоже на грибные споры, которые распространяются повсюду и поражают всё. Это будет иметь долгосрочный эффект," – говорит Михаил Копица.

Использовать словарь как средство производства государственной идеологии – давняя традиция, поясняет лингвист Михаил Копотев.

"Уже первый советский толковый словарь Д.Н. Ушакова создавался с целью воспитания советского человека. Для слова "правый" он предлагал, например, такое значение: "Реакционный, консервативный, враждебный передовым течениям в политической и общественной жизни". Спустя сто лет это определение перешло в новый словарь государственного языка почти без изменений.

Этот пример хорошо показывает, что словарь удивительно небрежно составлен. Подавляющее большинство определений просто скопировано из Большого толкового словаря (Сергей Кузнецов входит в обе редколлегии), при этом буквально тысячи слов пропущены. Если бы речь шла о настоящей лексикографической работе, такой словарь не мог бы быть опубликован. Работа над словарем еще не закончена, но уже понятно, что создается "правильный" словарь", – говорит Копотев.

"Во-первых, в словарь добавлены слова и значения, обозначающие "духовно-нравственные ценности", и это ожидаемая духоподъемная смесь имперского и советского, – продолжает эксперт. – Во-вторых, словарь дополнен в основном юридической терминологией. Это отражает лексикографический непрофессионализм составителей и выявляет настоящую цель проекта: превращение языковой нормы в юридическую.

Это хорошо видно в том, как словарь разграничивает сферы употребления слов, расставляя пометы типа "только СМИ, реклама и худож. лит-ра". В этих, как будто чисто технических, пометах кроется главная опасность словаря. Напомню, что это один из четырех словарей, утвержденных законом № 53-ФЗ, оперативно обновленным в апреле 2025 года.

"Фактически создается механизм тотального языкового контроля: словарь предписывает употреблять слова в утвержденных значениях «во всех сферах обязательного использования государственного языка». Он нормативен в юридическом смысле слова", – подчеркнул Копотев.

"Естественно, эта задача утопична. Но могу предположить, что главная цель в другом: входящий в Совет по русскому языку при правительстве РФ Николай Кропачев и его команда получат возможность проводить языковую экспертизу, а в перспективе – проверять документы, да и самих чиновников на знание "государственного языка". Это открывает безграничные возможности. Предположу, что вскоре мы увидим то, что сам словарь определяет как "преступное использование должностными лицами доверенных им прав и властных полномочий в целях личного обогащения".

– Это словарь какого-то нового небывалого типа, – полагает лингвист из университета Йоэнсуу Григорий Гурин. – Он совершенно не призван отражать современное реальное словоупотребление во всем его многообразии и фиксировать естественную сложившуюся норму русского языка. Это не словарь литературного языка: в нем напрочь отсутствуют, например, разговорные слова и значения, даже пометы "разг." нет, не говоря уже о просторечии и прочем. Это, кстати, резко ограничивает его пригодность для целей экспертизы, так как в нем отсутствуют целые пласты лексики и лексических значений.

У этого словаря задача служить инструментом истолкования речевой продукции органов власти, что он, в общем, честно декларирует. Авторы явно исходят из прескриптивного понимания нормы, нормы как предписания ("как надо"), а не нормы как отражения словоупотребления ("как говорят"), считает Григоргий Горин.

Доверенное лицо на страже духовности

Научными редакторами Толкового словаря государственного языка стали три человека – все из СПбГУ. Кроме Сергея Кузнецова, это ректор вуза Николай Кропачев и декан юридического факультета Сергей Белов.

Кузнецов и Кропачев в марте 2022 года подписали обращение в поддержку нападения на Украину. Ректор СПбГУ находится под персональными санкциями Украины, а ФБК внес его имя в список коррупционеров и разжигателей войны. На выборах 2024 года Николай Кропачев был одним из доверенных лиц Владимира Путина. Несмотря на свою якобы приверженность "традиционным духовно-нравственным ценностям", ректор СПбГУ, по утверждениям его бывшей жены Натальи Шатихиной, долгие годы практиковал домашнее насилие.

Другой автор нового словаря, декан юрфака Сергей Белов, возглавляет также НИИ проблем государственного языка, созданный в СПбГУ в 2016 году. Белов участвовал в работе над "поправками" к российской Конституции и поддержал введение в главный закон страны формулировки "язык государствообразующего народа".

Николай Кропачев и Сергей Белов не ответили на вопросы Barents Observer.