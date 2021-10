Созвездие Монреаля. Артемий Троицкий в северных широтах

Хедлайнеры двести седьмого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – исполнители, сотрудничающие с канадской независимой студией звукозаписи "Созвездие". В её релизах рок-критик Артемий Троицкий обнаружил много интересного сочного звука разных творческих устремлений, и вот вам сентиментальная прогулка.

Продолжая нашу обзорную экскурсию по мировым независимым фирмам грамзаписи, мы завернули на дальний северо-запад, в канадскую провинцию Квебек. Здесь, в славном городе Монреале, базируется самый известный из канадских, да и один из авторитетнейших во всей Америке "инди-лейблов", Constellation ("Созвездие"). Большинству меломанов эта компания известна благодаря одной-единственной группе с головоломным названием Godspeed You! Black Emperor (именно так, с восклицательным знаком – ! – в середине) Однако только этими музыкантами деятельность студии звукозаписи отнюдь не ограничивается, в чём мы сегодня и убедимся. Как уже бывало, в целях объективности и беспристрастности я просто-напросто взял пять идущих подряд по каталогу релизов Constellation 2020-2021 годов и представлю их вашему вниманию. Но сначала несколько слов об истории и происхождении лейбла.



"Созвездие" основали в 1997 году Дон Уилки и Иэн Илавски. Одним из первых релизов стал дебютный альбом оркестра музыкальных (и политических, кстати, тоже) радикалов Godspeed You! Black Emperor, произведший сенсацию в мире рок-авангарда. За ним последовали релизы инструментальных групп Fly Pan Am и Do Make Say Think вкупе с GY!BE сделавшие лейбл главным мировым бастионом музыки в стиле пост-рок. В дальнейшем жанровые рамки "Созвездия" раздвинулись до, я бы сказал, экспериментальной музыки в самом широком смысле – академической и роковой, электронной и акустической, неоклассической и минималистической, вокальной и инструментальной. Лейбл поддерживается правительственными грантами, и это объясняет то, что львиная доля его артистов – местные ребята, канадцы. Наконец, стоит отметить повышенное внимание "Созвездия" к дизайну и упаковке альбомов: непременный толстый картон, специальные внутренние пакетики, живописные обложки.



Начинаем с релиза номер CST 149: Ребекка Фун, альбом Waxing Moon. Ребекка – классическая виолончелистка и композитор из Монреаля, погрязшая в пост-роке. Она дебютировала в группе A Silver Mount Zion - побочном проекте участников GY!BE, затем собрала собственную группу Esmerine, с которой выпустила четыре альбома на Constellation, и участвовала в массе прочих музыкальных начинаний. "Прибывающая Луна" – её первый номинально сольный альбом. Вокальный, лиричный и по меркам интеллектуального лейбла почти "попсовый".

Rebecca Foon с композицией Pour

CST 150: Joyfultalk, альбом A Separation оf Being. Третий, и первый на "Созвездии", альбом электронщика Джея Крокера из дальневосточной канадской провинции Новая Шотландия. Пластинка сугубо не для радио: композиции очень длинные (их всего три штуки на диске) и монотонные; похоже на то, как если бы Терри Райли исполнял хэппи-техно.

Joyfultalk с инструменталом "Увлажнилось, затем просохло"

Т.Гриффин (полного имени нет даже в "Википедии", я честно искал) – один из немногих неместных авторов "Созвездия". Он живёт в Бруклине и написал музыку к более чем 70 фильмам, преимущественно документальным. "Предложение" – саундтрек к одноименной картине режиссёра Джилл Магид. Драматичная электронная киномузыка, скорее настроенческая, нежели мелодичная. Предполагаю, что на этом монреальский лейбл свою "киношную" серию не закончит.



Marcus Floats – полупсевдоним квебекского композитора Маркуса Лейка. "Третий альбом" – его дебют на "Созвездии". Вновь электроника, но не минималистического свойства, а скорее, напоминающая kosmische muzik немцев-семидесятников Клауса Шульце и Tangerin Dream. Пьесы длинные, но с интересным развитием.

Markus Floats с композицией "Вперёд"



Наконец, релиз CST 153. Не сомневаюсь, что на необъятном музыкальном рынке подобных пластинок довольно много, но я лично с такой продукцией раньше не сталкивался. Монреальский продюсер и композитор T.Gowdy (опять эта загадочная Т с точкой!) создаёт музыку для оздоровительных процедур. Альбом называется "Терапия с цветом" и, как заявлено в пресс-релизе, предназначен он для использования на сеансах гипноза. Проверять гипнотический эффект на себе я не стал, побоялся, и вам предлагаю композицию Up CTRL. Надеюсь, в транс вы погрузиться не успеете, а если успеете, то с целебными последствиями.



Любопытная получилась тропинка: от революционного пост-рока к терапевтическому самогипнозу…

Плейлист 207-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Throwing Muses (USA). Dark Blue, LP Sun Racket

2. Harry Stafford (UK). Man In A Bar, LP Gothic Urban Blues

3. Stinka (Czech Republic). Mozog, LP Nevinatko

4. Chouk Bwa & The Angstromers (Haiti/Belgium). Odjay – Nati Kongo, LP Vodou ale

5. Rebecca Foon (Canada). Pour, LP Waxing Moon

6. Joyfultalk (Canada). Liquified Then Evaporated, LP A Separation оf Being

7. T.Griffin (USA). Poised, LP The Proposal

8. Markus Floats (Canada). Forward, LP Third Album

9. T.Gowdy (Canada). Up CTRL, LP Therapy With Colour

10. DJ Dolores (Brazil). Rua, LP Recife 19

11. Sofia Bolt (USA/France). Get Out оf My Head, LP Waves

12. Rustin Man (UK). Vanishing Heart, LP Drift Code

13. Rustin Man (UK). Kinky Living, LP Clockdust

14. Sunflowers (Portugal). Defective Machine, LP Endless Voyage

​Подписывайтесь на подкаст "Музыка на Свободе" на сайте Радио Свобода



Слушайте наc на APPLE PODCASTS – GOOGLE PODCAST – YANDEX MUSIC