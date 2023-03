"Свободе" – 70. История продолжается. Год 2021

Как обойти блокировку? читать >

Иван Толстой: 20 лет назад мы приготовили для наших слушателей юбилейный цикл Полвека в эфире. 50 программ по одной на каждый год существования нашей станции. Прошло десятилетие, и зазвучала новая десятка передач – 60 лет в эфире. 1 марта 2023 года Свободе - 70.

Приглашаем на наш новый цикл.

2021 год Британия полностью вышла из Европейского Союза,

Протесты в российских городах в поддержку Алексея Навального.

Ожесточенные бои на территории Украины,

Вооруженные силы Мьянмы объявили в стране чрезвычайное положение, задержаны президент страны и лидер правящей Национальной лиги за демократию нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи. В мае в Мьянме началась гражданская война,

Количество умерших в мире от коронавируса превысило 5 миллионов человек,

Отставка Ангелы Меркель с поста канцлера Германии, новым канцлером назначен Олаф Шольц,

Банкротство авиакомпании Алиталия,

Скончался принц Филипп, супруг королевы Елизаветы Второй.

Одним из наиболее громких событий начала года было драматическое возвращение в Москву Алексея Навального. Возвращение, которое по-разному оценивалось наблюдателями: кто-то говорил о самоубийственности подобного шага, кто-то – о единственно возможном для действующего политика поступке. Кто-то – о человеческом бесстрашии и героизме.

По первоначальному сценарию рейс компании «Победа» из Берлина 17 января должен был приземлиться во Внуково, где Навального ждали сотни людей и корреспонденты всех мыслимых изданий. Вот фрагмент видео- и радиоэфира «Свободы». Короткие интервью в толпе встречающих:

- Добрый день! Радио Свобода, мы в прямом эфире. Скажите, пожалуйста. Вы сегодня в аэропорту, почему важно было здесь оказаться?

- Вы знаете, если Навальный вернулся, то мы его должны встретить. Потому что для нас это теперь символ свободы России.

- Почему такие громкие слова по поводу него?

Может, и 25 тысяч человек историю перекроят

- Потому что я участник обороны Белого дома, была там среди 25 тысяч участников. Вы знаете, нам все говорили, что вы оттуда не уйдете, но мы пришли и остались. Я считаю, что здесь мы тоже должны прийти и остаться. А там посмотрим, может, и 25 тысяч человек историю перекроят.

- У вас есть чувство, что повышенное внимание со стороны правоохранительных органов к собравшимся здесь?

- Конечно, такое впечатление, что власть боится, и она отгородилась от народа "космонавтами". Они боятся, и боятся Навального, похоже, страшнее всех.

- Есть ли у вас мысли, чем закончится история дальше? Он сядет в Москве, что будет дальше?

- Мне кажется, его все-таки сейчас повяжут. Такое впечатление сложилось, что ему не дадут выйти к людям. Встреча Навального и россиян – это будет какая-то уже другая история. Эта история, похоже, будет уже без Путина.

Иван Толстой: В числе встречавших Навального во "Внуково" был и кинорежиссер-документалист Виталий Манский:

Виталий Манский: Я пришел посмотреть в глаза людям, и которые пришли встретить Навального, и те, кому безразлично, что сегодня происходит не только во "Внуково", не только в Москве, но и в России. Мне кажется, это достаточно символический день для истории должен быть. Мне кажется, это очень хороший день для того, чтобы он стал символическим для какого-то перелома развития истории. А так как я документалист, я должен, конечно, присутствовать при таких моментах. Но людей мало – это меня смущает. Кто-то говорит, что и не должно быть много, и вообще нужно держать эту энергию для каких-то других более важных моментов. Мне кажется, если не собирается сто тысяч в какие-то ключевые моменты, и миллион никогда не соберется. Такое у меня грустное ощущение в общем.

- Может быть мороз?

Виталий Манский: Да, конечно, холодновато делать революцию, лучше бы летом в шортиках на пляже с теннисной ракеткой. Но революции не там делаются, во всяком случае русские революции не там делаются. С другой стороны и сказать, что людей нет совсем, тоже нельзя. Поэтому Россия опять между: между молотом и наковальней, между будущим и прошлым. В том настоящем, в котором получает по башке, никуда не движется.

- Вот этот финт ушами со сменой аэропорта буквально в последний момент после того, как самолет час прокружил.

Виталий Манский: Но это вообще все ерунда, эти смены аэропортов, аресты. Власть мечется, власть чувствует себя неуютно, она понимает, что все видят ее проворовавшееся нутро, поэтому она как-то суетится. Это все суета. И чем больше она будет суетиться, тем скорее она гикнется, чего я ей искренне желаю.

- У вас есть мысли, почему такое повышенное внимание было со стороны сотрудников правоохранительных органов, несмотря на то, что это рядовая встреча политика, возвращающегося в Москву?

Это не рядовая встреча политика – это возвращение человека, которого это государство пыталось убить

Виталий Манский: Нет, это не рядовая встреча политика – это возвращение человека, которого это государство пыталось убить. Он доказал преступность этого государства. И он возвращается на родину, тем самым подчеркивая, что он не боится этого государства, тем самым подчеркивая, что он сильнее этого государства. И это, конечно, не может быть рядовой встречей, тут не нужно строить иллюзий – это действительно такое, очевидно, переворотное событие.

Иван Толстой: Тем временем, самолет изменил свой маршрут и пошел на посадку не во "Внуково", а в "Шереметьево". Корреспонденты с телефонами и видеокамерами беспрерывно сопровождали политика и его жену Юлию, не оставляя их весь полет ни на миг. Вместе с другими на том же рейсе был и ведущий программы «Время Свободы» Андрей Шароградский. Вот фрагменты его рассказа:

Андрей Шароградский: Позволю себе вспомнить интервью, которое я сам дал своей коллеге Ирине Лагуниной. Прежде всего она спросила: что почувствовали пассажиры, больше половины там были журналисты, когда было объявлено, что самолет совершит посадку в "Шереметьево"?

Во-первых, все засмеялись, кто-то похлопал, кто-то сказал "Добро пожаловать на родину!", крикнув так, чтобы Алексей Навальный это услышал. Это была такая дружеская реплика поддержки. В общем-то, наверное, многие ожидали.

Не раз приходилось мне еще до вылета читать о том, что самолет может быть перенаправлен, такую версию выдвигали. Когда все это стало реализовываться, когда очень дружелюбно относившийся к пассажирам пилот корабля дважды призывал журналистов разойтись, но говорилось очень корректно, немножко даже шутливо. Журналисты окружали Алексея Навального, постоянно пытались задать ему какой-то вопрос. Когда он стал говорить о том, что то ли машина, то ли самолет съехали с рулежной полосы, вначале он сказал, что посадка во "Внуково" задерживается на 30 минут, потом сказал, что может быть мы полетим в "Шереметьево", еще через несколько минут сказал, что самолет действительно летит в "Шереметьево", в общем-то это не было ни для кого неожиданностью, скорее это был такой поворот ожидаемый, как-то все стало более понятно, что будет происходить дальше. Хотя, конечно, в тот момент еще никто не знал точно, что Навального задержат.

Сказал, что счастлив вернуться и призвал не бояться никого, как не боится он сам

Когда всех запихнули в этот маленький поданный автобус к самолету, все выходили из его хвоста, в толчее Навальный стоял, мы ехали к зданию аэропорта, его тоже беспрерывно просили хоть что-то сказать, он ничего не говорил. За эти несколько метров до паспортного контроля журналисты просто, я бы сказал, взмолились, они сказали: Алексей, ну скажите хоть что-то сейчас, все-таки вы будете проходить границу. Там еще была на заднем плане такая фотография, по-моему, Собора Василия Блаженного, такая красивая, он встал на этом фоне, минуты две он говорил. Сказал, что счастлив вернуться и призвал не бояться никого, как не боится он сам.

Алексей Навальный: Я хотел бы сказать следующую вещь: я в первую очередь, конечно, хотел бы извиниться перед пассажирами этого рейса и перед теми людьми, я так понимаю, сотни людей пострадали от того, что был закрыт аэропорт "Внуково". Тысячи людей, видимо, застряли из-за того, что просто перекрыли автодорогу во "Внуково", здесь ограничили движение. Это просто еще раз показывает то, что происходит в России, показывает абсолютную правильность, я не могу сказать, что это мой выбор, не то, что я выбирал возвращаться или не возвращаться, такой вопрос не стоял вообще ни одну секунду, но это показывает о том, как нужно здесь бороться.

Потому что, господи боже мой, это же не просто власть каких-то отвратительных воров, совершенно ничтожных людей, которые занимаются какой-то ерундой, они действительно поставили авиационную безопасность огромного прекрасного города под угрозу, ну просто зачем? Для того, чтобы Путин сказал: "Да кому он нужен?".

Я прилетел сюда и могу сказать, что я совершенно счастлив, что прилетел. Это мой лучший день за последние пять месяцев, несмотря на то, что Германия классная страна, я очень благодарен всем, в первую очередь врачам, конечно, и медсестрам, с которыми я там столкнулся. Здесь мой дом, я приехал сюда. Я приезжаю, меня все спрашивают: ты боишься, не боишься? Я не боюсь. Я абсолютно с нормальным чувством идут на погранконтроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав, я знаю, что все уголовные дела против меня сфабрикованы. И все эти страшилки, то, что меня пытались испугать, даже не правда, не только правда на мой стороне, но и суд. Меня, собственно говоря, собираются посадить по делу, по которому было вынесено решение Европейского суда в мою пользу. Поэтому я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться. Спасибо большое! Пошли на погранконтроль.

Иван Толстой: Что случилось через несколько минут – известно. Алексей Навальный на глазах у присутствующих и под общую видеосъемку был задержан полицией.

Январский штурм Капитолия в Вашингтоне и разделенное американское общество. Программу "Время Свободы" ведет Андрей Шароградский:

Андрей Шароградский: 6 января 2021 года Конгресс США должен был формально утвердить итоги президентских выборов, победителем которых был объявлен демократ Джо Байден. В этот же день состоялся митинг сторонников проигравшего выборы республиканца Дональда Трампа, который заявил, что проиграл из-за многочисленных фальсификаций, и призвал участников акции не признавать победу Трампа. О том, что происходило дальше, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.

Владимир Абаринов: Участники акции в поддержку Трампа подошли к Капитолию и взяли его в осаду. Особо рьяные стали прорываться внутрь здания. У полиции Капитолия не хватало сил для сопротивления. В половине третьего Служба безопасности Конгресса прияла решение эвакуировать законодателей. Вице-президент покинул Капитолий еще раньше. В течение следующих двух часов члены Конгресса выходили в эфир со своих телефонов, они говорили, что не узнают Америку. Многие, и не только демократы, обвиняли в случившемся президента. Национальные телеканалы показывали толпу вокруг Капитолия и участников акции, расхаживающих по помещениям Конгресса, они явно не знали, что делать дальше. Заходили в кабинеты сенаторов и конгрессменов, садились за письменные столы и фотографировались в зале пленарных заседаний, рылись в бумагах, видимо, искали протоколы голосования выборщиков, но сотрудники Конгресса успели вынести их при эвакуации. В момент самого острого противостояния мэр федерального округа Колумбия Мюриел Баузер объявила, что с 6 часов вечера до 6 утра в Вашингтоне вводится комендантский час. Она рекомендовала жителям города не выходить из дома и предупредила бесчинствующих участников акции об ответственности.

Закон и порядок будут восстановлены, и мы не потерпим такого поведения

Мюриел Баузер: Каждый, кто участвовал и продолжает участвовать в этих действиях, ответит за них. Закон и порядок будут восстановлены, и мы не потерпим такого поведения.

Владимир Абаринов: В начале пятого к нации обратился Джо Байден.

Джо Байден: Позвольте мне выразиться с полной ясностью: картина хаоса у Капитолия не отражает настоящую Америку, не представляет нас такими, какие мы есть. Мы наблюдаем малое число экстремистов, творящих беззаконие. Это не разногласия – это бесчинство, это хаос. Это граничит с бунтом, и его необходимо пресечь сейчас же. Я призываю это сборище отступить и дать возможность демократии продолжить свою работу. Слова президента имеют значение, неважно, хороший это президент или плохой. Поэтому я призываю президента Трампа выступить сейчас по национальному телевидению, чтобы исполнить свою присягу, защитить Конституцию и потребовать прекращения этой осады. Они штурмуют Капитолий, бьют стекла, захватывают кабинеты и зал заседаний Сената, слоняются по служебным помещениям, по Палате представителей, угрожая безопасности законно избранных лиц. Это не протест – это мятеж.

Владимир Абаринов: Спустя несколько минут в соцсетях появился видеоролик с обращением Дональда Трампа к своим сторонникам.

Дональд Трамп: Я знаю, вам больно, я знаю, вам досадно. У нас были выборы, которые у нас украли. У нас была сокрушительная победа, и всякий это знает, особенно та – другая сторона. Но сейчас вы должны идти домой. У нас должен быть мир, у нас должен быть закон и порядок. Мы не хотим, чтобы кто-то пострадал. Это тяжелый момент, он больше никогда не повторится, они больше не смогут отнять победу у вас, у меня, у нашей страны. Это были мошеннические выборы, но мы не можем играть на руку этим людям. Нам нужен мир, так что идите домой. Мы вас любим, вы – особенные. Я знаю, что вы чувствуете, но ступайте домой, ступайте с миром.

Владимир Абаринов: К семи часам вечера к Капитолию по просьбе мэра столицы подтянулось подкрепление из штатов Вирджиния и Мериленд, в том числе около двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии. Еще через час здание было зачищено, и Сенат вернулся к работе. Бесчинства толпы возымели обратный эффект: сенаторы, намеревавшиеся выступить против утверждения результатов выборов в Аризоне, после пережитого стресса проголосовали "за". Только шесть из ста членов Верхней палаты поддержали президента.

Андрей Шароградский: "Случившееся 6 января нанесло Соединенным Штатам серьезный репутационный урон, общество расколото", - об этом говорила на следующий день после штурма Капитолия политолог Мария Снеговая.

Мария Снеговая: По сути мы имеем попытку переворота, к сожалению, как уж здесь ни называй, но это захват здания правительства в тот самый момент, когда был подсчет голосов выборщиков. Попытка неудавшаяся, но, конечно, с точки зрения имиджа США нанесен большой урон. Понятно, что протестующих далеко недостаточно для того, чтобы было, как мне кажется, что-то серьезное с точки зрения политического процесса, так или иначе Байден избран, он будет назван президентом, я не думаю, что этому может что-то помешать. Но с точки зрения имиджевой составляющей США, как некоего оплота демократии и мирного транзита власти, здесь, конечно, есть серьезный ущерб.

Кроме всего прочего, не забудем, что эти люди, как это было слышно, заметно в толпе, они считают, что выборы абсолютно нелегитимные, весь процесс нарушен. Сами протестующие и существенная часть сторонников Трампа вообще по стране, они просто не верят в то, что сегодня демократия в США функционирует. В долгосрочном плане, конечно, это нанесет и самой процедуре в США, и демократии, и, конечно, имиджу США в мире очень существенный урон. Конечно, мы наблюдали и с левой стороны этим летом серьезные беспорядки, и теперь мы видим ответ правых на это. Обе стороны абсолютно не готовы услышать друг друга – вот что здесь особенно опасно. То есть мы видим, что сторонники Трампа убеждены, что выборы были проведены с нарушениями, хотя это не доказано, и суды не показали, что были какие-то нарушения на выборах, но, тем не менее, справа, безусловно, есть уверенность, что выборы абсолютно нелегитимные. Слева считают, что трамписты – это просто сошедшие с ума американцы, которые просто абсолютно антидемократически настроены. И вот эти две группы, чем дальше, тем сильнее, поляризуются и абсолютно не готовы услышать друг друга – это очень заметно.

Андрей Шароградский: Многие участники штурма Капитолия подверглись уголовному преследованию. Дональд Трамп дает понять, что готов вновь баллотироваться на пост президента на выборах 2024 года.

Иван Толстой: «Недружественная страна?» (вопросительный знак). Под таким названием (подзаголовок: «Чехия может расторгнуть договор о дружбе с Россией») на сайте «Свободы» 14 ноября опубликована статья Александры Вагнер. Дадим ее в немного сокращенном виде:

Александра Вагнер: После того, как Чехия обнародовала информацию о причастности предполагаемых агентов ГРУ Александра Мишкина и Анатолия Чепиги к двум взрывам осенью и зимой 2014 года на оружейных складах в деревне Врбетице на юго-востоке страны, произошел "фундаментальный перелом" в отношениях двух стран, России и Чехии. Единственная страна Европы, которая сейчас находится в составленном в Москве списке "недружественных государств", – это Чехия. И эта ситуация заставляет Прагу по-новому взглянуть на договор о дружбе, подписанный в 90-х между двумя странами.

Таковы, если коротко, результаты анализа ситуации, сделанного экспертами пражской Ассоциации по международным вопросам. Эта организация передала представителям формирующейся после парламентских выборов коалиции документ, в котором изложены рекомендации, какую политику стоит проводить по отношению к России новому правительству. Один из авторов доклада, Павел Гавличек, в интервью Радио Свобода рассказывает не только о том, как Россия блокирует чешские инициативы на международном уровне, например в Арктическом совете, но и о впустую потраченных на российские проекты инвестициях, притом что часть средств шла напрямую из чешского бюджета. Выводы, которые делают чешские аналитики, касаются не только двухсторонних российско-чешских отношений, но позволяют взглянуть на то, какими будут в будущем экономические связи России с другими странами Евросоюза, так как не только Прага сталкивается в случае Москвы с проблемой возврата вложенных инвестиций.

Несмотря на все сложности, прочитав ваш доклад, можно сделать вывод о том, что Чехия надеется и ищет возможность все же наладить отношения с Россией. Возможно ли это, обращая внимание на целый ряд проблем и конфликтных ситуаций, которые в последнее время наблюдались в отношениях двух стран?

Нам все равно нужно поддерживать отношения, хотя они должны основываться на равноправии, быть партнерскими

Павел Гавличек: Новому чешскому правительству будет необходимо как-то говорить с российским режимом Владимира Путина. Я думаю, это будет прежде всего crisis management, кризисное управление. С другой стороны, нам все равно нужно поддерживать отношения, хотя они должны основываться на равноправии, быть партнерскими. Важно, чтобы такие отношения вообще были. Хотя я думаю, что наладить их будет тяжело, что это все равно будут очень конфликтные отношения. Нас ждет много кризисов. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что Россия будет реагировать на скандал, связанный со взрывами в Врбетице.

Александра Вагнер: Какого рода конфликты вы ожидаете в российско-чешских отношениях? Что, как вам кажется, может такой конфликт вызвать, на каком поле он может возникнуть?

– Некоторые конфликты – потенциальны, некоторые уже сейчас формируют нашу реальность. Когда мы говорим, например, об исторической памяти, то очевидно, что это является полем для возникновения или продолжения споров между Чехией и Россией. Мы помним о конфликте вокруг памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге (Москва была не согласна сначала с решением разместить рядом с памятником информацию об участии Конева в событиях 1956 года в Венгрии, а затем с переносом статуи в музей. – Прим. РС) или когда мы высказали сомнения относительно российской интерпретации исторических событий (в 2019 году в России планировали присвоить ветеранский статус российским участникам операции по вводу войск стран Варшавского договора в Чехословакию. – Прим. РС).

Таких конфликтов очень много. Время от времени старые конфликты вспыхивают заново. К этому надо добавить, что Чехия находится под давлением российских гибридных подходов к международной политике: в прошлом году были совершены кибератаки на чешские больницы, в Чехии продолжается распространение российской дезинформации или пропаганды посредством подконтрольных Кремлю государственных СМИ. Это очень важно, и замалчивать эти факты нельзя. Далее критикуется позиция Чехии относительно Украины: конфликта в Донбассе, аннексии Россией украинского Крыма. Это реакция на угрозу безопасности и нарушение международного права, и это не может оставаться в стороне, если мы говорим о взаимных официальных отношениях двух стран.

Александра Вагнер: В докладе вы предлагаете расторгнуть договор о дружественных отношениях с Россией. Это довольно кардинальное решение. Если это произойдет, кажется, отношения ухудшатся еще сильнее.

– Этот договор был подписан между Вацлавом Гавелом и Борисом Ельциным в 1993 году. Тогда у России и Чехии были хорошие отношения. Сейчас ситуация изменилась. В тексте соглашения говорится о невмешательстве во внутренние дела друг друга, о неиспользовании силы, об обязательствах в соответствии с нормами международного права. Этот договор действует несмотря на то, что Чехия, наряду с США, входит в российский список недружественных стран, в котором вообще всего две названные мной страны. Это беспрецедентная ситуация, которая противоречит принципам договора о дружбе. Мы в этом контексте предлагаем, как одну из возможностей, расторгнуть этот договор.

В случае если российская сторона продолжит давление не только на уровне двусторонних отношений, но и на международных площадках. Ведь когда Чехия пыталась избраться в Арктический совет, Россия сказала, что этого не будет. Если Кремль будет продолжать в том же духе, нет другой возможности, как от этого договора избавиться. Это – крайняя мера, последний возможный шаг, который будет у нового правительства (некоторые чешские депутаты и сенаторы в апреле этого года обращались в министерство иностранных дел с предложением расторгнуть договор о дружбе. – Прим. РС).

Александра Вагнер: Вы пишете, что Россия воспринимает Чехию не как самостоятельного игрока, а как "субъекта, который выполняет волю США и Запада". Мы знаем, что Россия относится так ко многим странам в Европе. Тем не менее, возможно ли эту ситуацию, это отношение изменить? Или вы считаете, что Чехии придется, выстраивая отношения, закрывать глаза на такое отношение Москвы?

Но российская сторона не хочет признавать, что Чехия может делать самостоятельные шаги на международной арене

– Чехия продемонстрировала, что у нее есть собственный план, который исходит из национальных интересов. Правительство Андрея Бабиша показало российскому режиму, что нельзя подсылать к нам агентов ГРУ, чтобы они занимались тем, чем они тут занимались осенью 2014 года. То, что данные агентов были обнародованы, – определенный сигнал для международной политики. Но российская сторона не хочет признавать, что Чехия может делать самостоятельные шаги на международной арене, что она не находится под влиянием США и других западных стран. Это представление не ново, оно появилось тогда, когда Чехия вступила в НАТО и Европейский союз. Я думаю, этот подход может измениться, если будут развиваться официальные отношения на уровне правительств. Но я не уверен, что надежды оправдаются, поскольку подобное отношение у Кремля и к другим европейским и западным странам. Посмотрите, что происходит в отношениях России и стран Балтии, Польши, Словакии. Там очень много конфликтов.

Иван Толстой: Эксперт пражской Ассоциации по международным вопросам Павел Гавличек в беседе с корреспондентом Радио Свобода Александрой Вагнер.

Главные события года:

Почти 12 миллионов документов (3 терабайта данных), собраны Международным консорциумом журналистов-расследователей. Подборка изображений, электронных писем и других конфиденциальных данных 14-ти финансовых компаний из разных государств названа «Архив Пандоры» или «Досье Пандоры». Согласно заявлению журналистов, около 32 триллионов долларов (без учета недвижимости, произведений искусства, ювелирных изделий и т.д.) могли быть скрыты от налогообложения. Данная утечка документов считается крупнейшей в истории.

В России прошли акции в связи с задержанием Алексея Навального, десятки из участников получили сроки по уголовным делам, Навальному срок по делу Ив-Роше (больше двух лет) был превращен в реальный, затем против него были возбуждены еще несколько дел; Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального были разгромлены, их признали экстремистскими организациями, ближайшие соратники политика были вынуждены уехать за границу, многие бывшие координаторы штабов Навального подверглись уголовному преследованию.

Выпущенный уже после ареста Навального фильм ФБК «Дворец Путина» собрал на платформе Ютьюб 120 миллионов просмотров.

23 мая самолет Боинг 737 ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявший регулярный международный рейс из Афин в Вильнюс получил над территорией Белоруссии сообщение о минировании. За несколько минут до выхода из белорусского воздушного пространства самолет развернулся и сел в аэропорту Минска. После приземления власти Белоруссии задержали двух пассажиров: оппозиционного белорусского деятеля Романа Протасевича и его подругу, гражданку России Софью Сапегу. Информация о минировании лайнера не подтвердилась.

Против режима Лукашенко были введены дополнительные санкции, самолеты европейских компаний перестали пролетать через белорусское воздушное пространство, страны ЕС отказались принимать рейсы и Минска. Власти Белоруссии начали массово выдавать туристические визы мигрантам из стран Ближнего востока и северной Африки и переправлять их на границу с Польшей и Литвой. Только после того, как ЕС пошел на некоторые уступки из гуманитарных соображений, напряженность снизилась. Многие эмигранты был направлены спецрейсами из Белоруссии обратно на родину.

Александр Лукашенко продолжал расправляться с политическими оппонентами. Мария Колесникова. Виктор Бабарико, Николай Статкевич, Сергей Тихановский и другие белорусские политзаключенные получили жестокие приговоры – от 12 до 18 лет колонии. Причем многие из них не имели даже физической возможности организовывать беспорядки (в чем их признали виновными). Они были арестованы еще до начала избирательной кампании. Светлана Тихановская (которая в Европе считается законным главой белорусского государства) назвала приговор ее мужу личной местью за ее оппозиционную деятельность.

Конец лета ознаменовался важнейшим международным событием – выводом американских войск из Афганистана, после которого талибы стремительно захватили власть в стране и взяли Кабул под свой контроль. Уход американцев сопровождался хаотичной операцией по эвакуации иностранных граждан и афганцев, сотрудничавших с властями. В Кабульском аэропорту был совершен теракт, погибли более 100 афганцев и не менее 13 американских военнослужащих.

В конце осени 21-го года резко возросла концентрация российских войск у границ с Украиной

В конце осени 21-го года резко возросла концентрация российских войск у границ с Украиной. Многие заговорили о реальности масштабного российского вторжения в Украину. Президент Путин в резкой форме потребовал от США и НАТО начать переговоры о предоставлении гарантий Москве о нераспространении НАТО на Восток. Путин также требовал гарантий неиспользования бывших советских республик для размещения там военной инфраструктуры. МИД России опубликовал проекты соглашений, которые давали бы такие гарантии. Запад готов был обсуждать вопрос о безопасности, однако предоставить гарантии, которые требует Путин, было юридически нереально.

Верховный Суд России и Московский городской суд удовлетворил иски прокуратуры о ликвидации международного общества «Мемориал» и правозащитного центра «Мемориал» за нарушение ими закона об иностранных агентах.

Нобелевская премия мира присуждена главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову.

Самыми кассовыми фильмами 2021-го года стали:

Человек-паук: Нет пути домой, Битва при Чосинском водохранилище, Привет, мам, Не время умирать, Форсаж 9.

В 21-м году скончались:

Актеры Жан-Поль Бельмондо и Василий Лановой,

Режиссёр и актёр Владимир Меньшов,

Сценарист, драматург, режиссёр, художник, скульптор Резо Габриадзе,

Композитор, поэт и драматург, автор многих бродвейских мюзиклов Стивен Сондхайм, Тележурналист Ларри Кинг,

Живописец, график, художественный критик и литератор Сергей Голлербах,

Исследовательница русской философии, публицист и теоретик культуры Рената Гальцева,

Художник Борис Заборов.

Историк джаза Алексей Баташев,

Кардиолог Евгений Чазов,

Тяжелоатлет и писатель Юрий Власов.

Блогер, публицист, русский националист Егор Просвирнин.

Иван Толстой: В программе «Археология» ведущий Сергей Медведев беседует с писателем Виктором Ерофеевым. Тема обсуждения - феномен Достоевского.

Сергей Медведев: В эти дни прошлое буквально пришло к нам в виде 200-летия со дня рождения Достоевского. Писатель был не только гением, изобразившим бездны человеческой души и дилеммы русской жизни, но и пророком. Открыв тему зла в литературе, он изобразил многое из происходившего в страшном ХХ веке, но при этом во многом предвосхитил события русской жизни и дилеммы русской души XXIвека. Обсудим эти темы с писателем Виктором Ерофеевым.

Достоевский – одна из тех фигур, которые определяют место России в мире. Если есть какая-то российская "мягкая сила", то она в большой степени связана с личностью Достоевского. У вас роман "Жизнь с идиотом", здесь есть отсылка к "Идиоту" Достоевского? "Идиот" можно ставить в кавычки?

Виктор Ерофеев: Нет, нельзя, конечно. Дело в том, что просто само слово "идиот" настолько мощное, настолько энергетийное, что, конечно, непосредственно отлетаешь к Достоевскому, даже если о нем не думаешь. Я приехал два дня из Парижа, где читал лекцию большую о Достоевском под названием "Достоевский – моя любовь", в которой говорил о том, что Достоевский весь выстроен в сторону будущего. Это поразительный писатель, который, как стрела, несется в будущее. Коммунисты говорили, что Ленин живее всех живых, он бессмертен, а оказался всех живее Достоевский. Он пронзил весь ХХ век темой сверхчеловека. Он здесь первый, который с Раскольникова и дальше заговорил о сверхчеловеке.



Сергей Медведев: Предвосхитил Ницше.



Виктор Ерофеев: Просто взял у него это все. Помимо Ницше, это были и Шпенглер, и Томас Манн, если мы берем немцев, у нас Лев Шестов, Бердяев, Сергей Булгаков, весь русский идеализм, Соловьев, который в свое время был прототипом для Алеши Карамазова. Я написал диссертацию "Достоевский и французский национализм" еще в 1975 году, в разгар Советского Союза, и ничего, как-то проскочило. Я, конечно, болен Достоевским всю жизнь. Для меня первая его тема главная – это сверхчеловек. Второе: если бога нет, то все дозволено. И третья совершенно потрясающая тема – это внутреннее зло, которое гораздо важнее, чем внешнее. В "Записках из подполья" появляется очень важная тема для ХХ и для нашего времени тема подпольного человека.

Сергей Медведев: Для меня, действительно, очень многое в Достоевском раскрывается через подпольного человека. Может быть то, что он открывает – это тема ресентимента.

Каждый писатель думает про ресентимент



Виктор Ерофеев: Каждый писатель думает про ресентимент. Для меня существуют примерно пять Достоевских, он очень интересно распадается по разным направлениям. Все начинается с молодого социалиста, гуманиста, поклонника Шиллера, кстати говоря, красавчика. Все думают, что Достоевский – такой уродец с портрета Крамского, а он красавчик, любитель женщин. Панаева, например, и дальше, женщины имеют огромное значение.

Потом Достоевский – каторжанин, прошедший через испытание расстрелом. Он говорил своей последней жене: "Мне оставалось жить шесть минут". Публичный расстрел, публичная казнь, один из них сошел с ума. Вспоминаются нынешние времена, потому что он только за чтение письма Белинского Гоголю в кружке Петрашевского он получает расстрел. На самом деле кружок тоже был достаточно умеренной болтологией. Дальше четыре года страшной сибирской каторги, где он еще остается гуманистом и раскрывает характер русского народа в положительном свойстве, тяготение к добру, начинается почвенничество.

Дальше Александр II, начинается слом, Достоевский становится консервативным публицистом, который подозревает, что скоро придет 1917 год. Он борется неправильными способами, делает все не так: начинает дружить с Победоносцевым, с князем Мещерским, просто с чудовищами той жизни. Но он понимает, что все это надо как-то остановить, все плывет, все тащится, поразительно ощущение того, что царь-освободитель, казалось бы, давай вместе, он понимает, что реформы приведут Россию к беде.

Последний и самый главный Достоевский начинается с "Записок из подполья"

Четвертый Достоевский – совершенно потрясающий, который все ломает, который реакционный философ и консервативный публицист. Одновременно – любовник самой авангардистской нигилистки, стриженой (она одной из первых в России постриглась) Аполлинарии Сусловой, которая зверским образом бросает его в Париже ради испанского студента Сальвадора, а Сальвадор бросает ее. Вы представляете, в Париже собирается такая пара, один другого бросил, и они вдвоем, брошенные, со слезами на глазах едут по Италии. Разве это не сюжет для Достоевского?

Последний и самый главный Достоевский начинается с "Записок из подполья". Совершенно поразительное рассмотрение патологоанатом живой души, который просто скальпелем режет душу, понимает одно и очень важное – мы не совершенны, мы не созданы для совершенных структур. Нам надо оградить себя от нашего бешенства садизма, бешенства жестокости, бешенства всего того, что мы сейчас видим на наших глазах в нашей родной стране.

Иван Толстой: Писатель Виктор Ерофеев в беседе с ведущим программы «Археология» Сергеем Медведевым. Эфир 14-го ноября 21-го года.

«Вавилон Москва». Программа Елены Фанайловой.

Елена Фанайлова: Итальянская современная опера как макабр. Архивная выставка музыкальной группы "Ухо". Полезные ископаемые в Киеве. Первый мой Вергилий в этом посмертном мире оперы – Елена Самойленко, филолог и волонтерка выставки. Елена упоминает в рассказе одну из кураторов проекта Сашу Андрусик и художницу Катю Либкинд.

Елена Самойленко: Это такой некрополь оперы "Лимб" с такой сложной истории, потому что она написана для Страсбургский оркестра перкуссионных. Шесть перкуссионистов, которые собирали свою коррекцию очень долгое время, больше 50 лет, все возможные перкуссионные инструменты, от редких блок-флейт до манка на утку. Композитор Стефано Джервазони по заказу Министерства культуры Франции написал эту оперу в подарок к 50-летию Страсбургского оркестра. Она была исполнена всего один раз во Франции, потом еще один раз в Киеве.

Первый объект выставки – памятник столкновению с большой оперой. Такой коллективный труд кураторок, которые первый раз столкнулись с большим проектом. Сложности начинались со всех сторон, начиная 80% инструментов вообще не было, их надо было брать в аренду, привозить из Китая, из Швейцарии, из других стран, заканчивая тем, что это была постановка в Национальной опере, а там следуют итальянской традиции. Сама задумка привезти современную итальянскую оперу была в том, чтобы показать, что за это время выросла новая плеяда итальянских композиторов, которые могут работать с новым материалом, изменились вокальные техники. Сюжет оперы, либретто потрясающее, оно написано на шести языках, написал музыкант Патрик Хан, о том, что в Лимб, преддверие ада, попадают трое героев – Мэрилин Монро, Карл Линней и Джордано Бруно. Мэрилин Монро, не могли использовать ее имя, потому что нужно было обращаться к правообладателям, поэтому ее зовут Тина, если Бруно и Линней недостаточно прегрешили, чтобы попасть в ад, то Мэрилин Монро соблазняет охранника в аду и попадает в Лимб.

Они попадают каждый в свой собственный Лимб

По художественному решению, да и по решению самой партитуры герои не могут попасть в какой-то коллективный Лимб, где они одновременно получают одинаковую кару или одинаковое ощущение ожидания. Они попадают каждый в свой собственный Лимб, каждый находится в своей локации - это решено как сценографически, так и музыкально в целом. Они находятся рядом, но они не слышат друг друга, не могут друг с другом коммуницировать. И тут и разные языки: Монро поет на французском и английском, Бруно поет на латыни, Линней поет часть на шведском.

Либреттические тексты Монро – это те стихи, которые она писала в своих дневниках, это письма Линнея сестрам, это его классификация растений и научные работы, трактаты Бруно, включая дополнительно еще работы Ницше и ряд других существовавших научных штук. Этот объект, труп, лежал на авансцене, он был таким медиумом-ретранслятором, то есть герои, обращаясь к нему, пропевали свои части либретто.

Решение художественное Кати Либкинд в том, чтобы как-то зрители привыкли к тому, что это некий муляж. Там лежал наш статист Сережа, он встал и перешел в другое место, таким образом оживив сценографию. Памятник Мэрилин Монро или Тине, похожей на Мэрилин Монро – это слово "Sorry", которое сделано из волос, зажелированных в агар-агаре. Собственно, слово "Sorry" – это было слово, которым начиналась каждая вокальная фраза героини. Перед тем, как к кому-то обратиться или начать какой-то запев, она очень долго пропевала "Sorry", а после этого уже свою основную фразу. Если говорить о действии, то у каждого героя было какое-то закольцованное действие. Действие Мэрилин Монро строилось вокруг сомнения. Когда мы говорили с Катей Либкинд, художницей, она, собственно, говорила, что это "Sorry" – интенция необходимости извиняться за свое присутствие, за свое существование, ей очень понятна, очень близка, поэтому она его и выбрала для памятника Тине. Вечный бокал шампанского – такой признак гедонизма. И зубы, которые остаются точно так же, как волосы, пластиковые зубы и улыбка.

Елена Фанайлова: Мы сейчас идем по такой довольно длинной анфиладе. Что это?

Елена Самойленко: Это павильон, раньше назывался Павильон угольной промышленности на ВДНХ. Насколько мы знаем, это единственный в мире существующий макет рабочий именно шахты, где повторены все процессы, которые могли бы происходить в шахте. То есть здесь ездили вагонетки, здесь был шахтный лифт, на котором можно было спуститься. Кстати, следующий объект – это отчасти история, которая повторяет макет. В макете шахты мы устроили макет сценографии, который поместили в диораму. Этот объект называется "Памятник зрительскому зевку". Здесь Катя Либкинд, художница, озвучивает весь процесс оперы, смотрит ее вживую и озвучивает, рассказывая и о своих каких-то решениях художественных, и о том, что происходит непосредственно на сцене.

Елена Фанайлова: Сейчас, где мы?

Елена Самойленко: Мы находимся – это комната памятника Джордано Бруно. Само решение сценическое, сценография для Джордано Бруно, было решено как постамент, на котором он крутился, рядом с ним были краны, из которых он постоянно набирал воду, не помня о том, что он погиб на костре, пытаясь утолить жажду. Поэтому, когда в шахте была найдена комната с кранами, она уже автоматически стала найденным памятником Бруно.

А второй элемент – это витраж, тоже найденный объект, друг Кати Либкинд нашел упаковку от фейерверков "Гелаксис", на обороте которой было написан текст, Кате этот текст показался очень похожим на тексты Бруно, потому что помимо того, что они были научными, они были наполнены мистикой, эпитетами, описаниями, и они были достаточно тяжелые, цветистые большие тексты. Ей показалось, что, во-первых, это, конечно, лучше всего соответствует витражу, а слово "Гелаксис", понятно, отсылает нас к идее мульти-Вселенной, которой придерживался Бруно. Искры – это, понятно, напоминание о костре. Таким образом найденный объект стал по сути лучшим памятником Джордано Бруно.

Иван Толстой: Дмитрий Волчек беседует с писателем Владимиром Сорокиным.

Дмитрий Волчек: Платон Ильич Гарин стал психиатром. В повести "Метель" (2010) доктор вез в деревню Долгое вакцину от боливийской чернухи, превращающей обывателей в зомби. Заплутав в снегах, он отморозил ноги, но выжил.

В новом романе Владимира Сорокина "Доктор Гарин" мы встречаем его на Алтае, в психиатрической клинике, где он пытается исцелить именитых пациентов. Володя, Дональд, Ангела, Сильвио и еще четверо бывших политиков страдают от душевных расстройств, и электрическая дубинка Гарина приводит их в чувство. Они больше не управляют миром, ибо дело происходит в будущем, точнее – в застывшем русском времени, где, как и в "Метели", современные технологии сочетаются со средневековыми нравами, а среди людей нормального обличья обитают черныши, великаны и фрики. К числу фриков-бути принадлежат и пациенты доктора Гарина – political beings– огромные задницы с четырехпалыми ручками, большими глазами и широким ртом. Любимое занятие уродцев, которые когда-то руководили целыми странами, – портить воздух, и этот талант находит применение в цирке.

"Доктор Гарин" – роман-путешествие. Беспечная жизнь в алтайской здравнице стремительно завершается, и главный герой, его подруга Маша, врачи и пациенты пускаются в путь. Доктору встретятся по дороге анархисты во главе с крошечной богиней, огромная помещица Матрёша, наркодилеры-витаминдеры, лилипуты и прочие великолепные существа. Его путь выложен страницами книг, так что параллельное путешествие Гарина пройдет внутри литературы, преимущественно русской, хотя попадется ему и норвежская сказка о снеговике, и древний гримуар о мистическом спасителе – белом вороне.

Поклонники Владимира Сорокина в очередной раз оценят его стилизаторское мастерство и знание самых незаметных шестеренок в механизме, благодаря которому существует Россия. То, что он подмечает сегодня, произойдет послезавтра, и страна, давно живущая по законам "Дня опричника", увидит на страницах "Доктора Гарина" новые сцены из своего будущего.

Разговор с писателем записан для программы "Культурный дневник" Радио Свобода.

Дмитрий Волчек: Доктор Гарин отморозил ноги в "Метели", и в новом романе он предстает перед нами с титановыми конечностями. Но не только его облик, но и характер изменился. Расскажите, пожалуйста, об эволюции вашего героя за эти 10 с лишним лет.

Он отморозил не только ноги, но и какую-то худшую часть своего характера, интеллигентского, эгоистичного

Владимир Сорокин: Он отморозил не только ноги, но и какую-то худшую часть своего характера, интеллигентского, эгоистичного. Безусловно, с ним что-то произошло за эти 10 лет, хотя он не любит распространяться об этом. В мерзлом самокате рядом с трупом ямщика Гарин оставил нерешительность, равнодушие, безответственность и пару наркотических пирамидок. В общем, метель и мороз внутренне преобразила его в лучшую сторону. Но ноги потерял. Встал на титановые. Я бы сказал, что он стал мудрее и человечнее. И он поменял свою врачебную специализацию, стал психиатром. В принципе, у меня была простая идея: взглянуть, что могло бы произойти с доктором Живаго в середине XXI века? Доктор Гарин с титановыми конечностями внутренне похож на Юрия, как мне кажется.

Дмитрий Волчек: Поскольку он не расстается с пенсне, думаешь о Чехове.

Владимир Сорокин: Конечно, он чеховский доктор. "Метель" – это был оммаж Чехову, хотя сам сюжет – толстовский. Но в "Гарине" от чеховского доктора остались только интеллигентская речь и сострадание к людям. Обстоятельства XXI века внесли свои суровые коррективы в характер Гарина.

Дмитрий Волчек: Гарин часто повторяет загадочные поговорки, и вы собрали их в книге, которая вышла перед романом. Расскажите, пожалуйста, об этой интервенции в мир народной мудрости.

Я их заранее придумал, и мне понравилась их псевдонародность, ложная многозначительность

Владимир Сорокин: Началось все это в 1988 году, когда я впервые оказался за границей, в Западном Берлине. Группа московских художников-концептуалистов туда поехала, а я был приглашенным писателем. Я поучаствовал в выставке и в каталоге своими пословицами. Мы с художницей Лизой Шмитц сделали перформанс: я писал на ее теле эти псевдопословицы. Я их заранее придумал, и мне понравилась их псевдонародность, ложная многозначительность. За всем этим проступало что-то по-настоящему народное, архаичное. Какая-то метафизика. С тех пор я стал их выдумывать и записывать.

Дмитрий Волчек: "Смерть – не пшенная каша".

Владимир Сорокин: Или: "Ежи ножи не точат". Это все накапливалось, накапливалось. Пару лет назад я решил это привести в порядок и сделать полноценную книгу народных поговорок и пословиц.

Дмитрий Волчек: Любимая поговорка или первая, которая приходит на ум?

Владимир Сорокин: "Голод – не снег". Это любимая поговорка Гарина.

Дмитрий Волчек: У Гарина, помимо пенсне, есть дубинка Blackjack, которая посылает электрические разряды в ягодицы перевозбужденных пациентов. Я подумал, что это из практик доктора Виктора Столбуна, который был популярен у советской интеллигенции и проводил так называемое "слоение", бил током в ягодицы.

Владимир Сорокин: Я не знал о нем, признаюсь честно. Этот образ возник спонтанно. Blackjack – это вообще-то дубинка надсмотрщиков или для самообороны. Но у Гарина она с целебным электричеством. Это сочетание насилия и электротерапии, мне кажется, символично для мира, который я описываю.