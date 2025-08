"Тонко чувствовал время и общество". На смерть Дерка Сауэра

В четверг в Нидерландах на 73-м году жизни умер подданный Нидерландов Дерк Сауэр – основатель газет The Moscow Times и "Ведомости", человек, запустивший в России самые популярные глянцевые, научные и спортивные издания; поддерживавший независимых российских журналистов как до, так и после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Смерть Сауэра стала для всех полной неожиданностью: несмотря на почтенный возраст, он вел активный образ жизни, писал колонки для нидерландских СМИ, помогал телеканалу "Дождь" обустроиться в Голландии после выдворения того из Латвии (кстати, совсем недавно, 16 июля, латвийский суд отменил решение регулятора о лишении "Дождя" лицензии на вещание).

О Дерке Сауэре и его роли в становлении свободной российской журналистики (от которой в самой России уже мало что осталось) в четверг и в пятницу написали многие из знавших его российских журналистов, медиаменеджеров и просто друзей Сауэра. Радио Свобода публикует самые интересные из этих воспоминаний и соболезнований.

Маша Божович:

Господи, только что прочла, что умер Дерк Сауэр. "Пострадал при крушении яхты в июне". Я когда-то давным-давно, в другой жизни, делала с ним материал для Ведомостей про его яхтенную кругосветку. Он и его сыновья - страстные и опытные яхтсмены. Поверить в эту беду невозможно, как вообще во все невозможно поверить.

Елизавета Осетинская:

Умер Дерк Сауэр, основатель The Moscow Times, Independent Media и газеты «Ведомости». Для меня — крестный отец в журналистике и медиа-бизнесе.

Когда я рассказываю о своем бэкграунде людям, незнакомым с контекстом и историей медиа в России, я обычно говорю — я работала в газете, которая одновременно принадлежала Financial Times и The Wall Street Journal, и нигде в мире, кроме России, такое не было возможно, ибо это два заклятых конкурента. И этого добился мой босс, Дерк Сауэр.

Весной 1999 года, когда «Ведомости» нанимали штат, я помню всеобщий скепсис, что в России-де невозможно построить непроплаченные, независимые и не олигархические медиа. Что любое издание о бизнесе обречено отражать те или иные интересы и публиковить «джинсу». Я тоже была заражена этим скепсисом, потому что в силу молодости ничего другого не знала. Дерк тогда сделал главное — систему ценностей и отношений, в которой можно было делать честную журналистику, гордиться этим и при этом зарабатывать. Это и называется бизнес-модель. В России это колесо начало крутиться, когда в начале 2000-х значимое количество деловых людей поверило, что, как говорила первая реклама «Ведомостей» — «Олигарх может купить газету. В киоске». Я не знаю, как Дерку удавалось держать удар: я точно знаю, что ему звонили со всех сторон, требуя то одного, то другого (например, один из бенефициаров «Менатепа» Платон Лебедев требовал уволить меня за какую-то идиотскую ошибку, а ведь «Менатеп» был акционером Independent Media — но ведь не уволили же). Поразительным образом, никакие из этих просьб не долетали до меня, даже на должности шеф- и главного редактора «Ведомостей».

"Олигарх может купить газету. В киоске".

Еще более невероятно, что Дерку удалось провернуть ту же историю с РБК в 2013-2016 годах. Или почти удалось. Тогда дули уже совсем другие политические ветры. И, согласитесь, одно дело — построить независимое медиа с нуля, когда за спиной стоят FT и WSJ, и совсем другое — переделать очень российское медиа, принадлежавшее олигарху Михаилу Прохорову: это уже похоже на прогулку канатоходца над пропастью без страховки. Дерк был мастером гибкой игры: он не упускал своей выгоды, договаривался с кем угодно о чем угодно, но в самых тонких и сложных местах (например, в редакции) ставил людей, которые, наоборот, не были готовы сдать ни шагу назад. Вроде Тани Лысовой в Ведомостях или нашей команды в объединенной редакции РБК.

В какой-то момент все это перестало работать: стало понятно, что Кремлю нужны не компромиссы, а тотальный контроль. Дерку и его бизнес-модели просто не осталось места: все стало одновременно и более грубым, и циничным. Дерк не был циником, при всей любви к финансовому успеху он хотел, чтобы история, к которой он причастен, выглядела красиво. Для меня он был, безусловно, ролевой моделью: если бы спросили меня, на кого из медиа-предпринимателей ты хочешь походить, я бы 100% ответила — на Дерка.

Мы давно не общались, но, думаю, он очень остро переживал то, что происходит в России (при очередном безумии он имел обыкновение вскрикивать «Jesus!» и хвататься за голову). Там выросли его дети, много лет там был его дом. Как и Майкл Калви, он очень долго верил в Россию, причем уже иррационально. Когда иностранцам запретили владеть медиа в России, Дерк как будто в ответ выкупил обратно безнадежно убыточный The Moscow Times, с которого началось его увлекательное приключение в России в 1991 году. Он протянул руку помощи «Дождю» в тот момент, когда канал переживал очередную свою полную катастрофу, и помог обосноваться в Голландии. Я спрашиваю себя: есть ли кто-то, кто сделал больше для развития независимых медиа в России, чем Дерк, и ответ для меня очевиден.

Мои глубокие соболезнования жене Дерка Эллен Фербеек, детям Петру, Тому и Беренду и другим членам семьи и близким.

Соня Соколова:

Дерк Сауэр

Человек, который создал независимые медиа в России.

Показал, что можно делать честно, красиво и дорого. Не быть игрушкой в руках корпораций и пропагандистом у государства.

Спасибо. R.I.P.

Тихон Дзядко:

Печальная новость и большая утрата — умер Дерк Сауэр: журналист, издатель, медиаменеджер, друг и партнер телеканала Дождь.

Дерк Сауэр — важнейшая фигура российской журналистики и медиабизнеса с начала 90-х годов. Он создавал издания и тем самым воспитывал новое поколение журналистов — а вместе с тем помогал формированию в России гражданского общества. Несмотря на все сложности и препятствия.

После начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Дерк уехал из России в Амстердам и предложил помощь российским журналистам, которые были вынуждены покинуть страну. Среди тех, кому он помог, был и телеканал Дождь. Едва ли мы были бы сейчас в эфире, если бы не его поддержка. Он не был обязан это делать, но внезапно стал другом для десятков сотрудников Дождя и членов их семей — когда помог нам перезапуститься в Амстердаме и продолжить работу. А вместе с ними — другом 25 миллионов зрителей и читателей Дождя по всему миру.

По одной простой причине: он был уверен, что это важно.

Дерк, наша благодарность за то, что ты сделал для всех нас, не имеет границ. Мы всегда будем это помнить и всегда будем благодарны.

Кончина Дерка Сауэра — большое горе и огромная потеря. Приносим глубокие соболезнования семье и всем близким Дерка Сауэра.

Юлия Таратута:

Умер Дерк Сауэр. Он был человеком большой судьбы. Однажды, много лет назад, я брала у него интервью – про то, как он сначала был голландским коммунистом, а потом основал большой медиа-бизнес в России. Как в юности был редактором школьной газеты и думал, что его работа заключается в том, чтобы писать о революции. Как позже он побывал на многих войнах – и они ему не понравились. Как еще в 14 лет он создал маленький комитет за мир.

Как он решил выпустить в Москве первый глянцевый журнал – и выяснилось, что печатный мир может быть цветным. Как договорился с The Financial Times и The Wall Street Journal о запуске газеты Ведомости – и это было так, как если бы он пригласил в одну компанию Coca Cola и Pepsi Cola, но они согласились.

Несколько раз мне повезло обсуждать с ним журналистские проекты. И это было очень увлекательно – Дерк был очень умным и интересующимся бизнесменом и медиаменеджером – в том смысле, что он чувствовал и природу людей, и природу успеха.

Он чувствовал и природу людей, и природу успеха

Смерть Дерка – огромный удар и большая потеря. Его роль в поддержке независимой прессы и в том, что «Дождь» смог начать новую жизнь, невозможно переоценить. Я очень благодарна Дерку за то, что мы живем в Амстердаме, который я обожаю, что у нас есть работа, возможность и желание говорить. За то, что его помощь никогда не была формальной, что он был в ней по-настоящему заботлив и щедр.

Дерк шутил, что его талант в том, что он более-менее чувствует, что происходит в обществе. Он и правда, тонко чувствовал время и общество – и, главное, умел этот талант применить.

Михаил Фишман:

Умер Дерк Сауэр, человек, без которого невозможно представить себе независимую российскую журналистику. Который стоял у ее истоков, во многом ее придумал. А после начала войны сделал так много для того, чтобы она продолжала существовать. Если бы не Дерк, “Дождь” бы не вещал сегодня из Амстердама. И, возможно, не вещал бы вообще. В течение последних трех с половиной лет он вместе с нами переживал войну, жил с нами одним делом. Он посвятил себя миссии — сохранить свободную российскую прессу. И я своими глазами видел, как ему это было важно. Он очень много успел сделать. И сделал бы — это точно — гораздо больше.

Николай Гоголь:

Умер Дерк Сауэр. Тот самый знаменитый голландец, который приехал в СССР в конце 80-х в рваных джинсах (он сам так рассказывал) и основал империю глянца. Все эти Cosmopolitan, Esquire, Harper’s Bazaar и много еще чего привел в Россию он. «Ведомости», Moscow Times тоже его детища, но это другое - глянцевые журналы выходили бешенными тиражами, собирали горы рекламы и, по сути, кормили бизнес. Потом очень вовремя и выгодно он его продал, какое-то время руководил РБК, что было несколько странно, но послушным издателем видимо стать не сумел, а в марте 2022 уехал из России и сыграл ключевую роль в перезапуске «Дождя»… В начале нулевых, когда мы с ним познакомились, Дерк, преуспевающий бизнесмен, владелец крупнейшего медиахолдинга, рассказал мне о своей заветной мечте: вместе с женой на велосипедах пресечь Европу – от Нидерландов до Португалии. Понимаете, не самолет купить или двухпалубную яхту, что было ему вполне по карману, а на великах пересечь Европу… Не знаю, осуществил ли Дерк Сауэр свою мечту, но жизнь он прожил так, как считал правильным, что дано не многим, только избранным.

Ян Левченко:

Дерк Сауэр - я услышал это имя во время мерзкой истории с окончательным отжимом «Ведомостей» весной 2020 года. Кругом царил ковид, да и материалы в жанре сухой сводки от Би-Би-Си и других, кого еще было можно читать, не упоминали это имя, только 2015 год, когда иностранцам запретили быть владельцами российских СМИ.

Не помню, кто упомянул его. Я никогда не входил в российские редакции, никогда не был и не стал частью той или иной журналистской команды, хотя очень хотел и порой хочу даже сейчас. То есть мне не от кого было узнать и негде прочитать - может, и писали, но не встретилось. Тогда имя Дерка Сауэра сопровождалось характеристиками «голландский бизнесмен» и «бывший владелец». Они не передавали его веры в Россию. Хотя было понятно, что схема проста: люди, любившие эту неблагодарную страну иррациональной любовью, отступали под давлением негодяев. Которые ничего не чувствовали, а просто жрали - это очень эффективно.

Он продолжал верить уже не в страну, которая многократно предала его, а в людей

Мне сейчас очень пусто от того, что я узнал о его роли и заслугах только по факту смерти. Он вывез The Moscow Times, куда я начал иногда писать в этом году, помог «Дождю», который попросили из Латвии. Это из-за него Амстердам загадочным для любого внешнего человека образом стал хабом русскоязычных медиа-проектов, включая основанный совместно с Артемием Троицким лейбл TMT music. Он продолжал верить уже не в страну, которая многократно предала его, а в людей, которые могут попытаться сохраниться для ее изменений. Кто-то обязательно не скажет, так подумает, что он не хотел расставаться с иллюзиями, на которые положил свою жизнь. Да, и это нежелание - великое благо.

Алексей Пастушин:

Безумно жалко, что ушел великий Дерк Сауэр. Если не ошибаюсь, в результате катастрофы. Вопреки многим, кто вспоминает тут этого прекрасного человека, у меня первое впечатление о нем не очень. Когда весной 13-го он собрал всех в ньюсруме РБК, изгнанного в жуткое крыло института Семенихина, то сказал: "У меня в Голландии была самая успешная газета на двух листах. Она лежала во всех кофейнях Голландии и была крайне популярна". Ну и типа такой большой штат нам не нужен и вы не сможете соперничать с Ведомостями.

Народ массово повалил, повалил в первый раз из РБК и я. Но пришла Лиза Осетинская и сделала лучшее СМИ в своем роде в России. И с Ведомостями мы очень успешно соперничали)

А Дерка потом изредка встречал на этажах для руководства. Милый улыбчивый европеец. Ничего больше сказать не могу.

Царствие небесное и огромные соболезнования близким. Великий человек для российской независимой прессы!

Margarita Lyutova:

Умер Дерк Сауэр. Очень горько за него и за его близких. Мы с ним пару раз болтали уже здесь, в Амстердаме, и как хорошо, что я успела, пусть и коряво и скомканно, сказать ему спасибо.

Я обязана Дерку, во-первых, всей своей журналистской карьерой: если бы не он, могло бы не быть газеты «Ведомости», без которой мой путь в журналистике либо вовсе бы не случился, либо был бы совсем другим. Во-вторых, тем, что я оказалась в Амстердаме, все еще тут живу и очень этому радуюсь. В мой самый трудный момент в Амстердаме очень большой поддержкой оказался разговор с ним, но даже больше – его энергия, юмор и готовность не унывать, которой он умел заражать. Спасибо за все, Дерк.

И спасибо, что этот человек-легенда вообще был среди нас. Казалось, что после всех его приключений человек его неуемной энергии обязательно должен был победить и сейчас. Жизнь очень несправедлива.

Светлая память Дерку.