Триумф смерти. Дина Петрова – о России на картинах Брейгеля

С одной стороны, смотришь – все как-то измельчало. Вот едет бухой мужик в подмосковном автобусе, поскандалил от избытка винных паров с пассажирами, одна тетка возьми да на телефон его сними, да и ляпни – мол, надо это кино Бастрыкину показать. Мужик тоже в карман за словом не полез – "Е*ал я, – говорит, – семью Бастрыкина". Тут, ясное дело, драка, мужика из автобуса выкинули, а Бастрыкину видео подкинуть не забыли. И что вы думаете, сей государственный муж махнул рукой на хулигана? Не тут-то было, чувак сидит в СИЗО, и хулиганская муха уже раздулась в уголовного слона. А как же, обидеть главу СК – тут и до измены родине недалеко.

Или вот еще другой мужик идет в магазин, а там при входе коробка стоит, на ней красота – георгиевская ленточка в форме Z наклеена и триколор – чтобы, значит, сознательные граждане туда разные покупки жертвовали для "наших мальчиков", которые нас "от нацистов защищают". Тот мужик коробку увидел и, выходя из магазина, в нее плюнул. Другому покупателю его вклад в помощь бойцам "СВО" не понравился, и он накатал на него донос у себя в инсте. Мужика повязали – год колонии получил за плевок.

Или вот еще – завели два мужика в Инстаграме блог – выкладывали видео своих тренировок и путешествий по России и по разным другим странам. Тут, откуда ни возьмись, выпрыгнули сотрудники "Центра противодействия экстремизму" – аааа! – тут у вас пропаганда ЛГБТ, хрясь – штраф по 100 тысяч каждому. А ничего, что мужики – братья-близнецы? Ничего – судья даже глазом не моргнул на такие мелочи.

Здоровенные ломти от людей отхватывают – лет на 15 срока

И такого столько – писать замучаешься. Кажется, все только и смотрят по сторонам, чтобы откусить кусочек от ближнего. И эти кусочки не везде такие скромные, ФСБшники по традиции здоровенные ломти от людей отхватывают – лет на 15 срока. Поймали, например, прямо на реке двух друзей детства, которые в родное село каждое лето порыбачить ездили – в подвал побросали, три дня током пытали, мешками душили, и вот вам чистосердечные признания, готовенькие террористы, а что они потом в суде от показаний отказываются, о пытках бормочут, так кто ж их слушать-то будет?

Но и эти куски человечины еще не такие крупные. За самым большим уловом надо "за ленточку" идти – там уже на мелочевку не размениваются. Вот голые мужики по одному, по два скотчем к столбам примотаны, а их товарищи катаются на машине по этой Аппиевой дороге, гогочут, ждут, чтобы ночью украинские "птички" привязанных сослуживцев раздолбали. Другие боевые товарищи в ямах сидят, избитые и голодные – не захотели по чистому полю два километра чесать на верную смерть под дронами. Да к тому же, на позицию, обозначенную как "наша" только на бумаге у командира, который дань с "героев СВО" собирает – на хрена им такие деньжищи – а потом от греха подальше отправляет в безвозвратный штурм. А уж если кто пожалуется на командирские художества – тому точно не жить, прекрасное словечко "обнуление" как будто для этого и придумано. Такое вот нынче боевое братство.

Пляска Смерти, запущенная в 1917 году, продолжается

Но если "мелочи" – все эти уголовные дела за плевки и пьяные крики – иногда прямо лезут в глаза, то массовая утилизация мужиков "за ленточкой", если и видна, то как бы в перевернутый бинокль – где-то там, далеко-далеко. Ну, это, конечно, смотря по каким тропинкам ходить. Я вот из мазохистских склонностей регулярно захожу в телеграм-каналы, где публикуются фотографии убитых. Только вчера заходила, а сегодня – так и есть, 222 новых имени. 222! Меньше суток прошло. Неделю не заходишь – пару тысяч новых фоток набегает. И это только в одном телеграм-канале родственники выставили, а если все вместе собрать? То-то некий "военкор" недавно в сердцах написал – мол, даже если новую мобилизацию проведут, ее, при таком "сбережении народа" командирами хватит на пару месяцев, не больше.

Экономисты вон тоже буднично констатируют, что все гражданское производство падает, кроме производства гробов. Да, кстати, о гробах. На самом деле жизнь нашу сегодняшнюю давным-давно Брейгель нарисовал. Питер Брейгель Старший. Умные люди говорят, что его знаменитый "Триумф смерти", который в Прадо висит, инквизицией навеян, художествами Филиппа II, завалившего трупами Нидерланды. Я и не спорю – вряд ли Брейгель из своего XVI века видел наш Большой террор, депортации народов, расстрельные списки лучшего друга всех детей товарища Сталина, но посмотришь на эту повозку с черепами, и как не вспомнить рассказ Шаламова, как трупы дошедших зеков бульдозерами сгребали.

Кто-то, конечно, подумает, не слишком ли далеко я загибаю – не слишком. Просто Пляска Смерти, запущенная в 1917 году, продолжается. Перебив и замучив столько народу, трудно остановиться. Расстрелянные в Левашово, Сандармохе, Бутово, полегшие под смешки замполитов в бессмысленных мясных штурмах подо Ржевом, в Синявино, на Днепре – в той, настоящей войне не похоронены, не оплаканы – а значит, тащат за собой под землю все новых живых – инерция чекистского замаха еще не выдохлась.

У Брейгеля на пустынной земле – виселицы, колеса, костры, юркие скелеты душат, режут, топят людей, в море горят корабли, на суше армия мертвецов наседает на растерянных живых, толпа ломится в укрытие, не замечая, что это гигантский гроб, а по углам происходит всякая ерунда – король покупает несколько минут жизни за бочонок золота, одинокий рыцарь сражается со скелетом, влюбленные поют и играют на лютне, шут лезет под стол…

Живи Брейгель сейчас, свободно мог бы изобразить и чувака, плюющего в коробку с георгиевской ленточкой, и драку в подмосковном автобусе, и голых мужиков в яме, и тех, которые скотчем к столбам примотаны, а уж дроны и горящие танки, я думаю, он бы просто смаковал. Недаром у него было прозвище Мужицкий. Позывной по-нашему. А правителя из левого уголка можно и не убирать, только мантию с горностаем – на костюм с часами за пару лямов поменять, и все. А скелет с песочными часами в лапке над ним как стоял, так пускай и стоит.

Скелеты у Брейгеля от живых щитами закрываются – крышками от гробов. Смотрю – что-то эти крышки мне напоминают, а вот что – щиты наших "космонавтов", которыми они нас на митингах теснили. В общем, много чего у Брейгеля можно найти. И, главное, скелеты с косами все прут и прут. Такое впечатление, что кто-то в отдельно взятой России решил разыграть этот сюжет – весь ХХ век разыгрывал, потом маленько выдохся, но теперь, после небольшого антракта, принялся за старое, да так, что хочется выскочить из холста на раму.





Дина Петрова – журналист

