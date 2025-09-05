"Было у бабушки два внука". На войне погибло более 30 жителей российского поселка Алексеевка

Ожесточенные бои на фронте российского вторжения в Украину идут сейчас в Сумской области – в частности, за украинское село Алексеевка. Местные жители вынуждены были бежать от войны, и людей там почти не осталось. Между тем в России, в Самарской области, есть свое село с таким же названием – Алексеевка. Там в мае этого года поставили памятник "Защитникам Отечества" – в честь односельчан, погибших в так называемых "локальных" войнах и "СВО". На мраморной плите высечены имена: два жителя Алексеевки не вернулись из Афганистана, один – из Чечни и 34 – из Украины.

Текст: проект "Окно"

"Ничего изменить уже было нельзя"

В мае 2025 года в местной районной газете "Степная правда", которая продается на почте, вышла статья под заголовком "Было у бабушки два внука". В тексте на полторы полосы рассказывалось о братьях Ильиных, которые погибли на войне в Украине. Похоронили их рядом на алексеевском кладбище.

В детстве мать Егора и Максима ушла от них, отец часто уезжал на заработки в соседний город Приволжский, занималась детьми бабушка.

– Я их мать впервые на похоронах Егора только и увидела, – рассказывает его жена Алена. – Она их не воспитывала. Как он попал на СВО? В 2020 году Егор ушёл в армию, а потом сразу подписал в Приморье контракт. Я тогда уже работала, но через какое-то время оставила работу и поехала к нему, семь суток добиралась на поезде до Уссурийска… Там мы поженились, а позже вернулись в Самару.

Уволившись из армии накануне войны, Егор Ильин начал было работать по специальности – электриком: после школы он окончил один из местных колледжей. Но в октябре 2022 решил снова заключить контракт и отправился на войну. На тот момент их с Аленой дочери не было и года.

– Я даже сначала не знала, что он подписал контракт. Потом, конечно, переживала, но ничего изменить уже было нельзя, – говорит Алена. – Ждала, надеялась, что он придет… А Максим, когда Егор погиб, поехал за него отомстить. Я его ругала и уговаривала не ехать... Да его все ругали. Говорили, что не нужно туда ехать. Но он твердо решил.

Егор погиб в декабре 2022-го, пробыв на фронте всего несколько недель. Максим продержался на войне около года и погиб в августе 2024-го. Как написано в "Степной правде", "на мотоцикле он повез медбрата к линии боевого соприкосновения, но по дороге угодил под дрон противника".

– Бабушка очень сильно переживает, но мы стараемся почаще приезжать к ней с правнучкой, – говорит Алена. – Выплаты за Максима получили его отец и мать, а за Егора тоже поделили на всех – матери, отцу и нам с дочкой. Тут уже ничего не сделаешь, таков закон.

"Ты же Кадыров, все быстро решишь"

В августе 2024 года на алексеевском кладбище похоронили 35-летнего Вадима Кадырова, который погиб за два месяца до того. До войны он жил на окраине Алексеевки. Какое-то время работал в местной пекарне, согласно данным службы приставов, за ним числились небольшие долги.

– Он же срочку служил и потом еще год по контракту, – говорит знакомый Вадима. – Это лет 15 назад было. Поэтому, когда началась СВО, он постоянно хотел поехать. Мы еще шутили, мол, ты же Кадыров, сейчас все быстро там решишь. Но вообще, к этой фамилии тут привыкли, потому что Кадыровых в Самарской области много (в регионе, по официальным данным, проживает около тысячи чеченцев - Окно)

Алексеевку в начале 19 века основали крестьяне, бежавшие от крепостного права. Скрываясь, они селились в землянках по берегам местной реки Съезжей. Поселение раньше так и называлось – Землянка. В 70-е годы 19 века в село несколько раз приезжал Лев Толстой, по совету врачей он лечился тут кумысом, полюбил эти места и в 1872 году купил здесь имение, которое назвал "Самарский хутор". В 1873 году, когда в самарском Заволжье свирепствовал голод, Толстой на свои деньги открыл здесь в одном из частных домов пекарню. Сейчас в Алексеевке есть улица его имени.

В поселке сегодня проживает около 4 тысяч человек. В центре Алексеевки стоит большая белая церковь, построенная в 1912 году. Это Храм Казанской Иконы Божьей матери, где иногда отпевают погибших на войне. В десяти минутах ходьбы от храма – местная школа и волонтерский центр "Мы вместе", где собирают помощь российским военным и жителям оккупированных территорий Украины. В центре села – парк Победы, здание администрации и краеведческого музея. На окраинах Алексеевки есть пара предприятий – молокозавод и пекарня, а также пожарная часть и школа-интернат.

– Проблемы у нас, как и везде, – рассказывает житель села Виктор. – Работы нет, но так, я думаю, во всех селах сейчас. А если есть, то зарплаты никакие. Я-то пенсионер, я тут балдею: речка , поля, лес рядом. Благодать! Но если ты хочешь работать, зарабатывать, то тут делать особо нечего.

Свободные вакансии есть в бюджетных организациях, но зарплаты там невысокие даже по сравнению с другими регионами страны: главному инженеру коммунального предприятия предлагают 44 тысячи рублей, врачам местного интерната для людей с психическими расстройствами – по 50-60 тысяч в месяц.

Самарская область – один из нескольких регионов страны, где контракт с Минобороны можно заключить через Службу занятости: предлагается зарплата в 200-280 тысяч в месяц и 3,7 млн за первый год службы (с учетом единовременной выплаты более 1 млн). Участникам вторжения в Украину обещают по 50 тысяч за каждый километр продвижения на фронте и по 8 тысяч в сутки за участие в наступательных действиях.

– Поэтому и едут люди на СВО, используют такую возможность. Там образования никакого не надо. Было бы желание. А дальше уже, как повезет…, – рассуждает Виктор.

"Везет" не всем. На алексеевском памятнике погибшим в последних войнах указано 34 фамилии участников вторжения в Украину. Но журналисты "Окна" по сообщениям в социальных сетях нашли еще троих погибших, фамилий которых нет на памятнике.

В официальном паблике администрации Алексеевского района во "ВКонтакте" раз в несколько дней – очередная новость о прощании с погибшим в Украине земляком. 31 августа там появилось сообщение о том, что в Алексеевке похоронили 37-летнего контрактника Антона Архипова, который погиб еще 25 ноября 2023-го, почти два года назад. Под последним фото, которое Антон опубликовал на своей странице во "Вконтакте", ровно за месяц до гибели, такая подпись: "Ребята мои, сказать, что побывал в аду - ничего не сказать. Две недели штурма. Берегите себя". На войне Архипов пробыл четыре месяца.

"Конечно, страшно, что все так далеко зашло"

Среди погибших на войне из самарской Алексеевки есть мобилизованные, но большинство – добровольцы, которые заключили контракты с Минобороны после начала россйского вторжения.

– Чувствуется ли у нас война? Естественно. Село все-таки не очень большое. Все время слышим, что у кого-то кто-то погиб или ранен, – говорит жительница Алексеевки Светлана. И тут же повторяет привычные утверждения российской пропаганды. – Нам нужно обезопасить свои земли, защитить границу. Конечно, страшно, что все так далеко зашло. Сейчас дроны до Сибири долетают... Столько парней погибло. Когда война начиналась, мы даже представить не могли, что будет настолько плохо. Поскорее бы уже там договорились, чтобы ребята прекратили погибать.

Тем временем в Сумской области продолжаются ожесточенные бои вокруг украинской Алексеевки.

1 июня 2025 года Минобороны РФ объявило о том, что подразделения группировки "Север" взяли село под контроль. В июле российские "военкоры" сообщали, что ситуация в Алексеевке сильно осложнилась: ВСУ отбили соседнее село Кондратовка и продолжали контратаки. Однако в сентябре 2025 года украинский проект DeepState сообщил, что Алексеевка находится под контролем российской армии. ВСУ при этом занимают соседнюю Андреевку и имеют возможность постоянно атаковать Алексеевку. По данным на июль 2025 года, в селе оставалось двое жителей, хотя до войны население составляло больше 500 человек.

В мае 2025 года Владимир Путин заявил о намерении создать "буферную зону" вдоль границы с Украиной, чтобы предотвратить вторжения ВСУ в Курскую и Белгородскую области. В Сумской области россиянам удалось продвинуться всего на 4 км, захватив несколько небольших сел (Алексеевка – самый дальний населенный пункт от границы, который удалось захватить). Военный аналитик Руслан Левиев отмечал, что наступление в Сумской области пока можно считать неудачным. Возможность уничтожать цели в Курской области остается у ВСУ и сейчас.

Уроженцы самарской Алексеевки воевали и погибали на разных направлениях фронта – в ДНР, в Курской области, в Запорожье. Возможно, кто-то из самарской Алексеевки участвует сейчас и в боях на сумском направлении, в районе Алексеевки украинской.

Всего за годы российского вторжения в Украину на войне погибло около двух тысяч военнослужащих из Самарской области.



