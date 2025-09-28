"Призыв предателя к гражданам России". Попасть в ФСБ и покаяться в антивоенных взглядах

Текст: "Люди Байкала"

В военный суд Санкт-Петербурга поступило уголовное дело 26-летнего Семёна Зенкова. Судят его за диверсию. В 2023 году Зенков бросил четыре коктейля Молотова в окна военкомата и поджег релейный шкаф на железной дороге – хотел остановить составы, которые везут снаряжение на войну. В СИЗО он написал открытое письмо: назвал себя "предателем" и пожелал России победы в войне.

Следователи сочли, что Зенков действовал по указанию координатора из "Легиона "Свобода России". Сейчас Семён Зенков находится в СИЗО № 3 при ФСБ в Санкт-Петербурге. Его обвиняют в диверсии и терроризме. Срок наказания по этой статье составляет от десяти до двадцати лет.

"Он очень талантливый, творческая личность"

В мае 2023 года сотрудники станции Кондакопшино на юге Санкт-Петербурга обнаружили, что кто-то пытался отогнуть дверь релейного шкафа. В нём находится оборудование, которое обеспечивает безопасное движение поездов. Когда заглянули внутрь, увидели следы копоти. На движение поездов происшествие не повлияло.

Прибывшие на место полицейские нашли недалеко от шкафа бутылку с воспламеняющейся жидкостью и перчатки.

За поджог шкафа в Кондакопшино задержали ангарчанина Семёна Зенкова. Он переехал в Санкт-Петербург четыре года назад, в 2020 году. Был разгар пандемии, его сократили с работы. Тогда он работал помощником ювелира в Иркутске. Новое место работы он долго не мог найти и решил переехать в большой город.

Зенков окончил техникум в Ангарске и стал художником-оформителем. Учился хорошо, никогда не пропускал пары, участвовал в конкурсах "Лучший по профессии" и даже занимал первое место.

"Он очень талантливый, творческая личность, – говорит о Семёне его мать Ирина. – В художественной школе не учился, но с раннего детства хорошо рисовал и лепил. Я храню его детские работы до сих пор".

Когда Семён в 2020 году потерял работу, по словам матери, сильно переживал, что сидит у неё на шее. Ирина тогда работала на базе отдыха "Ангара". Семён, не сказав матери, поехал к директору базы и попросил взять его на лето разнорабочим. Директор знала его с детства, поэтому взяла.

Из-за пандемии отдыхающих на базе не было, поэтому все сотрудники занимались ремонтами, тяжёлой физической работой с утра до вечера. Семён построил деревянное крыльцо у корпуса.

Осенью, после окончания трудового договора, он вместе с другом, с которым учился в техникуме, уехал в Санкт-Петербург. Ирина была рада, что сын решил переехать. Говорит, что часто предлагала ему уехать в большой город, где больше возможностей устроиться.

Поехали друзья "в никуда" – сняли комнату, нашли работу. Семён сначала, как и в Иркутске, устроился помощником ювелира, а потом сменил специальность и стал мастером по ремонту и изготовлению очков.

Вторую комнату в их с другом коммунальной квартире снимали девушки. С одной из них – Азалией – у Семёна завязались отношения. Они начали встречаться, познакомили друг друга с родителями, планировали пожениться.

В мае 2022 года мать Семёна ездила в Санкт-Петербург на 25-летие сына. Она убедилась, что у него всё хорошо. Ирине понравилась девушка Семёна. Но была одна тема в разговорах матери и сына, которая всегда вызывала споры, – война в Украине.

"Мне казалось, что я разговариваю с его отцом"

"Что вы смотрите свой телевизор? По телевизору одно враньё!" – кричал матери в трубку Семён. "Конечно, в Интернете ни слова вранья, чистая правда!", – отвечала ему мать. Они часто ругались. Однажды Ирина сказала: "Сёма, мы и так живём далеко друг друга, ещё и ругаемся". И попросила сына не касаться в разговорах этой темы.

Ирина родила Семёна в 38 лет. Когда мальчик пошёл в ясли, его отец ушёл из семьи. Отношения с сыном он не прерывал, Семён рос на две семьи – проводил примерно одинаковое количество времени с отцом и его женой, а затем с матерью и братом. Ирина считает бывшего мужа очень умным человеком, но с тяжёлым характером и называет его мизантропом.

"Он был человеконенавистник, презирал всех и вся – врачей, друзей, родственников, – рассказала она ЛБ. – И когда Семён говорил со мной об СВО, мне казалось, как будто я разговариваю с его отцом. Прямо веяло от него отцовскими нотками".

Семён рассказывал матери, что массовые убийства в Буче устроили российские солдаты, а не украинские, что в Мариуполе всё сделали россияне, а не украинцы, что скоро объявят мобилизацию и всех мужчин заберут на фронт. Сама она верит тому, что говорят по телевизору, поэтому ужасалась и думала, что это влияние отца, хотя тот умер за три года до начала войны.

"Боялся, что всех мужчин заберут"

Новость о том, что в сентябре 2022 года мобилизовали двоюродного брата Мишу, Семён принял молча. "Семён боялся, что всех мужчин заберут, я ему доказывала, что неподготовленных не возьмут, – говорит ЛБ Ирина. – А Миша в армии служил, в ВДВ, здоровый, высокий".

Семёна тоже забирали в армию после техникума. Он хотел поступать в вуз, но сразу после защиты диплома ему принесли повестку. Семён сказал матери, что будет служить, потому что так положено. Но его развернули на первом же медосмотре на распределительном пункте: обнаружили сильное плоскостопие и отправили домой.

По словам Ирины, для сына возвращение из армии стало большим стрессом. Он сутки не выходил из своей комнаты. Ирина просила старшего сына Александра, чтобы тот поговорил с братом, успокоил его. Потом придумала, как вытащить его из депрессии, сказала: "Давай я возьму кредит, и мы сделаем дома ремонт! Выбросим всё старое!" Семён заинтересовался и отвлёкся.

Когда в сентябре 2022 года Путин объявил "частичную" мобилизацию, Семён, по словам матери, служить уже не хотел, и боялся, что ему принесут повестку. Но этого не случилось. Мобилизованный брат Миша погиб через два месяца после призыва. Ирина сообщила об этом Семёну, он снова только молчал в трубку. А спустя три месяца поджёг релейный шкаф.

"Какие молодцы у нас ребята из ФСБ"

11 декабря 2023 года Ирина была на поминках племянника Миши. Со дня его гибели исполнился год. Родственники уже вернулись с кладбища и сидели в кафе, когда у Ирины зазвонил телефон. Вокруг было шумно, она услышала голос Азалии, та плакала. Ирина не могла разобрать слов и вышла на улицу

Азалия рассказала, что в шесть утра в их с Семеном квартиру ворвались люди в камуфляже. Всех, кто арендовал комнаты, развели по разным углам и допросили, а Семена и его друга Сашу увезли. Азалия попросила Ирину перевести ей денег на адвоката. Почему парней забрали, Азалия не знала.

Ирина уже ушла с поминок домой, когда снова зазвонил телефон. С незнакомого номера звонила женщина, которая представилась следователем из Санкт-Петербурга и сказала, что Ирина может поговорить с сыном – у него было право на один звонок, и он выбрал позвонить матери.

"Мама, я совершил преступление", – так, по ее словам, сказал Семён. "Сына, у тебя есть мама и брат…" – прошептала Ирина в ответ.

Как Семёна нашли спустя семь месяцев после неудавшегося поджога, Ирина не знает до сих пор. Но повторяет слова адвоката: "Какие молодцы у нас ребята из ФСБ. На самом деле молодцы. Столько времени прошло, а они всё равно его нашли".

"Тогда ещё половина населения была против войны, и он купился"

Семён Зенков написал из СИЗО открытое письмо, в котором объяснил, почему поджёг релейный шкаф. "Призыв предателя к гражданам России" – так он озаглавил своё сообщение, которое передал адвокату Игорю Сошникову. По словам адвоката, Семён сам проявил инициативу, сам написал текст, а адвокат его немного подредактировал. Письмо опубликовал на своей странице в VK старший брат Семёна Александр.

Послание начинается с рассказа об отце и его влиянии на сына. По словам Семёна, отец "хранил в себе чудовищное количество обиды и ненавидел страну, в которой жил, Россию, не переносил на дух сограждан, ненавидел до такой степени, что определение "русский" использовал в качестве нарицания, более всего он ненавидел Правительство и Президента". Теперь Семён говорит, что ещё ребёнком перенял от отца эту ненависть.

Релейный шкаф он поджег, чтобы замедлить движение составов и грузовых эшелонов, которые везут обмундирование на войну. В письме написано: делал это по указанию куратора из Легиона "Свобода России". Как легионеры вербуют россиян, адвокат Игорь Сошников рассказать ЛБ отказался, сославшись на тайну следствия. Сказал только, что Семён нашёл "Легион" в Интернете.

"Они видосики там показывали какие-то фейковые, и он купился на них, – сказал ЛБ адвокат. – Хотел стать революционером, чтобы помочь России. Тогда ещё, в 2023 году, половина населения была против войны с братским народом, и он купился на эту пропаганду".

Судя по тексту письма, после поджога Семён Зенков вдруг понял, что повреждение релейного шкафа могло повлечь столкновение составов и гибель людей и стал сомневаться в своих взглядах насчёт Легиона "Свобода России". Он объясняет, что произошло это после того, как летом 2023 года взорвали Крымский мост.

"Вы не представляете, насколько искренне его раскаяние, сожаление о случившемся, – говорит мать Семёна Ирина корреспонденту ЛБ. – Он пишет, что вернул бы всё назад".

Ирина считает, что Семён не только раскаивается в преступлении, но и изменил свои взгляды на СВО ещё задолго до задержания. Она вспоминает, что летом 2023 года он сказал ей, что у него сломался ноутбук, и он его выкинул. Ирина тогда удивилась, почему сын не отдал ноутбук в ремонт. Сейчас она думает, что он хотел разорвать связь с "координаторами".

"Если своим призывом я смогу убедить хотя бы одного человека не совершать диверсию, я буду счастлив тем, что моя сломанная жизнь прошла не зря", – заканчивает Семен письмо.

По словам адвоката, явку с повинной зачли благодаря открытому письму. Позиция Семёна, который изменил свои взгляды, заинтересовала следователя, который теперь, по словам Сошникова, в интервью СМИ рассказывает именно об этом задержанном.

"Всем вам кричу: однозначно – нет"

Дело Семёна Зенкова поступило в 1-й Западный окружной военный суд 6 августа 2025 года. Следствие шло почти два года. Сначала Зенкову предъявляли обвинение по статье о порче имущества, но в январе 2024 года его переквалифицировали в диверсию и терроризм. Наказание по этим статьям составляет от десяти до 20 лет.

За поджог релейного шкафа координаторы заплатили ему 10 тысяч рублей, за военкомат – 20 тысяч. "Тут совпало всё – и его убеждения тогда, и деньги", – говорит адвокат Семёна.

В открытом письме Зенков пишет, что летом 2023 года прервал все отношения с Легионом "Свобода России", заблокировал куратора, а потом удалил его контакт. Он полностью признал вину.

"Я уверен, что Россия победит и выстоит во всех трудностях, – написал в письме Семён. – Но как я смогу жить дальше, зная, что, по сути, был предателем? … В тюремной камере я подумал, в моей жизни прошлое не исправить, но сколько сейчас на воле таких же, каким был я? Сбившихся с правильного пути, попавших под иностранное влияние, как и я когда-то. Тех, кто, возможно, сейчас думает: "Совершить диверсию или нет?" Всем вам кричу – однозначно – НЕТ! Посмотрите, что произошло со мной и откажитесь!"

Суд над Зенковым идет в закрытом режиме. Состоялись два заседания. Следующее будет 30 сентября – допросят свидетелей по делу.