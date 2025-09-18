Тяга к знаниям. Александра Вагнер – о подпольных лекциях

Исполнилось 45 лет с момента основания Jan Hus Educational Foundation, организации, которая несколько десятилетий создавала структуру подпольного образования в странах соцлагеря. История гонений, которым она подвергалась, типична для тоталитарного общества. За ее активистами следили, вносили их в списки "нежелательных", выдворяли из страны.

Все началось с письма, отправленного в 1978 году чехословацким философом-диссидентом Юлиусом Томином в четыре западных университета. Томин объяснял, что студентам его домашних семинаров по философии требуется больше знаний, чем способен дать преподаватель. Он назвал свое начинание Университетом Яна Паточки – в честь погибшего после допроса философа.

Через год в Чехословакию приехали философ Кэти Уилкс и социолог Стивен Льюкс из Оксфордского университета – они прочитали лекции студентам Томина.

А в 1980-м возникла организация Jan Hus Educational Foundation, основанная Кембриджским университетом. Сегодня она называется Фонд Яна Гуса, и ее штаб-квартира находится в Праге. Кембриджский университет был выбран потому, что его устав позволял дистанционное обучение. Ученые, приезжавшие в Чехословакию, предполагали, что их студенты (на второй лекции Уилкс было 25 человек) стремятся получить не только знания, но и диплом.

После этого в Чехословакию стали регулярно приезжать британские философы. Они читали лекции студентам Томина и Ладислава Гейданека, также подписавшего Хартию-77 и несколько лет занимавшего пост секретаря группы, сформировавшейся вокруг этого воззвания. Гейданек в начале 1980-х организовал домашние семинары для студентов Евангелического теологического факультета. Так возникло более консервативное крыло в тайной системе образования.

Среди участников семинаров были британские философы Алан Монтефиоре, Энтони Кенни, Эрнест Геллнер, Роджер Скрутон, Энтони Сэвил и американский философ Томас Нагель.

Круг лекторов расширялся. В 1981 году возникли филиалы Фонда Яна Гуса в Германии и Франции. В том же году домашние семинары провели французский философ Жак Деррида, антрополог Жан-Пьер Вернан, немецкие философы Юрген Хабермас, Эрнст Тугендхат, политические теоретики Джон Кин и Дэвид Риган. У некоторых участников семинаров были связи с Чехословакией. Тугендхат родился в Брно, а жена Дерриды имела чешское происхождение.

В архивах хранятся фотографии, свидетельствующие о том, что чехословацкая госбезопасность вела за лекторами постоянную служку. Им пытались запретить въезд в страну. Кэти Уилкс даже пришлось поменять фамилию, чтобы получить новый загранпаспорт и новую визу. В чехословацкий список нежелательных особ был внесен философ Роджер Скрутон, задерживали канадского философа науки Уильяма Ньютона-Смита и британского философа Энтони Кенни. Жаку Дерриде подбросили наркотики, но после международной реакции на его задержание, в том числе заявления президента Франции Франсуа Миттерана, ему позволили покинуть Чехословакию.

Наркотики были подброшены, когда философ посещал могилу Кафки

Сохранились материалы допросов Дерриды. Его спрашивали, почему он не читал лекции в коммунистических университетах, а участвовал в домашних семинарах. Философ ответил, что официальные образовательные учреждения его не приглашали, а философы, отвергнутые академической средой в Чехословакии, сделали приглашение, и он его принял. Деррида, работавший в то время над книгой "Перед законом", в которой он анализировал романа Кафки "Процесс", считал, что наркотики были подброшены, когда он посещал могилу Кафки.

Благодаря лекторам из западных стран живущие за "железным занавесом" люди получали доступ к знаниям, которые им не давали в контролируемых властями университетах. Фонд Яна Гуса продолжал свою деятельность вплоть до "бархатной революции" – привозил книги, финансировал приезд ученых, организовывал домашние семинары не только в Чехословакии, но и в Югославии.

На допросы регулярно вызывали и Томина, и Гейданека, организовавших семинары, и их студентов. Но тяга к знаниям оказалась сильнее страха репрессий. Это аксиома, которую следует знать и тем, кто пытается ограничить доступ к знаниям в сегодняшней России.





Александра Вагнер – журналист Радио Свобода



Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции.